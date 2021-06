Día del periodista

D铆a del periodista

Mario Hernandez

Desde hace 83 a帽os, el 7 de junio se conmemora en Argentina el D铆a del periodista. La decisi贸n fue tomada durante el Primer Encuentro de Periodistas que se realiz贸 en C贸rdoba en 1938.

La fecha fue elegida para recordar la salida del primer n煤mero de La Gazeta de Buenos Ayres, el peri贸dico de Mariano Moreno, considerado el primer medio de prensa rioplatense. Fue un 7 de junio de 1810, bajo los intensos d铆as de mayo.

Sus primeros redactores, adem谩s de Moreno, fueron Manuel Belgrano y Juan Jos茅 Castelli.

La Gazeta se public贸 durante once a帽os. En 1821 Bernardino Rivadavia decidi贸 suprimirlo y terminar con esta experiencia period铆stica.

El 7 de junio es un d铆a que sirve no s贸lo para reflexionar sobre el rol que cumplen los y las periodistas tanto en la historia como en la actualidad. Adem谩s, es un d铆a para dejar al descubierto la gran desigualdad social que hay en esta 谩rea. Mientras los capitalistas de los medios nunca dejan de enriquecerse, el gremio de trabajadoras y trabajadores de prensa es uno de los m谩s castigados desde hace d茅cadas con altos 铆ndices de precarizaci贸n e inestabilidad laboral.

En el D铆a del Periodista homenajeamos a Mariano Moreno, fundador de La Gazeta de Buenos Aires. Reproducimos de Independencia Hispanoamericana y lucha de clases de Olmedo Beluche, Editorial Metr贸polis, Buenos Aires, 2018

El Plan de Operaciones de Mariano Moreno o la lucha por el poder del Estado

Mario Hernandez

El objetivo de su Plan de Operaciones era borrar a la burocracia virreinal y sus aliados -tal era el objetivo de la revoluci贸n pol铆tica.

Tengo fe, dijo Moreno, suavemente, la cara que fosforec铆a.

Creo en Dios, Agrelo: usted no. Pacto con el Diablo: 驴usted no?

(La revoluci贸n es un sue帽o eterno, Andr茅s Rivera)

鈥淐uando est谩 en juego la salud de la patria, no se debe caer en consideraciones sobre lo justo y lo injusto, tampoco sobre lo piadoso, ni lo cruel, ni lo laudable, ni lo ignominioso; posponiendo todo otro respeto, comprometerse con aquel partido que le salve la vida y le mantenga la libertad鈥 (Maquiavelo)

隆Viva mi Patria, aunque yo perezca! (Mariano Moreno)

A manera de pr贸logo

Se puede estudiar la historia de las ideas pol铆ticas con el m茅todo m谩s tradicional como una historia de los llamados 鈥渢extos cl谩sicos鈥, o bien enfocando la matriz social e intelectual m谩s general, a partir de la cual surgieron las obras, analizando los acontecimientos m谩s pertinentes de la sociedad en la cual y para la cual se escribieron originalmente. La propia vida pol铆tica plantea los principales problemas al te贸rico de la pol铆tica al hacer que cierta gama de asuntos parezcan problem谩ticos y que una correspondiente gama de cuestiones se conviertan en los principales temas del debate.

La adopci贸n de este enfoque tambi茅n puede ayudarnos a iluminar algunas de las conexiones entre la teor铆a pol铆tica y la pr谩ctica, estableciendo v铆nculos m谩s 铆ntimos entre las teor铆as pol铆ticas y la vida pol铆tica.

Para ver el Plan de Operaciones como un texto que responde a preguntas espec铆ficas necesitamos saber algo sobre la sociedad en que fue escrito, de lo contrario, corremos el riesgo de un enfoque textualista.

Ver no s贸lo los argumentos que estaba presentando, sino tambi茅n las preguntas que estaba enfocando y tratando de resolver. No podemos esperar este nivel de entendimiento si s贸lo estudiamos los propios textos. Para verlos como respuestas a preguntas espec铆ficas necesitamos saber algo de la sociedad en que fueron escritos. (Skinner, 1978)

Comprender qu茅 cuestiones est谩 enfocando un escritor y qu茅 est谩 haciendo con los conceptos de que dispone es equivalente a comprender algunas de sus intenciones al escribir.

