En este profundo an谩lisis, el autor anarquista Peter Gelderloos explora los cambios tecnol贸gicos y geopol铆ticos a los que se enfrentar谩n los movimientos de liberaci贸n social en las pr贸ximas d茅cadas. 驴C贸mo intentar谩n los que hoy ostentan el poder hacer frente a las crisis econ贸micas y pol铆ticas del futuro inmediato? 驴Salvar谩n la inteligencia artificial y la bioeconom铆a al capitalismo? Lo que es m谩s peligroso: los gobiernos se niegan a abordar el cambio clim谩tico. 驴Cu谩les son las soluciones tecnocr谩ticas que propondr谩n? 驴Veremos el ascenso del fascismo o el renacimiento de la democracia? Si estudiamos los retos a los que se enfrentar谩n el capitalismo y el Estado, podemos prepararnos para aprovechar las condiciones sociales y proponer otra forma de vida radicalmente diferente, basada en la igualdad y la libertad.

Diagn贸stico para el futuro

No es ning煤n secreto que tanto la democracia como el capitalismo est谩n en crisis. Durante m谩s de medio siglo, los funcionarios del Estado y sus autoridades han sido necesarios simplemente para justificar la democracia como 芦una constituci贸n mejor que el comunismo (de Estado)禄. Durante los a帽os 90 y la mayor parte de la primera d茅cada del 2000, no necesitaron ofrecer ninguna justificaci贸n. La democracia era la 煤nica posibilidad que pod铆amos imaginar, el destino teleol贸gico de toda la humanidad.

Hoy en d铆a, eso ya no es as铆. En la escena mundial, las instituciones democr谩ticas basadas en asociaciones transnacionales se est谩n derrumbando, y la aparici贸n de nuevas alianzas y nuevas actitudes sugiere que una alternativa est谩 empezando a tomar forma. A nivel de los Estados nacionales concretos, el terreno que permiti贸 alcanzar un amplio consenso social durante muchas d茅cadas se ha erosionado. Los movimientos de derecha son cada vez m谩s populares, y una de sus principales exigencias es la reescritura del contrato social y, en los extremos m谩s marginales, la eliminaci贸n total de la democracia. Al mismo tiempo, la izquierda est谩 preparando una ola para la renovaci贸n de la democracia y la suavizaci贸n de sus contradicciones, renovando el sue帽o de la inclusi贸n y la igualdad universal. Ambos movimientos sugieren que la democracia, tal y como es en este momento, no puede continuar.

Mientras tanto, la crisis financiera mundial de 2008 no se ha resuelto, sino que se ha evitado mediante la privatizaci贸n masiva de recursos p煤blicos y la creaci贸n de burbujas financieras a煤n mayores para absorber temporalmente el capital excedente. El capitalismo necesita desesperadamente un nuevo 谩mbito en el que expandirse. Cualquiera que sea la estrategia que adopten los capitalistas, deben ofrecer un crecimiento exponencial de las oportunidades de inversi贸n rentables y una soluci贸n al desempleo masivo que puede afectar a m谩s de la mitad de la mano de obra mundial, ya que se vuelve redundante cuanto m谩s intensivo sea el uso de la IA y la robotizaci贸n del trabajo.

Estas dos crisis est谩n estrechamente relacionadas. Los capitalistas apoyar谩n modelos de gobierno que protejan sus intereses, mientras que s贸lo el Estado puede abrir nuevos campos para la acumulaci贸n de capital y neutralizar la resistencia que siempre surge. Al abrir las costuras que existen en esta brecha, podemos empezar a diagnosticar un futuro en el que los que est谩n en el poder avanzar谩n con fuerza en un intento de enterrar las posibilidades divergentes y liberadoras que se revelar谩n ante nosotros. Si no hacemos nada, esta M谩quina contra la que luchamos corregir谩 sus disfunciones y se perfeccionar谩. Si analizamos estas disfunciones y proponemos soluciones, podremos actuar de forma m谩s inteligente. La crisis nos ofrece una oportunidad para una revoluci贸n que pueda abolir el Estado y el capitalismo, pero s贸lo si comprendemos las formas en que est谩 evolucionando la dominaci贸n y tratamos de impedir su evoluci贸n, en lugar de preparar el terreno para nuevas formas de dominaci贸n como han hecho tantos revolucionarios en el pasado.

Para ello, examinaremos la arquitectura del sistema mundial actual y mostraremos qu茅 es exactamente lo que falla en este sistema mundial. El diagn贸stico mostrar谩 qu茅 necesita el capitalismo para salir de la crisis actual y qu茅 propuestas posibles le dan la perspectiva m谩s prometedora, ya que se centran en la posibilidad de una expansi贸n bioecon贸mica. Al mismo tiempo, analizaremos la crisis de la democracia, tanto a nivel del Estado-naci贸n como a nivel de la cooperaci贸n transnacional y global, comparando las propuestas de soluciones fascistas, democr谩ticas progresistas, h铆bridas y tecnocr谩ticas para restaurar la paz social y satisfacer las necesidades de los capitalistas. En el contexto de esta discusi贸n, consideraremos el cambio clim谩tico, entendi茅ndolo como un eje que afecta a la crisis gubernamental y econ贸mica y que tambi茅n sugiere -o incluso exige- una s铆ntesis en las respuestas a estas dos crisis. Por 煤ltimo, consideraremos lo que esto significa para nosotros como anarquistas y nuestro potencial de acci贸n.

El Estado 茅tnico

El 20 de julio de 2018, con la firma de la ley del 芦Estado-naci贸n jud铆o禄, Israel se convirti贸 en el primer Estado 茅tnico puro. Las acciones del Likud y de la coalici贸n reaccionaria que representa han puesto de manifiesto la actual crisis de la democracia.

El Estado 茅tnico es una evoluci贸n reciente del Estado-naci贸n soberano, el elemento fundamental del orden mundial liberal desde el Tratado de Westfalia de 1648 hasta la actualidad. La palabra Ethnos y la palabra Naci贸n tienen el mismo significado -la primera de una ra铆z griega, la segunda de una ra铆z latina-, por lo que la diferencia depende siempre del contexto.

Entre 1648 y 1789, el Estado-naci贸n evolucion贸 hasta la forma en que se entiende hoy en d铆a, como un complejo institucional que busca dar expresi贸n pol铆tica a una naci贸n diversa y heterog茅nea a trav茅s del mecanismo de la representaci贸n, tal y como se configur贸 en la visi贸n del mundo de la Ilustraci贸n y los valores del igualitarismo y los derechos universales.

En un mundo en el que los antiguos mecanismos de representaci贸n se han derrumbado, la demanda de un Estado 茅tnico se presenta como una salida reaccionaria de un modelo ya obsoleto. El estado 茅tnico puro es una forma de revisi贸n de la cosmovisi贸n de la Ilustraci贸n. Se basa en una nueva comprensi贸n de los viejos t茅rminos pol铆ticos. En el siglo XVII, ninguno de los Estados occidentales exist铆a como tal; todav铆a se estaban creando a s铆 mismos a trav茅s de una mir铆ada de expresiones ling眉铆sticas y culturales y de la invenci贸n de instituciones sociales que pudieran reunir la gravedad cultural necesaria para coaccionar a los diversos pueblos hacia una identidad com煤n ordenada. El primer Estado-naci贸n m谩s compacto, Gran Breta帽a, segu铆a siendo una alianza jer谩rquica de muchas naciones. Los creadores del sistema de Estado-naci贸n (o interestatal), a los que anacr贸nicamente llamamos holandeses, eran conocidos como las 芦Provincias Unidas禄 o 芦Pa铆ses Bajos禄. La unidad que ten铆an se basaba m谩s en su oposici贸n com煤n al dominio imperial de la Espa帽a de los Habsburgo que en una identidad nacional compartida. No ten铆an una lengua ni una religi贸n comunes.

Al principio, el r茅gimen de Westfalia era un sistema de separaci贸n y derechos de las minor铆as: se crearon fuertes fronteras entre las entidades pol铆ticas, poniendo fin al mosaico del feudalismo, en el que la mayor铆a de las tierras eran inalienables y ten铆an m煤ltiples propietarios y usuarios. Dado que los se帽ores feudales ten铆an propiedades en muchos pa铆ses, ning煤n pa铆s ten铆a una jerarqu铆a pol铆tica uniforme. Westfalia reforz贸 estas jerarqu铆as, dando lugar a un gobernante supremo en cada pa铆s (provincia), y estableciendo la religi贸n de los gobernantes como la religi贸n del pa铆s (provincia). Sin embargo, los miembros de las minor铆as religiosas segu铆an teniendo derecho a seguir su fe siempre que fueran cat贸licos, luteranos o calvinistas (ya que s贸lo las Provincias Unidas practicaban una tolerancia religiosa lo suficientemente amplia como para incluir a los anabaptistas y los jud铆os). En su fase no formada, este sistema utiliz贸 la identidad religiosa para desempe帽ar la funci贸n divisoria que posteriormente desempe帽ar铆a la naci贸n.

Dado que a煤n no exist铆a una ciencia de la naci贸n, a lo largo de los dos siglos siguientes surgieron las m谩s diversas estrategias de construcci贸n de la naci贸n, todas ellas consideradas inicialmente igual de v谩lidas: por un lado, el melting pot de Estados Unidos, por otro el colonialismo de la Ilustraci贸n en Francia, y al mismo tiempo el esencialismo cient铆fico con el que los principales pensadores del mundo acad茅mico y gubernamental de todo el mundo occidental intentaron definir la naci贸n como una realidad biol贸gica.

