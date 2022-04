–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga April 4, 2022 5 puntos de vista

Los desmanes de las guerras, las medi谩ticas y las invisibilizadas, siguen causando sus estragos entre las v铆ctimas directas de aquellas, principalmente la poblaci贸n m谩s vulnerable, mujeres, ni帽os y ancianos, que en realidad son quien llevan la peor parte, y en el resto de los sitios ante la preocupaci贸n emocional y el temor a que nos salpique la guerra que vemos desde lejos.

Parece que la propaganda con que nos asaltan a todas horas, por fin, ha hecho que la posici贸n de nuestra sociedad gire, entre el estupor y el miedo al contagio, hacia las justificaciones militaristas de siempre. Lo dice la Cadena Ser: gracias al nuevo clima, casi la mitad de la poblaci贸n est谩 a favor de aumentar el gasto militar y de la mayor implicaci贸n b茅lica de Espa帽a (lo que de paso quiere decir que m谩s de la mitad no est谩 de acuerdo con tales desatinos, aspecto que se obvia en la sesgada noticia para mantener contra viento y marea la vuelta de tuerca militarista impuesta por la 茅lite de nuestro nuevo-viejo despotismo 鈥渉ilustrado鈥 de toda la vida y contra el sentir de la gente).

As铆 y todo, sigue habiendo una gran parte de la gente del com煤n que repudia la guerra y aspira a otra paz menos sospechosa, gente que no se resigna a tragar las p铆ldoras de adoctrinamiento militarista con las que nos quieren confundir.



Pero si a la causa de la paz por la que apostamos y cuyo favor nos visibilizamos en p煤blico le sobran razones tanto 茅ticas como pol铆ticas o del mero sentido com煤n para oponerse sin paliativos a la guerra (a cualquier guerra y a cualquier ej茅rcito, incluido el propio) sin embargo nos falta dibujar un horizonte alternativo de paz; es decir, qu茅 otra paz y c贸mo alcanzarla.

Es as铆 como junto con el no a la guerra no se reivindica en nuestro panorama (y hasta donde yo s茅 y a salvo de la honrosa excepci贸n del posicionamiento de los insumisos e insumisas firmantes del manifiesto 鈥渋nsumisi贸n a todas las guerras鈥 y del sector m谩s antimilitarista del feminismo) ni una metodolog铆a de eficaz lucha por la paz desde abajo, ni una propuesta para la 鈥渄esinvenci贸n鈥 de la guerra. Menos a煤n una alternativa 鈥渄e contraste鈥 que confrontar con la apuesta militarista vigente.

Muchas veces nos hemos preguntado: pero entonces, esa izquierda alternativa que aspira a transformar las sociedades, 驴qu茅 modelo de seguridad o de defensa plantea? 驴el mismo modelo militar, pero con retoques para evitar sus m谩s indeseable y agresivos perfiles? Cuando dice no a la guerra, 驴propone una alternativa diferente al militarismo? 驴tiene un modelo alternativo a la defensa militar para construir la paz? 驴propone un itinerario para dotarse de dicha alternativa y quitar poder al modelo militar? 驴aspira s贸lo a una paz armada, a una paz armada menos beligerante? 驴considera que ser谩n los ej茅rcitos aliados naturales, en un momento dado, de la transformaci贸n radical que requiere nuestro desquiciado mundo?

Puede que s铆 y que yo no me haya enterado, pero a juzgar por lo que trasciende al com煤n de los mortales, entre los que modestamente me incluyo, de su empe帽o e incluso de su reivindicaci贸n y agenda de prioridades no parece (no me lo parece a m铆 al menos) que tengan mucho relevante que decir y, menos a煤n, que proponer m谩s all谩 de las buenas intenciones de que haya paz, algo que como deseo compartimos casi todo el g茅nero humano.

Tampoco parece que el tema del militarismo y de la agenda antimilitarista con contenidos, fuera de la comprensible simpat铆a, forme parte de las prioridades de gran parte de los movimientos sociales de mayor empuje ni que se apresten a introducir entre sus propias agendas la lucha por desinventar la guerra y desmilitarizar las sociedades.

Y si ese es el panorama en esas esferas transformadoras, ni que decir tiene que ni siquiera es una idea suelta en la imaginaci贸n de las otras entidades de la sociedad civil, sea 茅sta lo que sea.

Dar铆a la impresi贸n de que la lucha por la paz con contenidos no constituye un fin en s铆 y no se abre paso en el griter铆o actual. Y, por si fuera poco, nuestra respuesta, que es todo lo fuerte que puede ser en proporci贸n a las fuerzas con las que contamos, tampoco es lo clarividente que el momento requiere y sigue manteniendo viejas aspiraciones bien gastadas y hoy tan poco operativas, pero sin ofrecer un horizonte alternativo al abrumador militarismo que afirma la necesidad de ej茅rcitos y aparatos de administraci贸n de la violencia institucional para garantizar la 鈥渄efensa鈥 frente a los 鈥渆nemigos鈥 de la sociedad.

Lucha por la paz. A la b煤squeda de una agenda

La lucha por la paz exige hoy no dejarse hurtar el t茅rmino ni sus contenidos por los que quieren decir guerra o paz armada y proclaman en su no a la guerra el s铆 a los ej茅rcitos, al gasto militar, a la venta de armas y otras lindezas.

Conviene, al respecto, incorporar a la paz nuestros propios contenidos. Yo propongo que enriquezcamos la idea arm贸nica e ideal de la paz con otra perspectiva algo diferente y, desde luego, m谩s operativa para hacer de la paz un campo de lucha transformadora y no un mero sentimiento maleable y ang茅lico tantas veces al servicio de la quietud y la resignaci贸n, porque la paz, para serlo, es ruidosa e inoportuna, sobre todo para los que la asimilan con la falta de conflicto:

1) Lo contrario a la paz no es la guerra, sino la violencia rectora que domina nuestro paradigma global de dominaci贸n-violencia.

