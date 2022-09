–

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía social, ha señalado la concentración empresarial del sector de distribución alimenticia como una de las causas principales de la subida del precio de la cesta de la compra. En una entrevista concedida a elDiario.es, la vicepresidenta ha anunciado que está trabajando con distribuidoras y consumidores para topar los precios de “20 o 30 productos que son básicos, como la leche, el pan, los huevos y la fruta”.

La ministra de Trabajo ha destacado la necesidad de esta medida y ha asegurado que la subida de los precios y de la inflación nada tiene que ver con los salarios y no solo responde al encarecimiento de los hidrocarburos sino también “a los precios de la alimentación”, de los que ha culpado al “oligopolio” de grandes distribuidores, que concentra el 50% del total de empresas distribuidoras.

“A los productores les compran las naranjas a 15 céntimos, y los ciudadanos las pagamos a 1,48 euros. Las patatas se pagan a los productores de nuestro país en torno a 18 céntimos y se están vendiendo a 1,35. El ajo llega a los supermercados con un incremento de casi el 800%. Es una barbaridad”, ha afeado Díaz. Con estos datos, la titular de la cartera de Trabajo asegura necesario alcanzar un acuerdo con distribuidoras y consumidores para combatir los incrementos de entre el “500% y 575%”.

En este sentido, Díaz ha respondido con dureza, asegurando que con la subida de los precios “alguien se está enriqueciendo por el camino y está utilizando la guerra”. Además, la vicepresidenta asegura que debido a esta tesitura la vida de la ciudadanía se esta antojando imposible y todo para que unos pocos multipliquen sus beneficios. “Está claro que aquí alguien está haciendo negocio”, ha sentenciado.

La parte socialista del Gobierno se opone

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y parte del sector socialista del Gobierno, ha asegurado que no se aprobará un impuesto al sector de la distribución, aunque sí que ha pedido responsabilidad para que el alza de los precios sea “lo más limitada posible”. Asimismo, ha señalado que la fijación de un precio mínimo de ciertos bienes y productos no es legalmente posible ni “deseable”.

El ministro de Agricultura ha querido distinguir entre el impuesto al sector financiero y energético, que asegura “están llenos de lógica”, y el caso de la distribución. “No creo que sea el caso, en estos momentos, de la distribución, al menos hasta ahora, quiero decir que todos los elementos de la cadena, incluida la distribución, se han comportado de forma correcta. Espero lo haga en un inmediato futuro también”, ha alegado Planas.

El titular de Agricultura ha asegurado que no existe viabilidad de cara a intervenir los precios de los alimentos porque esta incursión en los precios es una “medida extraordinaria” que solo se puede adoptar en el caso de mercados regulados y el mercado agroalimentario no lo es. “No me parece, en absoluto, una medida pertinente y no ayudaría, sin duda, ni a los productores ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena”, ha concluido.

Díaz: “No es una ley, es un acuerdo y no vulnera el derecho a la competencia”

“La alimentación está siendo un enorme problema en nuestro país hoy, no solo para la ciudadanía, sino también para los pequeños y medianos productores”, asegura la ministra, que ha anunciado que se reunirá con el ministro de Consumo (Alberto Garzón) y con las asociaciones de consumidores para “conseguir que alcancen un acuerdo sobre una cesta de la compra básica”.

Sobre las críticas del ministro de Agricultura, Luis Planas, y Antonio Garamendi, presidente de CEOE, la vicepresidenta ha dejado claro que su intención no es implementar una ley sino conseguir que se alcance un acuerdo. “No es una ley, es un acuerdo y no vulnera el derecho a la competencia. Estamos en guerra, en una crisis, si ahora mismo no es un momento excepcional no sé cuando será”, ha zanjado Díaz.

Díaz ha asegurado que su apoyo a los sindicatos, después de anunciar estos un “otoño caliente” que presione a la CEOE para subir los salarios, responde a que “tienen razón”. Además, la ministra de Trabajo ha recordado que también lo hizo con productores y ganaderos cuando estos salieron a la calle. “Están defendiendo el interés general, no actuando de parte”, ha señalado Díaz, quién ha recordado que “los Gobiernos no son neutrales” y ha vuelto a pedir a la patronal que se siente la mesa de diálogo de la que “se levantó el 5 de mayo”.

