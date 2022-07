–

De parte de Portal Libertario OACA July 29, 2022 247 puntos de vista

“Pero esta soledad, este no encajar en las ordenaciones y colectividades, este no poder o no querer aclimatarse a una forma simplificada de existencia, o a determinada técnica de vida, no implica ni mucho menos infierno ni desesperación. El aislamiento mío no es estrecho ni vacuo –ciertamente no me permite la convivencia dentro de ninguna de las formas de existir hoy válidas, pero me alivia librándome, por ejemplo, de la convivencia en las cien formas de existir del pasado, y quizá también del futuro-; hay en su ámbito un fragmento de mundo infinitamente grande. Y sobre todo, no es un aislamiento vacío. Está lleno de imágenes. Es la cámara de un tesoro compuesto de los bienes de que me he ido apropiando, pasado que se me ha hecho parte del yo, naturaleza asimilada.” Hermann Hesse, El Mendigo, 1948.

Ocurrió un intercambio de palabras entre un Ave Nocturna imberbe, y un decadente y ruinoso Estepario. La pequeña avecilla, intentaba desplegar sus alas, levantar vuelo y atravesar universos. El viejo cánido, venía del fango -y como siempre-, se dirigía al abismo. Se encontraron, cosa extraña, y más extraño aún, escucharon y contrastaron. He aquí algo de lo que se dijo…

Lobo. ¿Qué traes en tu pequeña alma de Búha?

Búha. Desespero, a veces quisiera que el tiempo pasara más rápido… precisamente ayer pensaba en el tiempo, y pensé en los ciclos… lo vivido… como ¡para que!.. Ya vez… a veces me pongo existencialista… dramática y negativa.

L. ¿Qué pensaste?

B. Que la rueda gira, que en un tiempo ya no trabajaré en XX, ya habré terminado la carrera, X, y Y con Z… ¿Y luego? El tiempo pasa rápido… Voy a vivir el mísero y estúpido ciclo de todos… Soy como una hormiga, o una abeja, o peor aún, un borrego o un cerdo… siguiendo su ciclo programado…

¿Qué sentido tiene venir a éste mundo? Incluso, piénsalo y es rarísimo, ¿por qué crecer en el útero? O sea, ¡dentro de otro ser humano! ¿Qué sentido tiene vivir ésta vida?

O sea, ¿para qué venir a éste mundo a vivir un ciclo altamente restringido? Es tonto… en verdad…

L. Sí, los ciclos apestan, pero como hemos dicho en otro momento, no son obligatorios. ¿Qué te gustaría en lugar de esa modalidad?

B. Que supiera el sentido de ésta vida… El por qué ésta existencia, ¡como para qué…!

Que no existiera el límite de edad… Es decir, que uno viviera el tiempo que quisiera… Tiempo ilimitado… Morir en el momento que uno quiera, y permanecer en la edad que uno quisiera…

O sea, ¿por qué uno tiene que ser bebé, adolescente, adulto y viejo?

Que no existieran los misterios… Más bien decisión de cada quién por adquirir conocimiento…

A veces son tan ilusas las conversaciones de las personas… Somos tan básicos, tan pueriles, tan vacíos… Ojalá siquiera eso fuera decisión de uno…

Que fuéramos menos emocionales… O mejor dicho, que el introyecto fuera otro…

¿Soy muy infantil?

L. ¿Quisieras que hubiera un sentido en la vida?

¿Qué presiones sientes para morir en un momento que no es el que decides?

¿Te molestan los misterios?

Y por otro lado, ¿el autointroyecto, un tipo de programación neurolingüística, el intento de autoconfiguración, es opción?

No Búha, no eres infantil, piensas, y eso es muy bueno, aunque no sea gratificante ni retribuyente en este mundo occidentalizado, salvaje y totalitario.

B. Sí, pero no sé expresarlo, lo intento: ¿Qué sentido tiene estar aquí?

Nacer de un ser humano; no saber para qué estamos aquí; «vivir» el mismo ciclo biológico que todos; sentir lo mismo que todos… ¿¡Para qué!? Diantres… ¿Por qué no sé expresarlo?