2) La lucha por la paz es la lucha antes, durante y despu茅s contra la violencia rectora y contra las violencias directa, estructural, cultural y sin茅rgica aqu铆 y en cualquier lugar y exige contraponer a 茅stas estrategias de reconstrucci贸n, resoluci贸n de conflictos, reconciliaci贸n e interrelaci贸n de forma coordinada y sin relegaci贸n en los cuatro planos de la violencia (figura 1)







3) La pol铆tica de lucha por la paz exige simult谩nea y coordinadamente desarrollar tres estrategias: 1) lucha social por la seguridad humana; 2) desmilitarizaci贸n social y 3) participar de pr谩cticas y experiencias de contraste que anticipen la cooperaci贸n-noviolencia.

4) Las estrategias de lucha por la paz implicar谩n simult谩neamente y sin relegaci贸n de tres din谩micas conjuntas: a) quitar poder al paradigma violencia-dominaci贸n, b) construir y llenar de contenido al paradigma cooperaci贸n-noviolencia y c) transferir y transformar recursos y capacidades desde el primero al segundo (si es posible) o eliminarlos por completo si no lo es (figura 2).





En otra ocasi贸n he propuesto desde este mismo medio agendas de acci贸n que sirven para llevar a cabo esta lucha por la paz y contra la preparaci贸n de la guerra, por lo que remito a ello (https://www.grupotortuga.com/Paremo…) para no hacer excesivamente largo este texto.

驴Desarme frente a defensa armada?

Entre los lemas cada vez m谩s desdibujados encuentro la reivindicaci贸n recurrente al 芦desarme禄.

Si me apuran, yo no estoy de acuerdo con el desarme.

No es que no sea bueno quitar del medio cuantas m谩s armas mejor (y ojal谩 fu茅ramos capaces de invertir exponencialmente la actual escalada de armamentos de la que se lucran los se帽ores de la guerra y sus cooperadores en los Estados; es que es insuficiente y desenfocado para construir la paz.

El problema de la paz es, perdonen que simplifique un poco, el problema de la violencia rectora en las relaciones sociales y con el resto del planeta.

Lo contrario a la paz no es la guerra, sino la violencia-dominaci贸n como paradigma del mundo que hemos construido y las omnipresentes violencias directas, estructurales y sist茅micas, culturales y simb贸licas, y el modo en que la interrelaci贸n de todas ellas construye nuestro mundo.

Si quieren, la guerra act煤a como un espejo amplificador de las violencias, como una sinergia de todas ellas, como una locura. Y como una visibilizaci贸n de las violencias que 鈥渆n tiempo de paz鈥 permanecen ocultas, por muy operativas que sean.

Si quitamos las armas, pero mantenemos, pongamos por caso, la explotaci贸n sobre las personas o la expoliaci贸n sobre los recursos, o la violencia sobre el resto de la vida del planeta, o si no transformamos el constructo patriarcal, ni desaprendemos las pr谩cticas sociales de la violencia, no tendremos paz. O no podremos decir que esta paz que designa el poder tenga contenidos m谩s all谩 de la invisibilizaci贸n de los conflictos y la vigencia rectora de las violencias y de la injusticia.

Peca el desarme, por tanto, por defecto, pues desarme sin transformaci贸n simult谩nea de ese marco rector equivale a pura ret贸rica.

Aspirar al desarme es aspirar a m谩s de lo mismo; las pol铆ticas de desarme o las de diplomacia entre estados (dicho sea de paso, las que se le ocurre al bando oficial cada vez que tiene que proponer una soluci贸n a las guerras que se hacen manifiestas) son las pol铆ticas que se han venido practicando hasta la fecha sin que las sociedades se hayan transformado de una forma sustancial hacia la paz (al menos si entendemos por esta algo m谩s que la disuasi贸n mutua del terror y la ausencia de guerra) y, si han servid para algo, ha sido para mantener un cierto statu quo inestable y fr谩gil que, como estamos viendo, ha sido incumplido y violentado siempre que los estados concernidos han podido hacerlo sacando de ello ventaja.

Porque la ausencia de guerra, como venimos diciendo, no equivale a la paz.

Yo no veo en qu茅 sentido el desarme es una estrategia suficiente para el pacifismo y me tiro de los pelos cada vez que veo c贸mo, una y otra vez, los y las pacifistas seguimos reclamando mim茅ticamente el desarme como lema y apuesta. 驴Pide el ecologismo nuclear para acabar con el desprop贸sito ecol贸gico? 驴Piden las feministas pol铆ticas meramente de igualdad jur铆dica para combatir de fondo el patriarcado? 驴Piden los sindicatos precarizaci贸n del trabajo para luchar contra el paro y la desigualdad estructural? Bueno, pensando en nuestros sindicatos m谩s conocidos puede que no sea un ejemplo afortunado, elim铆nenlo de la memoria.

El desarme peca, por una parte, por insuficiente: limitar las armas no es construir la paz porque, sin otro tipo de estrategias simult谩neas de transformaci贸n de las violencias estructurales y culturales y de construcci贸n de estructuras alternativas de cooperaci贸n-noviolencia, que desplacen el papel rector de la violencia en nuestras sociedades, en nuestras pr谩cticas, ideas y creencias, el desarme no resuelve el problema de fondo, sino que lo cronifica con paliativos cuando lo que se necesita son remedios curativos m谩s radicales.

