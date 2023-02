–

February 23, 2023

Entrevista a Mat铆as Arena, de la Comisi贸n Interna de Agea (Clar铆n) y redactor de Ol茅, cuyos trabajadores y trabajadoras de prensa est谩n enfrentando un nuevo ataque por parte de la patronal de Clar铆n. Por Mario Hern谩ndez.

鈥 Buenas noches, Mat铆as

-Buenas noches.

鈥 Contanos de qu茅 se trata este nuevo conflicto con la patronal de Clar铆n

-Este es un conflicto que se inici贸 hace aproximadamente en diciembre mes. Viene de la mano de la situaci贸n precaria que viven todos los trabajadores de prensa y que, por supuesto, esto no deja de afectar a todos los trabajadores del Diario Clar铆n Agea. En medio de esta situaci贸n con salarios, muchos de ellos, por debajo de la l铆nea de la canasta b谩sica o por debajo de la l铆nea de pobreza, la asamblea del Diario Ol茅 tom贸 la decisi贸n de iniciar un plan de lucha que dur贸 aproximadamente un mes. Aprovechando tambi茅n que llegaba el Mundial de f煤tbol, como consecuencia de ser la cita deportiva m谩s importante cada cuatro a帽os, los trabajadores tomamos la decisi贸n de lucha con diferentes ceses de tareas que aproximadamente duraron un mes y luego de la culminaci贸n de las medidas, cuando vamos a entrar a nuestras cuentas para cobrar el sueldo de diciembre, nos encontramos con que hubo descuentos de aproximadamente el 25%, afectando a m谩s del 50% de los trabajadores del Diario Ol茅. En medio de esta situaci贸n lo tomamos como lo que efectivamente es: un intento de disciplinamiento por parte de las autoridades del diario para tratar de evitar que haya este tipo de manifestaciones, de planes de lucha para tratar de tapar las cr铆ticas que hay y los pedidos por un salario digno.

-Una consulta, porque estuve leyendo un comunicado que habla de un descuento de entre $30.000 y $65.000, 驴verdad?

-S铆.

-Eso estar铆a representando un 25%. 驴Cu谩l es el salario que cobra un trabajador de prensa de Ol茅?

-Por supuesto que hay diferentes escalas, pero la gran base tiene salarios por debajo de la canasta b谩sica. Hoy la canasta b谩sica est谩 en aproximadamente $150.000 o $160.000. La mayor铆a de los trabajadores estamos por debajo de esa l铆nea. Por eso decimos que representa el 25% con descuentos de entre $30.000 y $60.000. Si bien hay otra gran parte de los trabajadores que est谩n por encima de la canasta, teniendo en cuenta el lugar donde se trabaja los salarios son bajos.

No nos olvidemos que estamos hablando de la empresa m谩s importante de comunicaci贸n del pa铆s y que no trata a sus empleados de la misma manera, sino que los denigra teniendo sueldos muy bajos en medio de una situaci贸n muy complicada con lo que fue este a帽o, que como si fuera poco tuvimos una negociaci贸n salarial muy mala, llevada adelante como siempre por lo que es un gremio ilegitimo y que no est谩 representando a nadie . Por eso tambi茅n nosotros como representantes de SiPreBA seguimos pidiendo lo que tiene que ver con una negociaci贸n con los representantes reales de los trabajadores que son la Comisi贸n Interna dentro del diario y que a nivel empresarial se discuta con SiPreBA.

-Mart铆n, abrieron una cuenta, 驴verdad?

-S铆, abrimos un fondo de lucha en medio de esta situaci贸n. La verdad es que la iniciamos buscando lograr que la mayor铆a de los trabajadores logren cobrar su sueldo. Como dec铆amos, las complicaciones para llegar a fin de mes se ven todo el tiempo y en medio de esta situaci贸n donde hay descuentos del 25% es mucho mayor. A partir de eso iniciamos un Fondo de lucha para tratar de satisfacer lo que tiene que ver con los sueldos de todos los trabajadores. Es una cuenta donde estamos pidiendo aportes solidarios econ贸micos que representa a SiPreBA. A partir de eso iniciamos una campa帽a de difusi贸n donde se puede colaborar a trav茅s de la cuenta propia del sindicato con el alias tramomaletacarton . Por su puesto cualquier ayuda, cualquier granito de arena ayuda y colabora para afrontar esta situaci贸n a los trabajadores de prensa que est谩n en una situaci贸n muy pero muy dif铆cil.

-Bien, vamos a seguir difundiendo en nuestros programas este fondo de lucha que tiene como objetivo recuperar en parte estos descuentos que han sufrido, me dec铆as por el 50% de los trabajadores

-S铆, un poco m谩s del 50%. Afecta a m谩s de 30 trabajadores que representa m谩s del 50% de la planta del Diario Ol茅.

-Bien, Mart铆n muchas gracias

-Muchas gracias a ustedes por comunicarse, muchas gracias a los medios comunitarios que est谩n siempre en la ayuda cuando los necesitamos porque los trabajadores de prensa somos as铆, somos solidarios y de esta manera es que vamos a intentar sacar adelante todo lo que nos propongamos.

Se refiere a la representaci贸n de la Utpba a quien el ministerio de Trabajo quit贸 la representaci贸n de los trabajadores de prensa en favor del SiPreBA.