Somos conscientes de que al nacer en esta tierra, se activa automáticamente la sentencia a morir, lo sabemos indubitablemente. Y de antemano sabemos que nuestro ciclo es eventual. Máximo viviremos ciento y tantos años; si bien nos va. Tenemos establecidos procesos biológicos, fragmentados por periodos; cada determinados años, existirán características específicas a nuestra edad. Estamos sujetos -sin posibilidad de elección- a morir, a envejecer y a procesos fisiológicos que inhabilitan o caracterizan o restringen una etapa de otra. Un ciclo sin sentido.

Me molesta no saber qué hay en otros mundos, y quién nos creó.

¿Y de dónde vienen los seres humanos? ¿Por qué no nos hicieron con alas? Porqué a mí me gustaría surcar el espacio… ¿Y por qué no lo sabemos?

L. ¿Cuál es la respuesta que has encontrado o producido respecto al sentido existencial?

B. Mmmh… Básicamente… No le veo sentido… pero bueno… Con lo que uno sabe, debe actuar… Es decir, que si sé que viviré máximo ciento y tantos años, pues en ésos años haré lo que me sea significativo, eso debo explotarlo… Encontrar la manera de permanecer… O vivir más lo que me gusta, que lo que no me gusta… Aunque no sepa finalmente cuál fue el propósito, el objeto, la finalidad de ésto…

Por ejemplo, los cristianos piensan que ésta existencia es para ganarse una vida después de la muerte, así que viven su tiempo adorando la muerte… De ahí la necesidad de significar a Dios en sus vidas. Porque con ello construyen un guía espiritual y de esta manera, vivificando una utopía, la vida les toma sentido. Si se cree que este derrotero es una prueba para ganar la “verdadera vida” que vendría siendo “la vida eterna”, la existencia entonces toma valor. ¡Pero yo qué carajo voy a creer en esa teología! Lo que me queda es intentar lo significativo… E intentar aprender…

L. No lo vez, porque efectivamente no lo hay: no hay un sentido qué encontrar.

Y sí, el sensorial es un indicador del actuar y del orientar, pero puede haber otros u otro, respecto a los elementos que te sirvan de guía y referente.

B. Me gustaría tener esa guía, tú lo tienes… la mayoría lo tiene… Yo creo que por eso empecé a pensar lo del sentido de la utopía, no tengo un guía. Solo sé lo que me hace sentir bien y lo que me hace daño, y a partir de ahí tomo decisiones… Espero construir una guía… Una utopía… que me genere esperanza… ilusión… que me enfoque…

Si no, mi apatía irá en aumento…

L. Ni te hagas ilusiones de que una “guía” te dará esperanza o ilusión. No te la dará. No a tí que tienes conciencia. Los otros tienen esas panaceas porque son más elementales, satisfechos con sus croquetas y su jaula. Pero en tí no funcionará. Puedes crearte un sentido, pero no creerte una mentira.

Y puedes vivir aún con ese malestar. Te sorprendería, pero no es un malestar que te inhabilite.

B. Es cierto que el malestar continúa… Entonces continuaré diciendo que somos una mierda…

A veces me tira saber que tampoco yo soy diferencia… Tan simple… Tan vulnerable… Tan “x”…

Pero bueno… Espero que lleguen otros estímulos… positivos… Por ahora, me encuentro en estado neutral…

L. En efecto, ese -el de percatarse de la vacuidad de ritos, instituciones y tradiciones-, es un asqueo que no tiene necesariamente que llevarte a la pasividad, al contrario: bien puede ser un estimulante y movilizante:

Puede ser un pesimismo, pero no uno que te lleve forzosamente al quietismo.

Y los estímulos, sí, pueden llegar, o no; o puedes buscarlos, o develarlos o consensuarlos o producirlos.

