De parte de ANRed April 1, 2023 332 puntos de vista

Ayer, 31 de marzo fue el día de la Visibilidad Trans que tiene como objetivo crear conciencia y sensibilizar a la población mundial contra el transodio. En este marco compartimos el relato protagonizado por un profe de una escuela porteña y su alumne quien en este dia especial logró obtener el DNI acorde a su identidad. «Me dieron el DNI, profe. Ahora sí». Por ANRed

Llegué a la escuela sin haber dormido mucho y habiéndome duchado con agua fría porque se me rompió el calefón. Ya había decidido que no iba a ser un buen día y entré a la escuela con ese gesto en el cuerpo: miré a algunos de primero y les hice señas como para que entraran al colegio.

Al fondo, veo que Alex, un estudiante de segundo que yo había tenido el año pasado, se desprende de su grupo y viene con un caminar trotado hacía mí y con sonrisa gigante en la cara. Para mí sorpresa, me abraza. Con fuerza me abraza.

– Me dieron el DNI, profe. Ahora sí.

Tardé unas milésimas de segundos en reaccionar y responder el abrazo. No era algo que esperaba, no estaba en los planes de ese no-buen-día que había pensado. Balbucié cosas de varón cis del siglo pasado que no son muy elegantes para una crónica, como «te felicito» o algo así. Lo sostuvimos largos segundos y antes de desarmarlo, abrazamos un poco más fuerte.

– ¿Y lo tenés acá?

-No, me llega en veinte días, pero ya está. Ya no van a poder poner más allá (señalando con los ojos la secretaría), cualquier cosa.

Alex, entró el año pasado en primer año del emem 3 del bajo flores. Despertó las mil y un alarmas en el colegio, muy pronto a garantizar todos y cada uno de los derechos a la identidad trans, pero sin mucho tiempo para reveer el uso de un pronombre o respetar sus propios tiempos. No es nuestro primer estudiante trans pero si es el primerx con la suficiente personalidad como para marcarnos la cancha todo el tiempo y no reprimirse nunca la cara de orto cuando algún docente se equivocaba con su identidad.

Fue en una salida didáctica. Pido la lista del curso en secretaría y empiezo a nombrarlxs en voz alta hasta que llegó al nombre de una piba que no tenía idea de quién era. Por esos tiempos, empezó la guerra fría con la secretaría que no quería cambiar el nombre «porque así figuraba en el Dni».

Desde ese momento hasta el abrazo de hoy, pasó un año. Alex además de cambiar su vida cambió las nuestras y la dinámica en la escuela. No es un «tema», un «caso» ni un chisme que corra por los pasillos de la escuela, nadie discute su identidad.

-¿Y dice Alex?

-No, dice Alexis.

-¿Por?

-Porque le gustaba a mí abuela, no sé, una cosa católica.

-¿Y cómo te decimos?

– Alex