Un poco de historia

Mariano Moreno ten铆a 31 a帽os en mayo de 1810. Hab铆a nacido en Buenos Aires. Hijo de un hogar austero y religioso, tuvo desde ni帽o -dice su hermano y bi贸grafo Manuel- 鈥渓a pasi贸n dominante de la lectura y rehu铆a la ocasi贸n de distraerse con otros j贸venes鈥. Fue a Charcas para ordenarse como sacerdote pero no se hizo eclesi谩stico sino abogado.

En sus carpetas de la 茅poca de estudiante (1799-1805), encontramos el Discurso sobre si el restablecimiento de las ciencias y las artes han contribuido al engrandecimiento de las costumbres, reflexiones sobre el papel de la religi贸n en la sociedad humana y un cuaderno sobre la Revoluci贸n Francesa.

En el trabajo titulado Religi贸n, analiza los puntos de vista de Pascal, Maquiavelo, Washington, D鈥橝lambert, Montesquieu, Bayle y Rousseau, quien fuera su mayor influencia intelectual.

De regreso en Buenos Aires consagr贸 su energ铆a y laboriosidad a su bufete profesional, el m谩s renombrado de la ciudad. El 25 de mayo de 1810 estuvo ausente y entretenido en la casa de un amigo. Propuesto como secretario de la Primera Junta tampoco quiso admitir el cargo e hizo 鈥渦na protesta ante la Audiencia por acto violento en su nombramiento鈥, dir谩 Pueyrred贸n a帽os m谩s tarde.

El Plan de Operaciones

El historiador Eduardo Madero preparaba su historia del puerto de Buenos Aires cuando investigando en el Archivo de Indias de Sevilla, encontr贸 la copia de un documento titulado 鈥淧lan que manifiesta el m茅todo de las operaciones que el gobierno provisional de las Provincias Unidas del R铆o de la Plata debe poner en pr谩ctica hasta consolidar el grande sistema de la obra de nuestra libertad e independencia鈥. El documento era copia de la copia original, del cual Madero hizo extraer otra copia; pero como no le fuera 煤til para su obra, se la envi贸 al general Mitre, quien la ofreci贸 al Ateneo de Buenos Aires para que fuera incluida en la edici贸n cr铆tica de los Escritos de Mariano Moreno que Norberto Pi帽ero ten铆a en preparaci贸n. Pero Mitre la 鈥渆xtravi贸鈥 antes de entregarla. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Alcorta, pidi贸 a Espa帽a una nueva copia, que fue utilizada en la edici贸n de Pi帽ero.

Al aparecer los Escritos en 1896, fueron comentados en la revista La Biblioteca, dirigida por el intelectual franc茅s y director de la Biblioteca Nacional, Paul Goussac, quien ataca al Plan y a Pi帽ero: 鈥淒igamos sin demora que la conclusi贸n m谩s exacta y justiciera que de su estudio sacar谩 cualquier perito es que el autor del Plan, a no ser un mistificador o un demente, ten铆a un alma de malvado apareada a una inteligencia de imb茅cil鈥. Y concluye: 鈥淟a prueba soberana que debi贸 bastar a la memoria de Moreno (鈥) es el testimonio nunca desmentido de su firme inteligencia y de su nobleza de car谩cter. El documento simulado que se ha tenido la culpable ligereza de incorporar a la obra de Moreno es un revoltijo de inepcias tan enormes y de perversidades tan c铆nicas, que salta a la vista la impostura, revel谩ndose el prop贸sito manifiesto de desacreditar al jefe visible de la Revoluci贸n鈥.

M谩s tarde, en 1921, Ricardo Levene, siguiendo la l铆nea de Groussac, tambi茅n tacha de ap贸crifo el texto de Moreno.

