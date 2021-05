Hemos llegado a un contexto en que no solo las protestas son prohibidas “por el bien común, para evitar más contagios por covid”, sino que son evitadas por gran parte de la misma población que ha digerido el propagandeo oficial unilateral sobre lo que se debe hacer para evitar más contagios. Mientras por otro lado a lxs trabajadorxs formales les siguen obligando a ir a trabajar/producir a pesar que muchas grandes empresas sobre todo las más creyente y defensoras del Libre Mercado han recibido bonos estatales de Reactivación Económica, los cuales no van a devolver porque seguirán declarándose en pérdida o en banca rota. Es más, ya hemos visto grandes o pequeños despidos laborales bajo nombres insultantes como en el caso de Perú que le llaman “Suspensión Perfecta”.

“Estamos todxs juntxs en el mismo barco” nos dicen, para hacernos comprometer con un mejor futuro global. Sí, claro que estamos en el mismo barco, pero la diferencia es que quienes mueven ese barco son lxs trabajadorxs mientras lxs dueñxs del barco la siguen pasando re-lindo.

Al escribir “resistencia” no solo nos referimos al activismo, sino a la vida cotidiana, ya que unxs entendemos eso también como parte de la resistencia contra este Sistema de opresiones enlazadas.

Entonces que no sorprenda si hablamos también sobre lo que está sucediendo estos días en Colombia (que además no es nada reciente la represión sistemática ni sus formas descaradas), así como lo que sucede aún en chile, en Myammar, en China, en Perú, en Israel con el “Apartheid Sanitario” … porque además tiene un común que es el tema de cómo la digitlaización ha servido para agudizar más los conflictos, aunque también está también el uso de la digitalización para enfrentar esa represión y hasta para la difusión.

El punto de crítica desde nuestra parte, es que tanto la digitalización como las tecnologías nuevas o viejas, tiene un inicio invasivo e impuesto y su fin y objetivo es el mismo. El que se pueda también hacer uso de esas herramientas o conocimientos es también tema a reconocer y ver si hay otras maneras de enfrentar la represión lejos de lo digital o ver si las okupamos por el momento y luego también la enfrentamos o ver que otros puntos más hay que tomar en cuenta, porque todo esto es un tema complejo y sé que hay movimientos que difunden que la digitalización y las tecnologías son neutras y por ende es depende del objetivo. y son movimientos que hoy nos prestan estas herramientas y conocimientos como los que provienen desde el Software Libre para hacer este debate, pero que también (como todo movimiento) tiene sus contras o vacíos por así decirlo.

El objetivo de este debate también es ver en que aspectos de nuestras vidas la digitalización está tomando mayor protagonismo, y cómo es que esto se inserta, y las ventajas o repercusiones. Además del cómo se presenta esta digitalización, ya que hemos visto que se usan medias verdades.

También las consecuencias físicas que quizás muchxs no ven, como el aumento de los llamados recursos minerales y energéticos para su abastecimiento. Como lo es el uso del coltán y ahora con más volumen el uso del litio para las baterías de los aparatos y de la electricidad.

Además de objetivos militares y de control masivo también.

Y muchos otros “sub-temas” más en torno a la digitalización.

Esta inquietud también viene porque la digitalización es una propuesta (además de una imposición) que nos ofrece el Sistema que nos oprime, como solución a los problemas que el mismo Sistema nos genera. Y cuando algo proviene desde quien te hace daño, debe ya de llevarte a una posición de alerta, aunque quien te oprime te diga que es una propuesta o una de serie de propuestas para tu bien.

Finalmente, hemos decidio okupar el espacio virtual para hacer este debate, pero evitando usar los servicios que masivamente nos ofrecen los software propietarios encabezados por las GAFAM (google, apple, facebook, amazon) youtube, tiktok y demás cuya mayoría de servicios son “gratuitos” pero que a las finales sus usuarixs terminan pagando esos servicios mediante la entrega de sus datos personales y de interacción digital. Algo que por falta de conocimiento y la complicidad de la prensa, se ha normalizado y asimilado a tal punto de que si le comentas a una persona usuaria de estos servicios sobre la entrega de sus datos, probablemente te dirán “que más da si todxs lo usan, además me mantiene conectado y es una herramienta gratuita. Finalmente no tengo nada que esconder…”.

Por esa razón no hemos elegido ni Zoom para el debate ni el Facebook Live, etc ni el Whatsapp ni Telegram (ya que a pesar de que dice que no vende tus datos, el simple hecho de pertenecer a una persona y no ser un software descentralizado genera dudas) ni el mismo Signal ya que así como Telegram registra tu número de móvil. Y la idea es cuidar el anonimato, porque más nos importan las ideas y no lxs personajes. Por eso tampoco hemos elegido jitsi, porque además preferimos la escritura.

