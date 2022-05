隆As铆 es! Once meses, octubre de 1942, despu茅s de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal naturalmente llev贸 a cabo una investigaci贸n de todas las operaciones bancarias nazis en EEUU y se pregunt贸 por qu茅 Prescott Bush segu铆a dirigiendo un banco que estaba tan profundamente interrelacionado con elen Scheepvart dede los Pa铆ses Bajos. Thyssen para los que no lo saben, fue el magnate industrial alem谩n que se hizo famoso por escribir el libro 鈥鈥. El propio banco estaba vinculado a un conglomerado alem谩n llamada Steel Works de la German Steel Trust que controlaba el 50,8% del arrabio de la Alemania nazi, el 41,4% de su chapa de hierro, el 38,5% de su acero galvanizado, el 45,5% de sus tuber铆as y el 35% de sus explosivos.

Ahora, por favor, no me malinterpretes. Estoy eternamente agradecido a las inmortales almas que dieron su vida para acabar con la maquinaria fascista durante esos a帽os sombr铆os鈥 pero el caso es que algo no se resolvi贸 el 9 de mayo de 1945, que tiene mucho que ver con el lento resurgimiento de una nueva forma de fascismo durante la segunda mitad del siglo XX, y el renovado peligro de una dictadura global que el mundo enfrenta de nuevo hoy.

Owen Young: Plan young

Owen Young era un activo de JP Morgan jefe de General Electric e instituy贸 un plan de refinanciaci贸n de la deuda alemana en 1928 [originada por las reparaciones de la 1GM] que dio lugar al Banco de Pagos Internacionales (BIS) y consolid贸 un cartel internacional de industriales y financieros en beneficio de la City de Londres y Wall Street.

El m谩s grande de estos c谩rteles vio c贸mo las operaciones alemanas de Henry Ford se fusionaban con IG Farben, Dupont Industries, Shell de Gran Breta帽a y Standard Oil de Rockefeller. El acuerdo del cartel de 1928 tambi茅n hizo posible que Standard Oil pasara todas las patentes y tecnolog铆as para la creaci贸n de gasolina sint茅tica a partir del carb贸n a IG Farben, lo que permiti贸 que Alemania pasara de producir meramente 300.000 toneladas de petr贸leo natural en 1934 a la incre铆ble cifra de 6,5 millones. toneladas (85% de su total, 46,5mb) durante la Segunda Guerra Mundial!

Si no hubiera tenido lugar esta transferencia de patentes/tecnolog铆a, es un hecho que la guerra mecanizada moderna que caracteriz贸 a la Segunda Guerra Mundial nunca podr铆a haber sucedido.

JP Morgan ya hab铆a otorgado un Mussolini en Italia, con el l铆der del Partido Dem贸crata, Thomas Lamont, interpretando el papel de Prescott Bush en la operaci贸n italiana de Wall Street. En 1927, dos a帽os antes de que comenzara el Plan Young,ya hab铆a otorgado un pr茅stamo de $ 100 millones [unos 1.620 billones $ actuales] al r茅gimen fascista reci茅n establecido deen Italia, con el l铆der del, interpretando el papel de Prescott Bush en la operaci贸n italiana de Wall Street.

No era solo JP Morgan quien amaba el tipo de fascismo corporativo de Mussolini, sino que Henry Luce de la revista Time se entusiasm贸 sin pedir disculpas por Il Duce que puso a Mussolini en la portada de Time ocho veces entre 1923 y 1943 mientras promov铆a implacablemente el fascismo como la 鈥渟oluci贸n econ贸mica milagrosa para Estados Unidos鈥. 鈥 (que tambi茅n hizo en sus otras dos revistas Fortune y Life).

Muchos desesperados estadounidenses, todav铆a traumatizados por la larga y dolorosa depresi贸n que comenz贸 en 1929, hab铆an estado abrazado cada vez m谩s la venal idea de que un fascismo estadounidense traer铆a comida en la mesa y finalmente les ayudar铆a a encontrar trabajo.

Algunas palabras sobre el banco Brown Brothers Harriman deben ser dichas

El propio banco nazi de Bush, Brown Brothers Harriman, fue producto de una fusi贸n anterior en 1931, que tuvo lugar entre el banco de la familia de Montagu Norman, Brown Brothers, y Harriman, Bush and Co.

Montague Norman fue gobernador del Banco de Inglaterra de 1920 a 1944, l铆der del Anglo-German Fellowship Trust e interventor de Hjalmar Schacht de Alemania (presidente del Reichsbank de 1923 a 1930 y Ministro de Econom铆a de 1934 a 1937). Norman tambi茅n fue el interventor principal del Banco de Pagos Internacionales (BIS) desde su creaci贸n en 1930 durante toda la Segunda Guerra Mundial.

El Banco Central de Bancos Centrales

Aunque el BIS se estableci贸 bajo el Plan Young y nominalmente fue dirigido por Schacht como un mecanismo para el pago de la deuda de la Primera Guerra Mundial, el “Banco Central de Bancos Centrales” con sede en Suiza, fue el mecanismo clave para que los financieros internacionales financiaran la maquinaria nazi .

El hecho de que el BIS estuviera bajo el total control de Montagu Norman fue revelado por el banquero central holand茅s Johan Beyen, quien dijo que 鈥渆l prestigio de Norman era abrumador. Como ap贸stol de la cooperaci贸n del banco central, convirti贸 al banquero central en una especie de arcipreste de la religi贸n monetaria. El BIS fue, de hecho, su creaci贸n鈥.

Los miembros fundadores de la Junta incluyeron los bancos centrales privados de Gran Breta帽a, Francia, Alemania, Italia y B茅lgica, as铆 como una camarilla de 3 bancos estadounidenses privados (JP Morgan, First National of Chicago y First National of New York). Los tres bancos estadounidenses se fusionaron despu茅s de la guerra y hoy se conocen como Citigroup y JP Morgan Chase.

En su constituci贸n fundacional, el BIS, sus directores y personal recibieron inmunidad de todas las leyes nacionales soberanas y ni siquiera las autoridades suiza se les permit铆a ingresar en sus instalaciones [situaci贸n similar a la City de Londres].