Pero es que tampoco el desarme, sin la concurrencia de otras estrategias de transformaci贸n, tiene ninguna posibilidad de limitar la eficacia de la guerra y su poder destructivo por un tiempo y, como ha pasado con los grandes acuerdos de desarme, para deshacerse del material m谩s obsoleto y sustituirlo por otro m谩s sofisticado.

Aspirar a la total eliminaci贸n de las armas puede ser una idea loable, pero simplista desde el punto de vista de una estrategia de desinvenci贸n de la guerra y desarraigo de la violencia rectora.

Y, por si fuera poco, es que la estrategia de desarme puede servir adem谩s al juego de intereses de los bandos enfrentados, o de alguno de ellos, pues se puede utilizar para descompensar al otro bando en beneficio del otro con el que compite no s贸lo en el plano militar, sino tambi茅n en el tecnol贸gico, financiero, etc茅tera donde el otro no pueda buscar un equilibrio.

As铆 se ha propuesto por las principales potencias antagonistas el desarme como parte de una estrategia de acorralamiento al otro bando en innumerables situaciones hist贸ricas, sin que dicho desarme haya producido en modo alguno menor circulaci贸n de la violencia o reducci贸n de las polarizaciones del conflicto.

El desarme, visto as铆, sirve para preparar la nueva guerra, habitualmente la prolongaci贸n de una anterior.

Debo aclarar, llegado a este punto, que no quiero decir que debamos luchar contra el desarme, sino que 茅ste no es nuestro escenario. Si hay desarme que lo haya. Y que dure. Pero la apuesta alternativa por la paz debe serlo m谩s bien por ir m谩s all谩 del desarme: por la transformaci贸n del paradigma de defensa.

Si a esto lo queremos llamar desmilitarizaci贸n, o trans (de transformaci贸n) arme o con cualquier otro nombre, me da igual, siempre que sepamos que nuestra aspiraci贸n (y por ello nuestra agenda de lucha) no se sit煤a s贸lo en quitar poder al militarismo, sino en dotarnos simult谩neamente (es decir, a la vez, no despu茅s, en un tiempo futuro cuando hayamos alcanzado la santidad o la ataraxia o cualquier otro estado beat铆fico) de una alternativa al mismo en materia de seguridad humana.

El mito de la defensa militar

La violencia rectora en el mundo edificado por los humanos ha sido en gran parte la causante de la construcci贸n de aparatos de defensa militar vigentes, aparentemente pensados para limitar el efecto perverso que provocar铆a el derramamiento generalizado de la violencia entre los seres humanos y las sociedades y para defenderse de la posibilidad de un ataque de otros, supuestamente siempre dispuestos a ello.

El mito fundacional de las sociedades es antiguo y proclama alguna suerte de acuerdo de desarme en favor de un ente administrador de la violencia que haciendo uso del poder cedido, evitar谩 la violencia privada. Hipot茅ticamente (es decir, es una f谩bula) este acuerdo sucedi贸 in illo tempore entre ancestros proto-pol铆ticos que deambulaban libres pero temerosos en una cosa que llaman estado de naturaleza.



Este vaporoso acuerdo fund贸 la sociedad mediante la entrega de las armas de cada cual y de parte de la libertad originaria a dicho ente, ll谩mese poder, rey, estado o como lo deseemos concebir, con capacidad de limitar, organizar y preparar la violencia leg铆tima y de conjurar la ileg铆tima a cambio de seguridad para los contratantes de dicho pacto originario de no ser atacados indiscriminadamente por cualquiera.

De ah铆 nacen los ej茅rcitos, las polic铆as, las fronteras, las leyes, los jueces y los castigos 鈥 Y la pol铆tica, entendida prioritariamente como gesti贸n y regulaci贸n de la violencia y creadora de la sociedad.

De ah铆 al montaje de estructuras de administraci贸n de la violencia y a la organizaci贸n de ej茅rcitos fue todo coser y cantar.

Seg煤n este mito, con sus peque帽as variaciones locales, lo que induce a los hombres a unirse es la violencia y la protecci贸n contra la misma y el origen de la sociedad no est谩 en lo que el hombre hace y es capaz de construir, sino en lo que padece y en el miedo al otro.

Puede que el mito sea falso, como lo son otras tantas abstracciones que cada cual puede reconocer, pero funcionar, funciona de maravilla (tambi茅n como 茅stas y si no, preg煤ntense por el dinero o por las monsergas que predican ciertos monse帽ores) y es plenamente operativo.

Los mitos tienen la capacidad de explicar por otros medios un cierto funcionamiento de las cosas y de aclarar por qu茅 estas son como son y antes eran de otro modo. Contienen algo de verdad, mucho de f谩bula, mucho de resignaci贸n y otro mucho de sabidur铆a fatalista. Cumplen una suerte de capa ideol贸gica de la sociedad de la que es muy dif铆cil desprenderse porque casi nadie se pregunta por ellos ni los cuestiona.



La sociedad, as铆 las cosas, se funda sobre un argumentario de defensa, sobre una pr谩ctica de violencia y en una idea de enemigo al que hay que limitar o vencer, tres ideas que no se cuestionan a pesar de su valor puramente especulativo y plagado de prejuicios y manipulaci贸n.

Pero el paradigma vigente de defensa tiene su justificaci贸n menos mitol贸gica en la vigencia de los objetivos y medios de dominaci贸n-violencia en la pr谩ctica intersubjetiva, social y cultural y se basa en una err贸nea definici贸n de bienes merecedores de defensa, que confunde con intereses generalmente relacionados con un statu quo injusto, utilizando metodolog铆as violentas que incluyen los ej茅rcitos y la preparaci贸n de la guerra, as铆 como otros medios de imposici贸n violenta no necesariamente militares (ahora se nos habla de guerras h铆bridas para referirse a esta extensi贸n de la confrontaci贸n violenta a otros aspectos no estrictamente militares, como la manipulaci贸n de la informaci贸n, el uso de las migraciones o de otros medios para debilitar al enemigo, etc茅tera).

