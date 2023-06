–

El proper divendres 16 de Juny es far脿 la vaga que va decidir les plantilles de DXC, Alten i Global Rosetta-Getronics, per tal de pressionar per l鈥檃pertura d鈥檜na taula de negociaci贸 pel poder adquisitiu perdut (un 15,1% fins abril).

Tan important com fer vaga 茅s visibilitzar-nos col路lectivament. 脡s molt m茅s efectiva una mobilitzaci贸 conjunta que cadasc煤 a casa nostra a茂lladament. Sempre que puguis, vine.

脡s per aix貌 que volem que decidim entre tots i totes. A altres ciutats de l鈥檈stat s鈥檈stan fent processos de decisi贸 semblants. Farem una proposta, escoltarem qualsevol idea per tal de construir des de la plantilla qu猫 i com volem fer la jornada de vaga del 16 de Juny.

L鈥檃ssemblea per zoom ser脿 aquest dijous 8 de juny a les 17:30

El 16 de juny, quedem amb companys/es del nostre equip, del nostre projecte, anem a la mobilitzaci贸.