Los reaccionarios, insatisfechos con el orden mundial liberal del siglo XXI, invocan un esencialismo cient铆fico anticuado para desafiar los desarrollos posmodernos y posthumanistas en nuestra concepci贸n de la naci贸n. Estos mecanismos ideol贸gicos m谩s adaptativos combinan la creciente integraci贸n global del capitalismo con la integraci贸n filos贸fica de la humanidad. Los posmodernos han despojado a los burdos mecanismos de construcci贸n de naciones para describir una igualdad alienada que supuestamente abarca a los continentes, mientras que los posthumanistas adaptan los valores liberales a un culto a la biom谩quina en el que las supuestas diferencias entre las comunidades humanas se vuelven irracionales y se propone una versi贸n modernizada y progresista de la civilizaci贸n occidental como la nueva civilizaci贸n global.

En contraste con estas innovaciones psicoecon贸micas, los defensores reaccionarios del Estado 茅tnico utilizan un pilar clave de la modernidad contra otro. Crean un concepto de etnicidad que es simult谩neamente del siglo XIX y del XXI. Reviven el chovinismo blanco que siempre ha existido en el pensamiento de la Ilustraci贸n, pero rechazan ese elemento coherente interconectado que es la igualdad democr谩tica.

En otras palabras, el Estado 茅tnico actual no es s贸lo una reformulaci贸n del Estado-naci贸n cl谩sico: el Estado 茅tnico viene del otro lado de la democracia, tratando de alejarse de la vieja s铆ntesis de la Ilustraci贸n. Pero, al mismo tiempo, la nueva formulaci贸n exige que el Estado 茅tnico cumpla el supuesto prop贸sito antiguo del Estado-naci贸n: cuidar de un pueblo y darle expresi贸n pol铆tica. Los defensores del Estado 茅tnico consideran que esta tarea es m谩s importante que lo que durante siglos se ha considerado una funci贸n integral y simult谩nea dentro del pensamiento occidental: la garant铆a de la igualdad de derechos y la participaci贸n democr谩tica.

Si miramos de cerca, vemos que el estado 茅tnico es una respuesta reaccionaria a una crisis de la democracia y del estado-naci贸n que es, si no generalizada, ciertamente global. Tomando nota de la primera pista que podr铆a permitirnos identificar patrones m谩s amplios, recordemos que fue la izquierda extrainstitucional dentro del movimiento 芦antiglobalizaci贸n禄 -o m谩s correctamente el movimiento por una globalizaci贸n alternativa- la que habl贸 por primera vez de la crisis del Estado-naci贸n y pidi贸 entonces -como sigue haciendo hoy de la misma manera miserable- que el Estado cumpliera con su deber y se ocupara de su pueblo.

El Estado israel铆 ha demostrado su voluntad de alejarse de la igualdad democr谩tica para crear una nueva composici贸n al legislar derechos no igualitarios. Niega expl铆citamente a los 谩rabes, musulmanes y otros no jud铆os el derecho a la autodeterminaci贸n o el derecho a la tierra y a la vivienda, y en particular ha eliminado incluso un compromiso simb贸lico con la democracia en la redacci贸n de esta nueva ley.

El sistema mundial

El periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda represent贸 un reino intermedio durante el cual el Reino Unido luch贸 por mantener su dominio en un sistema mundial que estaba en su fin, mientras que Alemania y Estados Unidos buscaban el papel de arquitectos de un nuevo sistema mundial (tras el fin de los escasos esfuerzos de transformaci贸n global de la URSS). Como sostiene Giovanni Arrighi, el crack de 1929 marc贸 la crisis final del sistema brit谩nico. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha dise帽ado y dirigido un sistema global de acumulaci贸n econ贸mica y cooperaci贸n transnacional. EE.UU., ostensiblemente campe贸n de la lucha contra el colonialismo, una naci贸n de antiguas colonias que gan贸 su independencia, logr贸 la participaci贸n de casi toda la poblaci贸n mundial en su sistema, creando la ONU y dando a todos los nuevos estados-naci贸n un asiento en la mesa. A trav茅s de las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y, m谩s tarde, el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) y la OMC (Organizaci贸n Mundial del Comercio), Estados Unidos mejor贸 el sistema brit谩nico anterior e intensific贸 la participaci贸n mundial en el r茅gimen capitalista creando una nueva ley, un conjunto de normas basadas en la ideolog铆a del libre comercio.

Las reglas eran justas en la medida en que se supon铆a que eran iguales para todos, a diferencia del sistema colonial anterior, que se basaba expl铆citamente en la dominaci贸n y la fuerza militar, el tipo de pr谩cticas brutales necesarias para empujar violentamente a la poblaci贸n mundial hacia una econom铆a capitalista. Y las normas eran atractivas para los principales actores porque eliminaban los obst谩culos. El capital pod铆a acumular m谩s capital para que los que m谩s ten铆an pudieran beneficiarse m谩s. Dentro de este diab贸lico acuerdo, Estados Unidos, a trav茅s de la OTAN, mantuvo la supremac铆a militar, el elemento clave que nadie se propuso igualar.

Puede que fuera una estructura f茅rrea, pero el poder es principalmente un sistema de creencias y el poder de la estupidez es tal que nada en el mundo es infalible. Nunca debemos esperar que el Estado est茅 por encima de los efectos de la estupidez; en muchos niveles, el Estado es la institucionalizaci贸n de la estupidez humana. La verdadera sabidur铆a nunca ha necesitado un Estado.

Con un poder tan extraordinario, la clase dirigente estadounidense se crey贸 por encima de sus propias reglas. Fueron los Estados Unidos, y especialmente sus reaccionarios, los que socavaron la ONU, la Organizaci贸n Mundial del Comercio y la OTAN. De las tres, la ca铆da de la ONU fue la empresa m谩s cooperativa, en la que participaron casi todos los dem贸cratas y republicanos, aunque los dem贸cratas se las arreglaron para que la ONU tuviera un valor artificial, incluso cuando le impidieron llevar a cabo su misi贸n en Vietnam, El Salvador, Nicaragua, Sud谩frica y especialmente Israel.

Tiene sentido que la nueva composici贸n que podr铆a significar el fin del sistema mundial estadounidense encuentre su primera expresi贸n en Israel, su aliado m谩s costoso y su beneficiario m谩s inoportuno. M谩s que cualquier otro maldito estado servil, fue el uso agresivo de Israel del apoyo estadounidense lo que convirti贸 a la ONU en un tigre de papel incapaz de abordar las injusticias m谩s flagrantes del mundo. Tampoco era el precio necesario para servir a los maquiav茅licos intereses geoestrat茅gicos de Estados Unidos en Oriente Medio. Arabia Saud铆, Egipto y otros estados 谩rabes han demostrado ser aliados m谩s fiables, con m谩s recursos naturales, que el peque帽o, beligerante y desestabilizador Israel. Es posible que esta desastrosa alianza sea menos el resultado de un pensamiento estrat茅gico y m谩s del pensamiento chovinista y cristiano blanco; la identificaci贸n del orden pol铆tico estadounidense con una cultura judeocristiana. El chovinismo blanco israel铆 est谩 mucho m谩s desarrollado que el saud铆. No por culpa de los saud铆es, a los que no les falta el abuso y la explotaci贸n de sus propios s煤bditos raciales, sino porque, mil a帽os despu茅s de las Cruzadas, los occidentales siguen viendo a los 谩rabes y a los musulmanes como una amenaza.

Con m谩s ayuda militar per c谩pita que cualquier otro pa铆s del mundo (y el mayor gasto militar por kil贸metro cuadrado), Israel ha sido especialmente 煤til para la OTAN como laboratorio militar para desarrollar t茅cnicas no s贸lo para la guerra interestatal, sino tambi茅n para la intraestatal, el tipo m谩s asociado a Estados Unidos, Reino Unido y Francia: comunidades cerradas organizadas para defenderse de los guetos raciales. Pero hay otros pa铆ses que podr铆an desempe帽ar este papel sin desestabilizar un punto geopol铆tico caliente del planeta.

Los sistemas globales siempre fluct煤an y acaban llegando a su fin. Los patrones de estos cambios son 谩reas 煤tiles de estudio. Hasta ahora, los sucesivos sistemas globales han mostrado una alternancia entre expansi贸n e intensificaci贸n. El ciclo de acumulaci贸n dirigido por los holandeses represent贸 la intensificaci贸n de los m茅todos de explotaci贸n colonial. Esta explotaci贸n ya se hab铆a extendido por el oc茅ano 脥ndico y por Sudam茅rica de la mano de los portugueses y de la alianza castellano-geno铆sta, pero fueron los holandeses quienes perfeccionaron los mecanismos destructivos de la sobreexplotaci贸n de las nuevas econom铆as y las nuevas sociedades.

El ciclo de acumulaci贸n liderado por los brit谩nicos represent贸 una expansi贸n geogr谩fica que llev贸 al colonialismo (que todav铆a utilizaba en gran medida modelos econ贸micos y pol铆ticos holandeses) a absorber hasta el 煤ltimo rinc贸n del planeta. Y el ciclo de acumulaci贸n liderado por Estados Unidos represent贸 una intensificaci贸n de las relaciones capitalistas e interestatales que se hab铆an establecido en el ciclo anterior, ya que las colonias fueron liberadas, pol铆ticamente, para participar plenamente en el capitalismo occidental y en las estructuras democr谩ticas globales.