El paradigma vigente se basa en los ej茅rcitos, en la acumulaci贸n de armamento, en la estrategia y t谩ctica militar y en la preparaci贸n de la guerra frente a enemigos irreconciliables ante los que en cualquier momento tendremos que actuar por la fuerza si no se avienen a negociar en las condiciones que consideramos asumibles la confrontaci贸n de intereses en juego.

Para ello contamos con un amplio repertorio de modelos de organizaci贸n militar, que pasan por modelos de defensa organizados en torno a armamentos nucleares, qu铆mico o biol贸gico o radiol贸gico (NBQ-R), basados en estrategias 芦preventivas禄 (es decir, que presuponen que el otro no estar谩 tan loco como nosotros como para aceptar el uso de estas armas) de 芦destrucci贸n mutua asegurada禄 o de 芦capacidad de primer golpe禄; o en ej茅rcitos convencionales m谩s o menos sofisticados y basados en masas de soldados o en el uso de tecnolog铆as b茅licas y con estrategias basadas en la 芦defensa perif茅rica禄 o de las fronteras o en 芦defensa en profundidad禄 o defensa el谩stica y entrenados para la guerra convencional de toda la vida; o de modelos de utilizan lo que se denomina guerra asim茅trica y metodolog铆as militares no convencionales, en los que no existe un frente de guerra al uso y que, ante la respuesta at铆pica del contendiente, combinan operaciones militares encubiertas, terrorismo de estado y otras muchas metodolog铆as armadas y no armadas para derrotar al enemigo no convencional; o la m谩s reciente metodolog铆a de guerras h铆bridas, que incorpora la guerra por otros medios como la propaganda, los ataques inform谩ticos a estructuras estrat茅gicas, la lucha antiterrorista, el uso de las migraciones o de otros fen贸menos para desestabilizar al oponente o los crecientes procesos de securitizaci贸n; todo ello sin desconocer los modelos armados insurgentes.

Tanta defensa prometida pero hoy nos encontramos con la paradoja de que nuestro f茅rreo orden social basado en la violencia rectora y en los no menos abrumadores y obsesivos sistemas de defensa. lejos de prevenir la violencia o de conjurar la inseguridad y el miedo, provocan el mayor de los miedos y la mayor de las inseguridades y, en vez de defendernos, son el principal motor de la agresi贸n a la seguridad humana y ambiental.

驴Y si no es la defensa militar, qu茅 nos queda?

Frente a las propuestas de defensa militar, e influenciados tanto por la traum谩tica experiencia de las guerras mundiales como de la resistencia noviolenta experimentada en diversos escenarios y conflictos, surgi贸 la idea de apostar por una defensa civil de las sociedades tanto en los casos de conflictos interestatales o intercomunitarios (defensa civil, defensa de base social), como en los de lucha por los derechos y aspiraciones de libertad de los pueblos frente a sus propios demonios o a potencias colonizadoras (resistencias civiles, desobediencia civil).

A decir verdad, los esfuerzos de te贸ricos de esta metodolog铆a desarmada para apartarse de los ej茅rcitos y de las guerras han acabado en callejones sin salida o bien sirviendo como un mero recurso complementario de una defensa militar, ya sea para cuando esta fracasa y no queda m谩s remedio que resistirse de otro modo, o bien como una opci贸n de 鈥渄esgaste鈥 del enemigo en una conflagraci贸n b茅lica en algunos escenarios en los que no es posible la defensa militar o han sido ocupados.

De este modo, han acabado no siendo tampoco alternativa al modelo de defensa militar, ya sea porque se establecen como un complemento de aquella, ya porque, a煤n sin pretenderlo, no se separan por completo del mismo modo de entender qu茅 hay que defender y por tanto de salirse del paradigma de violencia rectora como ultima ratio.

Una visi贸n alternativa a la que ofrece el argumentario militarista no puede participar de la creencia en que la violencia y su organizaci贸n como defensa garantice ning煤n tipo de paz, ninguna suerte de seguridad humana o planetaria, ni ning煤n orden de justicia.

Por tanto, debe abominar de la guerra y de su preparaci贸n, de la resoluci贸n violenta de conflictos sociales o pol铆ticos, de la sumisi贸n d贸cil de la gente a tal estado de cosas, del poder administrador de la violencia de los aparatos destinados a ello y de los sistemas de defensa y de seguridad militaristas que se mantienen en nuestro perjuicio, pero a nuestra costa.

Aspirar a una defensa alternativa no equivale a organizar la violencia de otro modo sino a organizarnos socialmente de forma alternativa, cooperativa y noviolenta.



Desde la noviolencia, por tanto, una alternativa a la defensa militar presupone aspirar no s贸lo a una metodolog铆a de enfrentamiento de los conflictos diferente, sino, tambi茅n (y sobre todo) a una definici贸n de la propia idea de seguridad alternativa, precisamente enfocada no tanto a la guerra, al enemigo, a las patrias y banderas y dem谩s argumentarios al uso, como a la lucha contra la violencia rectora que se manifiesta tanto en la violencia directa, como en la estructural, cultural y sin茅rgica y que aspira m谩s que a la 鈥渄efensa鈥 frente a hipot茅ticos enemigos mediante la organizaci贸n de la violencia, el control social y la guerra, a la seguridad humana, la interdependencia y cooperaci贸n con todas las formas de vida y la sostenibilidad ambiental.

驴Defensa civil y resistencia como modelo alternativo de defensa?

