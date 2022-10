–

D├şa Europeo de la JUSTICIA

Por Agencia Mp3. LQSomos.

Nota de prensa:

En la ma├▒ana de hoy, martes 25 de octubre, D├şa Europeo de la JUSTICIA, la Iniciativa por la Libertad de Pablo Gonz├ílez, ha entregado en diversas instituciones de Madrid una carta respaldada por m├ís de ciento cincuenta periodistas y juristas reclamando su implicaci├│n en el caso del periodista Pablo Gonz├ílez Yag├╝e, encarcelado en Polonia desde hace nueve meses.

Confluyen en esta iniciativa tanto periodistas reclamando el respeto de la libertad de expresi├│n y la libertad de prensa, pues Pablo Gonz├ílez fue arrestado mientras cubr├şa el conflicto en Ucrania para distintos medios espa├▒oles, como juristas reclamando que se respeten las garant├şas procesales en un pa├şs que forma parte de la Uni├│n Europea y est├í sujeto, por consiguiente, al Derecho comunitario. Polonia mantiene a Pablo Gonz├ílez desde el 28 de febrero en prisi├│n preventiva sin que se inicie procedimiento y en situaci├│n de incomunicaci├│n, es decir: sin haber podido en todo este tiempo mantener una simple conversaci├│n telef├│nica con su pareja y sus hijos ni verse con su abogado espa├▒ol.

Entre las personas firmantes del ├ímbito del periodismo se encuentran: Teresa Aranguren, Rafael Poch, Olga Rodr├şguez, Rosa Mar├şa Calaf, Martxelo Otamendi, Ana Mar├şa Pascual, Antonio Maestre, Pascual Serrano, Mirta N├║├▒ez, J. M. Mart├şn Medem, Rafael Fraguas de Pablo, Teresa Carreras, Manuel Blanco Chivite, Mariano Muniesa, Javier S├íenz Munilla y muchos m├ís.

Del ├ímbito del Derecho, avala esta carta la Asociaci├│n Libre de Abogadas y Abogados (ALA), y han firmado personalmente: Bego├▒a Lalana, Endika Zulueta, Gonzalo Boye, Benet Salellas, ├üngeles Chinarro, Eduardo G├│mez Cuadrado, Jacinto Lara, Llu├şs-Ignasi Pastrana y otros muchos.

Ante las puertas del Ministerio de Asuntos Exteriores han tomado la palabra: Teresa Aranguren, periodista; Begoña Lalana, abogada y Javier Sáenz Munilla, periodista. Han explicado los motivos de esta iniciativa en defensa de la Libertad de Prensa y de los Derechos Humanos, ambos vulnerados desde la detención de Pablo González el 28 de febrero de 2022.

Entendemos que el Ministerio de Asuntos Exteriores no est├í actuando para lograr que Polonia respete las garant├şas procesales y los derechos fundamentales de este ciudadano espa├▒ol, cuya doble nacionalidad espa├▒ola y rusa no puede de ning├║n modo justificar la falta de respeto del Derecho internacional y del Derecho comunitario. Pablo Gonz├ílez Yag├╝e lleva ya nueve meses en incomunicaci├│n, situaci├│n m├ís parecida al secuestro que a la prisi├│n provisional. En todo este tiempo ├║nicamente ha recibido tres visitas del c├│nsul espa├▒ol, y es obvio que no se est├í realizando labor diplom├ítica en su apoyo.

Tras entregar la carta en el registro del Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha presentado copia en la Representaci├│n de la Comisi├│n Europea en Espa├▒a con un escrito dirigido a su directora, D├▒a. Mar├şa ├üngeles Ben├ştez Salas, reclamando tambi├ęn la implicaci├│n de las instituciones europeas, que no deber├şan consentir tales vulneraciones de los derechos humanos en su propio territorio, y solicitando su remisi├│n al Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders. Se ha presentado igualmente en la Oficina Parlamento Europeo en Espa├▒a, con escrito en el mismo sentido dirigido a su directora, D├▒a. Mar├şa Andr├ęs, a quien se ha solicitado la transmisi├│n de esta reclamaci├│n a la Subcomision de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

Por ├║ltimo, se ha presentado copia de la carta en la Embajada de Polonia, junto con un escrito dirigido al ministro de Justicia, el Sr. Zbigniew Ziobro, a quien se reclama que libere a Pablo Gonz├ílez y que ofrezca explicaciones p├║blicas sobre el trato que su pa├şs est├í dando a un ciudadano espa├▒ol.

La iniciativa no pretend├şa ser una recogida de firmas al estilo plataforma, sino trasladar la fuerza del compromiso personal de profesionales de los sectores m├ís ligados a este caso, su solidaridad y su indignaci├│n.

Os dejamos PDF con: Carta de Libertad Pablo Gonz├ílez con lista de firmantes, escrito dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores espa├▒ol, escrito dirigido a la directora del Parlamento Europeo en Espa├▒a y Carta al Ministro de Justicia de Polonia, clic aqu├ş

┬┐D├│nde est├ín las garant├şas de DERECHO de un estado europeo?

#DerechosHumanos #LibertadDeComunicación #FreePablo #PabloGonzálezLibertad

