–

De parte de ANRed December 20, 2022 122 puntos de vista

Las asambleas surgieron luego del levantamiento del 19 y 20 de diciembre como respuesta a la crisis social que se viv铆a. Despu茅s de haber liquidado las conquistas obreras arrancadas en luchas de m谩s de un siglo, luego de haber provocado una desocupaci贸n masiva sin precedentes. La pol铆tica de los Menem, De la R煤a y Duhalde que termin贸 por confiscar de un modo brutal, tambi茅n a la clase media y hasta a una parte de la propia burgues铆a determin贸 el origen del levantamiento popular de diciembre de 2001. Por otro lado, las asambleas planteaban nuevas formas de organizaci贸n, la horizontalidad de la relaci贸n entre sus protagonistas, as铆 como la recreaci贸n entre ellos de lazos de solidaridad y confraternizaci贸n humana. Por Patricia Rodr铆guez para ANRed

La Asamblea de Temperley

En ese contexto, luego del 19 y 20 de diciembre de 2001 al grito de 鈥渜ue se vayan todos para que no nos sigan robando, para frenar a los bancos, a los hipermercados en el saqueo cotidiano鈥, el 20 de enero de 2002, en las cercan铆as de la estaci贸n de Temperley, aproximadamente 200 vecinos salieron a la calle espont谩neamente con cacerolas y la bronca de gritar 鈥測a basta鈥. A partir de ese momento, la plaza Espora de Temperley comenz贸 a ser un lugar de encuentros, recuperando un espacio p煤blico para reconocerse y discutir problemas propios y soluciones, proponiendo solidaridades. Las reuniones comenzaron a instituirse los d铆as s谩bados, a partir de las 14 hs.

En forma grupal, los miembros de la Asamblea de Temperley dispusieron enunciar en forma escrita y p煤blica los principios que los convocaban. Sosten铆an que no se sent铆an representados por sus gobernantes y consideraban que viv铆an en una democracia formal, limitada, por lo que planteaban profundizar la democracia para decidir entre todos el futuro deseado. Tambi茅n conceb铆an a la asamblea como un espacio en el cual la palabra de todos pod铆a ser escuchada y las decisiones tomadas en conjunto. Entend铆an a la asamblea como un espacio donde pod铆an convivir distintas formas de pensar, teniendo como denominador com煤n el objetivo de cambiar esta realidad de descomposici贸n social, construida durante 25 a帽os por gobiernos militares y democr谩ticos. Caracterizaban a estos gobiernos como gerentes de los intereses internacionales y de los capitales nacionales concentrados, que s贸lo actuaban desconociendo las necesidades populares.

Tambi茅n subrayaban la importancia de rescatar la actividad pol铆tica del conjunto de la poblaci贸n en funci贸n de discutir las alternativas de soluci贸n, rechazando el concepto de delegaci贸n de la representaci贸n en las autoridades surgidas del acto eleccionario, por otro lado, el rechazo se hab铆a hecho tangible unos meses antes, en las elecciones de octubre de 2001 donde el voto bronca hab铆a plasmado la crisis y desprestigio de los principales partidos pol铆ticos. Situaci贸n que permiti贸 que estos dirigentes se sintieran due帽os de los destinos populares. Por lo que impugnaban a todas las organizaciones que dec铆an representar los intereses del pueblo y actuaban a sus espaldas, impidiendo una genuina participaci贸n, de la misma manera, rechazaban toda forma de represi贸n y a toda organizaci贸n pol铆tica que se presentara como alternativa, pero que no emanaba de la genuina participaci贸n popular y que en los hechos era una continuidad del sistema pol铆tico.

Asimismo, repudiaban a todos los periodistas y medios de comunicaci贸n hegem贸nicos que ocultaban y deformaban la realidad, intentando confundir al pueblo para que este no interprete la realidad

Destacaban que la pol铆tica neoliberal que llev贸 al abandono de funciones indelegables del estado pretend铆a convencer que el problema era solamente el sueldo de diputados y senadores. Reclamaban por el saqueo permanente al que somet铆an al conjunto de la poblaci贸n los concesionarios de las empresas de servicios privatizadas, los hipermercados con su incesante remarcaci贸n de precios, a las petroleras, a los bancos y sus gerentes, a los pol铆ticos de turno, a los representantes de los sucesivos gobiernos radicales, justicialistas y en aquel momento, por el gobierno de Eduardo Duhalde.