A pesar de la pol茅mica, las diferentes ediciones de los Escritos incluyen el Plan de Operaciones. Rodolfo Puigr贸ss, en 1960, agrega que: 鈥淨uienes rechazan el Plan niegan, al mismo tiempo, todo el potente y apasionado contenido revolucionario de aquellos meses todav铆a insuperados de 1810鈥.

Tambi茅n Boleslao Lewin en Rousseau y la independencia argentina y americana, afirma que el Plan de Operaciones fue escrito por Moreno y agrega: 鈥渆n la misma 茅poca que Moreno elabor贸 su Plan revolucionario, Pedro Vicente Ca帽ete redact贸 su Dictamen contrarrevolucionario y otros escritos, en los cuales los principios maquiav茅licos ten铆an parecida aplicaci贸n que en el documento concebido por su talentoso adversario鈥.

La Junta en votaci贸n secreta le encomienda a Moreno el 18 de julio el Plano de Operaciones que el gobierno provisional de las Provincias Unidas del R铆o de la Plata debe poner en pr谩ctica para consolidar la grande obra de nuestra libertad e independencia.

驴Cu谩l era su contenido?

El primer cap铆tulo est谩 destinado a instaurar el 鈥渢errorismo鈥. Recomienda observar 鈥渓a conducta m谩s cruel y sanguinaria con los enemigos de la causa鈥 la menor semi prueba de hechos, palabras, etc., contra la causa debe castigarse con la pena capital, principalmente si se trata de sujetos de talento, riqueza, car谩cter y alguna opini贸n鈥.

Se completa el terrorismo montando en la Banda Oriental una oficina de 鈥渟eis u ocho personas de nuestra entera satisfacci贸n que escriban cartas an贸nimas, fingiendo o suplantando nombres鈥 para sembrar la discordia y el desconcierto鈥 cuid谩ndose de indisponer los 谩nimos del populacho contra los sujetos de m谩s car谩cter y caudales pertenecientes al enemigo鈥.

El segundo cap铆tulo se refiere a la propaganda. La 鈥淕aceta鈥 deber铆a dar noticias 鈥渕uy halag眉e帽as, lisonjeras y atractivas鈥 reservando en lo posible los pasos adversos y desastrados, porque aunque algo se sepa鈥 a lo menos la mayor parte de la gente no la conozca鈥.

La base de la propaganda ser铆a 鈥渆l misterio de Fernando鈥, circunstancia la m谩s importante para llevarla siempre por delante, tanto en la boca como en los papeles p煤blicos y decretos鈥 pues es un ayudante a nuestra causa el m谩s soberbio, a煤n cuando nuestra obra y conducta desmientan esta apariencia鈥 nos da un margen para fundar cierta gesti贸n y argumento, as铆 en las cortes extranjeras como en Espa帽a鈥 podremos hacer dudar de cu谩l de ambos partidos es el verdaderamente realista鈥 adem谩s para atraernos las voluntades de los pueblos, tampoco nos ser铆a oportuna una declaraci贸n contraria鈥.

El tercer tema es la insurrecci贸n popular. All铆 se afirma que 鈥渓os pueblos nunca saben ni ven sino lo que se les ense帽a y muestra鈥. Para promover el levantamiento popular en la campa帽a oriental deb铆a recurrirse a 鈥渓os desertores, delincuentes, la gente vaga y ociosa y otras muchas que鈥 luego se apartar谩n como miembros corrompidos que han merecido aceptaci贸n por la necesidad鈥. Este levantamiento ser铆a acaudillado por dos 鈥渟ujetos鈥 de gran prestigio en la masa rural, a quienes era necesario ganar 鈥減or cualquier inter茅s o promesas鈥: el capit谩n de dragones Jos茅 Rondeau y el capit谩n de milicias Jos茅 Artigas, 鈥減ersonas de talento, opini贸n, concepto y respeto鈥. Estos actuar铆an apoyados por 鈥渓os hermanos y primos de Artigas, un Valdenegro, un Baltasar Vargas, un Benav铆dez, un Ojeda, etc鈥 sujetos que por lo conocido de sus vicios son capaces de todo y tienen opini贸n popular adquirida por hechos temerarios鈥.

