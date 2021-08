–

En el ‘stiling’ de su mercamusica Yotuel no escatima en hacer ruido. Es la acci贸n por la acci贸n, la corrupci贸n de todo referente hist贸rico, incluso los m谩s sagrados de nuestra identidad. Ya no solo la negaci贸n de un “morir por la patria es vivir” de los mambises, que heredamos de los libertarios de la revoluciones francesas y haitianas, de los independentistas mediterr谩neos y nuestroamericanos; sino la revitalizaci贸n de posturas anexionistas y autonomistas. En un “vale todo” porque “todo vale”, porque para sostener su sue帽o de ser rico en Miami, no le bastaba ya la m煤sica, no le serv铆a tan solo Orishas.

El pasado domingo 25 de julio, en un febril arranque de colonizado, de pat茅tico autonomismo, vocifer贸 Yotuel: “Espa帽a es la madre patria y una madre nunca abandona a su hijo”. Entre banderas ib茅ricas y cubanas al grito de “si Cuba est谩 en la calle, nosotros tambi茅n”, cientos de cubanos y espa帽oles se manifestaron en Madrid, entre la plaza de Cibeles y la plaza de Callao.

A prop贸sito de sus acompa帽antes, coment贸 en su Twiter Abel Prieto, Presidente de Casa de las Am茅ricas: 芦Yotuel march贸 en Madrid x la libertad del pueblo cubano junto a una figura de Vox, cuya familia tuvo al parecer ingenios y esclavos en Cuba. Se le atribuye esta afirmaci贸n: 芦aquellos esclavos estaban mejor entonces que con Castro porque ten铆an empleo fijo禄. #NoAlFascismo禄.

Comentario del que se aprovech贸 el rapero, una vez m谩s, para victimizarse en su cuenta de Instagram, para intentar un contagio generalizador y una “transposici贸n” a lo Goebbels, para arrojar sobre el adversario los propios errores o defectos. Sin embargo, por su excesivo egocentrismo, poca lucidez y desinformaci贸n, evidenci贸 que no entendi贸 el trino; se tom贸 para 茅l lo que era para Rosario Monasterio. En todo caso el racista no es el intelectual cubano, sino sus “compa帽eros de viaje”.

No se sumaron a la manifestaci贸n “TODOS los partidos”, todas las rese帽as se refieren a l铆deres de PP y de Vox, muy pocos aluden a los de Ciudadanos; todos de orientaci贸n derechista. Tampoco Yotuel alcanza para contar lo que en Cuba pasa, sino lo que se cree, lo que interesadamente reflejan las trasnacionales de la derecha y lo que le cuentan desde la distancia. Por mucho bombo y platillo, no subvertir谩 a Perucho Figueredo, ni su past-kitsch sustituir谩 al Himno de Bayamo.

Resulta contradictorio que se reclame la democracia, acompa帽ado de quienes atentan contra ella en la “madre patria” de Yotuel. Que se reclame desde la exmetr贸poli, en nombre de todo el pueblo cubano, mientras se abrace a los l铆deres m谩s derechistas de la oligarqu铆a hispana. Que los que se venden como defensores del “sue帽o cubano” levanten sus pancartas junto a quienes sienten nostalgia por la pesadilla franquista.

Como que se marche al lado de Pablo Casado, actual l铆der del Partido Popular, agrupaci贸n pol铆tica cuyos fundadores fueron simpatizantes o colaboradores de Franco y que “en plena democracia espa帽ola despleg贸 la mala llamada ‘polic铆a patri贸tica’, una fuerza represora del Estado que trabajaba de manera encubierta e ilegal contra la misma democracia”. Que se haga respaldar por un partido que promovi贸 la llamada Ley Mordaza (2015), que limita la libertad de expresi贸n y por el que se han condenado a prisi贸n a decenas de artistas espa帽oles. Que se enorgullezca del espaldarazo de un l铆der como Casado, que considera que la Guerra Civil fue un estallido y no un golpe de militar encabezado por los generales Francisco Franco, Emilio Mola y Jos茅 Sanjurjo, en contubernio con otros poderes olig谩rquicos, nacionales y extranjeros; para quien la culpa fue del gobierno democr谩tico de la II Rep煤blica y no del golpista y posterior dictador.