Por lo tanto, declaraban proponer la defensa de los derechos humanos invocados en la Constituci贸n Nacional como el derecho al trabajo, la salud, la educaci贸n p煤blica, la justicia, la vivienda. Rescataban la participaci贸n y el debate pol铆tico. Promov铆an la unidad de los trabajadores ocupados, desocupados, jubilados, estudiantes, peque帽os y medianos comerciantes, v铆ctimas de las pol铆ticas instrumentales de los 煤ltimos 25 a帽os. Entend铆an como indispensable trabajar por la construcci贸n de un nuevo sistema democr谩tico que posibilite la participaci贸n popular, el control de los gobernantes, la revocatoria de los mandatos, el debate en conjunto del destino del pa铆s que asegurase una vida digna para las mayor铆as populares. Sosten铆an que controlar al gobierno municipal era una forma de ponerlo al servicio de la soluci贸n de problemas vecinales. Enunciaban la necesidad de rescatar los espacios p煤blicos como lugares de encuentro que se hab铆an abandonado durante la etapa neoliberal, donde circularan solidaridades como paso previo de cualquier intento serio de construcci贸n alternativa.

Actividades de la asamblea

Durante el a帽o 2002, en el 谩rea educativa se registraban no s贸lo el pago irregular de los salarios docentes, fraccionados en cuotas, con bonos, tickets, patacones, sino tambi茅n reducciones y descuentos en los salarios docentes y empleados del estado, reducciones presupuestarias como consecuencia de ajustes fiscales, deterioro de las condiciones de trabajo, edilicias y de infraestructura por falta de recursos presupuestarios, flexibilizaci贸n de contratos laborales, precarizaci贸n del empleo. Por lo tanto, el 2 de febrero de 2002, la Asamblea de Temperley form贸 parte de una movilizaci贸n al Consejo Escolar con docentes y padres. Para la misma, fecha comienzan a participar en la Asamblea Interbarrial de Parque Centenario cuyo origen data del 13 de enero de 2002 y apareci贸, al menos en sus comienzos, como un emergente de coordinaci贸n entre las m谩s de treinta asambleas que ven铆an funcionando desde el mes de diciembre en Capital Federal y, en menor medida, en el Conurbano bonaerense como la asamblea de Zona Norte (frente a la Quinta de Olivos); La Plata, Berisso y Ensenada; Zona Oeste (en la Uni贸n Ferroviaria de Haedo); Zona Sur, Lomas de Zamora, Temperley, Longchamps, Burzaco, Remedios de Escalada, etc.

El 3 de febrero concurren al escrache frente a la Comisaria N掳 1 de Lomas de Zamora y se comienza a participar en la interbarrial conformada por las asambleas de Lomas.

Sucesivas actividades se van dando durante ese verano, como la intervenci贸n en el escrache a Edesur denunciando los tarifazos y sucesivos cortes del servicio por falta de pago el 25 de febrero. El 13 de marzo integraron el escrache masivo a la casa de Duhalde. El 17 de marzo concurrieron a la primera Asamblea Nacional que se llev贸 a cabo en el Parque Centenario, reuniendo a alrededor de 150 asambleas de todo el pa铆s.

El 24 de marzo, las asambleas barriales, la asamblea de Temperley, organizaciones de derechos humanos, piqueteros, partidos, sindicatos y mucha gente suelta colmaron la Plaza y Avenida de Mayo. Las asambleas, encolumnadas detr谩s del sindicato de los motoqueros cantaban: 鈥淪e cre铆an que nos hab铆an cagado, porque est谩bamos desorganizados, pero ahora con lucha y con paciencia se ha formado la nueva resistencia鈥. Pero, la consigna principal 鈥淨ue se vayan todos, que no quede ni uno solo鈥 se escuch贸 desde la nutrida columna de las asambleas鈥 en la marcha nacional del Congreso a Plaza de Mayo.

El s谩bado 6 de abril a las 15, 30 hs la asamblea hab铆a organizado una de sus primeras actividades, un festival musical solidario. Solicitaban acercarse con alimentos no perecederos, pa帽ales, 煤tiles escolares, etc. Propon铆an bajo la consigna 鈥淛untos transformemos la realidad por una sociedad para todos鈥 compartir comidas, t铆teres, murga, tango, rock y ch谩mame. La incipiente feria de la asamblea de Temperley comenzaba a dar sus primeros pasos.

Para el s谩bado 13 de abril organizaron un festival en la Plaza Espora donde vecinos y artistas de la zona se juntaron para recaudar alimentos para el comedor 鈥淏ichito de Luz鈥. Se trataba del primer impulso para la movilizaci贸n cultural del barrio, con la presencia de las Asambleas de Puente Saavedra, Lomas, Longchamps, Adrogu茅. A lo largo de esa tarde desfilaron grupos de rock, tango y folclore. El festival comenz贸 a las 16 hs y finaliz贸 a las 20 hs

El 20 de abril formaron parte del escrache a Ferrocarriles Metropolitanos, dado que las degradadas condiciones de prestaci贸n del servicio de trenes a causa de la connivencia entre funcionarios del entonces Gobierno Nacional, empresarios, funcionarios del ente de control y los sindicatos, quienes -a los fines de obtener beneficios particulares-tuvieron a la calidad del servicio como variable de ajuste. Tambi茅n se particip贸 del cacerolazo nacional.

