De parte de Capuche Informativa March 29, 2021 280 puntos de vista

Memoria del MIR sobre Mauricio:

鈥淢AURICIO ARMANDO MAIGRET BECERRA, 18 a帽os, estudiante secundario, militante del MIR, ca铆do en combate, el d铆a 29 de marzo de 1984, en el levantamiento local de Pudahuel y ataque a la Subcomisar铆a Teniente Merino. Mauro cay贸 abatido mientras hac铆a contenci贸n cubriendo la retirada de su jefe y compa帽eros. Su cuerpo presentaba dos impactos de balas, una de un fusil SIG y otra de una sub ametralladora UZI, su menudo y juvenil cuerpo qued贸 tendido en el Pasaje Nassau cubierto con la bandera Roja y Negra, con las 3 letras cada vez m谩s brillantes.鈥

Carta de Mauricio Maigret Becerra fechada en Stgo. 28 鈥 12 鈥 1983 publicada en el Bolet铆n N* 1 de la Comisi贸n Anti Represiva C.A.R de Pudahuel:

芦Cuando yo era m谩s chico y ve铆a a algunos viejos y cabros chicos escarbando la basura para encontrar algo que comer, cuando ve铆a a ni帽as de mi edad que part铆an al centro a prostituirse por unos pesos, al ver tanto cesante, tanto ni帽o desnutrido, al mirar la tele y ver ni帽os rubiecitos viviendo en un mundo maravilloso al otro lado de Santiago, yo sent铆a mucha rabia y pena, s贸lo ve铆a lo que me rodeaba pero no sab铆a por qu茅 pasaba (y por supuesto sigue pasando en este pa铆s) toda esa miseria y desesperaci贸n. Pens茅 que con la limosna y la caridad se podr铆a solucionar algo, pero luego me di cuenta que es un camino falso que s贸lo sirve a los que tienen el poder. Vi que todo lo que ocurre en este pa铆s es motivado por el inter茅s que tiene un grupo muy chico de personas de estrujar al m谩ximo al pueblo para sacar toda la plata posible, que este grupo de financistas y banqueros se apoyan en la violencia y el terror institucionalizado para seguir chup谩ndonos la sangre.

Cuando por primera vez fui a una marcha vi aterrorizado como los pacos se lanzaban salvaje y cruelmente contra mujeres y j贸venes, con rabia en los ojos nos pateaban, por pedir un poco de justicia el gobierno mandaba a sus perros a masacrarnos. Vi y sent铆 el miedo, nadie se defend铆a, todos corr铆an, parec铆amos ratones, esos bestias se sent铆an muy valientes y hac铆an lo que quer铆an con nosotros. Ha sido un camino largo el superar el terror, pero ya no es como antes, ahora sabemos que podemos luchar hasta la muerte y los que hemos tenido la oportunidad de pelear contra la represi贸n en igualdad de condiciones hemos comprobado lo cobarde y arrastrados que son los mercenarios de la dictadura.

Solo, nada pod铆a hacer y vi que hab铆a que organizarse, entr茅 a un comit茅 juvenil, donde se hac铆a todo lo posible para denunciar la miseria , crear conciencia en m谩s gente, agitar la lucha popular. Pero lo que hac铆amos era poco y nuestros esfuerzos no muy grandes, sab铆amos que pod铆amos y ten铆amos que dar y hacer m谩s, por eso cuando un compa帽ero me propuso incorporarme a la Resistencia no tuve dudas y acept茅 con mucha alegr铆a. Han pasado dos a帽os de trabajo y esfuerzo en la lucha contra estos asesinos, no ha sido f谩cil y permanentemente dentro de cada uno de nosotros se ha librado una lucha contra el individualismo, el ego铆smo, la cobard铆a y todos los otros valores y lacras que el sistema deja en nosotros, con mucho sacrificio hemos podido transformar algunos aspectos de nuestro ser para ser personas m谩s integras dentro de lo que es posible en un sistema tan asqueroso como este.

Ahora que ya tengo 17 a帽os me siento orgulloso de haber recorrido todo este camino, ha sido muy dif铆cil, he retrocedido muchas veces, he dudado de lo que pienso, he vacilado y he sentido miedo, pero sobre todo esto ha primado la conciencia de que este sistema brutal y sanguinario, de que lo 煤nico que realmente vale en la vida es luchar por un orden m谩s justo y que cualquiera otra alternativa que uno elija que est茅 dentro del sistema lo convierte en c贸mplice de la miseria y el terror.

Otra verdad que he asumido es que la lucha del pueblo es una guerra a muerte contra la dominaci贸n capitalista, y es a muerte no porque nos guste la violencia ni porque seamos despiadados terroristas como dicen en la dictadura, sino porque la brutalidad del sistema no nos deja otra salida, es decir ellos ya nos declararon la guerra y solo nos queda responder a la violencia opresora y explotadora con la legitima violencia que ocupa el pueblo para liberarse. Los revolucionarios y especialmente nosotros m谩s j贸venes valoramos infinitamente la vida, amamos a nuestro pueblo y luchamos por un futuro mejor para nuestros hermanos y nosotros mismos. Por ese amor es que estamos dispuestos ha entregar lo mejor de nuestras vidas a la causa , por eso no tememos a morir en el combate, por eso empu帽amos las armas y disparamos a los verdugos del pueblo, siempre evitamos la violencia innecesaria y s贸lo matamos porque el enemigo no nos deja otra alternativa. La sangre de hoy derramada por este pueblo es la paz y la felicidad del futuro, por eso estamos aqu铆, por eso superamos nuestro ego铆smo y nuestro miedo, por eso combatimos y por eso nuestro pueblo marcha a la victoria. 驴Qu茅 esperas para unirte la guerra popular contra la dictadura? En la resistencia popular hay un lugar que debes ocupar.

Un resistente y miliciano de este pueblo.禄