B. Si… Precisamente dentro de lo que me hace bien, es compartir… Y buscar la manera de hacer sentir algún sentido a alguien más… Ya verá: algún día transmitiré algún sentido de ésta vida… o de menos un sentimiento positivo.

L. Ahorita mismo ya puedes hacerlo, ya tienes la intuición y la duda, eso es importante.

B. Ahorita hago lo que se puede… dialogar… ya después habrá más sustancia…

L. El diálogo no es poca cosa, la escritura tampoco: son puntos de encuentro, de cercanía, de acompañamiento y contrastación. Puntos de ensamble para el encuentro de Seres, de corazones, almas y cuerpos. Eso es lo que das cuando expresas. Dirían los jedi: enseñar lo que aprendiste, tanto lo bueno como lo malo.

B. Eso es cierto… gracias.

L. Ni lo digas. Pero…

No pierdas tiempo y energía esperando o pensando o buscando un sentido trascendente.

No lo hay.

Y los que hay a la vista, a la mano, en el grupo, en la época, en la institución, son paupérrimos, miserables, vacuos, falsos, y con trasfondo utilitarista.

Si quieres venderles tu sorbito de vida, tu pequeña alma asustada, adelante, pero no te devolverán nada. Se quedarán con tu importe.

Crea tu sentido…

Tampoco te satisfacerá, no te dará intensidad, pero de menos será un rumbo autoelegido.

Las ilusiones, las esperanzas, son para los afortunados seres con menos conciencia; para Tí, sólo queda una pseudo o cuasi utopía.

Habrá sentido y significado, pero no intensidad, ¿correcto?

B. Buscamos la trascendencia en dejar algo en este mundo, algo que ayude al progreso social, material o espiritual, algo que sirva a futuras generaciones y que obviamente no disfrutaremos nosotros. Claro, viéndolo desde el punto de vista heroico. Ver el sentido de la existencia en el que “por algo nacimos aquí”.

¿Entonces qué postura tomas Lobo?

L. Simple, y de hecho nada original, ya Knulp -el Maestro Hermann Hesse-, Sartre, o Castaneda o Neale lo han retomado o recordado: Vivir porque sí, amar porque sí, dar porque sí.

Vivir el ideal, intentar ser nuestro propio hijo. Comprometerse a un tipo de Ser, a un tipo de persona; procurar ser nuestro propio hombre, nuestra propia mujer:

El humano que queremos Ser.

Y claro, recordando que hay consecuencias, no seamos ingenuos:

Salirse del paradigma implica perder la calidez del nido. Romper con la tradición se traduce en ser rechazado, excluido, minimizado, descastado.

En el ámbito laboral, es muy claro y cercano esto: lame botas, agacha la cerviz, deja tu cerebro en la entrada, vende tu dignidad, coincide con el jefe, y ascenderás.

Contraponte, critica, levanta la voz, denuncia, y serás atacado, te pondrán zancadilla, se burlarán y escupirán en ti. Te descalificarán y ridiculizarán. Tus propios hermanos te morderán:

Cómplices del amo, vejados, explotados y embrutecidos, serán partícipes de la voluntad del explotador.

Vieja historia.

Pero, lo que es necesario no olvidar, es que esa mayoría -la manada, el grupo, el gremio doliente, irreflexivo e insensible-, nunca, nunca, pero nunca tienen razón:

Obran desde los arquetipos conductuales y cognitivos utilitarios introyectados tempranamente por el Amo, por el Poder, por la Institución.

Duele que “nuestra familia” nos ignore, vilipendíe, agreda y minimice, pero ya lo dijo el Hijo del Carpintero: “Que los muertos entierren a los muertos”.

Y el diablo aun no acaba con nosotros:

Sigamos caminando, y aguantando, procurando y resistiendo.

Caminar, tratar de entender, Ser y hacer, comprender y compartir.

B. Ser conscientes, configura el sentido de la existencia… transforma la trayectoria.

El discernimiento del introyecto y la trascendencia, es un paso más. Aún con el abatimiento de la necedad del hombre por continuar sujeto al Poder: el conformismo estupidizante.