Como hemos dicho m谩s arriba, no en pocas ocasiones se ha constre帽ido la noviolencia en materia de seguridad y defensa a proponerla como un modo de defensa no armada para casos extremos de invasiones exteriores (una modalidad por tanto de defensa civil frente a invasiones) o de revoluci贸n interna con metodolog铆as pac铆ficas para oponerse a la violencia interior, golpes de estado o reg铆menes tir谩nicos (podemos ver un ejemplo en los m煤ltiples trabajos de Jean Marie Muller, de Andr茅s Boserup y Andrew Mack, o de Jacques S茅melin, o de Michael Randle al respecto).



A la idea de defensa civil por medios no violentos o de defensa no armada ha servido la pr谩ctica de diversos pueblos, como el caso de la descolonizaci贸n de la India frente al imperio (altamente militar) brit谩nico, las luchas noviolentas producidas contra el nazismo durante la segunda guerra mundial o contra el r茅gimen sovi茅tico en Checoslovaquia o Hungr铆a, o las revoluciones noviolentas de Birmania, Polonia, y otros ejemplos similares.

La historia ha sido testigo de la eficacia de una lucha no violenta persistente incluso para esos escenarios, pero 驴se agota el modelo noviolento en resistencias frente a tiran铆as o invasiones por medios pac铆ficos?驴no es un caso extremo?驴qu茅 diremos de la lucha social por los derechos civiles ejercida en pa铆ses de democracia formal, como la encabezada por Luther King en EE.UU, o de luchas sindicales como la de C茅sar Chaves y los trabajadores pobres frente a las agroindustrias, o la de Rigoberta Mench煤 por la identidad ind铆gena, o las ocupaciones de tierras de los sin tierra en Brasil, Paraguay y tantas otras regiones del mundo, o de la lucha por la naturaleza emprendida por Berta C谩ceres y tantos otros luchadores sociales latinoamericanos? 驴No forman parte de la alternativa de defensa noviolenta?驴No lo hizo la insumisi贸n en pro de la desmilitarizaci贸n social en Espa帽a, o la lucha de las plataformas por la hipoteca al interponerse frente a la violencia estructural de los desahucios de las familias m谩s vulnerables, o la lucha social emprendida por las organizaciones de lucha por los derechos de inmigrantes sin papeles, de vulnerables sin derechos ni recursos, o de los pueblos semi olvidados y desechados por la racionalidad economicista frente a macro granjas, explotaci贸n de tierras raras y tantas otras agresiones violentas y depredadoras a la seguridad ambiental y humana?驴No lo hace la reivindicaci贸n y la militancia feminista?

驴El modelo de defensa civil o defensa no armada es el modelo de seguridad y defensa al que ha de aspirar la noviolencia el de defender los Estados, las instituciones o las sociedades de dictaduras o guerras? 驴No se tratar铆a de una degradaci贸n de la apuesta noviolenta a defensa de un cierto statu quo por otros medios, a ser mero complemento o recurso en una direcci贸n de la 鈥渄efensa鈥 que no se separe definitivamente del paradigma dominaci贸n-violencia?

La respuesta es, en mi opini贸n, que no. O al menos no lo es de la noviolencia como metodolog铆a de lucha que aspira a participar en la construcci贸n de una alternativa global al paradigma de dominaci贸n-violencia descrito.

Llamamos la atenci贸n en que el enfoque de defensa civil o defensa sin armas propone una variaci贸n de medios de defensa, pero no de la propia idea de lo que hay que defender y que, a pesar de lo meritorio de su intenci贸n, no cumple plenamente con una propuesta noviolenta que rechace tambi茅n el marco global de violencia rectora y que proponga luchar socialmente y de forma permanente por desaprenderla aqu铆 y en estos tiempos 鈥渄e paz鈥 frente a las concretas y diarias formas en que somos agredidos por las violencias visibles e ocultas.



Y la suerte es que la experiencia cotidiana nos ofrece constantes ejemplos de esa otra noviolencia que act煤a y lucha por un cambio de paradigma. Lo hace en la infinidad de luchas actuales que lo son contra otros aspectos de la violencia tradicionalmente alejados de la preocupaci贸n militar de la defensa, como es la lucha por los derechos sociales que el sistema recorta y niega, o contra la violencia que genera el sistema econ贸mico en forma de marginaci贸n, vulnerabilidad, desigualdad, pobreza o discriminaci贸n. O la lucha por la tierra y por el planeta que desencadenan tantos grupos ecologistas o comunidades de pueblo originarios, o la lucha por crear una cultura alternativa y miles de experiencias de creaci贸n de alternativas de empoderamiento social y poder popular.

Hacia un modelo alternativo. 驴Y si proponemos construir un modelo de defensa popular noviolenta?

El modelo de defensa alternativa al militarismo debe ser m谩s bien un modelo de promoci贸n y lucha por la seguridad humana y por la vida en el planeta.



Y ello supone trastocarlo todo, como podemos ver en el cuadro 3, elaborado a partir del propuesto por el Colectivo Utop铆a Contagiosa en su d铆a con ligeras correcciones.





La propuesta noviolenta, cuando se ha preguntado por la alternativa al modelo de defensa militar, se ha fijado tradicionalmente en tres grupos de preocupaciones que servir铆an para trazar una estrategia de defensa alternativa:

鈥 Lo que hay que defender; a lo que se ha respondido que lo que es digno de defender no es lo que defiende el paradigma dominaci贸n-violencia y se asemeja m谩s a la idea que se va abriendo paso de seguridad humana (como afirma Utop铆a Contagiosa en Pol铆tica noviolenta y Lucha Social, editado por Libros en Acci贸n en el a帽o 2012), la igual duelidad y la igualdad radical (como afirma Judith Butler en el reciente libro 鈥淟a fuerza de la noviolencia鈥 editado por Paid贸s) y la protecci贸n de toda la vida y de todas las vidas como proyecto viable en el planeta (como afirma Yayo Herrero en el tambi茅n reciente 鈥淟os cinco elementos鈥 editado en Arcadia Ediciones).