Tambi茅n se vio en la marcha de Yotuel, cerquita de Pablo Casado, al golpista Leopoldo L贸pez, pr贸fugo de la justicia venezolana, condenado por instigar las guarimbas como parte del Plan La Salida que provoc贸 decenas de v铆ctimas luego del triunfo del presidente Nicol谩s Maduro. L贸pez es el l铆der fundador del partido Voluntad Popular (VP) y antes perteneci贸 al tambi茅n derechista Primero Justicia (PJ) que tuvo su g茅nesis en COPEI. A su vez, el partido Comit茅 de Organizaci贸n Pol铆tica Electoral Independiente (COPEI) se origin贸 en 1937, cuando Rafael Caldera cre贸 la Uni贸n Nacional de Estudiantes (UNE), una agrupaci贸n socialcristiana de tendencia falangista y de expresa simpat铆a hacia Franco. Otro de los fundadores de COPEI, Enrique D铆az Ruiz, luch贸 del lado del Caudillo, lleg贸 a ser capit谩n de requet茅s, el brazo militar de los mon谩rquicos carlistas navarros a las 贸rdenes del general Mola. En agosto de 1946, el falangista venezolano public贸 en La Religi贸n una carta al pol铆tico Rafael Caldera en la destilaba el caracter铆stico anticomunismo de los fascistas. En ella llamaba a la intervenci贸n extranjera, como hacen Yotuel y los dem谩s doblegados del panfleto “Patria y Vida”.

El “Monstruo de Ramo Verde” es hijo de Antonieta Mendoza de L贸pez, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos del grupo empresarial Organizaci贸n CISNEROS, y de Leopoldo L贸pez Gil eurodiputado desde el 2019 por el Partido Popular de Casado, Rajoy y Aznar. El venezolano y nacionalizado espa帽ol, fue uno de los auspiciadores de la telecomparecencia de Yotuel en el Parlamento Europeo; junto a la vicepresidenta de la Euroc谩mara la checa Dita Charanzov谩, del grupo Renew Europe y una de las mayores defensoras de las sanciones contra Cuba y Venezuela. En el acto telem谩tico tambi茅n particip贸 el farsante y golpista Juan Guaid贸, del partido V P.

El 25 de febrero, propiciado por los del PP, el MC devenido activista fue recibido en el Congreso espa帽ol para “tratar la dura represi贸n contra el arte cubano y la lucha por los derechos humanos” y donde solt贸 “perlas” como: “todo lo que he aprendido de libertad de expresi贸n ha sido en Espa帽a” y “hay una represi贸n dura contra el arte cubano y su pueblo, nos quieren sumiso y callados”. D铆as antes era condenado a seis meses de c谩rcel, por “enaltecimiento al terrorismo”, el rapero catal谩n Elgio (Alex Nicolaev), del colectivo La insurgencia. Por sumisi贸n o por miedo nada dijo Yotuel sobre este caso, tampoco ning煤n medio le pregunt贸. En 2017, ante la amenaza de su encarcelamiento, el rapero de Sabadell se帽al贸: “Me imagino a un cubano o a un venezolano amenazados con la c谩rcel por hacer rap protesta, habr铆a salido en todos los medios internacionales. En cambio pasa aqu铆 y nos dejan como terroristas”.

Por aquellos d铆as, aun estaban frescas las im谩genes de las protestas por la entrada en prisi贸n del rapero antimon谩rquico y antifascista Pablo Has茅l. Otro caso que pone en tela de juicio la cacareada libertad de expresi贸n y la calidad democr谩tica del Estado espa帽ol. Los socios “fachos” de Yotuel aprovecharon la ocasi贸n para acusar de violentos a todos los manifestantes, atacar los l铆deres de la izquierda espa帽ola y negar la condici贸n de artista al autor de “Juan Carlos el bob贸n”. No lo hizo Yotuel, pero s铆 Joan Manuel Serrat, Pedro Almod贸var y otros 200 artistas; salieron en defensa de Has茅l. Aunque nunca fue tendencia, ni era cubano, ni venezolano, ni un protegido de las tres grandes (Sony, Universal y Warner).