¿Qué es mejor? ¿El “detestable estado de confort”, o el ser excluido?

Pero con la satisfacción de haber intentado comprender un poco más.

El saber que cuando nos han querido encadenar (aunque una cadena inevitable quedó prendida de nosotros porque somos sujetos), no han logrado atar -ni lo lograrán- todas nuestras extremidades, y así poder pensar honrosamente que “yo sí lucho”; que en la lucha, nos señalarán, patearán, despreciarán e intentarán desvirtuar, censurar, modificar o ignorar nuestra consciencia.

Es verdad, pero prefiero ser un perro que suelta mordidas, chilla y ladra al intentar ser sometido, a ser un perro con la cola entre las patas cuando lo someten.

Sí, mi existencia es transitoria, mis pensamientos terrenales, y como tal la comprensión no puede ser ni “mágica”, ni “divina”, ni de una sociedad que busca hacer el “bien”.

La mayoría tiene miedo a poner un pie fuera de “la isla” (entiéndase la isla como introyecto); piensa que por algo las reglas han sido creadas, y cuándo existe un tropiezo al salir de “la isla”, inmediatamente refuerza lo riesgoso que puede ser no permanecer en ella. Y lo que no viene a la mente, es que incluso el Poder, es tan minucioso que cuenta con ello.

El Poder condiciona al pensamiento para que pienses que tienes un sentido de existencia:

Sea heroico, “el mundo te estaba esperando” (expectativas creadas).

Teológico, “Dios te dio una oportunidad para ganarte el paraíso” (someterte al Poder).

Gestáltico, la vida es “el aquí y el ahora” (lo intrapsíquico egotista e ingenuo).

Maniqueo, el infierno y el paraíso están aquí (vivir intensamente la polaridad).

Kármico, hacer el bien; “toda acción tiene una reacción” (parte del introyecto judeocristiano).

Es detestable tener que categorizar tu existencia, minimizar tu persona a ser parte del proyecto del Poder, sin siquiera darte un minuto para conceptualizar la frase “Tu existencia”, ¡Tu Ser!

¿¡Cómo reducir tu existencia en una categoría creada para el control de tu vida!?

¡Para que el Poder controle tu existencia!

Si la parte biológica -el ciclo-, es inevitable e irrefutable, y lo que nos queda es la parte cognitiva, entonces extendamos nuestras alas, eliminemos el pensamiento reduccionista que nos han infundido; reconstruyamos la importancia de nuestra persona. Fabriquemos.

Arriesgar tu oxígeno por la probabilidad genuina de Vivir, y no de meramente sobrevivir.

L. Avecilla, eres muy dura con la Clase Esclava, con la Especie Esclava, con esas abejas y hormigas homogenizadas que acertadamente criticas. Recuerda que ese proceso de alienación y cosificación no es de ahora, simple ni pasivo. Son milenios de habituación donde se ha hambreado, abrumado, confundido, golpeado, vejado, violado y torturado lo somatosensorial y lo cortical de esas comunidades, por milenios.

No los justifico, no los defiendo, ¡vaya que son cómplices, responsables y están pagando por su miedo, comodidad, pasividad e indiferencia!

Pero mucha de esa deformación fue hecha con huecos, con vacíos, con hambre, miedo y dolor.

No se comparan esas extenuaciones a las que tú y yo pudimos haber vivido. Un mínimo de oportunidad -que quizás ni ganamos ni merecemos-, permitieron esa alteridad, referencia, cuestionamiento e intento.

Pero, ¿y los que no tuvieron ese mínimo de apoyo, de respaldo, de cuidado y atención?

Huérfanos existenciales, ciegos milenarios, esclavitud heredada que quizás ya no recobrarán Sentido, Vista y Libertad.

Pero sí, tienes razón, hay verdad en tus palabras: necesitamos crear sentido y libertad. Vivir e intentar la utopía humanista, milenaria y trascendente.