Prosigue el 鈥淧lano鈥 afirmando que 鈥渉ay hombres de bien, si cabe en los ambiciosos el serlo, que quisieran sin derramamiento de sangre sancionar las verdaderas libertades de la patria鈥 como tienen talento, algunas virtudes pol铆ticas y buen cr茅dito, son de temer; y a 茅stos sin agraviarlos, debe separ谩rselos; porque unos por medrar, otros por mantenerse, cuales por inclinaci贸n a las tramas, cuales por ambici贸n de los honores, y el menor n煤mero por el deseo de la gloria, o para hablar con m谩s propiedad, por la vanidad de la nombrad铆a, no son propios por su car谩cter para realizar la grande obra de la libertad americana en los primeros pasos de la infancia鈥.

En materia de pol铆tica exterior, Moreno recomienda proceder con Inglaterra en forma 鈥渂en茅fica鈥 proteger su comercio, aminorarle sus derechos, tolerarla, aunque suframos algunas exacciones鈥 los bienes de Inglaterra deben ser sagrados鈥. La supone favorable a la revoluci贸n porque 鈥渁 la corte inglesa le interesa que Am茅rica o parte de ella se desunan o dividan de aquella metr贸poli [Espa帽a] y formen por s铆 una sociedad separada donde la Inglaterra pueda extender m谩s sus miras mercantiles y ser la 煤nica por el se帽or铆o de los mares鈥.

La ayuda brit谩nica para el triunfo de la revoluci贸n deb铆a gestionarse 鈥渃on reserva y disimulo鈥 procurando obtener del gobierno ingl茅s una 鈥渄eclaraci贸n p煤blica de neutralidad鈥 en el conflicto entre las autoridades peninsulares y las provincias americanas, que permitiese comprarles armas 鈥減or su justo precio鈥, si no fuese posible un 鈥渢ratado secreto鈥 de apoyo. En retribuci贸n se pagar铆a, adem谩s de los beneficios comerciales, con la isla Mart铆n Garc铆a para que fuese 鈥渦na peque帽a colonia o puerto franco para su comercio鈥.

Respecto de Espa帽a, deb铆a enviarse 鈥渁ctas o representaciones de los cabildos de esta capital e interiores, expresando que se desvelan para conservar los dominios de esta Am茅rica para el se帽or Fernando VII鈥 para entretener y dividir las opiniones en la misma Espa帽a, haciendo titubear y aparentar por alg煤n tiempo hasta que nuestras disposiciones nos vayan poniendo a cubierto鈥.

El documento contin煤a estudiando la organizaci贸n del Estado: 鈥渓a Constituci贸n debe afianzar a todos el goce leg铆timo de los derechos de la verdadera libertad, en pr谩ctica y quieta posesi贸n, sin consentir abusos: entonces resolver谩 el Estado americano el verdadero y grande problema del contrato social鈥.

Tambi茅n contiene un plan econ贸mico donde llama a emprender la creaci贸n de f谩bricas, ingenios y otras industrias, acabando con los sectores privilegiados que ponen obst谩culos a ello, como los propietarios de minas del Alto Per煤 que atesoran riquezas y las niegan al desarrollo industrial y agr铆cola del pa铆s.

Para aumentar los fondos p煤blicos de la revoluci贸n se debe prohibir a los particulares explotar las minas de oro y plata, que ser谩n vendidas al Estado por su justo valor, bajo pena capital y confiscaci贸n de bienes en caso de infringir la prohibici贸n. Se prohibir谩 a los europeos sacar fuera del pa铆s gruesos caudales en metales preciosos, producto de sus especulaciones, de la venta de bienes, 鈥渜ue causan de tal manera un serio prejuicio al fisco estatal, es decir, a toda la poblaci贸n鈥. En caso de trasgredir esta disposici贸n, los bienes correspondientes ser谩n decomisados por el Estado.

Finalmente, hall谩ndose con fondos el Estado, procurar谩 con todos sus recursos introducir semillas, f谩bricas y maquinarias, estimulando as铆 con todo su peso el desarrollo de la econom铆a del pa铆s.