Seg煤n la organizaci贸n Freemuse, Espa帽a fue en 2018 y en 2019, el pa铆s con m谩s artistas condenados a prisi贸n. En 2019, fueron 14, m谩s que en Ir谩n (13), Turqu铆a (9), Myanmar (8), Egipto (6), China (5) y Rusia (4). Se trata del rapero Josep Miquel Arenas Beltr谩n (Valtonyc), el rapero Pablo Rivadulla (Pablo Has茅l) y los 12 miembros del grupo de rap La Insurgencia; juzgados por el “uso indebido de las leyes antiterroristas”, es decir por la Ley Mordaza, promovida y apoyada por los herederos de Franco.

驴Alguien ha visto o escuchado un solo pronunciamiento del due帽o de la marca “Patria y Vida”?

En la marcha convocada por Yotuel, tambi茅n se vieron, junto a integrantes del PP y Ciudadanos, algunos l铆deres del partido ultraderechista Vox. Entre ellos, la n煤mero tres de la formaci贸n verde, la pol茅mica Roc铆o Monasterio, nieta de un esclavista espa帽ol e hija de un latifundista cubano. Una de la protagonista del novel贸n pol铆tico espa帽ol; donde, como ha confesado en varias entrevistas, aprendi贸 el pastichero de democracia y libertades.

Ella no duda en escupir sartas de mentiras, en ametrallar su discurso excluyente y anticomunista, exacerbando el odio y el miedo. Considerada parte del “n煤cleo duro” de Vox, se le ha relacionado con c铆rculos ultraconservadores y ultracat贸licos. Su proyecci贸n es evidentemente racista y homof贸bica; nada que ver con la postura feminista y proLGTBI de Beatriz Luego, la esposa de Romero. Tampoco se mide para defender a los nost谩lgicos del franquismo. Vale apuntar que la portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid est谩 casada con Iv谩n Espinosa de los Monteros, orgulloso de sus or铆genes oligarcas y franquistas. Su t铆o bisabuelo fue embajador de Franco en la Alemania de 1940, por las redes se pueden ver fotos junto a Hitler. Para la pareja los inmigrantes son ciudadanos de segunda.

A la Monasterio se le vio el pasado 12 de julio, frente al Congreso de los Diputados; frente a las c谩maras acus贸 a la izquierda espa帽ola de 芦fomentar el neoesclavismo禄 por ir a los hoteles 芦castristas禄 y pagarles 芦los diezmos禄 a los l铆deres del r茅gimen para que 芦luego les llegue un m铆nimo euro todo ello al pueblo禄. Lo acompa帽贸 en aquella concentraci贸n el portavoz de Vox en el Ayuntamiento capitalino Javier Ortega Smith, quien reiter贸 su llamamiento internacional para bloquear al “r茅gimen castrista”, enti茅ndase sumar penalidades al pueblo de la isla.

“隆Fascista!”, “隆Fuera del Barrio!” y “隆Verg眉enza te ten铆a que dar!” le gritaron recientemente mientras paseaba una calle del barrio obrero de Lavapi茅s. “Me han dicho que me fuera de Lavapi茅s porque es un barrio obrero y no me he podido resistir”, reaccion贸 Monasterio en su cuenta oficial en Twitter. Por su parte, el diputado de ERC, Gabriel Rufi谩n, coment贸 el video: “Esto es lo que pasa cuando paseas por Lavapi茅s como si fueran los cultivos de ca帽a de az煤car esclavistas de tu abuelo en Cuba”.

No era la primera vez que la calificaban as铆. En un debate televisado entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, la candidata M贸nica Garc铆a, le record贸 a su rival de Vox que en su d铆a le tuvo que explicar qu茅 era el nazismo “porque no se enteraba”. “Usted, que es facha, ni siquiera sab铆a c贸mo se dibuja una esv谩stica, se lo tuve que explicar yo”, le reproch贸 la candidata de M谩s Madrid. En octubre de 2020, Pablo Fern谩ndez, miembro ejecutivo de Podemos y secretario general de Castilla y Le贸n, frente a su compulsi贸n “democr谩tica” de no dejar hablar, le solt贸: 芦Yo entiendo que no tengas argumentos, pero d茅jame hablar, por muy fascista que seas禄. Se discut铆a la “‘toque de queda” como medida contra el coronavirus en toda Espa帽a, apoyada por todas las comunidades excepto por la de Madrid y la del Pa铆s Vasco. Para Fern谩ndez “Todas las medidas que se tomen tienen que estar avaladas por criterios sanitarios, creemos que hay que conjugar la econom铆a con la vida y esto se hace contratando sanitarios antes que curas, contratando sanitarios antes que banderas禄. La Monasterio, defensora de los intereses de los capitalistas, de sus electores comerciantes y empresarios, en una muestra m谩s de su pr谩ctica goebbeliana le replic贸: 芦Quer茅is restringir las libertades de los espa帽oles, dilo禄.

