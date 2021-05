DIFERÈNCIA DE CÀRREC

–

DIFER脠NCIA DE C脌RREC

A finals de gener, va c贸rrer per casetes i centres de treball que la difer猫ncia de c脿rrec

de jardiner/a a encarregat/da no es pagaria fins que no es fes d’encarregat/da cinc

dies seguits. Aquesta directriu va ser difosa per la Direcci贸 de Conservaci贸 a trav茅s

d’alguns RT. Finalment, i despr茅s de les nostres queixes al respecte, Recursos Humans

va treure un comunicat al correu corporatiu, on s’informava dels factors que s’havien

valorat a la RLT per decidir quina quantitat econ貌mica li corresponia al complement del

lloc de treball d’oficialia del verd i a on es comunicava que la difer猫ncia de c脿rrec de

jardiner/a a encarregat/da continuaria pagant-se com s’havia fet fins aquell moment.

Volem recordar a tot el personal, que LA DIFER脠NCIA DE C脌RREC S鈥橦A DE

PAGAR. Aix铆 est脿 acordat a l’Estatut dels Treballadors i a la RLT. I es realitza de

forma volunt脿ria.

Ara, setmanes despr茅s de sortir el comunicat, encara trobem caps d’脿rea informant

alguns jardiners/res i encarregats/des que la difer猫ncia de c脿rrec de jardiner a

encarregat no es pagar脿 quan el jardiner/a faci d’encarregat/da menys de dues hores.

Ja ens hem trobat algun cas en qu猫 l’encarregat/da, havent estat informat, err貌niament i

deliberadament, pel cap d’脿rea, no ha apuntat la prima a les treballadores/s per haver

fet de responsable poques hores.

Els jardiners/res i personal d’altres categories que us h脿giu trobat en aquesta

situaci贸, poseu-vos en contacte amb el departament de personal per comunicar-los

el fet i els dies que no us han apuntat o pagat. 脡s important que ho feu per escrit

perqu猫 quedi const脿ncia del vostre problema. Poseu-vos amb contacte amb els

delegats/des de la secci贸 per tal de poder solucionar el vostre cas i con猫ixer

l’abast d’aquesta situaci贸.