El ritmo acelerado de estos cambios indica que estamos preparados para un nuevo ciclo de acumulaci贸n. Arrighi sostiene que la crisis del petr贸leo de 1973 fue la crisis de apertura del ciclo americano, marcando la transici贸n de la expansi贸n industrial a la financiera y la inflaci贸n de una burbuja masiva, que finalmente cre贸 la recesi贸n de 2008, la crisis final. El aparente fin de la hegemon铆a estadounidense, que los futuros historiadores podr铆an definir como el comienzo de 2018 a menos que 2020 traiga cambios extremos, sugiere que podr铆amos estar ya en el interregno. Entre los indicios de ello se encuentran la declaraci贸n de Palestina, tras el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusal茅n, de que no hay espacio para Estados Unidos en las futuras negociaciones de paz; las declaraciones de que la UE est谩 dispuesta a promulgar sin ninguna cooperaci贸n estrecha con Estados Unidos; el creciente papel de China en la geopol铆tica a trav茅s de la Iniciativa del Cintur贸n y la Ruta, BRI); el lanzamiento del TTP (Trans-Pacific Partnership) -es decir, la mayor zona de libre comercio del mundo- sin Estados Unidos; y, por 煤ltimo, la pretensi贸n diplom谩tica que ha hecho Corea del Norte al negociar primero bilateralmente con Corea del Sur y China y luego por separado con Estados Unidos, en lo que este 煤ltimo ya no tiene ninguna ventaja. De este modo, Corea del Norte logr贸 destruir el consenso internacional m谩s eficaz y el embargo orquestado por Estados Unidos.

La democracia, como ideolog铆a que sustenta el sistema global estadounidense, est谩 en crisis porque la propia hegemon铆a estadounidense est谩 en crisis; y ello porque no est谩 logrando la expresi贸n pol铆tica necesaria para mantener a la poblaci贸n mundial integrada en un 煤nico sistema econ贸mico y transnacional, desde Grecia y Hungr铆a hasta Myanmar.

La coalici贸n reaccionaria creada por Netanyahu -no por Trump- no representa el 煤nico camino m谩s all谩 de la democracia liberal. Pero el hecho de que un Estado importante, seguido por un conjunto de otros Estados cada vez m谩s numerosos, est茅 desmantelando una vieja y sagrada composici贸n -enfrentando al Estado-naci贸n con la igualdad global- es una prueba indiscutible de que el sistema global que nos ha gobernado hasta ahora se est谩 desintegrando.

La derecha reaccionaria

Como etiquetas pol铆ticas, izquierda y derecha se refer铆an originalmente a los bancos de la izquierda y la derecha en la Asamblea de las Clases al principio de la Revoluci贸n Francesa, con diferentes tendencias pol铆ticas agrupadas en diferentes filas. Normalmente, los anarquistas no pertenecen a la izquierda, a no ser que se cuenten los vergonzosos momentos en que parte del movimiento se uni贸 a los bolcheviques en Rusia o al gobierno democr谩tico en Espa帽a. En lugar de ejemplos de acci贸n anarquista eficaz, se trataba de oportunistas moderados y posibilistas (de una facci贸n de los socialistas franceses que persegu铆an como objetivos pol铆ticos s贸lo lo posible) que no pudieron neutralizar las tendencias autoritarias de sus antiguos aliados, ni salvarse a s铆 mismos.

Sin embargo, los anarquistas siempre han participado en los movimientos revolucionarios y han sido enemigos ac茅rrimos de los movimientos reaccionarios, por lo que a menudo encontramos un gran contacto con las bases -no con la direcci贸n- de las organizaciones de izquierda. Los primeros anarquistas que tomaron este nombre fueron los rabiosos (Les Enrag茅s) de la Revoluci贸n Francesa, que eran demasiado 芦irresponsables禄 para unirse a los jacobinos y girondinos, en la pol铆tica del poder, en las dolorosas alianzas, en la asfixia de las burocracias y en las masacres de campesinos en nombre de la burgues铆a.

En este contexto hist贸rico, la derecha es ciertamente el brazo m谩s repulsivo del gobierno, pero no necesariamente la perspectiva m谩s peligrosa para la gente de los niveles inferiores de la sociedad. De hecho, en el caso de la Revoluci贸n Francesa, los campesinos se mor铆an de hambre bajo el dominio de la monarqu铆a, pero fueron masacrados por los jacobinos y finalmente eliminados de los comunes para siempre por varios tipos de liberales progresistas.

De todas las tendencias del poder, la derecha reaccionaria es la m谩s adaptable a los vientos aleatorios y cambiantes de los tiempos. Cada cambio progresivo en la organizaci贸n del capitalismo global y del sistema interestatal ha tomado m谩s elementos de la izquierda que de la derecha, pero eso no significa que la derecha est茅 obsoleta o no aporte nada. La derecha no es ciertamente progresista, y puede ser descrita como la parte de la clase dominante que no tiene buenas ideas, pero los conflictos que ha dinamizado, repetidamente en el pasado, m谩s all谩 del punto de agitaci贸n social, generalmente moldean, aunque sea negativamente, el r茅gimen venidero. El futuro rara vez fue de Napole贸n y Hitler, pero han dejado su sangrienta huella, diezmando las clases bajas y las luchas sociales de su tiempo. Y cuando la izquierda ha tenido m谩s 茅xito en la construcci贸n de nuevos y m谩s eficaces reg铆menes de dominaci贸n y explotaci贸n, lo ha hecho apropi谩ndose de las reacciones desesperadas de las clases bajas, suprimiendo los elementos m谩s radicales y poniendo en pr谩ctica las alianzas progresistas que parec铆an necesarias en ese momento para asegurar la supervivencia contra los ataques de la derecha.

Si el 芦Futuro禄 es una m谩quina para controlar ocupaciones desconocidas en beneficio de quienes dominan una sociedad, esta interacci贸n entre la derecha y la izquierda ha sido durante mucho tiempo uno de sus principales motores.

El an谩lisis hist贸rico deja claro que los cambios en los patrones de gobernanza y explotaci贸n no se producen s贸lo en un pa铆s, sino que responden siempre a una din谩mica que ha sido global durante siglos.

Lo mismo ocurre con una nueva versi贸n de la derecha reaccionaria, que desde el centro del sistema global que est谩 en su fin -el Occidente anacr贸nico- ha encontrado un terreno com煤n en la expresi贸n del proyecto etnocr谩tico. Quienes siguen las tendencias del neofascismo han se帽alado el alcance internacional de esta idea, pero rara vez han articulado el papel primordial que tiene la derecha israel铆 en esta aparici贸n, una omisi贸n que ya no puede sostenerse tras la nueva ley del 20 de julio. El punto ciego respecto a Israel estaba inscrito ideol贸gicamente, dado el peso de la izquierda alemana -influenciada por la ideolog铆a pro-israel铆 y anti-alemana- en la composici贸n del antifascismo contempor谩neo. Pero m谩s adelante hablaremos de ello.

El partido Likud de Netanyahu es el l铆der de una nueva coalici贸n que incluye a la Hungr铆a de Orban, en el poder desde 2010, a Polonia, s贸lidamente derechista desde 2015, y a la nueva coalici贸n de extrema derecha que gobierna Austria desde finales de 2017.

Esta alianza pol铆tica pone fin a uno de los debates m谩s est茅riles del siglo XX, el del sionismo. Muchos jud铆os cr铆ticos con Israel (como Arendt, Chomsky y Finkelstein) fueron deslegitimados y vilipendiados bajo la artificiosa caricatura del 芦jud铆o que se odia a s铆 mismo禄. Ahora que los defensores del sionismo ya no intentan justificar su labor racista en t茅rminos democr谩ticos, tambi茅n est谩 quedando claro que la derecha israel铆 tiene tolerancia pol铆tica con el antisemitismo; algo que no ocurre con la izquierda jud铆a. Orban no s贸lo hizo comentarios antisemitas sobre George Soros, sino que 茅l y su base honran regularmente a los colaboradores nazis que gobernaron Hungr铆a; el gobierno derechista de Polonia recientemente hizo obligatoria la negaci贸n del Holocausto, criminalizando cualquier referencia al hecho de la complicidad de Polonia en el Holocausto; y el peque帽o socio de la coalici贸n del canciller austriaco Kurz es el neofascista 芦Partido de la Libertad禄, que ha atenuado su ret贸rica antisemita sin cambiar sus opiniones.

Para Israel tiene sentido estrat茅gico a corto plazo intentar desestabilizar a la Uni贸n Europea y a la llamada comunidad internacional en general, porque muchos dentro de ambas alianzas ven a Israel como un paria por sus flagrantes violaciones de los acuerdos internacionales. Al destruir este consenso, Israel abre m谩s oportunidades para construir alianzas bilaterales y reintegrarse en la escena geopol铆tica mundial. Sin embargo, a otro nivel, esta estrategia es ciertamente contraria a sus intereses fundamentales. Al expulsar a toda la izquierda israel铆 del pa铆s en lo que ha tomado la forma de una nueva gran di谩spora, la derecha est谩 privando al Estado israel铆 de la posibilidad de una futura renovaci贸n democr谩tica cuando las cosas vayan mal, como inevitablemente suceder谩. Al no mostrar ning煤n inter茅s por la vida de los palestinos, hacen cada vez m谩s improbable que puedan esperar alguna piedad de sus vecinos una vez que la ayuda militar de Estados Unidos -no s贸lo a Israel sino tambi茅n a Arabia Saud铆 y Egipto- deje de ser un escudo eficaz.