Como se ha se帽alado, Vox devino en catalizador organizativo de muchos cuadros y militantes de agrupaciones fascistas o filofascistas como Democracia Nacional (DN), Espa帽a 2000 y Hogar Social Madrid (HSM). De hecho, muchos de sus dirigentes tambi茅n comparten esta procedencia. Igual se ha hecho evidente que los que no militaron en estas organizaciones tienen como referentes ideol贸gicos a figuras del fascismo espa帽ol, que los admiran hasta el punto de pedir renombrar a un colegio p煤blico como Francisco Franco.

El secretario general de Vox Javier Ortega Smith exhort贸 a “No olvidar” al Franquismo, en un art铆culo de 1986. “No podemos olvidar el pasado de la Falange, no podemos olvidarnos de aquellos momentos de elaboraci贸n de nuestra doctrina, momentos en los que nuestros mejores Jos茅 Antonio, Onesimo, Ramiro, Julio, crearon la doctrina m谩s joven y grande de Europa”. En noviembre de 2018, ante simpatizantes y posibles donantes del nuevo partido, Ortega Smith enunci贸: “Yo os lo confieso, que Jos茅 Antonio Primo de Rivera para m铆 es uno de los grandes hombres de la historia, un magn铆fico abogado, un magn铆fico patriota, un gran ide贸logo pol铆tico y que en su tiempo supo dar respuesta a las necesidades que se le requer铆an en aquel momento, que se enfrent贸, como nos estamos enfrentando todos, a los enemigos de la patria. Los enemigos de la patria van cambiando de nombre y de formas, pero siempre son los mismos, los que vienen amenazando nuestra unidad y nuestra libertad”.

Durante una visita a la localidad de Collado de Segura (Alicante), Ortega Smith dio a entender que los fusilamientos franquistas fueron “con amor”. Como puede verse en una intervenci贸n grabada, asegur贸 que asegurado que la cruz que conmemoraba a Los Ca铆dos, retirada en cumplimiento de la Ley de Memoria Hist贸rica, y que una vecina proyectaba todas las noches sobre la pared de la Iglesia, estaba “recordando hechos tristes s铆, personas fusiladas en una guerra, pero sin odio, con amor”. En otra oportunidad, reconoci贸 los “aportes” de la dictadura franquista y declar贸 que entend铆a la colonizaci贸n de Espa帽a como una evangelizaci贸n, un bien para los pueblos latinoamericanos y no un genocidio. Por cierto, esa alabanza del coloniaje, parte del bagaje de valores de Vox, parece no importarle a Yotuel, descendiente de esclavos, como este escribidor.

El l铆der de Vox, Santiago Abascal, es nieto del diputado provincial durante la dictadura franquista Manuel Abascal Pardo e hijo del hist贸rico de Alianza Popular, Santiago Abascal Escuza. Se afili贸 al PP cuando cumpli贸 los 18 a帽os y como su antiguo partido, se ha definido como “liberal”. En otras ocasiones, los de VOX se presentan como “conservadores”, tambi茅n de “extrema necesidad”, cuando son acusados de “extrema derecha” por sus declaraciones marcadamente neofascistas. O de “super fachas” para banalizar la etiqueta que mejor los cataloga. Fachos de nuevo tipo, postmodernos, en tiempos de redes sociales y espectacularizaci贸n de la pol铆tica. Con sus discursos disruptivos y palabras altisonantes consiguen ser trending cotidianamente, estar en todos los plat贸s de televisi贸n.