Los 煤ltimos cap铆tulos del 鈥淧lano鈥 tratan de los medios para insurreccionar Brasil y conquistar R铆o Grande. La insurrecci贸n ser铆a promovida por agentes 鈥渕andados en clase de comerciantes鈥 que distribuir铆an ejemplares de la 鈥淕aceta鈥, impresos en portugu茅s, y har铆an 鈥渓os elogios m谩s elevados de la felicidad, libertad, igualdad y benevolencia del nuevo sistema y del envilecimiento del anterior鈥.

Sublevado Brasil, se aprovechar铆a la circunstancia para anexar R铆o Grande, haciendo comprender a sus habitantes 鈥渜ue el mismo delito de rebeli贸n contra su monarca los obliga a aceptar nuestras tropas a la frontera鈥 y de paso 鈥渟aquearemos los pueblos y haciendas鈥.

El Pr铆ncipe

El Plan habr铆a de guiar la conducta de Moreno durante los meses siguientes, contribuyendo a su fama de 鈥渞obespierriano鈥. No obstante, demuestra una clara comprensi贸n de lo que es el Estado -la violencia organizada- y de la estrategia y t谩ctica a emplear para apoderarse de su maquinaria y hacerla servir a los fines propios, contra sus antiguos usufructuarios.

Este 鈥渆xtremismo鈥 de Moreno, que en realidad implica el 煤nico realismo sereno en los momentos cruciales de la lucha por el poder, ya que como 茅l mismo lo dec铆a: 鈥渘o se podr谩 negar que en la tormenta se maniobra fuera de la regla鈥, reflejan la intransigencia de todo el estrato social de la colonia -abogados, intelectuales, aspirantes a pol铆ticos- a quienes los estrechos marcos de la sociedad colonial no ofrec铆a ninguna ocupaci贸n a nivel de sus ambiciones.

Aunque su mayor influencia intelectual fue sin duda Rousseau de quien tradujo El Contrato Social, la influencia de El Pr铆ncipe en el Plan de Operaciones es notable.

El Plano es una aplicaci贸n, corregida y aumentada, del arte de Maquiavelo a la pol铆tica criolla, demasiado emp铆rica hasta entonces al entender de su autor: 鈥淗ablemos con franqueza -dice-: hasta ahora s贸lo hemos conocido la especulativa de las conspiraciones, y cuando tratamos de pasar a la pr谩ctica nos amilanamos鈥 no son 茅stas las lecciones de los grandes maestros de las revoluciones鈥.

Se trata de ense帽ar a los hombres a fabricar, manejar y, sobre todo, mantener con garant铆as de 茅xito a esa entidad artificial, el Estado, que fija y ordena las relaciones sociales. Un acto ser谩 conveniente o no seg煤n sea beneficioso o perjudicial para conseguir el fin de mantener y acrecentar el Estado.

鈥淪i un pr铆ncipe est谩 genuinamente interesado en 鈥渃onservar su Estado鈥 tendr谩 que desatender las demandas de la virtud cristiana y abrazar de lleno la moral, muy distinta, que le dicta su situaci贸n鈥, dir谩 Maquiavelo. Su valor moral es indiferente para el pol铆tico, por eso, la ciencia pol铆tica declara su indiferencia moral. Para que un pol铆tico pueda poner en pr谩ctica sus planes debe vencer una serie de limitaciones, adelantarse al futuro, ser previsor, flexible, con buenos reflejos para reconocer y aprovechar las ocasiones. El Pr铆ncipe 鈥渘o debe desviarse de lo que es bueno, si ello es posible, pero debe saber c贸mo actuar mal, si ello es necesario. Es indispensable que el pr铆ncipe se vuelva 鈥渕itad bestia, mitad hombre鈥, ya que no podr谩 sobrevivir de otra manera鈥 (El Pr铆ncipe, Cap. XVIII).

Los hechos

El 2 de junio entra al puerto de Montevideo un buque espa帽ol con la noticia de la instalaci贸n del Consejo de Regencia en C谩diz.

El 22 de junio es expulsado el ex virrey Cisneros y los oidores.