B. Es real Lobo, que en los diferentes periodos de la historia de la humanidad, han encontrado la manera de encapsular, reprimir y sosegar los deseos de “libertad”. En realidad, propagar el miedo es un acto sencillísimo. Tendemos a transmitir más fácil un pensamiento negativo que uno positivo, de ejemplo me viene a la mente el dicho “las malas noticias, son las primeras en llegar”.

Quizás es la necesidad de darle sabor a la vida, aunque en este punto habría que reflexionar el por qué tiene que ser una mala noticia y no una noticia positiva la que le dé sabor a la vida. Generalmente nos quejamos de las vivencias que nos generan malestar, ¿pero cuántas veces no hemos escuchado que si no fuera por esas vivencias negativas, no podríamos disfrutar la felicidad?

¿Cuantas veces se compara el amor, por la cantidad de dolor que produce la persona amada?

Vivimos sentimientos destructivos, no solo negativos. Pensamientos destructivos que nos llevan a la quietud, indiferencia y distracción. ¿A qué viene todo esto? La coexistencia.

Positivo-Negativo, debiera ser como la luna y el sol: vital y útil.

No ocurre, más bien parece ser que huimos de las vivencias negativas, de sentimientos incomodos; por ejemplo, cuando uno se encuentra abrumado, triste, melancólico, etc., nos aconsejan -y aconsejamos- distraer la mente.

Y cuando uno está entusiasmado, orgulloso, satisfecho, etc. nos aconsejan y aconsejamos disfrutarlo. Eso quiere decir que estamos programados a evitar cualquier sentimiento “negativo” y por ende acto o decisión que se encuentre fuera del paradigma preventivo del Poder. Lo Negativo no tiene por qué ser destructivo. ¿Por qué no disfrutar de ambos?

Aunque se escuche descabellado, los sentimientos negativos impulsan a la creación.

Éste es un pensamiento que coincide con nuestro argumento…

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo.

La crisis, es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos.

La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura.

Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado.

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones.

La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia.

El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos.

Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia.

Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo.

En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla.” [1]

Según ese pensador, la situación que la mayoría designa y vivencía como indeseable y negativa, no es tal:

Es posibilidad, posibilidades, oportunidades, mundos que se abren.

El intento de salirse del sistema estupidizante generará conflicto.

¡Sí!, Angustia, rechazo, discriminación. Pero afortunadamente, son precisamente esos obstáculos y malestares los que nos llevan a trascender y generar, crear, construir, ¡crecer!

Pensando desde mi propio miedo, puedo afirmar que en mi experiencia, en cuanto a dolor físico y “cognitivo”, de manera considerable siempre buscaré “mantenerme a salvo” (una parte de instinto de supervivencia).

Pero finalmente, somos como Elefantes, atados a una varita.

El bienestar no se pierde cuando adquieres conciencia, pero si se modificará el concepto de felicidad o bienestar. Recordemos que es parte del “Programa de Prevención de Desobediencia” que nos han inculcado; por eso “la felicidad” es tan efímera, y es más concurrente el pensamiento conformista, miserable, penoso, frustrado y de fracaso, que el de idiosincrasia propositiva, prosperidad y trascendencia (parte del manejo del Poder).

Retomo el ejemplo de “La Isla”: ese miedo a lo desconocido, a contraponerte, a ser dispar, a negar “la bondad del mundo”; miedo que limita, que ciega al Ser ilustre que nos habita a todos.

La Clase Social tiene un peso existencial fuertísimo, en nuestro caso: clase media y baja, por lo que nuestro Modus Vivendi es distinto a las otras Clases Sociales, y en cada una hay características específicas inevitables: no es lo mismo “nacer en cuna de oro”, que nacer en la calle.

Ni será el mismo desarrollo psicológico, ni tendrán las mismas áreas de oportunidad, y por supuesto el poder socioeconómico determinará vivencias inexorables.