A tono con las recomendaciones de Steve Bannon (“Deja que te llamen racista. Que te llamen xen贸fobo. Que te llamen nativista. Ll茅valo como una insignia de honor”), los de Vox lanzaron en 2019, el 煤ltimo d铆a de la campa帽a electoral de Santiago Abascal, un rap sobre el “orgullo” de ser super-facha. Un “joya” de manipulaci贸n simb贸lica y del nacionalismo instrumentalizado. Con la intenci贸n de cooptar la rebeld铆a, o m谩s bien la rebeld铆a de papel. Buscando sumar a los j贸venes amaestrados por las industrias culturales, como muchos de los que participaron en los disturbios del 11 de julio, en una docena de localidades de Cuba.

“Superfacha” fue intencionalmente cocinado, con tropos subliminales, aceitados con la s谩tira. Protagonizado por la rapera espa帽ola Sof铆a Rinc贸n, quien dijo en una entrevista: 芦Abascal es un semental禄 y 芦le dejar铆a darme patriarcado del bueno禄, y Bertrand Ndongo, inmigrante de origen camerun茅s, adorador de Vox y enemigo de Podemos, asesor de la Monasterio y expulsado de Twitter por racista.

En el videoclip, se muestra c贸mo la tambi茅n performer recibe el 芦poder铆o espa帽ol禄 al ponerse 芦una pulsera facha禄, con la que es capaz de repeler 芦los ataques de los progres禄. Orgullosa de su nueva condici贸n y acompa帽ada por su maestro, camina por las calles de una ciudad en busca de su misi贸n: 芦Ahora debemos usar estos poderes para el bien, cosas de salvar Espa帽a y todo eso tan fet茅n禄. Los “superfachas” enfrentan a un joven espa帽ol “progre”, (t茅rmino que usan para englobar a la izquierda y el Partido Socialista espa帽ol), que lleva una camiseta republicana y en el cuello un pa帽uelo palestino, con una computadora con el logotipo de la hoz y el martillo. Ejemplo de cat谩logo del principio goebbelsiano del “contagio” y la simplificaci贸n del enemigo, “reunir diversos adversarios en una misma categor铆a o individuo”. Al final, los superh茅roes de Vox, consiguen convertir al pogre espa帽ol en un nuevo super-facha, gracias a los ultrapoderes que les da la bandera espa帽ola.

Ahora, a ra铆z de los sucesos en Cuba del 11 de julio, los herederos de Franco critican al gobierno espa帽ol por no reconocer a Cuba como una “dictadura”. Sin embargo, han negado tal calificativo para el r茅gimen impuesto por el “General铆simo” En noviembre de 2018, le preguntaron a Eugenio Molt贸, diputado de Vox por M谩laga, 驴cree que el franquismo es una dictadura s铆 o no? Y este respondi贸 que no, negando las declaraciones del propio Franco: “Un estado totalitario armonizar谩 en Espa帽a el funcionamiento de todas las capacidades y energ铆as del pa铆s, en el que, dentro de la Unidad Nacional, el trabajo, estimado como el m谩s ineludible de los deberes, ser谩 el 煤nico exponente de la voluntad popular. Y merced a 茅l, podr谩 manifestarse el aut茅ntico sentir del pueblo espa帽ol a trav茅s de aquellos 贸rganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociaci贸n y la corporaci贸n, har谩n cristalizar en realidades nuestro ideal supremo”.

Ciertamente, algunos planteos de Yotuel son meras vulgarizaciones de las pr谩cticas discursivas de Vox, de sus falacias y manipulaci贸n hist贸ricas. Como esas, con las que justifican su apolog铆a al franquismo. Para contraponerse a la Ley de Memoria Hist贸rica, aprobada en 2007, arguyen que se trata de un texto 芦liberticida禄 que supone un 芦ataque directo a la libertad ideol贸gica individual禄, ya que busca 芦se帽alar a buenos y malos禄 en la Historia de Espa帽a. Para lo de Vox, la norma es un 芦atentado contra la libertad pol铆tica, de pensamiento y de c谩tedra禄 y 芦un instrumento para enfrentar y dividir a los espa帽oles con una visi贸n obligada de buenos y malos禄. Es lo que hace el rapero, cuando intentan banalizar la convicci贸n revolucionaria expresada en el “Patria o Muerte”.