Una clase dirigente israel铆 con mentalidad racional har铆a concesiones, pretender铆a respetar el orden internacional y ajustar铆a su inherente chovinismo blanco del mismo modo que la clase dirigente estadounidense reform贸 su propio chovinismo blanco inherente en los a帽os 60 y 70 para restaurar su empa帽ada legitimidad. Como se ha se帽alado anteriormente, la derecha reaccionaria no suele dar prioridad a la comprensi贸n racional de sus propios intereses a largo plazo sobre las ruidosas ideolog铆as con las que justifican las desigualdades y las inestables contradicciones que imponen.

Los nazis se suicidaron esencialmente creyendo que podr铆an restaurar a Alemania como potencia colonial mediante la expansi贸n militar no s贸lo contra Gran Breta帽a y sus aliados, sino tambi茅n contra la URSS. Y la derecha xen贸foba actual ha debilitado a Estados Unidos y a Europa econ贸micamente a pasos agigantados. La econom铆a de vanguardia requiere un reclutamiento acad茅mico global y, por tanto, reg铆menes de inmigraci贸n relativamente abiertos, por lo que las operaciones de Silicon Valley eran declaradamente pro-inmigraci贸n y anti-Trump. La decisi贸n de Merkel de acoger a los refugiados sirios se produjo justo antes de que la mayor patronal alemana anunciara que la econom铆a nacional se enfrenta a una escasez de millones de trabajadores cualificados. Merkel no tom贸 ninguna medida para rescatar a las clases bajas de Siria de los campos de refugiados de Turqu铆a, donde se estaban pudriendo. Todo su programa estaba dise帽ado para facilitar la entrada en Alemania de las clases medias sirias con estudios universitarios y de aquellas otras que pudieran permitirse un viaje de varios miles de euros a la UE.

La extrema derecha no tiene ninguna respuesta para este predicamento intelectual, que hoy amenaza la fuerte ventaja que Europa y Norteam茅rica tienen en el sector de la alta tecnolog铆a sobre China, la emergente potencia econ贸mica mundial dominante. A trav茅s de guerras comerciales nacionalistas y maniobras populistas como el Brexit, en realidad est谩n da帽ando sus propias econom铆as. Al sembrar la disidencia contra lo que han sido poderosos centros de consenso neoliberal -el TLCAN y la Uni贸n Europea- est谩n da帽ando la propia confianza con la que los inversores asocian sistem谩ticamente el crecimiento econ贸mico.

Los reaccionarios son producto de su tiempo. Reaccionan ante el consenso democr谩tico que se hunde y proponen nuevas configuraciones propias. En algunos aspectos anticipan este colapso y en otros lo aceleran. Como reaccionarios, est谩n dispuestos a hacer todo lo posible para sacudir el sistema y restaurar las ideas elitistas que defienden. A menudo, los choques creados por los reaccionarios empujan al sistema global fallido a promover nuevos planes organizativos para salir de un periodo de caos y disfunci贸n sist茅mica. Todo esto sucede, por supuesto, mientras la mayor铆a de los protagonistas siguen sin entender que el antiguo r茅gimen est谩 ya en gran medida obsoleto. El problema para los reaccionarios es que el nuevo plan de organizaci贸n que se aplica rara vez se basa en la composici贸n propuesta por la extrema derecha.

En otras palabras, el auge de la idea y el modelo de un Estado puramente 茅tnico contribuir谩 sin duda a desestabilizar el consenso neoliberal y a amenazar las configuraciones de poder existentes. Sin embargo, la probabilidad de que represente un nuevo modelo organizativo para el futuro es muy baja.

Buscando oportunidades en el futuro.

El Futuro es una m谩quina de razonamiento, en torno a la cual se construye cada vez la narrativa b谩sica, dise帽ada para crear coherencia en un caos de acontecimientos conflictivos. El Futuro enmarca todos los acontecimientos, enfatiza algunos de ellos y nos distrae de otros. Como estrategia pol铆tica general, este motor moviliza enormes energ铆as gubernamentales para producir los resultados deseados, pero el horizonte fluido de lo que es finalmente factible tecnol贸gica y socialmente es una limitaci贸n clave. En el momento de la claridad, cuando se revela una nueva narrativa, hay un reconocimiento pol铆tico de este desarrollo como una innovaci贸n estrat茅gica. En ese mismo momento, el negocio se acelera creando las condiciones de una campa帽a com煤n, uniendo a los dise帽adores de conceptos y a los capitalistas en una carrera hacia el frente. Pero antes de ese momento, en la fase no formada, las empresas tecnol贸gicas y las organizaciones de investigaci贸n est谩n buscando en la frontera oscura como hongos, percibiendo un potencial no explotado que se registra como 芦rentable禄. El patr贸n de esta fase es la maravillosa 芦intuici贸n del inversor禄. Invertir en un futuro incierto que a煤n no ha sido sometido al escrutinio cient铆fico es una ceguera peligrosa. Sin ning煤n sistema de evaluaci贸n, estas inversiones se parecen m谩s a las apuestas de un jugador que a los c谩lculos precisos del propietario de un casino.

En este caso, ideas muy diferentes de beneficios potenciales se someten al mismo proceso de medici贸n desencantado. El casino arde. Apostar las fichas para otra ronda de p贸quer puede ser m谩s rentable que intentar apagar el fuego. La clase capitalista est谩 mostrando exactamente esta gama de comportamientos mientras nos encontramos al borde del final del actual ciclo de acumulaci贸n.

Pr谩cticamente todos los capitalistas estadounidenses, excepto las empresas sider煤rgicas, se est谩n viendo perjudicados por la guerra de aranceles, pero han recibido cientos de millones en recortes de impuestos y est谩n salivando ante las posibilidades que ofrece la derogaci贸n de la normativa medioambiental. Los capitalistas de Silicon Valley reconocieron que la pol铆tica antiinmigraci贸n de Trump era una estrategia comercial perjudicial, pero sus protestas ya se han calmado. Despu茅s de todo, el papel de los gobiernos no es simplemente restringir o permitir el acceso a los mercados, como cree la filosof铆a liberal. Tambi茅n crean mercados. Microsoft, Google, Amazon y Accenture se han hecho con lucrativos contratos del ICE (Immigration and Customs Enforcement) y del Pent谩gono, alimentando el rentable r茅gimen fronterizo. La agenda de Trump es una clara lecci贸n de que los capitalistas no s贸lo dictan las agendas de los gobiernos. El Estado es necesario para conformar y normalizar el terreno social en el que se desarrolla una expansi贸n econ贸mica. Pero al mismo tiempo, los Estados tambi茅n disponen de muchos recursos para hacer que los capitalistas inviertan en 谩reas que van en contra de sus intereses o de sus diversos objetivos a largo y medio plazo.

Los capitalistas no conocen el futuro. Estudiar sus predicciones puede ser 煤til, pero en el mejor de los casos nos pone en la cabeza de gente que, aunque es experta en obtener beneficios, est谩 tan cegada por su ideolog铆a que no comprende la naturaleza contradictoria del propio capitalismo.

En general, lo que podemos ver de su comportamiento es un empeoramiento de la inestabilidad del sistema.

Estados Unidos sigue siendo el mayor o el segundo mercado del mundo, dependiendo de c贸mo se calcule. Sin embargo, el inversor estadounidense t铆pico tiene ahora el 40% o incluso el 50% de su cartera en acciones extranjeras, entre dos y cuatro veces m谩s que en la d茅cada de 1980. Solo en 2017, la cantidad total de dinero estadounidense invertido en el extranjero aument贸 un 7,6% (427.000 millones de d贸lares), sobre todo a Europa, incluyendo 63.000 millones de d贸lares invertidos en empresas suizas (m谩s 168.000 millones de d贸lares, no contabilizados como inversiones, depositados en cuentas bancarias suizas), y a煤n m谩s a Irlanda. La inversi贸n extranjera directa en EE.UU. comenz贸 a caer en 2017, bajando al 36%.

Los s煤per ricos tambi茅n invierten en b煤nkeres de lujo, pagando cientos de millones de d贸lares por instalaciones militares reformadas o silos de misiles en Europa y Norteam茅rica, equipados para soportar la vida durante un a帽o o m谩s con sistemas de aire, agua y energ铆a autosuficientes, adem谩s de piscinas, boleras y cines. Las ventas de refugios de alta tecnolog铆a de una gran empresa aumentaron un 700% de 2015 a 2016 y siguieron creciendo tras las elecciones presidenciales.

Para a帽adir a las noticias ominosas, los expertos en Inteligencia Artificial (IA), incluyendo muchas de las personas que se benefician de su desarrollo, advierten que dentro de diez a veinte a帽os, la IA podr铆a causar un desempleo masivo a medida que los robots y los programas inform谩ticos sustituyan a los humanos en la construcci贸n, las ventas al por menor y los trabajos de entrega a domicilio. De las 50 categor铆as laborales m谩s importantes de EE.UU., s贸lo 27 no est谩n significativamente amenazadas por la sustituci贸n de la IA. De los 15 primeros, s贸lo tres no est谩n amenazados: los enfermeros, los camareros y los asistentes de cuidados personales. Se prev茅 que el sector minorista, que ocupa el primer lugar, con 4.602.500 trabajadores en 2016, disminuya significativamente a medida que las ventas en l铆nea sigan creciendo. En las tiendas f铆sicas, que seguir谩n existiendo debido a la preferencia generalizada por la compra de productos espec铆ficos cara a cara, el personal del comercio minorista seguir谩 existiendo incluso cuando ya no sea tecnol贸gicamente necesario, ya que su objetivo principal es proporcionar el toque humano que fomenta las ventas, a diferencia de los cajeros (el segundo puesto m谩s empleado, con 3,5 millones), que seguir谩n siendo sustituidos por m谩quinas.

De hecho, la mayor铆a de las categor铆as laborales que no son sustituidas por m谩quinas est谩n protegidas no por l铆mites tecnol贸gicos sino culturales. Nuestra sociedad tendr铆a que sufrir un enorme cambio de valores para permitir que los robots sustituyan a los abogados (n潞 44) o a los profesores de primaria (n潞 22). Tomemos el ejemplo de los camareros, la categor铆a laboral que m谩s crece. En ning煤n momento de la historia el trabajo ha sido tecnol贸gicamente necesario. Tener una persona cuyo trabajo es servir, es decir, estar dispuesta a llevar la comida de la cocina a la mesa, crea una experiencia que la gente est谩 muy dispuesta a pagar con sus recursos.

Aunque los peores efectos de la IA y la robotizaci贸n a煤n no se han dejado sentir (salvo en los sectores de la fabricaci贸n, las telecomunicaciones y los servicios postales), el subempleo ya es elevado, y cada vez hay m谩s personas que luchan por llegar a fin de mes. Se dice que las tasas reales de desempleo en EE.UU. son hist贸ricamente bajas, pero esto se debe en gran medida a que el creciente n煤mero de personas sin trabajo ya no se cuenta entre la poblaci贸n activa.

La deuda de las tarjetas de cr茅dito en Estados Unidos ha alcanzado el bill贸n de d贸lares y los tipos de inter茅s est谩n subiendo, mucho m谩s r谩pido que los salarios. Esto se debe en gran medida a que la gran bajada de impuestos de Trump oblig贸 a la Reserva Federal a subir los tipos de inter茅s para frenar la inflaci贸n galopante. La relaci贸n entre los pagos del servicio de la deuda y la renta disponible por hogar ha vuelto recientemente a los altos niveles observados justo antes de la Gran Recesi贸n de 2008. En pocas palabras, la gente tiene que gastar una mayor parte de su dinero para pagar sus deudas. Mientras tanto, se espera que el est铆mulo econ贸mico proporcionado por los recortes de impuestos de Trump se agote en 2020. El ministro de Energ铆a de Arabia Saud铆 tambi茅n advirti贸 que, para 2020, el aumento de la demanda de petr贸leo superar谩 a la disminuci贸n de la oferta, a menos que se produzca una importante afluencia de inversiones para extraer nuevos. Y los precios del petr贸leo ya han subido, lo que tiende a aumentar los precios de todos los dem谩s bienes de consumo.

Hablando de petr贸leo, la industria ha decidido en gran medida que un impuesto sobre el carbono es aceptable. Incluso algunos republicanos han propuesto un impuesto de este tipo. Las empresas tendr铆an que pagar 24 d贸lares por tonelada por el derecho de emisi贸n de CO2, y ese dinero se destinar铆a a los hogares m谩s pobres y a mejorar las infraestructuras de transporte. El problema de esta propuesta es que el gobierno flexibilizar铆a las regulaciones sobre emisiones, por lo que las empresas podr铆an hacer lo que quisieran a la atm贸sfera siempre que pagaran por ello y estar铆an protegidas del tipo de responsabilidad civil impuesta a la industria del tabaco e incluso a Monsanto. Todo esto sugiere que las empresas energ茅ticas quieren incentivos para desarrollar energ铆as alternativas, esperan que los precios del petr贸leo sigan subiendo y temen que una reacci贸n les obligue a pagar

La deuda de las empresas est谩 en un nuevo m谩ximo. El valor de los bonos corporativos en circulaci贸n pas贸 del 16% del PIB estadounidense en 2007 al 25% en 2017. Hay a煤n m谩s pr茅stamos corporativos en los mercados emergentes y pr茅stamos de mayor riesgo. Mientras los tipos de inter茅s sean bajos, la mayor铆a de las empresas podr谩n seguir con esta pr谩ctica, pero si los tipos de inter茅s suben, como se espera, para mantener la inflaci贸n bajo control, esto podr铆a provocar un efecto domin贸 de impagos -una burbuja-, especialmente si coincide con la desaceleraci贸n econ贸mica mundial que se espera que comience entre 2020 y 2022. Los tipos de inter茅s aumentan a medida que el ciclo econ贸mico se reduce: las empresas no pueden pagar todas sus deudas ni pedir nuevos pr茅stamos para saldar las antiguas.

Esto no es s贸lo un problema estadounidense. Mientras que el crecimiento econ贸mico indio y, sobre todo, chino ha sido astron贸mico, China se est谩 ralentizando y empieza a mostrar signos de que puede enfrentarse a una ca铆da de la bolsa, y la India se enfrenta a una especie de problema monetario que podr铆a detener pronto su crecimiento.

Por su propia naturaleza, el capitalismo crea burbujas y entra continuamente en la senda del colapso financiero. Sin embargo, estos colapsos pueden ser ahora muy dif铆ciles de predecir. Uno de los mejores modelos retrospectivos hasta la fecha que ofrece una imagen a largo plazo de estos ciclos de acumulaci贸n, elaborado por el te贸rico de los sistemas mundiales Giovanni Arrighi, ya se queda corto en sus predicciones. Arrighi observa una aceleraci贸n exponencial en la frecuencia de las crisis pasadas: a medida que el capitalismo crece exponencialmente, el capital se acumula y se derrumba cada vez m谩s r谩pido. Sin embargo, para mantener su precisi贸n geom茅trica, la Gran Recesi贸n de 2008 tendr铆a que haber sido la crisis terminal del ciclo de acumulaci贸n estadounidense. Aunque, en cierta medida, la recesi贸n simplemente se ha pospuesto y no se ha superado del todo, la aparente recuperaci贸n sigue rompiendo el patr贸n de las transiciones pasadas de un ciclo a otro.

Parte de esto se explica por la creciente inteligencia y complejidad institucional del capitalismo, es decir, el papel cada vez m谩s importante de la planificaci贸n estatal en la econom铆a y las intervenciones econ贸micas estatales cada vez m谩s potentes y s贸lidas. Esto contradice a los neomarxistas que aprovechan cualquier oportunidad para anunciar la devaluaci贸n del Estado, sin importar cu谩ntas veces se haya demostrado que est谩n equivocados.

El NewDeal de FDR, una gran inversi贸n de dinero estatal en proyectos de obras p煤blicas para crear puestos de trabajo, permiti贸 a EE.UU. salir de la Gran Depresi贸n antes que los europeos, convirti茅ndose en el salvador econ贸mico de la Europa y Asia devastadas por la guerra y, por tanto, en el art铆fice del siguiente ciclo de acumulaci贸n. El enorme gasto gubernamental como est铆mulo econ贸mico constante es un sello distintivo del sistema estadounidense vinculado a la Reserva Federal y a una red mundial de bancos centrales e instituciones monetarias que mantienen la inflaci贸n dentro de l铆mites aceptables y rescatan a los bancos privados o a los gobiernos m谩s peque帽os que fracasan.

Parad贸jicamente, todo este r茅gimen de estabilidad econ贸mica se basa en la deuda. Para evitar el colapso del capitalismo, Estados Unidos y muchos otros pa铆ses gastan sistem谩ticamente mucho m谩s dinero del que realmente tienen. El d茅ficit de EE.UU. -la cantidad que EE.UU. gasta cada a帽o por encima de sus ingresos reales- es ahora de m谩s de un bill贸n de d贸lares, y la deuda total es ahora de 21 billones de d贸lares, m谩s que el PIB (la producci贸n total de la econom铆a estadounidense). El gobierno pagar谩 cientos de miles de millones de d贸lares a sus acreedores este a帽o.

Sin embargo, el sistema no es tan inestable como parece. Desde el punto de vista capitalista, est谩 bastante bien organizado (aunque, en contra de la ideolog铆a del libre mercado, depende totalmente del Estado). Alrededor de un tercio de la deuda es con otros organismos p煤blicos, especialmente la Seguridad Social. Esta pr谩ctica de que un gobierno pida prestado solo estabiliza una gran parte de la deuda, manteni茅ndola fuera de las manos de los acreedores privados que podr铆an cobrar los bonos o dejar de hacer pr茅stamos. Tambi茅n da a los capitalistas una garant铆a: si EE.UU. incumple su deuda, ellos pueden optar por incumplir primero con sus propios ciudadanos de a pie, por lo que ser谩n los ancianos pensionistas los que sufran, no los inversores. Esto es similar a lo que ocurri贸 recientemente en Puerto Rico.

Aproximadamente una cuarta parte de la deuda es propiedad de fondos de inversi贸n, bancos, compa帽铆as de seguros y otros inversores privados, y m谩s de un tercio est谩 en manos de gobiernos extranjeros, principalmente China y Jap贸n. Tanto los inversores privados como los extranjeros compran deuda p煤blica estadounidense porque la consideran una apuesta segura. Cualquiera que tenga mucho dinero en efectivo probablemente quiera poner una parte importante de ese dinero en una inversi贸n segura que le produzca constantemente pagos de intereses modestos pero seguros. Pero eso dice muy poco sobre las matem谩ticas de esta apuesta. Nadie puede explicar c贸mo Estados Unidos podr铆a pagar su deuda sin devaluar masivamente su moneda y destruir as铆 la econom铆a mundial. Y cuanto m谩s aumenta la deuda, m谩s aumentan los intereses, hasta que los intereses adeudados superan la capacidad del presupuesto estadounidense para pagarlos.

