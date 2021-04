–

Hoy se conmemora el Día internacional de la visibilidad trans travesti. La fecha surge a raíz que en el año 2009, Rachel Crandall, co-fundadora de la organización Transgénero Michigan, propuso establecer el 31 de marzo como un Día Internacional de la Visibilidad Trans alrededor del mundo, frente a la necesidad de tomar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida de esta comunidad. En nuestro país, los travesticidios, el cupo laboral trans, el acceso a la salud y educación son algunas de las luchas de la comunidad trans travesti, frente a un Estado que precariza nuestras vidas, especialmente de aquellos colectivos que desacatan el orden patriarcal. En éste día de visibilidad, se alza la voz para preguntar ¿dónde está Tehuel de la Torre?, el joven trans que salió de su casa en San Vicente rumbo a una entrevista de trabajo el 11 de marzo y nunca más volvió. Por ANRed

«que otres sean lo normal» Susy Shock artista trans sudaca.

Las personas que integran la comunidad travesti-trans y no binaries exponen uno de los más altos índices de desocupación a causa de la discriminación que afecta al colectivo. La precarización de la vida, en esta etapa del capitalismo impacta de manera diferencial sobre un colectivo donde la exclusión sistemática y la falta de políticas públicas, más los ajustes de los gobiernos y la falta de oportunidades laborales recaen brutalmente sobre la población travesti-trans.

A pesar que en nuestro país se ha avanzado en materia de derecho con la sanción de la ley Identidad de Género (2012) y el Matriminio Igualitario (2010), las condiciones materiales de la comunidad trans travesti continúa evidenciando dificultades en el acceso al empleo, la salud y la educación, motivo por el cual se estima que el promedio de vida de una persona travesti es de 35 años.

«Yo no me quiero parecer a este mundo. Este mundo es horrible, de eso soy disidente. No me importa si me hablan con la e, no me importa si no hay un baño unisex, me están cagando el futuro y mi disidencia es con esa gente que me caga el futuro. No estoy de acuerdo en cómo comandan este mundo, no estoy de acuerdo en cómo reparten este mundo, no estoy de acuerdo en cómo cuentan lo que hacen de este mundo. No quiero este mundo y esa es mi enorme, fundamental y más poderosa disidencia. No quiero ser este mundo. Voy a ser otra cosa. Soy otra cosa. A eso les invito, a esa fortaleza, a que nos unamos en esa otra cosa. Nos están cagando el planeta, nos estamos quedando sin vida, sin futuro. Yo no sé qué hacen ustedes si ven a las crianzas, si les pueden decir ´loquite, no te puedo decir si hay futuro´. Es horrible cómo está todo y es urgente que con nuestros cuidados no dejemos de estar presentes en todos los debates, que vean que estamos, que vean que existimos, que no les queremos, que vean que no les creemos, que vean que no somos ellos. Todo mi abrazo. Buena vida y poca vergüenza” publicaba en sus redes sociales la artista Travesti Susy Shock.

En éste día de visibilidad trans travesti, el activismo feminista alza la voz para preguntar ¿dónde está Tehuel de la Torre?. El jóven trans que había concurrido a una entrevista laboral el 11 de marzo y no volvió. Algunas de sus pertenencias se encontraron en la casa de Luis Ramos, el único sospechoso de su desaparición, que tiene antecedentes por violencia.

Desde el Colectivo Ni Una Menos Córdoba, explicaron que la desaparición de Tehuel tiene «una causal económica y detrás de ello responsables políticos». Es por ello que hoy realizarán una marcha a partir de las 18 hs en el Palacio de Justicia para exigir al Estado que ponga a disposición todos los medios y recursos necesarios para encontrar a Tehuel.