鈥 Qui茅n debe defender, respondiendo que no la 茅lite, ni los ej茅rcitos, ni especialistas, sino toda la sociedad mediante su autoorganizaci贸n y lucha,

鈥 De qu茅 manera debe efectuarse la defensa, respondiendo que las metodolog铆as de la defensa deben ser noviolentas y promotoras de la seguridad humana.

Pero, tras estas ideas fuerza, lo cierto es que ha costado mucho m谩s dar concreci贸n a este empe帽o, tanto por el peso del imaginario militarista que a煤n nos domina afirma la necesidad de ej茅rcitos y violencia para regular las sociedades de forma pac铆fica y proclama su famosa 鈥渟i vis pacem para bellum鈥 (si quieres la paz prepara la guerra).

Es f谩cil caer en la tentaci贸n de pensar en una defensa 鈥渢erritorial鈥 (esta vez territorial, pero por medios noviolentos), o en t茅rminos de 鈥渆nemigos鈥 que nos invaden, o en los de resistencia civil frente a la arbitrariedad de las autoridades o los golpes de estado. 驴Qu茅 pasa entonces con la violencia estructural y sist茅mica que producen estas autoridades y esta configuraci贸n estatal del mundo? 驴Qu茅 pasa con la violencia econ贸mica?驴Qu茅 con la imposici贸n de valores individualistas y ego铆stas que legitiman la dominaci贸n? 驴o con la fabricaci贸n de estereotipos que 鈥渃osifican鈥 y despersonalizan al otro para justificar su exclusi贸n o su eliminaci贸n? 驴Qu茅 con la agresi贸n clim谩tica que provoca nuestro modelo productivo?

Es f谩cil asumir el horizonte propio del paradigma dominaci贸n violenta y aspirar a defender 鈥渓o mismo鈥 por otros medios. Y es f谩cil caer en la trampa. Pero la defensa popular noviolenta ni organiza la violencia ni la utiliza contra el contrincante, sino que lucha contra la violencia, pretende su deslegitimaci贸n como instrumento de lucha social o pol铆tica y se plantea en t茅rminos de lucha social noviolenta para conseguir la seguridad humana. Por ello, se sit煤a en un plano diferente a la defensa mediada por la violencia: Ni defiende lo mismo, ni utiliza la misma metodolog铆a, ni cuenta con los mismos actores.

Ser铆a un error limitar la defensa noviolenta a una defensa desarmada de lo mismo y conviene aclararlo, ante la confusi贸n que a veces se produce. LA resistencia civil pude formar parte de una defensa alternativa, pero no abarca toda la alternativa de defensa, ni es sin贸nimo de defensa popular noviolenta.

Podemos observar algunas diferencias en el cuadro siguiente (cuadro 4)





Cuadro 4. Qu茅 no es un modelo de defensa noviolenta alternativo.

La defensa popular noviolenta asume un paradigma diferente, basado en las ideas rectoras de cooperaci贸n y noviolencia, al que intenta aproximarse mediante una pr谩ctica de lucha social coordinada y mediante una estrategia de desmilitarizaci贸n social y transarme.

Asume una idea de seguridad diametralmente opuesta a la del paradigma de defensa militar/violento, como podemos ver en el cuadro siguiente (cuadro 5, sacado del texto citado de Utop铆a Contagiosa).





Cuadro 5.

El objeto de la defensa debe ser la seguridad humana, no la seguridad militar.



El PNUD acu帽贸 este concepto como una alternativa conceptual a la idea de defensa militar. Lo hizo en su informe sobre desarrollo humano del a帽o 1994, que entiende esta seguridad humana como un proceso en el que se ampl铆an las oportunidades del ser humano.

Para el PNUD estas oportunidades pueden ser infinitas, pero cambian con el tiempo, siendo las esenciales disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener el acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente.

La resoluci贸n 66/290 de la Asamblea General, entiende que 鈥渓a seguridad humana es un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos鈥. En la resoluci贸n se exigen 芦respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevenci贸n que refuercen la protecci贸n y el empoderamiento de todas las personas.

Galtung, en un texto no traducido al espa帽ol que he conseguido traducir gracias a San Google (Transarmament and the Cold War. Essays in Peace Research Volume VI鈥. Copenhague 1988) ofrec铆a un enfoque relacionado con las necesidades humanas y propon铆a un cuadro ilustrativo de aquello que hay que satisfacer, tanto individual como colectivamente, y defender en lo personal, estructural y cultural, que aportamos traducido gracias al traductor de Google (cuadro 6).





Este listado puede ser modificado con una visi贸n m谩s integral, comunitaria e igualitaria y menos individualista y liberal de la que presenta el autor, pero da una idea amplia del cambio de enfoque de una idea de defensa basada en la seguridad humana y en el respeto a toda la vida y a la naturaleza, respecto de lo que la defensa militar consagra como objetivos propios.

驴Que no es un modelo de DPNV?

Con el prop贸sito divulgativo de este texto proponemos varias aclaraciones que exigir铆an mucho m谩s espacio pero que nos parecen suficientemente esclarecedoras para abogar por la defensa popular noviolenta:

1.- La Defensa popular noviolenta no es lo mismo que la resistencia civil. La resistencia civil puede tener lugar, y de hecho la tiene, en la caja de herramientas de una concepci贸n global de DPNV, pero no son la misma cosa y la resistencia no puede entenderse como la defensa popular noviolenta ni suplantar a 茅sta, porque la resistencia civil se dirige en muchos casos a la lucha contra imposiciones pol铆ticas tir谩nicas, una modalidad de violencia pol铆tica, y la DPNV se propone como una defensa no s贸lo contra este tipo de imposiciones, sino, sobre todo, contra la violencia rectora que se expresa tanto en la violencia directa, como estructural y cultural en forma de mega violencia y de microviolencia y en reg铆menes tir谩nicos o de otro signo.

