La furia de las derechas mexicanas indica que el ‘cambio posible’ obradorista no es una fuerza disuasoria sino un potencial catalizador de voluntades transformadoras

Envueltos en la bandera del obradorismo, desfilan en la tribuna p煤blica toda suerte de dis铆miles e inveros铆miles ejemplares pol铆ticos: desde el ind贸cil militante hasta el jur谩sico saltimbanqui, y todas las estaciones intermedias: experimentados apparatchik, ne贸fitos del espect谩culo, intelectuales org谩nicos e inorg谩nicos, luchadores sociales, pueblo raso etc.

Unos blasfeman en su nombre; otros ascienden al paroxismo patri贸tico; no pocos trepan acomodaticiamente sus enaguas; ninguno es indiferente a sus venturas y desventuras. Parece tan el谩stico e inescrutable como los accidentados caminos del se帽or. Y tal cualidad es parcialmente tributaria de la figura a la que debe su inspiraci贸n. Dicen los que saben -y los que no tambi茅n- que Andr茅s Manuel L贸pez Obrador recuerda al peronismo por su extraordinaria capacidad de agrupar a una serie de corrientes tan diversas, a veces antag贸nicas, sin sacrificar -a pesar de tal talante camale贸nico- la coherencia program谩tica y la competitividad electoral. Sin duda el liderazgo carism谩tico es un aspecto com煤n a los dos movimientos e ideolog铆as pol铆ticas. Pero eso es apenas la punta del iceberg (aunque con frecuencia la 煤nica variable que consiguen “desentra帽ar” ciertas producciones anal铆ticas mediocres).

Por supuesto, difieren uno del otro por el peso hist贸rico del sindicalismo, columna del peronismo y apenas un actor perif茅rico del obradorismo -si bien es posible conjeturar que ello se debe a la debilidad del movimiento obrero mexicano y no tanto al capricho unipersonal del dirigente-. Pero m谩s all谩 del improbable pelaje de la heterog茅nea militancia obradorista, y de las no menos intricadas indefiniciones del partido-movimiento, el obradorismo es el fen贸meno pol铆tico nacional m谩s importante de nuestra 茅poca, y ello nos impone la obligatoriedad de una disecci贸n rigurosa. Lejos de los manuscritos de cabecera o los modelos de an谩lisis convencionales, propongo 5 tesis pol铆ticas para pensar el obradorismo. Tales proposiciones se suman a las 10 tesis que sobre la elecci贸n de 2018 expuse en otro espacio (https://bit.ly/3tyVUlc). Y vendr谩n m谩s en pr贸ximas entregas.

Tesis 1: Los Estados latinoamericanos son esencialmente conservadores: desde sus or铆genes, la formaci贸n de tales unidades estatales respondi贸 al imperativo de proteger los intereses de las metr贸polis de turno, primero, y los privilegios de las clases tradicionales heredadas del coloniaje, despu茅s. Desde los insurgentes de la Guerra de Independencia Mexicana hasta Benito Ju谩rez y Francisco I. Madero, el liberalismo asalt贸 la escena pol铆tica nacional con altos contenidos de transgresi贸n. En un sistema de castas como el mexicano, la consigna program谩tica de “primero los pobres”, y la defensa de la igualdad ante la ley del individuo “sin distinci贸n de raza o condici贸n social” configuran, por s铆 solas, una subversi贸n del status quo. En este sentido, la presidencia de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador se inscribe en aquellos par茅ntesis democratizadores de la historia de M茅xico en los que “la acci贸n igualitaria […] desordena el reparto jer谩rquico de lugares, roles sociales y funciones, abriendo el campo de lo posible y ampliando las definiciones de la vida com煤n” (Ranci猫re).

Tesis 2: En cuanto “campo de lo posible”, el obradorismo naturalmente tiene alcances y limitaciones inmanentes. Por un lado, la relevancia pol铆tica de ese movimiento radica en que ensancha el campo de la vida com煤n: reconoce e integra a una franja de excluidos -ancianos, j贸venes, ind铆genas, mujeres-. Por otro, considera abstractamente al “pueblo de los pobres”. Excluye. B谩sicamente porque en la visi贸n de subalternidad del Presidente (s铆, a veces desactualizada), los reclamos sociales de 煤ltima generaci贸n (feminismo, ambientalismo, autonomismo, etc.) no tienen un sitio asignado en la “verdadera lucha pol铆tica”: la del pueblo. Vale decir: el obradorismo ampl铆a restrictivamente las definiciones de la vida com煤n. All铆 ancla la ambivalencia que, desde ciertas trincheras, y leg铆timamente, le atribuyen al partido-movimiento.