En todo caso, Vox no es un partido inclusivo, o del “y”, como cantinflea el rapero. Su ideograma es proyectado como dilema “la Anti-Espa帽a o la Espa帽a viva”, disyuntivas como “o la dictadura progre o la libertad de los espa帽oles”. No tolera esto y lo otro, sino que basa su movilizaci贸n en campa帽as contra determinadas posturas y discursos, contra “el suicidio de Espa帽a”; exacerbando la repulsa y la estigmatizaci贸n del “otro”, de los inmigrantes, los de abajo, los no propietarios, los de la izquierda. Heredan de los fascistas un enfermizo nacionalismo y un anticomunismo compulsivo. Y el vicio por la mentira y la manipulaci贸n de las emociones. Yotuel dijo en la marcha que su partido era el humanismo, la misma falacia que ha repetido Roc铆o Monasterio.

Ya lo dijo Sergio Villalobos, el neoliberalismo es “una organizaci贸n general de los cuerpos de acuerdo a criterios productivistas que emanan de una determinada antropolog铆a filos贸fica, no exenta de elementos fascistas”. En el fondo, advirti贸 el economista h煤ngaro Karl Polanyi, ese utopismo liberal o neoliberal est谩 condenado a derivar en el autoritarismo, e incluso en el fascismo absoluto; en un r茅gimen donde las “buenas libertades” -la libertad de conciencia, la libertad de expresi贸n, la libertad de reuni贸n, la libertad de asociaci贸n, la libertad de elegir el trabajo- se extinguen finalmente por la primac铆a de las “malas libertades”, las libertades de las empresas. El inter茅s de los empresarios, la maximizaci贸n de sus ganancias, termina aplastando el “bien com煤n”.

Los elegidos, los triunfadores en la arena comercial, los m谩s h谩biles en posicionar sus marcas, se consideran los m谩s aptos para ejercer la libertad, la libertad de “persuadir y sugerir”. Esa libertad que el “Padre de las relaciones publicas”, Edward Louis Bernays, calific贸 como “la esencia primordial en los procesos democr谩ticos”. Una “ingenier铆a del consentimiento” que entra帽a como know how: 1) saturar el mercado de la informaci贸n, 2) usar la agitaci贸n emocional para llevar a la elecci贸n racional y 3) demonizar al enemigo. F贸rmula asumida por unos de los admiradores de Bernays, el propagandista nazi Joseph Goebbels, y que gu铆a el performance de las agrupaciones e influencers con los que se asocia Yotuel.

Ellos, como se ha hecho caracter铆stico de los fascismos hist贸ricos, se venden como novedad y etiquetan como “viejo” a las pr谩cticas pol铆ticas de sus adversarios. Luchan a capa y espada contra el comunismo, al que estigmatizan como una c谩ncer, insaciable y contagioso. Para los fascistas, seg煤n el fundador de las JONS, Ramiro Ledesma Ramos, “la primera incompatibilidad de tipo irresoluble” se da frente a los marxistas, los rojos, los bolcheviques; para ellos “El marxismo es la soluci贸n bestial, antinacional y antihumana que representa el clasismo proletario”. “Tan irresoluble, que solo la violencia m谩s implacable es una soluci贸n”. De ah铆 el odio que se desata en las redes, los llamados incendiarios y la incitaci贸n a linchar comunistas que inundaron las redes previo, durante y despu茅s del domingo 11 de julio; desde los perfiles “anticastristas” que viralizaron el hastag SOSCuba y que publicitan como “rupturista” y “novedosa” la consigna de Yotuel.

Con el Patria y Vida se pretende encender la fe en el fin de los conflictos entre cubanos, como si se tratara de un borr贸n y cuenta nueva, del The end de la historia y de las ideolog铆as en la Mayor de las Antillas. Se vocifera un discurso 煤nico desde una ultra-Cuba, en el exilio, virtual y fragmentada; se intenta suplantar el coro nuestro y representar a todos los que habitamos en el archipi茅lago. Se posicionan en un “humanismo”, un “partido de los derechos humanos” que presentan como algo superior, sobre los partidos y sobre las diferencias de clases. Para ilusionar e entusiasmar a los acribillados por el bloqueo y la postmodernidad, amaestrados por las imperialistas industrias culturales a trav茅s de sus manufacturadas “estrellas”.

