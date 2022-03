–

DIMANCHE 13

COMMISSION SEXTA ZAPATISTE

Mexique,

le 9 mars 2022



DIMANCHE 13

脌 la Sexta nationale et internationale,

脌 celles et ceux qui ont sign茅 la D茅claration pour la vie,

Aux personnes honn锚tes du monde entier,

En accord avec quelques personnes, groupes, collectifs, organisations et mouvements de Slumil

K鈥橝jxemk鈥橭p, les communaut茅s zapatistes ont convenu de convoquer des mobilisations et des

manifestations contre TOUTES LES GUERRES capitalistes actuellement en cours dans plusieurs

endroits de la plan猫te. Pas seulement en Ukraine. Aussi en Palestine, au Kurdistan, en Syrie, sur les

territoires Mapuche et autochtones de toute la plan猫te et l脿 o霉 tant et tant de processus libertaires sont

attaqu茅s, poursuivis, assassin茅s, r茅duits au silence, perturb茅s.

En r茅ponse 脿 cet appel, nous avons convenu de participer aux mobilisations du dimanche 13 mars 2022 et

de continuer les actions contre les guerres que le syst猫me perp茅tue dans le monde entier.

Nous proposons donc de d茅marrer une campagne mondiale contre les guerres du capital, quelle que soit

leur g茅ographie. D鈥檕rganiser des concerts, des rencontres, des festivals, des r茅unions, etc. En bref, les arts

contre les guerres.

Nous appelons toutes les personnes honn锚tes, les groupes, les collectifs, les organisations et les

mouvements au Mexique et dans le monde 脿 se joindre aux activit茅s pour exiger l鈥檃rr锚t des guerres 脿 partir

du dimanche 13, 脿 leur rythme et 脿 leur mani猫re et en pr茅servant leur ind茅pendance et leur autonomie.

Pour leur part, les communaut茅s zapatistes se manifesteront, le dimanche 13 mars 2022, dans leurs

Caracoles, dans les chefs-lieux municipaux de San Crist贸bal, Yajal贸n, Palenque, Ocosingo, Las

Margaritas, Altamirano et dans les communaut茅s situ茅es le long de la route, avec plusieurs milliers de

zapatistes.

Contre toutes les guerres : tous les arts, toutes les r茅sistances, toutes les r茅bellions !

Depuis les montagnes du Sud-Est mexicain,

Commission Sexta zapatiste,

Mexique, mars 2022.