El 24 de junio Paraguay se pronuncia a favor del Consejo de Regencia.

El 12 de julio en Montevideo, el comandante de Marina, Salazar, trama un golpe conocido como Sofocamiento de los 鈥渢upamaros鈥 para anular los 2 cuerpos simpatizantes con los patriotas.

El 14 de julio los cabildantes hab铆an jurado en secreto el Consejo de Regencia.

El 15 ya se conoc铆a el fracaso de la tentativa de Liniers (el 13 Moreno escrib铆a: 鈥淟as 煤ltimas noticias que hemos recibido son sumamente lisonjeras鈥 irremediablemente deben venir -Liniers y los suyos- presos a esta ciudad con segura custodia鈥).

El 28 la Junta ordena el fusilamiento de Liniers sosteniendo 鈥渜ue este escarmiento debe ser la base de estabilidad del nuevo sistema, y una lecci贸n para los jefes del Per煤 que se abandonan a mil excesos, con la esperanza de la conformidad鈥.

Ocampo y Vieytes enviados a prender a Liniers y fusilarlo, sugieren remitir a los prisioneros a Buenos Aires. Por tal motivo, son destituidos.

El 17 de agosto escribe Moreno a Chiclana: 鈥減illaron nuestros hombres a los malvados, pero respetaron sus galones y cag谩ndose en las 贸rdenes de la Junta nos los remiten presos a esta ciudad鈥 veo vacilante nuestra fortuna por este solo hecho鈥.

La muerte del glorioso defensor de Buenos Aires pareci贸 un crimen, y as铆 lo afirmaron muchos.

Se dice que Moreno asegur贸: 鈥楽i alg煤n camino se hubiese presentado para salvar las vidas de los conspiradores, no hubieran perecido鈥 Si fuera dable enviarles a Espa帽a, como se hizo con Cisneros y los oidores鈥 pero ellos mismos se hab铆an cerrado todas las puertas鈥 Los barcos de Montevideo, conforme al plan de Liniers, estaban ya bloqueando nuestro puerto, y no era posible intentar la remisi贸n de estas personas鈥 Tampoco pod铆a operarse su enmienda, y la conmiseraci贸n la habr铆an convertido en motivo para alentar la sublevaci贸n, interpret谩ndola como debilidad鈥.

En seguida agreg贸:

鈥楨l 煤nico papel que se encontr贸 en las faltriqueras de Liniers, al tiempo de ser arcabuceado, fue su despacho de virrey鈥.

Alguien aventur贸 una explicaci贸n:

鈥楨se despacho, acaso lo consideraba don Santiago como su m谩s gloriosa condecoraci贸n鈥, el t铆tulo que resum铆a toda su obra a favor de Buenos Aires鈥.

Moreno se adelant贸 a decir:

鈥楴o, creo yo que Liniers conservaba cuidadosamente sus despachos, despu茅s de su derrota en C贸rdoba, sin duda para, efectuado su escape, concitar de nuevo a las provincias, ense帽ando sus antiguos t铆tulos鈥.

鈥淰eo, cuando alzo la pistola, lustrosa, aceitada, a la altura del coraz贸n, el r铆o, inm贸vil y tenso y viol谩ceo, contra el horizonte, y el sol, quiz谩, al este del horizonte, y a Moreno, peque帽o y enjuto, de pie sobre el piso de ladrillos de su despacho en el Cabildo, la cara lunar, opaca, que no fosforece, bajo el alto techo encalado, que me dice, con esa como exhausta suavidad que destilaba su lengua e impregnaba lo que su lengua no repetir铆a, vaya y acabe con Liniers. Escuche, Castelli, a Maquiavelo: Quien quiera fundar una Rep煤blica en un pa铆s donde existen muchos nobles, s贸lo podr谩 hacerlo luego de exterminarlos a todos. Extermine a Liniers y a los que se alzaron con Liniers. Exterm铆nelos, Castelli. Veo, la boca de la pistola apoyada contra la carne y los huesos que cubren mi coraz贸n, a Moreno, la cara lunar, opaca, que no fosforece, como si flotase en los jirones de sombra que la noche de julio instala en su despacho, y que dice, suave la voz y exhausta: Si vencemos, se hablar谩, por boca de amigos y enemigos, todo el tiempo que exista el hombre sobre la tierra, de nuestra audacia o de nuestra inhumana astucia. Si nos derrotan, 驴qu茅 importa lo que se diga de nosotros? No estaremos aqu铆, Castelli, para escucharlos, ni en ning煤n otro lado que no sea dos metros debajo de donde crece el pastito de Dios鈥 (de La revoluci贸n es un sue帽o eterno).

