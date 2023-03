–

De parte de CGT Valencia March 29, 2023

Con motivo del 30 de marzo 鈥 D铆a Internacional de las Trabajadoras del Hogar i los Cuidados 鈥 la CGT sigue exigiendo el reconocimiento de todos sus derechos laborales

Las trabajadoras del hogar y de los cuidados, integradas en un sector altamente feminizado y precarizado, llevan exigiendo desde hace a帽os el reconocimiento de sus labores de igual modo que el resto de trabajadoras de los sectores reproductivos, en contraposici贸n de los estrictamente productivos.

Una de estas demandas, que hoy son exigencias, es la de que se les incluyan en el R茅gimen General de la Seguridad Social para poder acceder a todos los derechos que establece el Estatuto de las Trabajadoras, como el de cobrar el paro cuando son despedidas. Las empleadas del hogar pertenecen al Sistema Especial del R茅gimen General y esto no les permite acceder a derechos como la prestaci贸n por desempleo, ni tampoco cotizar por su salario real, sino en base a distintos tramos.

Es preciso destacar que en muchas ocasiones la situaci贸n de estas trabajadoras se agrava debido al racismo institucional que impide a las personas migrantes regularizar su situaci贸n administrativa, con lo cual, sus derechos se ven nimbados m谩s si cabe vi茅ndose obligadas a trabajar sin dar de alta en la Seguridad Social con todo lo que esto implica.

Un caso aparte es el de las trabajadoras internas que, como denuncian desde el sector, a menudo tienen que trabajar 24 horas al d铆a los 7 d铆as de la semana, motivo por el cual no dudan a se帽alar que trabajan en evidentes condiciones de esclavitud,

Desde la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) del Pa铆s Valenci脿 y Murcia manifiestan que se solidarizan 鈥渃on su lucha contra la discriminaci贸n institucional, social y pol铆tica por acci贸n, omisi贸n, inacci贸n, invisibilizaci贸n y exclusi贸n consciente e inconsciente a la que se ven sometidas las profesionales del sector鈥. Y a帽aden: 鈥淎nimamos a toda la afiliaci贸n a secundar y acompa帽arles en sus convocatorias como viene haciendo la CGT a lo largo de estos a帽os, a la vez que animamos a las compa帽eras a que se organicen junto a nosotras y entre todas rompamos con las cadenas de la precariedad鈥.

Desde la central anarcosindicalista hacen un llamado a todas las trabajadoras a acudir a las distintas convocatorias que se realizan a lo ancho del Estado Espa帽ol 鈥 como la convocada por la Asociaci贸n Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados (AIPHyC) a las 18:30 en la plaza del Ayuntamiento de Val猫ncia- y a seguir luchando para que se reconozcan los derechos de todas las trabajadoras con un 鈥渆ntre todas, todo鈥.

Dignitat i lluita en la llar i en les cures

Amb motiu del 30 de mar莽 鈥 Dia Internacional de les Treballadores de la Llar i les Cures 鈥 la CGT continua exigint el reconeixement de tots els seus drets laborals

Les treballadores de la llar i de les cures, integrades en un sector altament feminitzat i precaritzat, porten exigent des de fa anys el reconeixement de les faenes de la llar d鈥檌gual manera que la resta de treballadores dels sectors reproductius, en contraposici贸 dels estrictament productius.

Una d鈥檃questes demandes, que hui s贸n exig猫ncies, 茅s la de que siguen incloses en el R猫gim General de la Seguretat Social per a poder accedir a tots els drets que estableix l鈥橢statut de les Treballadores, com el de cobrar l鈥檃tur quan s贸n acomiadades. Les treballadores de la llar pertanyen al Sistema Especial del R猫gim General i aix貌 no els permet accedir a drets com la prestaci贸 per desocupaci贸, ni tampoc cotitzar pel seu salari real, sin贸 sobre la base de diferents trams.

Cal destacar que en moltes ocasions la situaci贸 d鈥檃questes treballadores s鈥檃greuja a causa del racisme institucional que impedeix a les persones migrants regularitzar la seua situaci贸 administrativa, amb la qual cosa, els seus drets es veuen redu茂ts m茅s si cap veient-se obligades a treballar sense donar d鈥檃lta en la Seguretat Social amb tot el que aix貌 implica.

Un cas a part es el de les treballadores internes que, com denuncien des del sector, sovint han de treballar 24 hores al dia els 7 dies de la setmana, motiu pel que no dubten a assenyalar que treballen en evidents condicions d鈥檈sclavitud,

Des de la Confederaci贸 General del Treball (CGT) del Pa铆s Valenci脿 i Murcia manifesten que se solidaritzen 鈥渁mb la seua lluita contra la discriminaci贸 institucional, social i pol铆tica per acci贸, omissi贸, inacci贸, invisibilitzaci贸 i exclusi贸 conscient i inconscient a la qual es veuen sotmeses les professionals del sector鈥. I afigen: 鈥淎nimem a tota la afiliaci贸 a secundar i acompanyar-les en les seues convocat貌ries com ha fet la CGT al llarg d鈥檃quests anys, alhora que animem a les companyes a que s鈥檕rganitzen al costat nostre i entre totes trenquem amb les cadenes de la precarietat鈥.

Aix铆, des de la central anarcosindicalista fan una crida a totes les treballadores a acudir a les diferents convocat貌ries que es realitzen a l鈥檃mple de l鈥橢stat Espanyol 鈥 com la convocada per l鈥橝ssociaci贸 Intercultural de Professionals de la Llar i les Cures (AIPHyC) a les 18.30 en la pla莽a de l鈥橝juntament de Val猫ncia- i a continuar lluitant perqu猫 es reconeguen els drets de totes les treballadores amb un 鈥渆ntre totes, tot鈥.