B谩sicamente, una calificaci贸n favorable de la deuda estadounidense s贸lo significa que, en el actual sistema econ贸mico mundial, los inversores no pueden concebir que Estados Unidos sea incapaz de pagar los intereses de sus deudas. Pero la 煤nica forma de evitar el impago es que los inversores y los gobiernos extranjeros sigan prestando a EE.UU. cantidades crecientes de dinero para siempre. Tanto China como Jap贸n (los dos mayores prestamistas) han ralentizado sus compras de deuda estadounidense, mientras que Rusia se deshizo recientemente de su relativamente peque帽a cuota.

La crisis capitalista suele estar vinculada a la guerra, ya que los Estados-naci贸n luchan por el control del sistema mundial. La guerra tambi茅n es 煤til para el capitalismo porque destruye una enorme cantidad de plusval铆a, despejando el campo para nuevas inversiones. Se trata b谩sicamente de una forma de salvar al capitalismo de s铆 mismo. El sistema econ贸mico crea continuamente una cantidad de capital exponencialmente creciente hasta que tiene m谩s de lo que puede invertir. Esta abundancia -que no es una abundancia humana, sino una abundancia puramente matem谩tica, ya que la gente sigue pasando hambre incluso en esta Edad de Oro- amenaza con destruir el valor acumulado de todo el capital. As铆 que una parte se destruye mediante la guerra, los que apuestan por el bando perdedor se retiran del juego y los dem谩s contin煤an.

Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial, no ha habido ninguna guerra directa entre las principales potencias, en gran parte debido al principio de Garant铆a Mutua de Destrucci贸n que han aportado las armas nucleares. Los avances tecnol贸gicos en la guerra han superado su utilidad como herramienta pol铆tica, salvo en guerras menores a trav茅s de terceros.

Sin embargo, en una econom铆a basada en la deuda, es posible destruir una enorme cantidad de plusval铆a sin necesidad de una guerra. La eliminaci贸n de la deuda estadounidense perjudicar铆a a los gobiernos de Jap贸n y China y, por tanto, a sus econom铆as, destruir铆a muchos bancos y fondos de inversi贸n y dejar铆a a la mayor parte de la clase trabajadora estadounidense sin asistencia sanitaria ni prestaciones de jubilaci贸n.

En ese caso, a no ser que estalle una revoluci贸n, una econom铆a fuerte capaz de un alto grado de producci贸n industrial, de capital l铆quido para las inversiones necesarias y de pr茅stamos recoger铆a los pedazos iniciando un nuevo ciclo de acumulaci贸n. La Uni贸n Europea o China podr铆an estar en esa situaci贸n. El primero porque su pol铆tica de gasto sin d茅ficit le da una medida de protecci贸n y puede distinguirse como modelo de pol铆tica econ贸mica responsable si el modelo estadounidense se derrumba en masa. La segunda, por su mayor capacidad gubernamental para ajustar toda la econom铆a de forma tecnocr谩tica y tambi茅n por sus vastas capacidades industriales.

Dependiendo del alcance del caos pol铆tico del colapso y de su capacidad para proyectar poder militar, los nuevos l铆deres mundiales reparar谩n y reconstruir谩n los componentes institucionales del sistema actual que consideren m谩s 煤tiles en sus planes estrat茅gicos, como la Organizaci贸n Mundial del Comercio, la ONU. En el otro caso, si los conflictos se convierten en rupturas totales con la arquitectura del viejo sistema, tendr谩n que agotar su influencia pol铆tica para sentar a la mesa a varios actores y crear un nuevo conjunto de instituciones globales.

Aqu铆 hay un problema. Para que el capitalismo contin煤e, el nuevo ciclo de acumulaci贸n despu茅s del pr贸ximo colapso tendr谩 que ser exponencialmente mayor que el que lo precedi贸. Esta parece ser una de las caracter铆sticas menos variables del modelo hist贸rico del juego. Por su naturaleza, la cantidad de capital a invertir aumenta constantemente. Esto explica la variaci贸n hist贸rica entre los per铆odos de expansi贸n geogr谩fica, cuando los nuevos territorios entran en contacto con el capitalismo a trav茅s de una relaci贸n b谩sica mejor caracterizada como acumulaci贸n primitiva bajo alg煤n tipo de control colonial y los per铆odos de intensificaci贸n, cuando los habitantes de las zonas colonizadas en el per铆odo anterior est谩n m谩s integrados y se reproducen como sujetos capitalistas, no s贸lo a trav茅s del trabajo forzado -para producir materias primas para mercados lejanos y comprar una peque帽a parte de la producci贸n excedente de la metr贸poli- sino para vivir, respirar y comer capitalismo, para convertirse ellos mismos en capitalistas y trabajadores asalariados.

El 芦siglo americano禄 vio la intensificaci贸n de la relaci贸n capitalista en toda la regi贸n puesta bajo el control del capital durante el ciclo brit谩nico, que era esencialmente todo el mundo. No hay otra geograf铆a terrestre para que se extienda un futuro ciclo de acumulaci贸n. Claro, la econom铆a india sigue creciendo y los capitalistas estatales chinos est谩n recorriendo 脕frica, Ocean铆a y el Caribe, participando en el tipo de pr茅stamos para la adquisici贸n de infraestructuras que el Banco Mundial cre贸 en los a帽os setenta y ochenta, mientras que Google y algunas otras empresas est谩n haciendo entradas tentativas en 脕frica para fomentar una econom铆a de alta tecnolog铆a que funcione all铆. Pero estas poblaciones llamadas subdesarrolladas son m谩s peque帽as, no m谩s grandes, que las poblaciones de Am茅rica del Norte y del Sur, Europa, Asia y Australia, donde el crecimiento capitalista est谩 alcanzando el punto de saturaci贸n. M谩s sencillamente, el pr贸ximo terreno para la expansi贸n capitalista tendr谩 que ser m谩s grande para dar cabida al siguiente ciclo.

Es este enigma el que ha llevado a predecir en una 芦Apuesta por el futuro禄 y 芦Explotaci贸n extraterrestre禄 que la pr贸xima expansi贸n ser谩 exoplanetaria, a la Luna, al cintur贸n de asteroides y, finalmente, a Marte. Muchos de los capitalistas m谩s inteligentes de la actualidad se dedican a invertir y planificar seriamente para hacerlo posible. Pero podemos dar gracias a nuestras estrellas de la suerte aqu铆 en la Tierra de que en el 煤ltimo par de a帽os no han hecho avances lo suficientemente r谩pidos como para salvar al capitalismo de su inminente colapso.

Los cohetes reutilizables y el sistema de recuperaci贸n de drones de SpaceX proporcionan una de las piezas m谩s importantes para un potencial ciclo de acumulaci贸n de alien铆genas -el acceso barato al espacio-, pero ninguna de las siguientes piezas se ha materializado. Entre ellos, un servicio de pasajeros de lujo en 贸rbita y, eventualmente, a la Luna, que nunca ser铆a una industria importante, pero que ayudar铆a a inyectar flujo de caja en una etapa cr铆tica para desarrollar capacidades de mayor distancia desde la Tierra, as铆 como a vender el deseo de espacio a los s煤per ricos para exprimir a煤n m谩s la financiaci贸n. La segunda pieza, m谩s importante, son los asteroides y la miner铆a lunar. Jap贸n y la NASA, entre otros, est谩n actualmente en proceso de depositar sondas rob贸ticas en asteroides para realizar an谩lisis qu铆micos que faciliten futuras investigaciones. Sin embargo, estas sondas no est谩n previstas hasta 2020 y 2023, respectivamente, y faltan otros pasos antes de que pueda comenzar la explotaci贸n comercial. Sin estas otras piezas, los cohetes m谩s baratos s贸lo contribuyen a la rentabilidad de una actividad econ贸mica totalmente geoc茅ntrica de lanzamiento de m谩s y m谩s sat茅lites.

Sin embargo, existe otra direcci贸n posible para la expansi贸n capitalista. Como dijo Richard Feynman en 1959, 芦hay mucho espacio en el fondo禄.

Expansi贸n bioecon贸mica

Los siete mil millones de seres humanos del planeta son un peque帽o reba帽o si toda forma de vida y toda especie de vida puede integrarse en el capitalismo. No hay ninguna raz贸n para que una nueva expansi贸n productiva del capitalismo sea geogr谩fica, ya que el capitalismo opera en un espacio de flujos, en la gesti贸n de las relaciones, no en un espacio de tierra que gestiona kil贸metros cuadrados.

Una extensi贸n bioecon贸mica constituir铆a la invasi贸n del capitalismo en los procesos a trav茅s de los cuales se produce y reproduce la vida misma. Los precedentes de esta actividad son importantes porque representan las primeras invasiones, pero no se han desarrollado tanto como para desencadenar un nuevo ciclo de acumulaci贸n. Estos precedentes incluyen la producci贸n de vida biol贸gica, la ingenier铆a gen茅tica, la reproducci贸n de la vida humana y las tecnolog铆as de redes sociales. Las primeras han permitido a unas pocas empresas ganar mucho dinero, pero no han sido terriblemente eficaces y a煤n est谩n lejos de tener el potencial de cambiar nuestra relaci贸n con la producci贸n de alimentos, las enfermedades y otras 谩reas de intervenci贸n. Por otro lado, las tecnolog铆as de las redes sociales han producido una desvinculaci贸n masiva y han mejorado infinitamente las t茅cnicas de control social, pero se siguen midiendo por los d贸lares de publicidad que generan de la venta de bienes reales, un sector cuaternario m谩s que una econom铆a en s铆 misma.

Una expansi贸n bioecon贸mica dar铆a como resultado el beneficio de los procesos planetarios que, una vez integrados en una l贸gica capitalista, podr铆an ser analizados como 芦reproductivos禄; los procesos biol贸gicos que son continuamente explotados a trav茅s de la acumulaci贸n primitiva pero que a煤n no han sido integrados en una arquitectura capitalista; los procesos qu铆micos org谩nicos que constituyen la continua evoluci贸n de la vida; y los procesos sociales agrupados bajo la caracterizaci贸n de 芦ocio禄 que hasta ahora ha ex Los rudimentos de los modelos especulativos dirigidos a los tres primeros pueden encontrarse en el comercio de carbono, los tratamientos de fertilidad y la terapia g茅nica, respectivamente.

En las pr贸ximas dos d茅cadas, estas 谩reas podr铆an expandirse de las siguientes maneras:

El desarrollo de reflectores orbitales u otros dispositivos para reducir y luego microrregular la cantidad de radiaci贸n solar que llega al planeta. Junto con el crecimiento de las tecnolog铆as de captura de carbono, esto podr铆a permitir el negocio de la ingenier铆a del control del clima, no como una biosfera dentro de la cual se desarrolla la econom铆a, sino como otro campo de explotaci贸n econ贸mica.

El uso de la clonaci贸n para evitar la extinci贸n de especies econ贸micamente 煤tiles. Junto con una reserva total de biodiversidad regulada por la IA que pueda desplegar drones y nanobots codificados gen茅ticamente capaces de detectar y destruir a los miembros de las especies objetivo, esto podr铆a permitir, en teor铆a, un control racional total de todos los ecosistemas, seg煤n los par谩metros y objetivos establecidos por cada consorcio de empresas y gobiernos que posean la tecnolog铆a y supervisen los procesos.

La fabricaci贸n de nanomateriales a medida y el uso de animales/f谩bricas modificados gen茅ticamente para producir compuestos org谩nicos complejos. Esto eliminar谩 el concepto de 芦recursos naturales禄 al convertir las materias primas en un producto industrial que no est谩 sujeto a los l铆mites naturales.

El desarrollo de la nanomedicina y la terapia g茅nica para alejar a煤n m谩s la vida humana de los caprichos de la muerte y la enfermedad, que repercuten negativamente en la productividad humana. La muerte en particular es un problema, ya que permite a los humanos escapar para siempre de la dominaci贸n.

Un cambio del monocultivo en campo abierto a un modelo descentralizado de agricultura de control total basado en el invernadero y la hidropon铆a, en el que la producci贸n de alimentos tiene lugar en un entorno construido y totalmente controlado en funci贸n de la luz, el calor, la atm贸sfera, el agua y los nutrientes, alej谩ndose de la agricultura de la Revoluci贸n Verde que intent贸 realizar la producci贸n de alimentos modificando industrialmente el entorno natural. La agricultura descentralizada ser谩 m谩s eficiente desde el punto de vista energ茅tico, reduciendo la dependencia de los transportes de larga distancia y de la maquinaria pesada, y permitiendo temporalmente un aumento del empleo y de las inversiones a medida que las tierras agr铆colas -el 40% de la superficie del planeta- se redise帽an y se reintegran potencialmente en el tejido urbano.

La capitalizaci贸n de los procesos sociales puede proceder a trav茅s de la expansi贸n de las econom铆as terap茅uticas, recreativas, sexo-activas, de ocio y su control y organizaci贸n algor铆tmica. Esto implicar铆a la conquista completa y la eventual abolici贸n -esa victoria parcial ganada a trav茅s de siglos de luchas obreras- del 芦tiempo libre禄.

Anta帽o, los capitalistas s贸lo eran capaces de apreciar el valor productivo de sus s煤bditos, a los que consideraban esclavos o m谩quinas, seg煤n su grado de progreso. La resistencia de las clases explotadas no consigui贸 abolir esta relaci贸n, pero s铆 ganar un espacio de libertad. Conseguir salarios m谩s altos era sobre todo conseguir 芦tiempo libre禄. Los trabajadores no quer铆an sueldos m谩s altos por las mismas 12 o 14 horas de trabajo al d铆a; eso lo dejaron para las clases profesionales, como los abogados y los m茅dicos, cuyo sentido de la autoestima deriva totalmente de su valor en el mercado. Quer铆an poder satisfacer sus necesidades m谩s f谩cilmente para conservar una parte de su vida para su propio disfrute. El contraste entre la vida y el trabajo no puede ser m谩s claro.

El capitalismo no puede dar lugar a ninguna autonom铆a, ni a un espacio liberado, pero tampoco podr铆a vencer la resistencia de los explotados. Durante un siglo, su apuesta estrat茅gica por el ocio consisti贸 en producir actividades comerciales alternativas para explotar las opciones de las personas mientras no trabajaban. El ocio segu铆a siendo libre, pero si los capitalistas y los planificadores estatales pod铆an degradar la imaginaci贸n y el paisaje social hasta el punto de que la gente fuera m谩s propensa a elegir actividades de consumo en lugar de formas no inyectadas de juego y relajaci贸n, entonces toda esa gente seguir铆a ligada a las relaciones capitalistas de una manera que creaba deseos artificiales y, por lo tanto, apoyaba nuevos sectores productivos.

Los espacios p煤blicos y los 芦comunes禄 fueron pavimentados, la pol铆tica de partidos y la represi贸n estatal llevaron al declive de los centros obreros, las aceras y las plazas fueron absorbidas como espacios para restaurantes, El sof谩 frente a la radio o la televisi贸n sustituy贸 a la terraza o a las sillas y bancos directamente en la calle, los espacios comunes para coser y lavar fueron sustituidos por m谩quinas, las competiciones deportivas se profesionalizaron y comercializaron, los bares sustituyeron a la bebida en el bosque o en los parques, Los paseos por la monta帽a dieron paso a los deportes especializados basados en la adquisici贸n de costosas herramientas, las monstruosidades de pl谩stico y m谩s tarde electr贸nicas eliminaron los sencillos, imaginativos y educativos juguetes de madera que los t铆os tallaban para sus sobrinos y la simple madera que los ni帽os cog铆an del suelo y convert铆an en un mill贸n de cosas diferentes seg煤n sus necesidades imaginadas y mutuamente reconocidas.

La intrusi贸n capitalista en el tiempo de ocio exig铆a la publicidad, que adopt贸 la forma de una llamada de atenci贸n cada vez m谩s agresiva y omnipresente, es decir, la distracci贸n de las posibilidades no lucrativas dentro de los l铆mites del tiempo de ocio, objeto de rendimientos decrecientes, a medida que los objetivos de la publicidad se volv铆an cada vez m谩s agresivos, c铆nicos, sofisticados, saturados o egoc茅ntricos. La eficacia cada vez menor de la publicidad revela que el ocio sigue ofreciendo a la gente una opci贸n. Sin embargo, los capitalistas ganan abrumadoramente en esta competencia constante con su naturaleza no mediada, su imaginaci贸n y su sociabilidad (aqu铆 mi diccionario autom谩tico salta una aguda l铆nea roja para decirme que 芦no mediada禄 no existe como palabra). En conjunto, la econom铆a de consumo es muy rentable y lo es cada vez m谩s. A pesar de la disminuci贸n de la eficacia de la publicidad, los gobernantes siguen intentando que no tengamos ninguna opci贸n que tenga sentido.

As铆 es: en la nueva econom铆a ya no hay distinci贸n entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, ni siquiera entre el tiempo de producci贸n y el tiempo de consumo; en cambio, todo el tiempo experimentado es absorbido por una l贸gica capitalista unificada que conduce a un avance cualitativo en la producci贸n de subjetividad. Con la llegada del tel茅fono m贸vil, los trabajadores est谩n siempre alerta, pero las tecnolog铆as sociales que se han creado recientemente o que esperan m谩s all谩 del horizonte visible marcan el nivel en el que todo nuestro tiempo vivido est谩 sujeto a la vigilancia, la mercantilizaci贸n y la explotaci贸n. Mientras que antes la informaci贸n de los consumidores pod铆a venderse a los anunciantes, que pod铆an ganar dinero convenciendo a la gente de que comprara bienes materiales, y toda la cadena econ贸mica depend铆a de la venta de un bien manufacturado al final, hemos asistido a un salto cualitativo en el que los datos se han convertido en un recurso con valor intr铆nseco (v茅ase el bitcoin). Para mantener nuestra condici贸n de seres sociales necesitamos ofrecer todos nuestros procesos de socializaci贸n a los mecanismos digitales que minan nuestra actividad para producir datos.

Antes, pod铆as seguir siendo una persona social si jugabas al f煤tbol en el parque, invitabas a la gente a cenar o acampabas en el bosque juntos en lugar de comprar entradas para el partido de f煤tbol, quedar en un bar o hacer puenting. Hoy en d铆a, eres un paria social, as铆 como fuera del trabajo, si no tienes un smartphone, no tienes Facebook o Instagram, no tienes un GPS y no usas cualquier aplicaci贸n tonta que te permita invitar a la gente a eventos.