La clase baja, prácticamente y de modo funesto está fuera de incluso el intento, aquí aplica “la regla” y no la excepción; es triste saber que ellos son parte de un punto ciego, y de la caridad. Por ello, no es de extrañarse la carencia de Sentido, Vista y Libertad.

Y nosotros, que sí tenemos la oportunidad de elegir, nosotros que sí podemos difundir consciencia, desarrollar, crear, expandir y trascender, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos siendo parte de la regla y no de la excepción?

L. Si, este proceso manipulatorio es antiquísimo, casi atávico. Wilhelm Reich diría que lleva miles de años. Pero es más complejo, más instrumentalizado, no tiene una herramienta única o principal, hay diversos códigos cosificadores para diversas poblaciones, sectores y propósitos. Para algunos usa el cientificismo, para otros el cristianismo o el islamismo, unos más con deportes, otros con espectáculos o estimulantes.

Pueden ciertos sectores poseer, ostentar, desarrollar y disfrutar ciertas fracciones de posesiones y otro tanto de poder, pero en últimas, es la Corporativocracia quien configura -de ellos para abajo-, las sensaciones, memoria, cognición y actuación micro y macro: del tipo de persona que quiere, para el tipo de comunidad que quiere.

Así, un clase media, un intelectual, un profesionista, un educado también responderá a los elementos ideológicos programados por y para el Neocolonialista -el amo global y ya sideral-.

Si, puede haber más posibilidad de complejización y profundización cognitiva-conductual en alguien menos atenazado por el hambre. Pero tampoco es una garantía:

El pobre no reflexiona por su embrutecimiento;

El rico no reflexiona por su complicidad;

El clase media no se arriesga por su anhelo de burguesía, glamour y unicidad;

La mujer, reactiva, competitiva contra la Otra;

El hombre, insensible, egoísta, sádico, envidioso e indiferente;

El asalariado, embrutecido;

El intelectual, cómodo.

B. El hombre pregunta naturalmente… Es con los años que comienza a desinteresarse y a doblegarse… Acepta las respuestas inmediatas, tergiversadas, falseadas y manipulatorias.

De pequeños preguntamos si nos surge alguna duda; hablamos porque nos dan ganas de hablar; reímos porque algo nos da risa; lloramos cuándo algo duele… Desde ahí comienzan muchas restricciones: cuándo debes hablar más bajito; reír en el lugar apropiado; no llorar con tanta fuerza; llorar para obtener algo a cambio. Y cuando preguntas, minimizan tus preguntas.

Es parte de “madurar”, entonces debes hablar “apropiadamente”, hablar cuándo es “adecuado”, no “desobedecer”, no “reír como estúpido”, ni gritar “como loco”. Represión.

Adecuarte a la sociedad, para poder pertenecer… “la gente rechaza lo raro”… Tantos y tantos códigos. Tanta información dañina, perjudicial. Tanto sometimiento: debe ser real que viene de antaño… Y que la clase social es independiente del querer trascender…

L. Sí, es incontestable lo que señalas: cuánto castramiento, paradigmatización, homogenización e institucionalización hay en esta sociedad neurótica tan vacía, rabiosa y utilitaria. Pero también son grados. Y no estoy diciendo que agradezcamos al Poder no ser más totalitario. No. Es pésima la situación que vivimos: pocas oportunidades, pocos espacios de expresión, acción y propuesta.

Sin importar tu área de formación o labor, tal parece que las instituciones escogen a las gentes más estúpidas para los puestos de dirección. En este país, tal parece que entre más idiota esté una persona, más probabilidad tiene para acceder a un puesto gubernamental y de responsabilidad.

Paleros, lamebotas, zalameros y serviles son quienes reciben becas, ascensos y espacios de acción.

Pero…

Los contrastantes, los maldicionadores, no, ellos quedarán en la periferia.

Nadie dijo que ser un Estepario sería fácil. Es la chamba.

Pero volviendo al tema: incontestablemente ésta es una situación paupérrima.