El 1 de mayo, conmemoraci贸n del d铆a del trabajador, organizaron una olla de mate cocido en la Plaza de Temperley y una marcha a las puertas de Brukman, f谩brica textil, recuperada por los trabajadores y vuelta a poner en funcionamiento, luego ir铆an a Plaza de Mayo. La Asamblea de Temperley, ese d铆a llev贸 su solidaridad a Brukman, exigiendo la estatizaci贸n bajo control obrero.

El 5 de mayo participaron en la reuni贸n de asambleas contra el tren que transporta metanol, que si bien se consigui贸 un amparo legal por considerar que es una amenaza de 鈥渆nvenenamiento e intoxicaci贸n masiva鈥 evitando el paso del tren con metanol, la circulaci贸n se estableci贸 por v铆a carretera con subsidio del estado. Para la misma fecha, otro grupo acompa帽贸 la toma del Consejo Escolar de Lomas protagonizada por docentes y padres, en reclamo del desabastecimiento de los comedores escolares.

Durante los primeros d铆as de mayo, la Asamblea de Temperley coordin贸 junto a otras asambleas vecinales, movimientos ambientalistas y Greenpeace una marcha a la plaza Mitre de Monte Grande para expresar el rechazo por la instalaci贸n de un basurero nuclear, en Ezeiza. Se trataba de la instalaci贸n de residuos nucleares provenientes de Australia que terminar铆a contaminando las napas de agua. El proyecto ten铆a media sanci贸n en el Senado y se trataba de evitar que Diputados lo aprobase. Para la misma 茅poca, tambi茅n se particip贸 junto a otras asambleas, en Gerli, contra el cierre de estaciones del ferrocarril metropolitano

Para el 18 de mayo, la Asamblea de Temperley , form贸 parte de la recientemente constituida Asamblea Interbarrial de Zona Sur en Remedios de Escalada, como un espacio intermedio de articulaci贸n entre las distintas Asambleas de zona sur, propon铆a potenciar los reclamos de los vecinos y, a la vez, crear un lugar en donde poder discutirse objetivos comunes.

El 25 de mayo, festejando el d铆a patrio, con la clara intenci贸n de reconstruir el entramado social en el barrio, organizaron un guiso carrero en la Plaza de Temperley.

El 29 de mayo, la CTA, el FTV y la CCC, agrupaciones estudiantiles y empresarias, hab铆an efectuado m谩s de mil cortes de ruta y actos como jornada de protesta contra la pol铆tica econ贸mica. Se trataba de una rebeli贸n nacional contra la entrega, el hambre y la desocupaci贸n. Uno de los cortes en puente La Noria tuvo como protagonistas a la Asamblea Temperley. El mismo d铆a tambi茅n llevaban a cabo un cacerolazo en la plaza de Temperley.

El 31 de mayo, miembros de la asamblea forman parte de una charla debate con los trabajadores de Brukman en el Instituto Lomas.

Segunda etapa de la Asamblea de Temperley

Los encuentros de los d铆as s谩bado convocaban a m谩s de 80 vecinos de Temperley, entre ellos: Antonia, Luciano, Eduardo V谩zquez, Javier, L铆a Romero, Marcelo, Guillermo y Marina, Sandra de Alba, M贸nica R煤a, Dante y Claudia, Esteban Garmendia, Jorge, Marta Remotti, Ale Bernab茅, Carlos Macarroni, Manfred Heidecker, Patricia Rodr铆guez, Moira, Fabio N煤帽ez, Ely Day, Jos茅 Piquer, Javier Aparicio, Margarita, Kuky, Alicia de Vago, Susana Kramer, Pablo, Carolina P茅rez, Fran, Rosa Illescas, Karen Trama, Norma Licari, Diego Touri帽o, N茅stor, Chiquito Belliboni, Hugo Lorenzato, Eva L贸pez. Luego de actividades ligadas a las movilizaciones, marchas, escraches y cacerolazos, la din谩mica de la Asamblea fue modific谩ndose, dando paso a otro tipo de tareas de base territorial: ollas populares, feria, desayuno comunitario, festivales. Si bien, durante las reuniones de los s谩bados, uno se encargaba, medianamente de coordinar las exposiciones y debates que concern铆an a problem谩ticas nacionales y locales, hubo la necesidad de organizar las acciones discutidas, entonces se formaron las comisiones de trabajo como:

Comisi贸n de Juventud: La comisi贸n de j贸venes de Temperley era un espacio en el cual los j贸venes se reun铆an para tratar de debatir y llevar a delante las diferentes problem谩ticas de la juventud. En aquellas reuniones se fueron organizando distintas actividades, entre ellas, una fiesta que ten铆a la finalidad de recaudar fondos. La fiesta hab铆a sido programad para el s谩bado 22 de junio a las 22 hs en el Centro Cultural Roberto Arlt, en la calle Liniers casi esquina Coronel Su谩rez. Durante dicho festival desfilaron diferentes bandas, se proyectaron documentales de contenido social, tambi茅n malabares, murgas, teatro. La Comisi贸n de J贸venes se reun铆a los d铆as jueves a las 18 hs en Plaza de Temperley o 18 30 hs en la puerta del instituto Lomas. Se abocaban al tratamiento de temas relacionados con la educaci贸n y la cultura. La integraban Federico Hauscarriaga, Andr茅s Calabria, Aymar谩 Heidecker, Estela Cabral, Diego Moreira, Celeste Quatromano, Mat铆as Vel谩zquez, Paula Landoni, Gustavo Panno, Ignacio, Gonzalo, Eli, Nico, Jorge, Maxi.

Comisi贸n de Trabajo: fue la responsable de organizar la feria artesanal y de oferta de servicios y trabajo. La feria se realizaba todos los s谩bados a partir de las 10 hs hasta las 16 hs en la plaza Espora de Temperley. El objetivo era proporcionar un espacio solidario sea de trueque o servicio o de productos artesanales. El requisito era acercarse al grupo de trabajo que se reun铆a los viernes a las 19 hs o los s谩bados a las 14 30 hs en la asamblea. Durante las reuniones de los viernes se acordaban detalles y normas de funcionamiento. Asimismo la comisi贸n de trabajo organizaba la conformaci贸n de grupos de trabajo con personas que se encontraban sin empleo en funci贸n de capacitarse e iniciar una actividad laboral en la elaboraci贸n y comercializaci贸n de diversos productos alimenticios (pizzas, pastas). Invitaban a todos aquellos que pose铆an o no un oficio y se encontraban desocupados. La comisi贸n la integraban M贸nica, Sergio Guerrero, Jimena, Jos茅, Marcos Ibarra

Comisi贸n de Prensa: la comisi贸n de Prensa se reun铆a en el Bar Splendid los martes a las 19 hs. se encargaba de difundir las actividades y posicionamientos de la asamblea a trav茅s de boletines, volantes, comunicados. La integraban Fabio N煤帽ez, Elizabeth Day, Jos茅 Piquer, Cristina Hanuch, Sebasti谩n, Ana Mar铆a.

Comisi贸n de Salud se reun铆an los martes a las 19 hs en la Casa de la Resistencia y Unidad Popular. Formaban parte de dicha comisi贸n Susana y Laura

Comisi贸n Ferrocarril: los d铆as jueves a las 19 hs se encontraban Javier Aparicio, Ricardo Sayas entre otros, en el centro cultural Roberto Arlt , en las calles Coronel Suarez y Liniers para tratar temas relacionados con el ferrocarril. La comisi贸n recuperemos al tren apoyaron la lucha de los ferroviarios que terminaron reingresando al ferrocarril despu茅s de los despidos masivos y armaron la lista naranja de oposici贸n

A partir del 6 de julio la comisi贸n de trabajo da mayor impulso a la feria artesanal de oferta de servicios y trabajo que se realizaba los s谩bados a partir de las 10 hs hasta las 16 hs en la Plaza Espora de Temperley. El objetivo era proporcionar un espacio solidario a los que quisieran participar o que dispusieran de productos artesanales o quisieran ofrecer servicios en forma directa o a trav茅s del trueque. Asimismo la comisi贸n de trabajo impulsaba la conformaci贸n de grupos de trabajo con personas que se encontraban sin empleo para capacitarse e iniciar una actividad laboral en la elaboraci贸n y comercializaci贸n de diversos productos alimenticios, se invitaba a todos aquellos que pose铆an o no un oficio y se encontraban desocupados. La asamblea brindaba un desayuno comunitario, adem谩s m煤sica y dem谩s actividades culturales que acompa帽aban a la feria. Casi mil personas desfilaban todos los s谩bados por los 25 puestos armados al aire libre.

El 26 de junio de 2002, Maximiliano Kosteki y Dar铆o Santill谩n, ambos militantes de la Coordinadora An铆bal Ver贸n fueron asesinados a balazos durante una represi贸n policial ejercida en medio de una protesta, en la estaci贸n de Avellaneda. En dicha movilizaci贸n, se encontraba presente, Estela Cabral, miembro de la Comisi贸n de J贸venes de la Asamblea de Temperley. Estela, para resguardarse de la balacera que continu贸 muchas cuadras despu茅s de la estaci贸n Avellaneda, debi贸 correr hasta la estaci贸n lindera de Gerli para protegerse. Un taller mec谩nico le dio cobijo en sus instalaciones, al igual que a muchos manifestantes. Sin embargo fue tomada prisionera entre los 160 presos de la represi贸n. Otras 33 personas sufrieron heridas por disparos de los efectivos y 160 manifestantes quedaron detenidos.

