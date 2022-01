–

De parte de La Haine January 17, 2022 98 puntos de vista

Dilluns 17 Vaga Indefinida al Port de Barcelona

Delegats de CGT Mar y Ports s’han reunit els 煤ltims dies amb la directiva de CEMESA, MOORING i “Lanchas y Amarres” a mediaci贸 per negociar una sortida al conflicte. Despr茅s de diverses reunions i arribar a un preacord, aquest no ha estat aprovat per una majoria de l’assemblea celebrada a les 17.00h ahir dissabte

El conflicte arrenca amb el proc茅s d’integraci贸 de les tres empreses que donen servei al Port de Barcelona. El passat 2 de Novembre de 2021, les directives Cemesa, Mooring i “Lanchas y Amarres” es van reunir amb el delegat CGT de “Lanchas y Amarres” juntament amb la part social per informar del proc茅s d’integraci贸 de les tres empreses en una 煤nica empresa prestadora del servei d’amarrament al port de Barcelona. La nova companyia s’anomena AMARRADORES DEL PORT DE BARCELONA S.L.

Durant l’any passat, hi va haver diversos preavisos de vaga. Per l‘incompliment, per part de les empreses, del personal m铆nim requerit per a operar al Port; aix铆 com amb MOORING, de no complir l’equiparaci贸 salarial amb els treballadors de CEMESA, pactada per a finals d’enguany. CGT Mar sempre ha defensat i defensar脿 els drets de tots i totes els/les treballadores de MOORING.

La integraci贸 total es va fer el passat 1 de gener. La part social i treballadors divendres 14 de gener van realitzar una segona reuni贸 al CMAC de Barcelona, on l’empresa va proposar unes millores, ahir a la tarda es va fer una assemblea de treballadors d’amarrament i van decidir per majoria, no acceptar la proposta i anar a la Vaga dem脿 dilluns 17 de Gener, de manera indefinida, per a una millora en la seguretat, defensar els seus drets i un augment en la contractaci贸 que garanteixi uns m铆nims de personal per a fer els treballs d’amarrament, l’equiparaci贸 salarial i el pagament de serveis auxiliars i polival猫ncia. La convocat貌ria afecta a 104 treballadors que s贸n claus per al subministrament i serveis del Port i de la ciutat de Barcelona.

CGT mar i ports, continuaran vetllant pels drets i llibertats dels treballadors de la mar, i en general pels del conjunt de la classe treballadora.