Pero, hay peores…

Lugares donde hablar de ésto, escribir sobre ésto, es literalmente mortal.

Lugares donde la violentación es monstruosa, donde ya no hay vida, ni libertad ni belleza ni hablar. Sólo el breve espacio entre el llanto inicial natal y el suspiro final desintegrador, todo ello atravesado por dolor, desesperación, vergüenza y desolación.

Oh, dirían los italianos…

“¡Vuela pensamiento, con alas doradas, pósate en las praderas y en las cimas,

donde exhala su suave fragancia el dulce aire de la tierra natal!

¡Saluda las orillas del Jordán y las destruidas torres de Sion!

¡Oh, mi patria, tan bella y perdida!

¡Oh recuerdo tan caro y fatal!

Arpa de oro de fatídicos vates, ¿por qué cuelgas muda del sauce?

Revive en nuestros pechos el recuerdo, ¡Que hable del tiempo que fue!

Al igual que el destino de Sólima. Canta un aire de crudo lamento que te inspire el Señor un aliento, que al padecer infunda virtud.” [2]

Dejando de lado el sionismo o nacionalismo, rescatamos la expresión doliente, resistiente y combativa, para seguir intentando la contrastación, superando la opresión.

A veces lo intentamos, a veces no.

Condiciones más duras, horrendas, otras paliadas. Pero es necesario resistir, aguantar, contraponerse al embate de la mayoría, la comodidad y el beneficio.

Intentar, resistir.

No perder tan rápido nuestra humanidad.

B. Así como lo señalas, las cabeceras son para los engreídos y patéticos lagoteros, y es precisamente parte y objetivo de la estructura: para mantener el sometimiento de los subordinados.

Es parte de la estrategia de mantener al ilustre reprimido y al idiota manipulable.

Real que en ciertas fracciones del mundo hablar de esto resultaría un suicidio; lo he pensado y es bastante humillante, saber que esos Seres no pueden siquiera expresarlo en un escrito.

Expresemos pues, por todos aquellos que no pueden, ni pudieron expresar su inconformidad, injusticia y rabia justificada.

Por aquellos que hicieron la lucha y fueron violentados, por los que decidieron expresar y morir.

Por ese valor, por esa fuerza desmesurada. Intentemos, expresemos, busquemos, no dejemos de preguntar, no dejemos de criticar, no matemos esas dudas existenciales, no matemos el espíritu de expresión.

Una fracción de una canción me viene a la mente…

“Mirando al cielo, nacen miles de preguntas,

y yo en el suelo siento que las hago todas juntas.

No hay nada cierto, y así es normal que te confundas,

me dijo un ciego, y tenía razones profundas.

Si quieres cambiar algo, cambia tú,

me dijo, paz en el mundo, no sin paz de espíritu.

Ocúpate de tu persona, se tu propio maestro,

cree en ti hermano, duda del resto.

Coge este tren que se te ofrece,

vete libre, vive, crece, sé tu jefe…” [3]

Creer, hacer, intentar, superar. Ir más allá de lo cotidiano, lo inmediato y programado.

L. Si, la apuesta, el intento, el proyecto, el albur, el salto hacia lo desconocido, lo nuevo y lo emancipado.

Al Poder no le conviene (literalmente) lo libre y lo saludable. Es más redituable para su hegemonía lo distendido, enfermo y manipulable.

Sabe que la creencia negativa intensa introyectada tempranamente, hace dudar, impide volar, destruye el compromiso, dificulta la entrega para con la Otra Persona.

Sabe que el miedo, la sospecha, el rencor y el enojo separan y enferman.

Y ya estará él ahí con sus instituciones de “Gobierno”, “Educación” y “Salud”, para recoger, exprimir y paliar los despojos, haciendo fertilizante y tuercas de nuestras alas.

Convirtiendo en números y patologías nuestras almas.

Resistamos Ave Nocturna, y como bien dice usted: apoyemos y expresemos, pues los corrompidos, indignos, deshonestos y zalameros son mayoría, y aliados de la iniquidad.