As铆 como Franco, mediante la Ley de Responsabilidades Pol铆ticas institucionaliz贸 como fechas universales, para todos los espa帽oles, las que marcaron el triunfo de los golpistas; Yotuel, a golpe de posts y de likes, intenta instaurar el 11 de julio como el “D铆a del Patria y Vida”. Para ello, cuenta con el respaldo de agrupaciones filofascistas y de la ultraderecha, asentadas en Europa y en La Florida. Y con las transnacionales de la desinformaci贸n que lo venden como el l铆der de la oposici贸n en Cuba.

La elecci贸n de Yotuel es bien rentable y funcional. Como es la hora de los influencers, nada mejor que un colonizado con la m谩scara de los a dominar. Ignorante de la historia de su pa铆s y que asume la pol铆tica como un emprendimiento. Al que poco le importa reunirse con el partido que sea, sea derechista o fascista. Quien apuesta lo mismo por el autonomismo que por el anexionismo, si de vender su marca se trata. Desconocedor de las complejidades de la pol铆tica, y que por tanto se dejar谩 maniobrar por los que s铆 saben manipular a las masas. Para el MC devenido activistas, la libertad y la democracia es la posibilidad de elegir a este u otro partido, como cambiar los canales en la Televisi贸n. Eso, como ha confesado en varias entrevistas, lo aprendi贸 en Europa. Al final, lo de unos y de los otros, la movida de los “famosos” y la de los pol铆ticos”, es estar en el plat贸 de la TV, en la vox p贸puli y en el top trending. Haciendo mucho ruido, recurriendo a la falacia y al simulacro, victimiz谩ndose y apuntando en sus adversarios sus propios errores.

Es lo que ha aprendido con pol铆ticos como su nueva socia Isabel D铆az Ayuso, la que en plena campa帽a por la Comunidad de Madrid conquist贸 titulares y portadas con su pol茅mica frase: 芦Cuando te llaman fascista est谩s en el lado bueno de la historia禄.

Con la Ayuso se reuni贸 Yotuel el pasado 2 de agosto, horas despu茅s de su encuentro con congresistas cubanoamericanos y con el nuevo Cesar de la Casa Blanca. En el breve encuentro con la prensa el rapero repiti贸 su vacuo discurso, plagados de falacias y frases hechas, y una vez m谩s se autotitul贸 la voz del mayoritariamente independentista pueblo cubano. Dos semanas antes y en la misma Casa de Correos de Madrid, la m谩s medi谩tica opositora del actual presidente espa帽ol hab铆a recibido al guarimbero y l铆der de Voluntad Popular Leopoldo L贸pez; “para analizar la situaci贸n de Venezuela y Cuba”, as铆 como el 芦crecimiento del autoritarismo en Hispanoam茅rica禄, seg煤n un comunicado del Ejecutivo regional. 芦Que ning煤n pa铆s vuelva a caer en una dictadura ante la inacci贸n c贸mplice del resto. Que la ruina y el hambre no nos sean indiferentes禄, tuit贸 por aquellos d铆as la Ayuso; en vez de ocuparse de los pobres que tiene m谩s cerca, en La Ca帽ada Real de Madrid.

Como se帽al贸 Pablo Iglesias, “el PP de Madrid es trumpista, asume la mentira como arma pol铆tica禄 y 芦Lo que llaman libertad es volver a los privilegios”. “Quieren seguir destruyendo lo p煤blico para convertir a Madrid en algo distinto a la democracia. El PP no se puede ir de rositas. Vox es una escisi贸n del Partido Popular禄, record贸 el entonces candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. A juicios de Iglesias, D铆az Ayuso parec铆a “m谩s la candidata de la ultraderecha que Roc铆o Monasterio禄.

Para las pasadas elecciones del 4M, fundament贸 el escritor Juan Jos茅 Torres N煤帽ez, la Ayuso vendi贸 un discurso vac铆o hablando del peligro y del miedo al “social-comunismo” y de “la necesidad de luchar contra el comunismo por medio de la libertad. Para infundir miedo a los votantes, ante la nueva “zarpa inicua del cruel bolchevismo” que representaba Unidas Podemos. Su ret贸rica result贸 muy familiar a la de los peri贸dicos de la Guerra Civil espa帽ola del d铆a en que Franco, con su “excelsa Santa Cruzada”, entr贸 en Madrid, a finales de marzo de 1939.