La desaz贸n circul贸 entre los asamble铆stas, sumado a la tergiversaci贸n de los hechos por parte de los medios de comunicaci贸n y la intenci贸n del gobierno de implantar miedo. Al d铆a siguiente, la reacci贸n de la gente fue contundente, miles de personas marchaban desde el Congreso hasta Plaza de mayo para reclamar el esclarecimiento de los hechos y la renuncia del Duhalde. Para llegar al Congreso, los manifestantes que ven铆an de la provincia tuvieron que sortear varios retenes policiales. En la estaci贸n Constituci贸n, la Polic铆a Federal revis贸 los bolsos que le parec铆an sospechosos. La estaci贸n estaba repleta de polic铆as y guardia de infanter铆a. El Gobierno intent贸 meter miedo con declaraciones. Pero piqueteros, partidos de izquierda, asamble铆stas y estudiantes produjeron, tomando en cuenta la urgencia y el clima de miedo, una movilizaci贸n ejemplar y masiva. Los c谩nticos, las l谩grimas, los relatos, las an茅cdotas un atardecer pleno de sentido. Esa tarde, un grupo de la Asamblea de Temperley, junto a otros se detuvo en la entrada de Canal 13 para hacer o铆r mediante c谩nticos su repudio por ocultar y deformar la realidad.

El viernes 12 de julio a las 10 hs, convocaban a los vecinos de Temperley frente al municipio para exigir la implementaci贸n de la Ley 12 698 y la Ordenanza 10 077 que establec铆a la reducci贸n del 40 % de la tarifa el茅ctrica para las personas de escasos recursos. Adem谩s ped铆an la exenci贸n del pago de servicio el茅ctrico para desocupados o quienes percib铆an escaso ingresos, una tarifa social, condenaci贸n de deudas y eliminaci贸n del cobro del alumbrado municipal en la factura de EDESUR.

El 26 de julio, a un mes de la Masacre de Avellaneda, la Coordinadora de J贸venes Zona Sur, integrada por la Comisi贸n de J贸venes de la Asamblea de Temperley organiz贸 una jornada de lucha por dignidad, trabajo y cambio social a las 10 hs en Puente Pueyrred贸n. Tambi茅n ped铆an castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Maxi y Dar铆o. La actividad se llev贸 a cabo con un corte en Puente Pueyrred贸n, exposici贸n de fotos, radio abierta, murales, murga, festival y una olla popular.

El 24 de agosto, en Brukman, se hab铆an reunido las f谩bricas ocupadas bajo control obrero para preparar el segundo encuentro nacional que se llevar铆a a cabo el 7 de s septiembre. El objetivo era repensar t谩cticas para defenderlas del desalojo y poner bajo control obrero toda fabrica que cerrase. La asamblea de Temperley se hizo presente junto a delegaciones sindicales, agrupaciones pol铆ticas, asambleas vecinales.

El 28 de agosto, la asamblea de Temperley, junto a las asambleas de Lomas, Barrios de Pie, PO, CTA, Asociaci贸n de Profesionales de la Salud, MTL, Casa de la Unidad y la Resistencia Popular, MAS, PTS y otros m谩s hab铆an conformado una coordinadora para frenar la privatizaci贸n del cobro de deudas municipales. Convocaban a una movilizaci贸n al municipio para exigir la derogaci贸n de la Ordenanza 10 172 que privatizaba el cobro de las deudas de tasas municipales y la entrega de un petitorio de seis puntos. Alrededor de 300 vecinos se dieron cita en Boedo y Pav贸n bajo la bandera que enarbolaba el reclamo general: 鈥淣o a la privatizaci贸n de tasas, basta de hambre, ajuste y represi贸n鈥. La respuesta desde el municipio lleg贸 el 6 de septiembre, mediante un ofrecimiento de quita de multas, recargos, ofreciendo un plan de facilidades de pago

Los aprietes. 鈥淪i bien nuestro sue帽o es ut贸pico, ya es su pesadilla y eso es bastante鈥.

El s谩bado 20 de julio de 2002, al concluir la asamblea y la feria comunitaria, un integrante de la Comisi贸n de J贸venes fue abordado por dos sujetos entre 30 y 40 a帽os que lo amenazaron de muerte, mientras sub铆a al tren. Este hecho no fue aislado ya que d铆as previos un grupo de j贸venes de la asamblea fue perseguido por dos individuos. Ante tal situaci贸n, la Interbarrial de Lomas de Zamora, integrada por las asambleas de Temperley, Lomas Este, Lomas Centro y Fiorito hac铆an un repudio p煤blico por las persecuciones y aprietes que ven铆an sufriendo los asamble铆stas. Llegaban a la conclusi贸n que lo hac铆an porque sent铆an miedo a un pueblo que estaba generando espacios de organizaci贸n. Si bien consideraban que el miedo no era algo nuevo pero admit铆an que desde el mismo miedo hab铆an aprendido que la acci贸n conjunta, la solidaridad y la organizaci贸n eran la mejor respuesta. Por lo tanto, conclu铆an afirmando que frente a cada ataque se paraban todos juntos diciendo 鈥渢odos somos uno鈥, tambi茅n hac铆an responsables a Duhalde y Sola de la seguridad e integridad de todos los militantes sociales.

El 27 de julio, casi un mes despu茅s de la masacre de Avellaneda, Mat铆as, de la Asamblea Vecinal de Temperley, sal铆a de su casa. A dos cuadras, dos sujetos, en pleno d铆a, lo molieron a palos, en la parada de un colectivo en pleno d铆a. Uno le pidi贸 fuego y el otro lo golpe贸 por detr谩s en las piernas, haci茅ndolo caer, mientras lo amenazaban: 鈥淐ortala con lo del boleto鈥. Lo que sigui贸 fue una lluvia de patadas. 鈥淭en铆an borcegos negros, iguales y nuevitos. Uno ten铆a campera de cuero negra; el otro, campera negra inflada. Los dos con cara de colimbas y corte de pelo t铆pico鈥. Interrumpieron, dos segundos, cuando se detuvo un colectivo. Despu茅s siguieron. Uno de ellos le pisote贸 la espalda, 鈥渃omo si apagara un pucho鈥. Apenas pudo arrastrarse hasta su casa, cerr贸 las ventanas, intent贸 calmarse y comenz贸 a llamar a sus amigos. Necesitaba hablarlo. Matias procedi贸 a ser revisado en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, el domingo 28 de julio donde le diagnosticaron un desguince de rodilla derecha. Al mismo tiempo, acompa帽ado por una abogada de la Asamblea vecinal y dos abogados de Organizaciones de DDHH radicaron la denuncia bajo la car谩tula 鈥淟esiones y amenazas, Vel谩zquez Mat铆as. El mismo s谩bado 27 de julio, una de las j贸venes de la asamblea de Temperley fue intimidada cerca de su domicilio, desde la vereda de enfrente de su casa, dos desconocidos hac铆an pasar su dedo 铆ndice por el cuello, gesticulando que la iban a degollar y le gritaban que se cuidara

El mi茅rcoles 31 de julio, los vecinos de la Asamblea Popular de Temperley realizaron un acto frente a la estaci贸n ferroviaria de la zona en repudio a las amenazas y golpes recibidos por un integrante de la comisi贸n de j贸venes de la Asamblea, que hab铆an venido participando de una lucha por el boleto estudiantil y becas para estudiantes secundarios. Con radio abierta y conferencia de prensa, subrayaron que a la represi贸n se la enfrentaba con unidad y organizaci贸n y as铆 fue la respuesta inmediata de distintas asambleas, agrupaciones sociales, pol铆ticas, organismos de DDHH que se solidarizaron con la asamblea de Temperley. En el acto estuvieron presentes la Coordinadora piquetera An铆bal Ver贸n, el PTS, la CTA, el MAS zona sur. Consideraban que no se trataban de hechos aislados, sino de una metodolog铆a represiva que se ven铆a implementando y agudizando contra los que se quer铆an organizar y luchar por un cambio social. Tambi茅n junto a abogados de la Correpi y Ceprod radicaron una denuncia bajo la caratula 鈥淎menazas y lesiones鈥 en la Unidad Fiscal de Investigaciones N掳 13 de Lomas de Zamora. Los abogados Sergio Smeniastsky y Mariana Salom贸n participaron de las actuaciones para el esclarecimiento de las amenazas y agresiones a los j贸venes. La asamblea de Temperley, a trav茅s de un comunicado denunci贸 las agresiones y persecuciones que ven铆an sufriendo los miembros de la asamblea y el trabajo de inteligencia a los que eran sometidos, ya que conoc铆an no solo las direcciones, las actividades y los lugares de trabajo de sus miembros.

El jueves 29 de agosto de 2002, la comisi贸n de J贸venes de la Asamblea de Temperley se reuni贸 en un bar ubicado frente a la plaza Espora, finalizando la misma, alrededor de las 18.45 hs. uno de los miembros, Maxi, se dirigi贸 hacia la estaci贸n del ferrocarril, sent谩ndose en uno de los bancos del and茅n a esperar la salida del tren que se dirig铆a a Bosques. Al cabo de unos minutos de espera, observ贸 que en otro de los bancos se sentaron dos hombres, uno robusto muy alto, de pelo muy corto y barba oscura y el otro m谩s bajo, tambi茅n de pelo corto y barba que hablaban entre ellos. A las 19.05 hs, cuando el tren sale, el joven asciende al mismo, observando que los sujetos lo hacen en otro vag贸n. Al llegar a la estaci贸n Claypole se baja para dirigirse al colegio en donde cursa sus estudios. Luego de caminar una cuadra y media, una de las personas, el m谩s alto, lo toma desde atr谩s, por el cuello, mientras le dice:鈥漰endejo de mierda, parece que no entendes las cosas cuando se te dicen鈥, a la vez, entre golpes de pu帽o lo tiran en el piso y comienzan a patearlo, comentando: 鈥測a te dijimos que dejaras de joder y que no rompas m谩s las bolas鈥, 鈥渁 los golpes vas a aprender鈥. El castigo dur贸 unos minutos sin que hubiera testigos, hasta que uno de ellos le dice al otro:鈥漝茅jalo, ya est谩鈥 y se fueron dej谩ndolo tirado en el piso. El joven cuando pudo reponerse se dirigi贸 a su casa, observando que presentaba golpes en la cara y en el cuerpo.

El martes 3 de septiembre, Ricardo Sayas un miembro de la asamblea, viajaba de Turdera hacia Avellaneda, parado, cerca de las puertas de ascenso y descenso de pasajeros, en un vag贸n con dos o tres pasajeros m谩s. Al llegar el tren a la estaci贸n de Lan煤s, alguien lo tom贸 desde atr谩s y otra persona le exhibe una placa de polic铆a federal. Entre los dos sujetos lo bajan compulsivamente del tren鈥 porque ten铆an que hablar algunas cosas con 茅l鈥. Lo obligan a salir hacia la calle y unos minutos despu茅s aparece un Renault 12, color blanco, con otra persona. Lo suben al veh铆culo, subi茅ndose uno de ellos en la parte trasera del mismo y el otro con el conductor, es decir lo secuestran. Al ponerse el auto en marcha, le indican que no se tire al piso, pero que no mire a nadie. Le preguntaron si pertenec铆a a la Asamblea de Temperley, a lo que el compa帽ero contest贸 que s铆, increp谩ndolo entonces. 鈥淯stedes son los que se metieron con el tren y ahora con los impuestos, por qu茅 no se dejan de joder鈥. Mientras el coche segu铆a su marcha, estos sujetos continuaron ejerciendo violencia psicol贸gica, amenaz谩ndolo continuamente. Luego de aproximadamente media hora y despu茅s de haber revisado su bolso y su dinero, lo liberaron rob谩ndole plata, por el costo del viaje le dijeron. Lo dejaron en la zona de Villa Fiorito, mientras le aclaraban: 鈥渕ir谩 bien el camino, deciles a tus amigos que la pr贸xima vez te van a encontrar por ac谩, la pr贸xima vez te vamos a tirar por ac谩鈥. Esto demostraba el espionaje continuo que ejerc铆an sobre los movimientos de trabajadores y vecinos por parte de punteros y de la polic铆a. La Asamblea de Temperley, aclaraba mediante un comunicado que los dos 煤ltimos hechos ocurrieron despu茅s de la marcha en contra de la privatizaci贸n del cobro de impuestos municipales, que finaliz贸 frente al municipio, de la que participaron los dos asamble铆stas, uno de ellos llevando la bandera de la asamblea y desde el 2do piso, lugar donde funciona la Secretaria de Gobierno, varios individuos tomaron fotos y filmaron a los manifestantes. Ante aquella situaci贸n, la asamblea de Temperley convocaba a asambleas populares, movimientos piqueteros, fabricas ocupadas, organismos de DDHH, estudiantes, sindicatos y vecinos a expresar en conjunto el rechazo a la pol铆tica represiva del gobierno y hac铆an responsables de la seguridad e integridad f铆sica, a los gobiernos provinciales, nacionales y municipales. Citaban a todos para el 13 de septiembre a las 17 hs en la plaza Grigera. Consideraban urgente derrotar al terrorismo de estado de ese momento, porque las amenazas y los aprietes eran moneda corriente, mientras el gobierno y los medios hac铆an una campa帽a reaccionaria sobre la inseguridad. Similares aprietes hab铆an recibido las asambleas de Adrogu茅, Burzaco, Longchamps y Claypole.