2.- Se puede usar la resistencia civil en un contexto de defensa 鈥渕ilitarista鈥. De hecho, los m煤ltiples ejemplos hist贸ricos de resistencia civil (tanto los conocidos y publicitados como los cotidianos y silenciados desde los intereses del poder) son ejemplos de resistencia que caben dentro de la t谩ctica militar, ya sea como 芦recurso禄, 芦complemento禄 u 芦opci贸n禄 a elegir para defender lo mismo que defiende el militarismo, pero una vez que se ve que el uso de las fuerzas de combate es inoportuno, inadecuado o ineficaz.



La resistencia civil es una estrategia noviolenta v谩lida, en determinadas circunstancias, frente a intentos de invasi贸n, de ocupaci贸n, de asimilaci贸n… Pero 驴qu茅 hacer frente a la violencia cultural interna, frente al machismo dominante en la sociedad, frente a la desigual distribuci贸n de renta y posibilidades, frente a la oligarquizaci贸n del poder, frente a la injusticia estructural, frente al abuso de la naturaleza, o frente a las relaciones de dependencia que condenan a otras sociedades a malvivir para garantizar nuestro progreso? 驴qu茅 estrategia es v谩lida para la lucha contra estos 芦enemigos禄?



En cambio, la DPNV no pretende defender lo mismo que el militarismo, porque quiere rebasar y superar su marco. Es obvio que esto exige cambios y luchas de otra 铆ndole y que la resistencia civil no es, en estos casos, la defensa necesaria.



Es importante, desde nuestro punto de vista, hacer esta aclaraci贸n porque, para la pretensi贸n cl谩sica de construir un Estado (por ejemplo, el catal谩n, o el kurdo), aspirar a un modelo resistencia civil para defenderse de enemigos externos, no es lo mismo que aspirar a un modelo de DPNV para defender la seguridad humana y, dado que la aspiraci贸n del antimilitarismo noviolento se enfoca m谩s bien a conseguir lo segundo que lo primero.

La pr谩ctica cotidiana desde la que partimos muestra que todo ese c煤mulo de experiencias y hechos noviolentos, tanto resistencias civiles, como luchas sociales en diversas tem谩ticas, pr谩cticas de abordaje alternativo de los conflictos, etc., no son algo que tendr谩 que aparecer en el futuro, sino que ya se est谩n dando, d铆a a d铆a, en m煤ltiples escenarios.



Miles de personas, miles de colectividades, miles de experiencias hist贸ricas, demuestran que la defensa 芦social禄 de 芦otras cosas禄 diferentes al militarismo, ya tiene lugar aqu铆. Ya se practica. No hay que construirla porque ya est谩 entre nosotros a pesar de las fallas y fragilidades de conocimientos, de preparaci贸n, de recursos y un sinf铆n de otras condiciones deseables.

El desarme es una medida de contenci贸n mediante acuerdos de limitaci贸n de arsenales, de los Estados y ej茅rcitos, pero, lejos de profundizar en la idea de paz, no hace otra cosa que consagrar una idea rectora de defensa militar y de refuerzo del militarismo como metodolog铆a.



De hecho, los m煤ltiples acuerdos de desarme adoptados por las potencias han servido m谩s bien para modernizar sus armas obsoletas y mantener un nivel controlado de las mismas, pero no han evitado ni las confrontaciones militares en el planeta, ni la escalada de armamentos y la ideolog铆a de confrontaci贸n militar.



Tampoco han servido para provocar ninguna suerte de dividendo de paz de las supuestas limitaciones de recursos b茅licos, ni tampoco una conciencia m谩s pac铆fica ni un verdadero avance de la idea de paz.



La verdadera estrategia de defensa alternativa aspira a un cambio moral y social de las conciencias y las pr谩cticas, mediante la desmilitarizaci贸n y el cambio de estructuras violentas hacia otras pac铆ficas. No pretende impulsar pol铆ticas de desarme sino pol铆ticas que lleven aparejado el cambio de mentalidades y la desmilitarizaci贸n.

La idea de proceso lento de cambio de paradigma y de sustituci贸n radical del modelo de defensa militar por otra defensa, tiene a su vez mucho que ver con la aspiraci贸n hacia cambios globales de nuestra sociedad en otras dimensiones fuera de la militar.



Desde la DPNV se habla de transarme o de desmilitarizaci贸n para referirnos a este proceso gradual de quitar poder al modelo militar y empoderar en paralelo (no despu茅s) el modelo desmilitarizado de defensa social.



Este proceso es, por ello, un tema de agenda y una Propuesta pol铆tica de la DPNV que va m谩s all谩 del desarme y que apuesta por promover estrategias de cambios en lo realizan, en lo social, en lo cultural, en lo econ贸mico, etc. para ir desmilitarizando la sociedad en todas sus dimensiones



La DPNV, como modelo de defensa alternativo, preconiza la desmilitarizaci贸n de la defensa y propone doctrinas de lucha social noviolentas como medio.

Para ello debemos cada vez m谩s llenar de contenido una idea alternativa de lucha radical contra el militarismo y por la desmilitarizaci贸n social que contraponer al modelo de defensa vigente.

Discutir, idear, contar y promover un itinerario de desmilitarizaci贸n capaz de orientar una agenda de lucha pol铆tica estrat茅gica y de largo plazo, puede ser una herramienta pr谩ctica de primer orden para la construcci贸n de la apuesta hoy urgente de reconstruir nuestra oferta global antimilitarista y para convocar un nuevo ciclo de movilizaci贸n y una renovaci贸n y amplificaci贸n del activismo antimilitarista. Y ello por varios motivos.

