De parte de Nodo50 June 7, 2022 299 puntos de vista

Con motivo, el 8 de junio, del Día Mundial de los Océanos, Ecologistas en Acción pone la mirada en la pesca sostenible.

La pesca es la actividad que más impacto tiene sobre la biodiversidad marina. Por ello, la mejora de la gestión pesquera es fundamental para poner fin a la destrucción de los ecosistemas marinos.

El Proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera acaba de aprobarse en el Consejo de Ministros y pasará a trámite parlamentario en los próximos meses. El nuevo marco normativo nacional, que viene a renovar el vigente en marcha desde las últimas dos décadas, marcará el futuro de nuestras pesquerías en los siguientes años. Por eso, con motivo del Día Mundial de los Océanos, Ecologistas en Acción pone la mirada sobre la gestión de la actividad pesquera.

En la práctica, alcanzar la explotación sostenible de los recursos pesqueros no es una tarea fácil, ya que enfrenta sectores con diferentes intereses ambientales, sociales y sobre todo económicos. No obstante, los recursos pesqueros son un bien público (artículo 132.2. de la Constitución española) y han de gestionarse de manera sostenible en beneficio del interés general y el de las generaciones futuras. El objetivo final de la pesca sostenible es llevar a cabo una actividad que posibilite el desarrollo socioeconómico de las poblaciones costeras a largo plazo sin menoscabar el buen estado de la biodiversidad marina y de los hábitats que la albergan.

¿Cómo conseguir una pesca sostenible?

La mirada extractivista a corto plazo de la pesca tiene resultados nefastos para el medio marino y las comunidades costeras, por ejemplo, con la pérdida de la biodiversidad. En palabras de la Unesco, «para el año 2100, si no se producen cambios significativos, más de la mitad de las especies marinas del mundo podrían estar al borde de la extinción». Además, las prácticas pesqueras destructivas limitan la resiliencia de los ecosistemas marinos, de las poblaciones de peces y de otras especies silvestres a los impactos del cambio climático y su capacidad para mitigarlo.

Como en cualquier otro tema ambiental, el cambio en el modelo pesquero requiere de un cambio en la visión respecto al medio marino y respecto a cómo obtenemos los bienes del mismo. Por ello, Ecologistas en Acción sigue insistiendo en la necesidad de desarrollar un modelo de gobernanza cogestionado —que incluya la participación del sector, las organizaciones ambientales y la academia— capaz de pasar de la «reacción» a la «acción»: gestión a largo plazo, ecosistémica y socialmente justa. Y específicamente:

Acabar con la sobrepesca: en la actualidad, especies como la merluza o la cigala se siguen pescando por encima del Rendimiento Máximos Sostenible por la flota española con el beneplácito del Consejo de la UE.

Basar la toma de decisiones en el conocimiento científico.

Fomentar el conocimiento interdisciplinar y la inclusión del conocimiento ecológico tradicional en los planes de gestión.

Establecer planes de gestión para Áreas Marinas Protegidas que garanticen la protección adecuada de los organismos juveniles, grandes reproductores y todas las especies y hábitats vulnerables.

Prohibir la pesca de arrastre de fondo en todas las Áreas Marinas Protegidas.

Acabar con la pesca incidental de mamíferos, aves y reptiles marinos así como de tiburones e invertebrados como los corales.

Incentivar con derechos de pesca (cuánto puede pescar cada barco) a las prácticas pesqueras más sostenibles, tanto por respetar el hábitat como por establecer buenas prácticas laborales.

Reconocer el valor del patrimonio histórico, cultural e incluso político de la pesca tradicional en las comunidades costeras e incentivar su desarrollo.

Promover la cogestión participativa y paritaria de la pesca para pasar de un sistema basado en la competitividad a un sistema basado en la corresponsabilidad y el entendimiento.

Describir una hoja de ruta que descarbonice la pesca, que no dependa tan ampliamente de los combustibles fósiles y de las ayudas públicas al gasoil.

Partiendo de esta realidad compleja, y con el objetivo de que estas propuestas se entiendan mejor, Ecologistas en Acción ha elaborado en su página web un conjunto de preguntas frecuentes relativas a la pesca sostenible, los tipos de pesca, la legislación y la gestión pesquera, los impactos de la pesca sobre los ecosistemas marinos, o sugerencias para el consumo sostenible de pescado.

Cecilia del Castillo Moro, responsable de pesca de Ecologistas en Acción. «En el Día Mundial de los Océanos queremos recordar las palabras del padre Sarmiento, científico del siglo XVIII, porque por desgracia siguen siendo de tremenda actualidad: ‘La culpa de la disminución de las capturas pesqueras no la tienen los mares y las aguas de los ríos, sino la ignorancia de la Historia Natural, la avaricia de querer comerlo todo en un día, la desidia de no poner remedio, la inobservancia de las leyes económicas y la inquieta gula que no espera que las cosas estén en sazón».