Entonces por eso hemos elegido hacer el debate vía mensajería XMPP que es ahora la forma más segura y anónima (no al 100% ya que en internet nada es 100% seguro ni privado ni anónimo sino revisen el caso de Edward Snowden, Bradley ahora Chelsea Manning) de realizar este debate virtual. Agradeciendo siempre a la comunidad del software libre que nos otorga estos servicios y herramientas de manera gratuita. a lo cual podemos responder haciendo si en nuestra posibilidad está de algunos donaciones virtuales.

Tema: ¿Digitalizando la resistencia ó Resistiendo a la digitalización?

Día del debate virtual: Domingo 09 de mayo del 2021

Hora: 18:00 horas Colombia. Revisa la zona horaria en tu localidad

Lugar: Espacio virtual en

https://web.404.city/

y sala

hablemoserio@chat.404.city

*Para lxs que son nuevxs en este tipo de mensajería XMPP*

Pasos para entrar a la sala del chat: hablemoserio@chat.404.city

1.Tienes que tener una cuenta XMPP

Si no tienes una, y por razones de anonimato es preferible usar el navegador Tor, para poder crearte una cuenta XMPP entrando a https://404.city/

Recomiendo usar este cliente XMPP (cliente es la plataforma que suministra cuentas XMPP sean gratuitas o de paga) ya que es gratuita y no pide correo para crearse una cuenta, así evitas estar en un registro. Recuerda guardar tu contraseña.

También hay otros clientes XMPP como https://suchat.org que ofrecen cuentas XMPP gratuitas, pero a cambio te piden un correo para el registro. Si deseas, te puedes crear ahí tu cuenta XMPP también.

2.Recomendamos usar el navegador Tor Browser.

Esta sugerencia es tanto para la creación de la cuenta, como para entrar al chat del debate.

En la web hay tutoriales como descargarlo desde Windows, aunque es preferible usarlo desde Linux, pero entiendo que son pocxs lxs que hoy usan las distros de linux.

Y si es vía movil, usar el tor Bundle, también hay tutoriales pa su instalación.

Aunque también podrían usar la app Conversations que es de descarga gratuita si lo descargas vía F-Droid que es la App store (“tienda” de apps) alternativa a google play store, pero bajo licencias del software libre .Si no tienes f-droid entra en la web a https://f-droid.org/ y lo descargas, luego buscas Conversations y lo descargas. También hay otras apps desde el software libre como Xabber, o dino desde el movil, que también las podrás encontrar desde la Store del f-droid.

3.Teniendo ya tu cuenta XMPP entra vía web o vía movil

vía web:

Entra a https://web.404.city/

y colocas tu cuenta xmpp, si elegiste crearte una cuenta XMPP en 404.city, ingresarás en el casillero “XMPP Adress” algo así como tucuenta@404.city y colocas tu contraseña en el casillero “Password”. Desactiva la casilla donde dice “This is a trusted device” y le das click a “Log in”

En la parte donde dice GROUPCHATS le das click al símbolo “+”

y en el casillero “” escribes hablemoserio@chat.404.city

donde dice “Nickname” escribes el nombre o apodo con que se te visualizará en el chat, preferible no colocar tu nombre. Pero si deseas, colócalo.

Y finalmente le das click a “Join”

Listo, ya estás dentro del chat, lee, comenta y etc.

-Si es vía movil, puedes también usar el navegador Tor que para moviles es Tor Bundle, para ingresar repitiendo los mismos pasos de arribita.

Y si has descargado las otras apps mencionadas anteriormente, al momento de ejecutar o abrir la App que te has descargado te pedirá “ingresar una nueva cuenta” o “ingresar una cuenta que ya tengas” o algo parecido, no recuerdo el nombre del casillero exactamente. Elige ingresar “una cuenta antigua”, entonces ingresas la cuenta que te has creado.

Y en el menú buscas la opción, “Ingresar o Buscar salas de Chat”, entonces escribes hablemoserio@chat.404.city y listo, ya estarás dentro del chat del debate “¿Digitalizando la resistencia o Resistiendo a la digitalización?”.

*Recuerda que este debate a pesar de que hay alguien que lo ha creado, pretende ser un debate abierto sin moderadorx así que no habrá alguien especial quien dé inicio al debate, entonces cualquiera puede empezar y siempre respetando a lxs demás. La hora de inicio es algo así como una guía, ya que como es virtual seguirá el debate por horas y hasta por días.