B. Fracciones de tiempo, sin tiempo no hay vida, no hay pensamiento, no hay existencia.

No regalemos fracciones de nuestra vida.

Muchas veces pensamos que hubo tiempos mejores que el nuestro, que “los viejos tiempos fueron mejores”, la realidad es que todas las épocas tienen sus complicaciones. Somos seres con la capacidad de adaptación, pero adaptarnos no es sinónimo de negación.

No hay por qué negar la existencia de esas complicaciones. Que sea común no significa que sea correcto:

Es común que vivamos bajo un rol de género; bajo las reglas del Poder; crecer para servir al amo; consentir el sometimiento; ser indiferente al manejo del Sistema; o dejar que alguien más actúe por nosotros.

Pero no significa que eso sea correcto o favorable para nuestra persona.

L. No, no lo es, definitivamente los introyectos, la cultura, las instituciones y la tradición no son favorables a la Persona. Todo lo opuesto.

Si buscamos una existencia genuina, una senda propia, un camino particular, es necesario que nos contrapongamos a la codificación homogenizadora y estupidizadora.

La Masa, lo usual, lo cómodo y tradicional son seductores, pero ilusorios, engañosos y destrozantes. Resistamos y caminemos rapazuela.

Yo seguiré en la carretera: sigo mi camino, nos veremos en el infierno. Nos veremos en un día de sol. No te preocupes: el diablo aún no acaba con nosotros.

Genial saber que uno no está completamente sólo.

Y que ésta senda, se ha intentado: debe de seguirse intentando.

Recuerde que aquí tiene a éste viejo lobo estepario que coincide, que escucha e intenta, y que pese a tratarse de un Ser de tierra, puede compartir y complementarse con el Ser aéreo, con la Ave Nocturna que es Usted.

Continúo en mi romería.

Nos volveremos a ver.

B. Es reconfortante compartir, y resulta estimulante coincidir en la lucha; agradezco el cruce de caminos Lobo. El viento y la tierra son componentes de este espacio y la contienda continua:

Nos volveremos a ver.

Sale trotando y cojeando el vetusto intentador: sucio, pobre y melancólico despojo de mundos abolidos y de épocas agonizantes y despreciadas.

La pequeña Búho extiende sus alas, levanta la mirada, e inicia el vuelo; desaparece en el firmamento. Comienza su travesía por el universo. No hay límites. Nada la detiene. Es una cazadora, es sobreviviente…

Victoria Suleyma Hernández Rosas.

Erick Daniel Granados Monroy.

REFERENCIAS

Einstein, A. (2011). The World As I See it. The Crisis. Philosophical Library, Inc.

Hesse, H. (1957). El Méndigo. Aguilar.

Kase O. (2011). Libertad. Jazz Magnetism.

http://www.tucumanhoy.com/VerNotaCompleta.py?IDNOTA=59785

Página de Tucumán, Argentina, de donde se extrajo información biográfica de Temistocle Solera, guionista de Nabucco, ópera de Verdi. De ahí tomamos la siguiente referencía…

“El guion de Temistocle Solera se inspira en un relato del Antiguo Testamento y narra una historia ambientada en los palacios de Babilonia y Jerusalén, en el siglo VI antes de la era cristiana (587), cuando acontece la invasión de los babilonios que desembocará en el exilio forzado de una parte de la población judía en el reino mesopotámico. El rey Nabucco, tras conquistar al pueblo hebreo, se proclama Dios. Pero el destino, como venganza a tal osadía, lo convierte a la locura. Durante su enfermedad es su déspota hija Abigaille quien ocupa su trono. Tras regresar de la locura, se convierte al judaísmo y decide reconquistar su trono, devolviéndole al pueblo su libertad.”

Revisada el 23 de julio del 2022.

[1] Einstein, La Crisis, p 71.

[2] Solera, Nabucco.

[3] Kase O, Libertad.