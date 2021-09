–

Cada 27 de septiembre se celebra el D铆a Mundial del Turismo, una jornada que invita a reflexionar sobre esta actividad econ贸mica que en 2019 represent贸 el 12,4% del producto interior bruto (PIB) en Espa帽a, mientras que en 2020 se desplom贸 al 4,3% debido a la covid-19, seg煤n datos de Exceltur. Por tanto, este a帽o se han centrado muchos esfuerzos en una recuperaci贸n del sector, esperando que la aportaci贸n al PIB alcance el 50% de lo que fue antes de la pandemia, de acuerdo con un estudio elaborado por la Confederaci贸n Espa帽ola de Organizaciones Empresariales (CEOE).

En el plano global, podemos destacar que la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU) apunta que el turismo emplea a una de cada 10 personas en el mundo y que, debido a la pandemia, se estima que 100-120 millones de empleos directos est谩n en riesgo. Es evidente que el turismo es un motor de desarrollo para la econom铆a, tanto espa帽ola como mundial, y que las cifras a la baja no se reciben como buenas noticias. Sin embargo, desde CNT Val猫ncia miramos m谩s all谩 de los n煤meros y pensamos en las personas: 驴qu茅 condiciones de trabajo se ofrecen en el sector y qu茅 impacto real tiene en el bienestar de la ciudadan铆a?

La Organizaci贸n Mundial del Turismo (OMT) ha propuesto el lema 鈥淭urismo para un crecimiento inclusivo鈥 en la efem茅ride de este a帽o. Sinceramente, no creemos que eso sea posible sin cambiar a un modelo capaz de respetar los l铆mites f铆sicos y biol贸gicos del planeta y que sea justo con nosotros/as, el cual dista mucho del que ten铆amos y se est谩 intentando recuperar. Hab铆a m谩s empleo, pero no de calidad. Hab铆a m谩s movimiento en el pa铆s, pero en forma de masificaci贸n que nos devora. En definitiva: volver铆amos a unas pr谩cticas que comprometen nuestros derechos.

Con todo esto no queremos significar que el turismo es malo en s铆, sino denunciar que se nos impone un concepto que solo beneficia a algunas partes implicadas en el sector. Nos gustar铆a redefinirlo para que la econom铆a no sea tan dependiente de ello, para que el empleo que genere no sea precario y para que el futuro no pase por 鈥減erder鈥 la ciudad. En este 煤ltimo sentido, compartimos plenamente las reivindicaciones de la red Entrebarris para conseguir una Val猫ncia habitable: