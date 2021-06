–

No siendo escribir una actividad normativa ni cient铆fica, no puedo decir por qu茅 ni para qu茅 se escribe. Solamente puedo enumerar las razones por las cuales escribo:

1) por una necesidad de placer que, como es sabido, guarda relaci贸n con el encanto er贸tico;

2) porque la escritura descentra el habla, el individuo, la persona, realiza un trabajo cuyo origen es indiscernible;

3) para poner en pr谩ctica un 芦don禄, satisfacer una actividad distintiva, producir una diferencia;

4) para ser reconocido, gratificado, amado, discutido, confirmado;

5) para cumplir cometidos ideol贸gicos o contra-ideol贸gicos;

6) para obedecer las 贸rdenes terminantes de una tipolog铆a secreta, de una distribuci贸n combatiente, de una evaluaci贸n permanente;

7) para satisfacer a amigos e irritar a enemigos;

8) para contribuir a agrietar el sistema simb贸lico de nuestra sociedad;

9) para producir sentidos nuevos, es decir, fuerzas nuevas, apoderarse de las cosas de una manera nueva, socavar y cambiar la subyugaci贸n de los sentidos;

10) finalmente, y tal como resulta de la multiplicidad y la contradicci贸n deliberadas de estas razones, para desbaratar la idea, el 铆dolo, el fetiche de la Determinaci贸n 脷nica, de la Causa (causalidad y 芦causa noble禄), y acreditar as铆 el valor superior de una actividad pluralista, sin causalidad, finalidad ni generalidad, como lo es el texto mismo.

Lo 鈥渋legible鈥 o lo 鈥渃ontra-ilegible鈥, no puede constituir evidentemente una figura plena. No podemos describirlo ni desearlo siquiera; es solamente la afirmaci贸n de una cr铆tica radical de lo legible y de sus compromisos anteriores. No estamos m谩s obligados a figurar la escritura que Marx a tomarse el trabajo de describir la sociedad comunista o Nietzsche la figura del superhombre. Es revolucionario porque est谩 ligado, no a otro r茅gimen pol铆tico, sino a 鈥渙tra manera de sentir, a otra manera de pensar鈥.

Revista Adynata / Junio 2021