En el Plan de Operaciones hab铆a escrito: 鈥溾 jam谩s en ning煤n tiempo de revoluci贸n, se vio adoptada por los gobernantes la moderaci贸n ni la tolerancia; el menor pensamiento de un hombre que sea contrario a un nuevo sistema, es un delito por la influencia y por el estrago que pueda causar con su ejemplo, y su castigo es irremediable鈥.

Y en instrucciones 鈥渞eservadas鈥 a Castelli (12 de setiembre y 18 de noviembre): 鈥淓n la primera victoria dejar谩 que los soldados hagan estragos en los vencidos para infundir temor en los enemigos鈥 en cada pueblo donde llegue averiguar谩 la conducta de los jueces y vecinos, los que se hayan distinguido en dar la cara contra la Junta ser谩n remitidos a las provincias de abajo (la actual Argentina)鈥.

Ep铆logo

El 31 de julio la Junta dicta un decreto de 鈥渕edidas extraordinarias鈥 a propuesta de Moreno mediante el cual se confiscan bienes de quienes se ausenten, castiga a quienes tuviesen armas del Rey, los que propalen rumores y a quienes mantuvieren correspondencia 鈥渟embrando divisiones鈥. Saavedra no lo firma.

El 10 de setiembre el gobernador de Montevideo, Soria, orden贸 el bloqueo de Buenos Aires y el litoral occidental del R铆o de la Plata.

Al instalarse, la Junta se hallaba rodeada en la propia ciudad de Buenos Aires por fuertes centros contrarrevolucionarios: el Cabildo, integrado mayoritariamente por comerciantes vinculados directamente por C谩diz y su sistema, los jerarcas desplazados, el ex Virrey y los miembros de la Real Audiencia y Montevideo. Moreno r谩pidamente desbarat贸 toda posible acci贸n de estos focos de resistencia.

En 1843, Nicol谩s Rodr铆guez Pe帽a explicaba a Vicente Fidel L贸pez: 鈥淐astelli no era feroz ni cruel. Obraba as铆 porque est谩bamos comprometidos a hacerlo as铆 todos, lo hab铆amos jurado (驴el Plano?)鈥 驴Qu茅 fuimos crueles? 隆Vaya con el cargo!鈥 Salvamos a la Patria como cre铆amos que deb铆amos salvarla 驴Habr铆a otros medios? As铆 ser铆a: nosotros no los vimos ni cre铆mos鈥.

Edmundo Burke advirti贸 que el exceso de abogados era uno de los mayores peligros que afrontaba el dominio colonial brit谩nico en Inglaterra 鈥渃uando grandes honores y emolumentos no adscriben ese conocimiento al servicio del estado se convierte en un formidable adversario del gobierno鈥.

En las colonias espa帽olas estos grupos sociales estaban dispuestos a llegar hasta el fin con toda energ铆a para apoderarse del Estado, mucho m谩s consecuentemente que los hacendados o comerciantes cuya urgencia no era tan grande por cuanto contaban con el poder econ贸mico.

El objetivo del Plan de Moreno era borrar a la burocracia virreinal y sus aliados. Tal era el objetivo de la revoluci贸n pol铆tica.

Oh, joven siempre invicto

a quien nunca insult贸

con sus aleves tiros

la blanca emulaci贸n

Oh, joven generoso

imagen del valor,

envidia del talento,

norma de la raz贸n

Oh, joven nunca visto

en cuyo coraz贸n

el vergonzoso miedo

jam谩s se aposent贸鈥

(fray Cayetano Rodr铆guez/Blas Parera)

