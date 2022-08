–

El próximo domingo se festeja el día de las niñeces y en ese marco desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito emitieron un comunicado donde reafirman su compromiso con el acceso a la Educación Sexual Integral. Asimismo denunciaron las irregularidades en la implementación de la Ley ESI especialmente en la provincia de Chaco, donde las autoridades aprobaron una resolución que habilitó propuestas de educación sexual “alternativas” para la formación docente y la enseñanza en todos los niveles. Ésto permitió la realización de un congreso organizado por la Mesa Evangélica Metropolitana que dictó contenidos contrarios a la ESI para capacitar a la docencia. Por otro lado denunciaron el desfinanciameniento que sufre el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) provocando que muchas escuelas de diferentes provincias no cuenten con Educación Sexual Integral ni siquiera a través de sus asesorías. «Garantizar ESI es garantizar una herramienta fundamental para prevenir embarazos no intencionales, detectar abusos y construir nuevas formas de vínculos en la igualdad y sin violencia machista. La Educación Sexual Integral es un derecho humano. En un mundo justo, las niñas no son madres. Crecer libre de mandatos es un derecho» explicaron las activistas. Por ANRed

El próximo domingo se festeja el día de las niñeces y en ese marco desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito emitieron un comunicado donde reafirman su compromiso con el acceso a la Educación Sexual Integral. «A dos meses del 16° aniversario de la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, seguimos denunciando que su implementación está lejos de ser suficiente e igualitaria en todo el país. Es urgente la capacitación gratuita en servicio para la docencia en escuelas públicas y privadas de todo el país. Exigimos que se implementen las circulares y anexos vigentes y que se establezcan lineamientos claros para la adecuación de reglamentos y acuerdos institucionales al marco legal vigente, incluyendo la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En este sentido, exigimos presupuestos acordes para que la implementación de la Ley 26.150 se garantice en todos los niveles educativos, a lo largo de todo el ciclo lectivo y de forma transversal en todas las asignaturas, así como también en los institutos de formación docente» expresa el comunicado.

Las activistas feministas reafirmaron su demanda a los Gobiernos Nacionales y Provinciales para lograr la plena implementacón de las leyes vigentes. En este sentido repudiaron la aprobación por parte del Gobierno provincial de Chaco, cuyo gobernador es Jorge Capitanich, de la resolución ministerial 967/21 firmada por el Ministro de Educación Aldo Fabián Lineras ratificada a través del decreto provincial N° 2633/21 que habilita la aprobación de propuestas de educación sexual “alternativas” para la formación docente y la enseñanza en todos los niveles. «Un ejemplo concreto de las graves consecuencias de esta resolución es la realización de un congreso organizado por la Mesa Evangélica Metropolitana que dictó contenidos contrarios a la ESI. Gracias a la presión ejercida por colectivos feministas, el propio Ministerio reconoció que los contenidos de dicho congreso se contradecían con los de las leyes que reconocen y sostienen derechos humanos y civiles fundamentales» manifestaron desde la Campaña.

Asimismo, demandaron la anulación de la resolución Nº 2566/22 dictada en junio por la Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, que intenta censurar el uso del lenguaje no binario en las escuelas. «Se trata de una resolución que va en contra del derecho de los, las y les niñes y adolescentes al acceso a una educación que respete, reconozca, valore y eduque en la diversidad, que desarme las presunciones sobre la identidad de género y la sexualidad de las personas y que habilite que todas, todos y todes sean nombrades según su propia construcción de identidad. Entre tanto, celebramos que un intento similar en Jujuy haya sido detenido gracias al accionar de organizaciones sociales, de derechos humanos y de la sociedad en general» agregaron.

Por otro lado, advierten el desfinanciamiento y vaciamiento que está sufriendo el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), lo que provocando que muchas escuelas de diferentes provincias ya no cuenten con Educación Sexual Integral ni siquiera a través de sus asesorías. Sumado a la precarización laboral tanto de agentes territoriales de ESI como de docentes referentes de ESI en las escuelas, que deben hacer doble trabajo por el mismo sueldo. «Garantizar ESI es garantizar una herramienta fundamental para prevenir embarazos no intencionales, detectar abusos y construir nuevas formas de vínculos en la igualdad y sin violencia machista. La Educación Sexual Integral es un derecho humano. En un mundo justo, las niñas no son madres. Crecer libre de mandatos es un derecho» finalizaron.