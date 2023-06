–

Sylvain Mar茅chal:

Diccionario de ateos

(Laetoli, Pamplona 2013). 365 p谩ginas.

Sylvain Mar茅chal (1750-1803) fue un periodista, ensayista, fil贸sofo, poeta y activista en una 茅poca tumultuosa marcada por la Revoluci贸n francesa; se le ha considerado un precursor del socialismo y del anarquismo, como hombre ilustrado fue cr铆tico con el absolutismo y partidario de un socialismo agrario donde existiese la comunidad de bienes. Lector 谩vido, de obras de Rousseau, Voltaire, Helv茅tius o Diderot, frecuent贸 a autores de铆stas y ateos. Su participaci贸n en la llamada Conspiraci贸n de los Iguales, promovida por Babeuf, que pretend铆a una igualdad real en la sociedad y no el mero formalismo que supon铆a la Declaraci贸n de los derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, le acabar谩 convirtiendo en una inspiraci贸n para el posterior socialismo ut贸pico; Mar茅chal expres贸 los deseos de una aut茅ntica revoluci贸n social en el Manifeste des 脡gaux (Manifiesto de los Iguales), que se ha visto como toda una declaraci贸n libertaria, escrito en 1796.

Marechal era un feroz ateo militante, un brillante subversivo proveniente del Siglo de las Luches, que sufri贸 persecuci贸n y c谩rcel por una obra en la que negaba a Dios y parodiaba la religi贸n. Despu茅s del fracaso de la conjura, se volcar谩 Mar茅chal en el ate铆smo, uno de sus intereses fundamentales; ser谩 el fundador de la Sociedad de Hombres sin Dios, y se esforzar谩 en crear un diccionario que recoja la reivindicaci贸n del ate铆smo por parte de autores cl谩sicos y modernos: Dictionnaire des Ath茅es anciens et modernes (1800). La editorial Laetoli edita ahora esta obra con el titula Diccionario de ateos, una aut茅ntica joya que he de confesar no conocer hasta hace pocos d铆as. Una labor magn铆fica la que est谩 haciendo esta editorial, que ya public贸 hace pocos a帽os la Memoria de la religi贸n, de Meslier, dando a conocer a un pensador tristemente desaparecido de la circulaci贸n intelectual contempor谩nea. La obra recoge un repertorio impresionantes de citas, que no solo niegan la existencia divina, sino que cuestionan los dogmas en general; Marechal se esfuerza en mostrar la superioridad te贸rica y moral del ate铆smo, logrando una obra sobresaliente de una actualidad innegable.

Tal y como se dice en el pr贸logo, la obra de Marechal trasciende la simple opci贸n filos贸fica del ate铆smo y apuesta por una amplia utop铆a social capaz de englobar todos los 谩mbitos de la existencia humana. Como brillante fil贸sofo social, Marechal no se limita a una decisi贸n 茅tica individual y crea toda un arma literaria para combatir un mundo jerarquizado, opresivo y alienante. Diccionario de ateos es todo un instrumento de emancipaci贸n intelectual y moral, que Marechal leg贸 a la posteridad.

Capi Vidal