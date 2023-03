–

Amb motiu del 30 de mar莽 鈥 Dia Internacional de les Treballadores de la Llar i les Cures 鈥 la CGT continua exigint el reconeixement de tots els seus drets laborals

Les treballadores de la llar i de les cures, integrades en un sector altament feminitzat i precaritzat, porten exigent des de fa anys el reconeixement de les faenes de la llar d鈥檌gual manera que la resta de treballadores dels sectors reproductius, en contraposici贸 dels estrictament productius.

Una d鈥檃questes demandes, que hui s贸n exig猫ncies, 茅s la de que siguen incloses en el R猫gim General de la Seguretat Social per a poder accedir a tots els drets que estableix l鈥橢statut de les Treballadores, com el de cobrar l鈥檃tur quan s贸n acomiadades. Les treballadores de la llar pertanyen al Sistema Especial del R猫gim General i aix貌 no els permet accedir a drets com la prestaci贸 per desocupaci贸, ni tampoc cotitzar pel seu salari real, sin贸 sobre la base de diferents trams.

Cal destacar que en moltes ocasions la situaci贸 d鈥檃questes treballadores s鈥檃greuja a causa del racisme institucional que impedeix a les persones migrants regularitzar la seua situaci贸 administrativa, amb la qual cosa, els seus drets es veuen redu茂ts m茅s si cap veient-se obligades a treballar sense donar d鈥檃lta en la Seguretat Social amb tot el que aix貌 implica.

Un cas a part es el de les treballadores internes que, com denuncien des del sector, sovint han de treballar 24 hores al dia els 7 dies de la setmana, motiu pel que no dubten a assenyalar que treballen en evidents condicions d鈥檈sclavitud,

Des de la Confederaci贸 General del Treball (CGT) del Pa铆s Valenci脿 i Murcia manifesten que se solidaritzen 鈥渁mb la seua lluita contra la discriminaci贸 institucional, social i pol铆tica per acci贸, omissi贸, inacci贸, invisibilitzaci贸 i exclusi贸 conscient i inconscient a la qual es veuen sotmeses les professionals del sector鈥. I afigen: 鈥淎nimem a tota la afiliaci贸 a secundar i acompanyar-les en les seues convocat貌ries com ha fet la CGT al llarg d鈥檃quests anys, alhora que animem a les companyes a que s鈥檕rganitzen al costat nostre i entre totes trenquem amb les cadenes de la precarietat鈥.

Aix铆, des de la central anarcosindicalista fan una crida a totes les treballadores a acudir a les diferents convocat貌ries que es realitzen a l鈥檃mple de l鈥橢stat Espanyol 鈥 com la convocada per l鈥橝ssociaci贸 Intercultural de Professionals de la Llar i les Cures (AIPHyC) a les 18.30 en la pla莽a de l鈥橝juntament de Val猫ncia- i a continuar lluitant perqu猫 es reconeguen els drets de totes les treballadores amb un 鈥渆ntre totes, tot鈥.