Ya no es posible pasar el tiempo de ocio en el bosque como una actividad no comercial cuando tus movimientos son rastreados en el GPS, lo que permite a las entidades pertinentes asignar valor a los parques naturales o planificar la explotaci贸n comercial de ese espacio.

Nixon nos sac贸 de la Regla de Oro para permitir que la expansi贸n econ贸mica continuara sin control. Para recuperar la estabilidad, el capitalismo puede estabilizar el valor econ贸mico de los datos, en forma de econom铆a de bits o de otra manera.

La econom铆a social tendr谩 que crecer significativamente si quiere permitir un nuevo ciclo de acumulaci贸n capitalista. Aunque ofrecer acceso a Internet y a los tel茅fonos inteligentes a una mayor铆a mundial es sin duda una condici贸n necesaria, no es suficiente en s铆 misma para constituir una expansi贸n industrial . Recordemos que el crecimiento econ贸mico de EE.UU. en la posguerra se bas贸 en gran medida en que todo el mundo tuviera un coche, y toda la clase media una casa en los suburbios. En comparaci贸n con las casas y los coches, los tel茅fonos son dispositivos lo suficientemente baratos como para constituir la columna vertebral de una expansi贸n industrial, ya que cada ciclo debe ser exponencialmente mayor que la expansi贸n industrial y econ贸mica alcanzada en el ciclo que le precede.

El espacio para el crecimiento de la econom铆a social debe incluir una mayor integraci贸n de la vigilancia de la actividad vital de las personas y la explotaci贸n de su potencial productivo, de modo que la vigilancia no se limite a detectar comportamientos delictivos o a identificar productos para publicitar, sino que capte todo lo que tenga una l贸gica econ贸mica, invitando as铆 a las personas a expresarse o a contribuir con su creatividad al embellecimiento de los espacios virtuales y sociales 鈥 permitiendo Tambi茅n implicar谩 la aparici贸n del crowd-sourcing como modelo de producci贸n dominante, explotando la conectividad agregada para tratar a la poblaci贸n como un grupo de trabajo permanentemente disponible y dispuesto a dedicarse a resolver un problema u otro, a menudo sin remuneraci贸n a cambio. Tambi茅n habr谩 un crecimiento exponencial de las econom铆as terap茅uticas, recreativas, sexo-emocionales, culinarias, de viajes, m茅dicas, de dise帽o en una econom铆a de calidad de vida fusionada capaz de crear los cientos de millones de perfiles laborales que sustituir谩n a los que la IA y la robotizaci贸n dejar谩n obsoletos en el sector manufacturero, telecomunicaciones, comercio minorista, dise帽o y arquitectura, limpieza y saneamiento y posiblemente transporte y reparto, trabajos de oficina, contabilidad y secretar铆a, puestos transversales, de supervisi贸n y direcci贸n, construcci贸n, vigilancia y seguridad.

El sector de la calidad de vida compensar谩 la miseria y la alienaci贸n de la vida capitalista mediante una socialidad totalmente construida. Todo el mundo seguir谩 alg煤n tipo de terapia, la clase media alta y la clase alta tendr谩n terapeutas emocionales y f铆sicos, entrenadores personales y nutricionistas; comer谩n mucho m谩s a menudo de lo que cocinan en casa y su vida girar谩 en gran medida en torno a las actividades de ocio. Los precarios trabajar谩n no s贸lo en restaurantes y ventas, sino tambi茅n en una industria del trabajo sexual en expansi贸n que se distingue de otras formas de empleo por unos l铆mites cada vez m谩s difusos, o bien como instructores de yoga, gu铆as de deportes extremos y turismo de aventura, asistentes o complementos de juegos comercializados de LARPing, paintball y similares. Los dise帽adores y programadores constituir谩n un segmento amplio y muy bien remunerado de la clase trabajadora, s贸lo inferior a los ejecutivos y capitalistas, y les seguir谩n sucesivamente profesionales como abogados, m茅dicos, tecn贸cratas y profesores, y luego polic铆as, enfermeros y otros terapeutas con una amplia gama de responsabilidades y grados de remuneraci贸n. M谩s abajo estar谩n los 芦creadores禄 precarios pero bien pagados, luego otras profesiones de cuello azul como los carpinteros y los reparadores que se ocupan de situaciones demasiado variables para que una IA pueda manejarlas, luego los profesores, y luego el grueso de los precarios de la econom铆a de calidad de vida.

驴Y qu茅 pasa con Marte?

Casualmente, los campos tecnol贸gicos -planetario, biol贸gico, qu铆mico y social- que tendr铆an que avanzar para allanar el camino de una nueva expansi贸n industrial son los mismos que tendr铆an que avanzar para permitir una posterior expansi贸n extraplanetaria del capitalismo y la colonizaci贸n efectiva del espacio. Una caracter铆stica importante de estas tecnolog铆as, en contraste con las principales t茅cnicas de producci贸n y acumulaci贸n que caracterizan el ciclo que ahora termina, es su descentralizaci贸n. Del mismo modo, la colonizaci贸n de Marte, por ejemplo, requerir铆a una tecnolog铆a descentralizada a peque帽a escala. No pueden transportar grandes m谩quinas industriales. La misi贸n s贸lo ser铆a posible con nanorobots, impresoras 3D y m谩quinas autorreplicantes. Los nanomateriales fabricados a medida ser铆an fundamentales para las estructuras capaces de soportar entornos extremos y la clonaci贸n combinada con la agricultura de invernadero en entornos totalmente controlados ser铆a necesaria para iniciar la producci贸n de alimentos y la producci贸n de la biosfera. Adem谩s, ser谩 impensable que se forme efectivamente la tierra si el Estado no tiene ya experiencia en el control efectivo del clima aqu铆 en la Tierra.

En cuanto a las tecnolog铆as sociales, tambi茅n podr铆a ser la seguridad. La tecnolog铆a descentralizada, como ser铆a necesaria para la colonizaci贸n extraterrestre, puede ayudar a la descentralizaci贸n pol铆tica. Cualquier corporaci贸n capitalista, sociedad cient铆fica y agencia gubernamental que coopere para colonizar Marte o alg煤n otro cuerpo celeste se enfrentar谩 indudablemente, junto con miles de otras cuestiones t茅cnicas, a la cuesti贸n de c贸mo mantener el control de las colonias. Ejercer una influencia militar y burocr谩tica sobre una poblaci贸n que est谩 a uno o m谩s meses de viaje no es tarea f谩cil. Hace quinientos a帽os, los colonialistas europeos lo consiguieron mediante las tecnolog铆as sociales del cristianismo y la blancura de la piel, aunque no sin algunos motines y deserciones importantes.

De nuevo, tiene m谩s sentido analizar la situaci贸n a trav茅s de la lente del control social que desde la perspectiva de la acumulaci贸n de capital. El capitalismo ha favorecido durante mucho tiempo t茅cnicas de producci贸n industrial mucho m谩s ineficientes y centralizadas, porque el Estado no ten铆a las t茅cnicas para mantener el control en la producci贸n descentralizada. En lugar de ser simplemente el comit茅 organizador del Capital, el Estado sustituye e integra al Capital, porque el territorio que est谩 verdaderamente controlado por el Estado es el 煤nico territorio en el que el capitalismo puede operar. As铆, el control descentralizado que permiten las nuevas tecnolog铆as sociales (el internet de las cosas en el que nosotros somos las cosas primarias) es un componente vital del colonialismo alien铆gena.

La necesidad del cambio clim谩tico

<img class="wp-image-10872" src="https://libertamen.files.wordpress.com/2022/01/klimatiki-allagi.jpg?w=800" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" srcset="https://libertamen.files.wordpress.com/2022/01/klimatiki-allagi.jpg 800w, https://libertamen.files.wordpress.com/2022/01/klimatiki-allagi.jpg?w=150 150w, https://libertamen.files.wordpress.com/2022/01/klimatiki-allagi.jpg?w=300 300w, https://libertamen.files.wordpress.com/2022/01/klimatiki-allagi.jpg?w=768 768w" alt data-attachment-id="10872" data-permalink="https://libertamen.wordpress.com/climate-action-summit-2019/" data-orig-file="https://libertamen.files.wordpress.com/2022/01/klimatiki-allagi.jpg" data-orig-size="800,450" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"5.6","credit":"UN Photo/Loey Felipe","camera":"NIKON D4S","caption":"Climate Action Summit 2019: ProgrammerrOpening Ceremony:rru2022 Remarks by the Secretary-Generalru2022 Youth dialogue with Secretary-General","created_timestamp":"1569248441","copyright":"","focal_length":"24","iso":"4000","shutter_speed":"0.016666666666667","title":"Climate Action Summit 2019:","orientation":"1"}" data-image-title="Climate Action Summit 2019:" data-image-description data-image-caption=" Climate Action Summit 2019: Programme Opening Ceremony: 鈥 Remarks by the Secretary-General

鈥 Youth dialogue with Secretary-General ” data-medium-file=”https://libertamen.files.wordpress.com/2022/01/klimatiki-allagi.jpg?w=300″ data-large-file=”https://libertamen.files.wordpress.com/2022/01/klimatiki-allagi.jpg?w=474″>

Climate Action Summit 2019: Programme Opening Ceremony: 鈥 Remarks by the Secretary-General 鈥 Youth dialogue with Secretary-General