Tesis 3: Ideol贸gicamente, no es tan f谩cil de caracterizar al obradorismo. Desde la Revoluci贸n Francesa, la pol铆tica ha gravitado alrededor de tres columnas ideol贸gicas: conservadurismo (derecha), liberalismo (centro) y socialismo (izquierda). En el ocaso del siglo XX, Occidente registr贸 la irrupci贸n de un cuarto programa-ideolog铆a: a saber, los movimientos anti-sist茅micos (izquierda autogestionaria) representado en M茅xico por los neozapatistas. El ascenso al poder del obradorismo signific贸 el tr谩nsito del conservadurismo al liberalismo, es decir, un deslizamiento de la derecha hacia el centro. Tr谩tase, por consiguiente, de un corrimiento en direcci贸n a la izquierda. Del Estado neoliberal al Welfare State. S铆, es cierto: apenas un modesto desplazamiento dentro del 芦andamiaje capitalista禄. Pero no por ello menos trascendente. La condici贸n de posibilidad de un programa m谩s radical pasa por la defensa del 芦cambio posible禄 que entra帽a el obradorismo. Liberalismo nacional-popular es la coordenada ideol贸gica que mejor representa al movimiento. Y la historia ense帽a fehacientemente que tal programa es adverso a la naturaleza de nuestras 茅lites pol铆ticas poscoloniales.

Tesis 4: El 芦cambio posible禄 que encierra el obradorismo -y que ciertos sectores de la izquierda menosprecian a veces muy livianamente- comporta tres momentos cruciales: (i) la repolitizaci贸n de la pol铆tica; (ii) la moralizaci贸n de la pol铆tica; y (iii) la territorializaci贸n de la pol铆tica. El obradorismo(i) restaura la centralidad de la pol铆tica frente a un trasfondo epocal que profetizaba el agotamiento o el destierro de la pol铆tica (antipol铆tica); (ii) restaura la dimensi贸n 茅tica de la pol铆tica en una 茅poca marcada a fuego por el realismo de los poderes f谩cticos, el cinismo, y una amplia gama de nihilismos pasivos; y (iii) restaura la dimensi贸n territorial de la pol铆tica bajando a ras de suelo al representante ante el auge de la digitalidad remota y la inmemorial brecha entre dirigentes y dirigidos. El 芦cambio posible禄 obradorista es la coronaci贸n de 50 a帽os de resistencia pol铆tica y social (del 68 al 2018), y condensa en esos tres momentos los m谩s sonoros reclamos de la sociedad mexicana. S铆: apenas los m谩s sonoros.

Tesis 5: La gran aportaci贸n pol铆tica del obradorismo a la vida p煤blica del pa铆s -y sobre la que casi nadie ha reparado- es la transmutaci贸n radical del sistema pol铆tico: acaso muy tard铆amente -en relaci贸n con nuestros pares latinoamericanos- el obradorismo sell贸 en M茅xico el concepto de 芦oposici贸n禄. Hasta 1982, la transmisi贸n de poder se rigi贸 por el dedazo y la elecci贸n de Estado. Ya en 1988 -m谩s tarde admitir铆a el propio Carlos Salinas de Gortari-, el partido 煤nico-hegem贸nico enfrent贸 los primeros comicios verdaderamente competitivos. Y, aunque perdi贸 en las urnas, gan贸 espuriamente en el c贸mputo oficial. De all铆 en adelante las elecciones se dirimieron por fraude, concesiones oscuramente negociadas, y alianzas al m谩s alto nivel, incluido el maridaje con el partido de la derecha confesional y los c谩rteles del narcotr谩fico. Todo con el prop贸sito de contener la consolidaci贸n de una aut茅ntica 芦oposici贸n禄. La insurrecci贸n electoral del obradorismo en 2018 inaugura una era en la historia pol铆tica del pa铆s: la de la 芦competencia electoral禄. Binaria e insuficiente, sin duda. Pero competencia al fin. En el medio de un oc茅ano conservador y min煤sculos e invisibilizados archipi茅lagos de resistencia, el obradorismo trastoc贸 el ecosistema pol铆tico del pa铆s. Pulveriz贸 el consenso neoliberal. Afianz贸 a la 芦oposici贸n禄 ideol贸gico-partidista. Y tales conquistas son irreversibles.