El viernes 4 de octubre, una integrante de la asamblea de Temperley, miembro de la Comisi贸n de J贸venes fue perseguida por un sujeto, durante varias cuadras quien le dijo que se dejara de joder. El d铆a s谩bado 19 de octubre a las diez de la ma帽ana, otro sujeto sigui贸 varias cuadras a un miembro de la Comisi贸n de J贸venes de la Asamblea de Temperley. El parapolicial lo tom贸 del cuello y le dijo 鈥減endejo vos no aprend茅s m谩s鈥. 鈥淒茅jate de joder鈥. No se trataba de hechos aislados, las amenazas que ven铆an sufriendo los movimientos de desocupados de la An铆bal Ver贸n y el secuestro de un joven del MTD Lan煤s, las amenazas e intimidaciones a la casa de los testigos de la Masacre de Avellaneda que llegaron a ser baleadas. Asimismo, la hermana de Maximiliano Kosteki result贸 violentada cuando entraron a su casa, robaron mercader铆a y dejaron una nota intimidatoria. En el momento de hacer la denuncia a la polic铆a vieron el mismo auto que lo vecinos distinguieron como estacionado en la puerta de su casa. Ante estos hechos, la Asamblea evaluaba que tanto la utilizaci贸n de las bandas parapoliciales, como los rompehuelgas que atacaban a los trabajadores por defender su trabajo eran m茅todos represivos utilizados por las fuerzas parapoliciales para detener la organizaci贸n de los de abajo. Frente a esto, la Asamblea de Temperley convocaba para el 31 de octubre de 2002, en la Casa de la Unidad y Resistencia para organizar y enfrentar la represi贸n

El 2 de noviembre, la Asamblea de Temperley organiza un evento cultural y solidario 鈥淎rte abre caminos鈥. a partir de las 11 hs. Propon铆an armar una nueva cultura sin excluidos, sin violencia, sin hambre, sin represi贸n, con trabajo, con protagonismo de todos, con participaci贸n plena y abierta por la defensa de los intereses de la gente. Para tal evento, fue fundamental la presencia de Mabel Ruiz, madre de Maxi Kosteki en donde no s贸lo se dirigi贸 a los presentes, desde la dulzura y el pedido solidario de justicia por su hijo, sino tambi茅n acompa帽贸 la exposici贸n de los dibujos de Maxi que fueron colgados alrededor de la plaza. Vanina Kosteki, su hermana, de la misma manera, particip贸 de la actividad. Durante la tarde desfilaron distintos m煤sicos, algunos miembros de la asamblea como los integrantes de 鈥淎ve Juglar鈥 y 鈥淣adie鈥. Tambi茅n se escucharon los bluses de R.J.Gauna, los tangos de Luis Grillo y m煤sica andina. Una murga puso color a la tarde. Asimismo se expuso una muestra de fotos a cargo de Argentina Arde, una experiencia art铆stica de militancia y compromiso social, surgida en el a帽o 2001. Adem谩s se organiz贸 entre los alumnos de las escuelas de la zona una exposici贸n de distintos logos dise帽ados para identificar el evento en curso. 鈥淎rte abre caminos鈥.

Para finalizar distintos malabaristas cerraron la tarde.

Durante el mes de octubre del a帽o 2003, la Asamblea de Temperley, conjuntamente con los MTDs de zona sur (Lan煤s, Lomas y Almirante Brown) organiza un festival solidario. Tambi茅n estuvieron presentes compa帽eros de los pueblos originarios, que cantaron un par de coplas y pintaron un mural y compa帽eros de la asamblea de Luis Guill贸n que hicieron una presentaci贸n de t铆teres. Tambi茅n hubo varios n煤meros musicales. El cielo estaba plomizo y amenazante, faltaba un chasquido para que llueva. Dar铆o y Maxi disparaban dignidad y ternura con sus miradas desde las remeras que hab铆an sido preparadas en el taller de serigraf铆a y se entremezclaban con las tortas, media luna y bloques, haciendo un combo s贸lido y meloso. En otro de los puestos una madre lidiaba con uno de sus hijos mientras intentaba darle las 煤ltimas puntadas a un gorro que hab铆a comenzado aprender a tejer en el taller de crochet, para sumarlo a los sahumerios, facturas y panes, que tambi茅n ella, junto a otros compa帽eros hab铆an hecho. Y en eso anduvo la tarde, entre risas, charlas y baile. Que concluy贸 con un sentido homenaje a la madre de Maximiliano Kosteki; Mabel Ruiz. El cielo s贸lo qued贸 en amenazante y plomizo, por suerte no llovi贸. Pero mientras nos 铆bamos nos sent铆amos empapados, pero de dignidad. Y debe ser la dignidad que te contagian los compa帽eros que a煤n tiene la tozuda man铆a militante de so帽ar despiertos, y que trabajan y luchan a diario para materializar esos sue帽os. 芦La construcci贸n de abajo continua鈥. 鈥淣oticias piqueteras鈥 MTD Lomas de Zamora.