鈥 Porque puede ofrecernos concreciones tanto de luchas como de coordinaci贸n entre ellas

鈥 Porque puede servirnos de punto de di谩logo con otros movimientos de lucha global y alternativa

鈥 Porque puede servirnos como agenda de reivindicaci贸n hacia la pol铆tica

鈥 Porque puede encaminar tanto la labor pedag贸gica hacia la formaci贸n, como el oportuno y necesario debate con 茅sta

鈥 Porque puede aterrizar nuestra visi贸n antimilitarista y servir, instrumentalmente, al cambio hacia el ideal de cambio de paradigma.

La alternativa de defensa se plantea as铆 con un triple escenario: a) como una pr谩ctica actual (es decir, que ya est谩 ocurriendo), b) como un horizonte de futuro, o alternativa que nos sirve de referente para las aspiraciones y luchas presentes, y c)como un proceso de cambio y sustituci贸n sincr贸nico del modelo de defensa militar por otro noviolento. (Cuadro 7)





La idea del transarme para una agenda de desmilitarizaci贸n social.

Si los modelos militares, cualesquiera que se usen, no son alternativas para la paz y las propuestas de defensa no armada no tienen por qu茅 serlo tal como hemos dicho, una alternativa de paz exige no s贸lo un horizonte alternativo y desencadenar m煤ltiples procesos para superar el paradigma dominaci贸n-violencia o de violencia rectora que inspira y justifica la defensa armada, sino una din谩mica de quitar poder a lo militar (desaprender la guerra, desarmar y desmilitarizar) y simult谩neamente empoderar una pr谩ctica social de cooperaci贸n y noviolencia.

Dijimos que no basta con desarmar. Hay que transformar las relaciones violentas (de violencia directa estructural, cultural y de la sinergia de estas) y el patr贸n de violencia rectora que las anima.

A esta estrategia, lo hemos dicho ya, la podemos denominar como proceso de desmilitarizaci贸n si se quiere, o como transarme (de transformaci贸n m谩s all谩 del desarme) o tal vez con otra denominaci贸n m谩s afortunada e intuitiva que se le ocurra a otro (yo llevo d谩ndole vueltas bastante tiempo sin 茅xito).

Acerca del transarme, implica una din谩mica de gradual y permanente provocaci贸n de m煤ltiples procesos de cambio en los diversos 谩mbitos sociales y culturales, que vayan quitando poder al modelo de defensa militar (estructuras y log铆stica, recursos humanos y materiales, gasto, estrategias, objetivos, apoyos, instituciones, etc.) hasta su completa desaparici贸n, as铆 como trasvasando la parte de posible uso alternativo a una defensa alternativa noviolenta, a la vez que, simult谩neamente, dotando a 茅sta de m煤sculo y estructuras propias (figura 8).





El proceso de trasvase se ve muy claro, por ejemplo, en los recursos empleados para la defensa militar. A medida que los suprimimos de 茅sta y desmantelamos sus estructuras, podemos trasvasar una gran parte de estos (en otras ocasiones no es posible y s贸lo cabe su eliminaci贸n) a la lucha contra las violencias y en pro de la seguridad humana.

Esto se puede hacer efectivo con los recursos econ贸micos y el gasto militar, con la conversi贸n de industrias b茅licas a fines socialmente 煤tiles y justos, con el trasvase de infraestructuras de comunicaci贸n, log铆sticas, de espacios naturales destinados al entrenamiento militar, con los recursos de investigaci贸n, hospitalarios y sanitarios, con los medios contra cat谩strofes y tantas otras a fines civiles.

Del mismo modo implica la supresi贸n gradual del armamento y recursos militares y la paralela desmilitarizaci贸n social y de las estructuras institucionales, pol铆ticas, econ贸micas, culturales, y un largo etc茅tera, y la correlativa lucha por la paz y la solidaridad entre los pueblos, as铆 como la redefinici贸n de los objetivos de la defensa y de las estrategias.

El proceso de transarme implica la suma de m煤ltiples procesos, cada uno con su ritmo propio en funci贸n de las oportunidades y posibilidades que la realidad nos brinda (figura 9).





Exige una serie de tareas que deben ser abordadas tambi茅n como un objetivo de la propia construcci贸n de la alternativa noviolenta y que obligan a los promotores de la idea de defensa noviolenta a rellenar de contenidos y de acci贸n concreta el trabajo actual por definir esa defensa alternativa.

Se definen en dos planos distintos, el primero, para rellenar de contenido el concepto de defensa alternativa tanto en lo que se refiere a quitar poder al paradigma militar y trasvasarlo al alternativo, como en ir construyendo esa estructura de defensa noviolenta. El segundo, de trabajo interno del movimiento promotor de esta propuesta, para formarse, analizar y promover la acci贸n pol铆tica para popularizar y empoderar socialmente esta lucha de transarme y este horizonte de defensa alternativa (cuadro 10).

Cuadro 10: Las propuestas de la DPNV





El transarme, as铆 entendido presupone unos contenidos metodol贸gicos y conceptuales que lo definen como un proceso de cambio gradual indeterminado, que abarca contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y que exige un planteamiento estrat茅gico y cr铆tico y una agenda de reinvindicaci贸n basada en la denuncia del militarismo y la apuesta por la desmilitarizaci贸n (cuadro 11)





Nos queda la tarea ingente de llenar de contenido y de pr谩cticas esta defensa alternativa y de compartirla con los otros movimientos sociales transformadores para hacer de la lucha por la paz y de la aspiraci贸n de una defensa social alternativa uno de los ejes de trabajo futuro en com煤n.