Tesis VI: Si la gran aportaci贸n pol铆tica del obradorismo a la vida p煤blica es el afianzamiento de una 芦oposici贸n禄 y -su correlato- la 芦competencia electoral禄, tal conquista solo fue posible gracias a la construcci贸n exitosa de una f贸rmula movilizadora e intr茅pida. Movilizadora e intr茅pida en el sentido de que condensa una vasta gama de reivindicaciones, y que tal condensaci贸n tiene eco entre las multitudes. Y exitosa porque gana elecciones con insospechada solvencia. 隆Y en el pa铆s del fraude electoral! Vale decir: redefine el horizonte del 芦cambio posible禄, y actualiza las posibilidades institucionales del cambio. La haza帽a es acaso doblemente meritoria: la f贸rmula prosper贸 en el contexto de un reflujo del impulso progresista en la regi贸n y el mundo.

Tesis VII: Al actualizar las posibilidades institucionales del cambio, el obradorismo resignifica la noci贸n de 芦cr铆tica禄: b谩sicamente la integra al 芦orden pol铆tico禄. La 芦cr铆tica禄 deja de situarse 芦afuera禄 de la pol铆tica o “tan evidentemente” en las ant铆podas del Estado. Expira la idea de que la cr铆tica pol铆tica es s贸lo acabada e incontaminada si comparece fuera de la pol铆tica. La 芦cr铆tica禄 desciende del m谩s all谩 y ancla en el m谩s ac谩. Agoniza el espejismo del 芦afuera禄. Y se produce un cisma en el campo intelectual en el momento en que la acostumbrada 芦unanimidad opositora禄 actualiza/resignifica posiciones. Dicho de otro modo, el obradorismo pluraliza la 芦cr铆tica禄. E integra identidades pol铆ticas otrora inconexas.

Tesis VIII: Si el neoliberalismo consisti贸 en ponerle l铆mites al poder pol铆tico, el obradorismo es la apuesta por ponerle l铆mites al poder econ贸mico. No pretende abolirlo; ni siquiera obstruirlo. Si acaso aspira a establecer los contornos de cada 芦campo禄. Y, en este sentido, la radicalidad de los programas sociales descansa precisamente all铆: no tanto en el efecto ecualizador o el car谩cter redistributivo -aunque tampoco cabe desconsiderar tales propiedades-, sino esencialmente porque engendran nuevas relaciones entre gobernantes-gobernados, sujetando el presupuesto p煤blico a la fiscalizaci贸n y 芦participaci贸n禄 ciudadana -participaci贸n de los beneficios y no tan s贸lo de los costos-, y, por consiguiente, escalando el control que sobre la cosa p煤blica ejerce el soberano. Al potenciar la presencia de intereses populares en las acciones de gobierno, el programa social obradorista decomisa a los due帽os del dinero una columna neur谩lgica del Estado -el presupuesto p煤blico- otrora capturada il铆citamente por ellos. Excluye e integra. Establece fronteras.

Tesis IX: Los programas de bienestar del obradorismo tambi茅n envuelven una funci贸n pedag贸gico-pol铆tica. Si -como ya se ha dicho- un momento crucial del continuum obradorista es la repolitizaci贸n de la pol铆tica, este fen贸meno no es producto de una circunstancia puramente inmaterial: reposa en resortes concretos. El programa social es uno de tales resortes. As铆, la pol铆tica concreta resuelve problemas concretos del ciudadano concreto. Y ello contribuye decisivamente a restaurar la confianza de las mayor铆as en la pol铆tica. Si el neoliberalismo alent贸 la radical despolitizaci贸n de los pueblos e individuos, profetizando el agotamiento de la pol铆tica e inoculando artificialmente una repulsa por ella (antipol铆tica), los programas sociales desaf铆an osadamente el espectro epocal. En este sentido, el obradorismo signific贸 -significa- una inmunizaci贸n colectiva contra el virus de la antipol铆tica, efectiva tanto para la cepa del apoliticismo burgu茅s como para la variante m谩s maligna del “odio por lo p煤blico-estatal”.

Tesis X: Incluso tales niveles de autonom铆a de la dimensi贸n pol铆tico-estatal no garantizan una 芦ruptura禄 con el 芦sistema de explotaci贸n禄. Y tambi茅n es claro que el obradorismo no aspira al rompimiento radical de ese orden ni a suplantar la ruta revolucionaria del cambio. De hecho, la desavenencia que a menudo asoma entre las izquierdas, y en particular respecto al cap铆tulo obradorista, radica esencialmente all铆: unos creen que se trata de un reformismo f煤til e intrascendente; otros consideran que es la condici贸n de posibilidad del desencadenamiento de cambios m谩s profundos o prometedores. La furia de las derechas mexicanas comporta un indicador de que el segundo razonamiento es plausible: el 芦cambio posible禄 obradorista no es una fuerza disuasoria sino un potencial catalizador de voluntades transformadoras. El obradorismo sembr贸 expectativas de cambio. Ya nadie tiene control de la cosecha.

@arsinoeorihuela