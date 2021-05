–

De parte de Pozol May 25, 2021 65 puntos de vista

Los autores intelectuales de la Masacre de Acteal deben ser investigados y encarcelados.

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

25 de mayo de 2021.



Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Hoy en esta Tierra Sagrada, nos encontramos presentes autoridades de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal, así mismo nos acompañan mujeres representantes del grupo de artesanas “Jolob Luch Maya”, mujeres organizadas en Caja de Ahorro y representantes de comunidades que conforman Las Abejas de Acteal, para denunciar la impunidad que prevalece a 23 años y 5 meses de la Masacre de Acteal.

A pesar de los ataques y estrategias de desgastes hacia Las Abejas de parte del mal gobierno con el objetivo de tapar su vergüenza por su crimen en la masacre de nuestras 45 hermanas y más los 4 bebés no nacidos, cometido el 22 de diciembre en el año de 1997 por paramilitares priistas de Chenalhó, creados por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y entrenados y armados por el Ejército mexicano.

Y hoy volvemos a reafirmar nuestra convicción de lucha y construcción de la Justicia Verdadera el Lekil Chapanel. Porque no nos hemos cansado, no nos hemos vendido, porque no olvidamos; porque nunca daremos la espalda, ni traicionamos la memoria de nuestros padres y madres, hermanas y hermanos, hijas e hijos y los 4 bebés que nunca vieron la luz del día, sino su maldad y cobardía.

En este día 25 de mayo, sobre esta Tierra Sagrada queremos hacer llegar nuestro reclamo, nuestra sed de justicia verdadera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es urgente que enliste el caso 12.790 Manuel Santiz culebra, y otros (Masacre de Acteal) para que dicte ya el informe de fondo.

Queremos manifestar nuestra preocupación a la CIDH que cada año, que cada mes, que cada semana, que cada día, que cada noche, que cada hora, que cada segundo que pasan, cada vez más se está enraizando la impunidad y en consecuencia México se ha vuelto ensangrentado por la violencia y la muerte provocado por el mismo gobierno junto con sus policías y militares a la par con el crimen organizado.

Le recordamos al pueblo de México y a la CIDH que tanto los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal, gozan de total impunidad, y tienen nombre y apellidos y aquí están sus nombres: 1.- Ernesto Zedillo Ponce de León ex Presidente de México, 2.- Emilio Chuayffet Chemor ex Secretario de Gobernación, 3.- Gral. Enríque Cervantes Aguirre ex Secretario de la Defensa Nacional, 4.- Gral. Mario Renán Castillo Comandante de la Séptima Región militar a cargo de la creación de los paramilitares en Chiapas entre el año de 1994 a 1997 (fallecido pero tiene deudas pendientes con el pueblo), 5.- Julio César Ruiz Ferro ex gobernador de Chiapas (este le ordenó al alcalde de Chenalhó Jacinto Arias Cruz que los priistas también son hombres acaso no pueden matar a los zapatistas y así mandó armas a Chenalhó y el edil de este municipio se encargó de enviar las armas a las comunidades priistas en los vehículos del municipio), 6.- Homero Tovilla Cristiani ex secretario de gobierno de Chiapas, 7.- Uriel Jarquiz Galvez ex subsecretario de gobierno de Chiapas, 8.- Jorge Enríque Hernández Aguilar ex director de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas (este ordenó alteradamente que recogieran rápido los cuerpos de los masacrados en Acteal para que no se diera cuenta la prensa, para tapar ese vergonzoso crimen), 9.- David Gómez Hernández ex subprocurador de Justicia Indígena de Los Altos de Chiapas y 10.- Antonio Pérez Hernández ex secretario de los “Pueblos Indios”. Estos deben ser investigados y encarcelados por acción y omisión en los hechos previos y durante la masacre de Acteal. Si a estos criminales se les dejan libres, serán el ejemplo de sus acciones de los nuevos gobiernos en turno y de policías y militares que matar es el modo de gobernar aquí en México, pero, si se les castiga y paguen en la cárcel todas sus barbaridades y crímenes, entonces los políticos y gobiernos en turno se darán cuenta que el pueblo tiene el poder y hay que respetarlo.

Hermanos y hermanas, la Justicia verdadera es lo que queremos, no nos andamos con juegos o haciendo negocios con la sangre de nuestros mártires, pero tampoco nos gana el odio y la venganza, sino, lo que tenemos en nuestro corazón es el anhelo de justicia y nuestra lucha para detener el plan de destrucción y muerte de los gobiernos contra nuestros pueblos. Es por ello, que les pedimos a todas las mujeres y hombres luchadores sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos, estudiantes, académicas y académicos, campesinas y campesinos, obreras y obreros, artistas, periodistas, intelectuales, religiosas y religiosos, laicas y laicos y a toda la humanidad que también piensan como nosotras y nosotros, les pedimos, les solicitamos que se unan a nuestra voz a nuestra demanda de justicia verdadera y de pedirle a la CIDH entre todas y todos, dicte YA el Informe de fondo, eso es lo que queremos.

Por todo lo anterior, reiteramos a la CIDH, que seguiremos insistiendo en pedirle que dicte el informe de fondo, pase lo que pase, porque nuestra misión como organización pacífica y No Violenta es detener la guerra, luchar contra toda impunidad y defender la vida, porque queremos vivir en paz, disfrutando con nuestras hijas e hijos la autonomía que estamos construyendo en nuestro pueblo.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, exigimos:

¡No más masacres!

¡Castigo a los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal!

¡Alto a la violencia en todo Chiapas y México!



Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias Gerardo Pérez Pérez

Presidente

Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez Pedro Pérez Pérez

Tesorero subpresidente

Sebastián Guzmán Sántiz

subtesorero

https://acteal.blogspot.com/2021/05/loa-autores-intelectuales-de-la-masacre.html?m=1