芦Tras su derrota al final de la Guerra Fr铆a, rehacen el nuevo socialismo bolivariano: ALBA, con el objetivo de convertir todo el continente en una gran Cuba como la de Fidel, pero ya no dependiente de la Uni贸n Sovi茅tica, sino de poderes tan fiables y democr谩ticos como Ir谩n y tent谩culos en los grupos terroristas y agitadores del mundo entero, con una l铆nea de negocio consolidada: el narcotr谩fico禄, afirm贸 Ayuso en un art铆culo publicado en ABC. Para la pol铆tica, el Foro de S茫o Paulo, las protestas de Chile, Ecuador, Colombia (a las que llama revueltas vand谩licas) y el Black Lives Matter, son “sucursales de la misma corporaci贸n totalitaria”.

Este furibundo anticomunismo, indistingue a los herederos de las huestes franquistas, aliados de causas de las agrupaciones m谩s derechistas de la contrarrevoluci贸n cubana.

En la cabecera de la marcha de Madrid, sosteniendo un cartel con el lema Patria y Vida se vio al contrarevolucionario cubano Sayde Chaling-Chong Garc铆a, cuyo anticomunismo lo llev贸 a ingresar en el partido de Abascal en 2018. Se dio a conocer como uno de los tres 芦militantes de raza negra禄 de Vox, y tuvo su momento de gloria cuando a finales del 2019 denunci贸 lo que era un secreto a voces: en el su partido hay procesados por delitos de odio y exmiembros de partidos fascistas. Se refer铆a espec铆ficamente a M贸nica Lora, ex dirigente de Plataforma per Catalunya (fundado por el supremacista catal谩n Josep Anglada), procesada por delito de odio contra los inmigrantes por la campa帽a que llev贸 a cabo el partido de Josep Anglada en 2011, y a Jordi de la Fuente, antiguo militante del partido neonazi Movimiento Social Republicano (MSR). Trapos sucios que enarbol贸 cuando se le cortaron sus aspiraciones de ser parte de la cabeza de Vox en Barcelona. El percusionista y admirador de Donald Trump, finalmente expulsado de la xen贸foba y racista formaci贸n, fue uno de los impulsores de la manifestaci贸n del 25 de julio, como l铆der del colectivo Patria y Vida y Presidente de la Alianza Iberoamericana Europea Contra el Comunismo (AIECC).

El Secretario General de la AIECC, L谩zaro Mirelis y tambi茅n l铆der del movimiento Acciones por la Democracia y secretario de Comunicaciones de Somos+, estuvo entre los principales organizadores y promotores de la manifestaci贸n protagonizada por Yotuel. Hab铆a compartido d铆as antes frente al Congreso de los Diputados voz y c谩mara con los l铆deres de Vox Roc铆o Monasterio y Javier Ortega Smith. Contradictoriamente, siendo inmigrante y gay, est谩 afiliado a Vox, abiertamente hom贸fobo y cuyos l铆deres han sido tendencias en las redes por sus posturas antinmigrantes. Mireles y Chaling-Chong han sido los organizadores de varias concentraciones contrarrevolucionarias y de numerosas provocaciones frente a representaciones de la Cuba Soberana en la “madre patria de Yotuel”.

El bien cercano amigo de Mirelis y coequipero en Somos+, Eliecer Avila, se reuni贸 con Manasterio hace unos a帽os. La consider贸 “la esperanza de los que queremos vivir (en Cuba) en la verdad y la libertad”. Enti茅ndase, restaurar la Cuba de antes de 1959, el “sue帽o cubano” de Yotuel, seg煤n comparti贸 en una directa con el “pol铆tuber” radicado en los EE.UU., a quien el due帽o de Chacleta Record llam贸 “Maestro”. “隆Qu茅 ilusi贸n me da hablar contigo! – expres贸 el alumno. Al final de aquella trasmisi贸n se incorpor贸 el ciberactivista Carlitos Madrid, a quien se lo captaron junto a Leopoldo L贸pez en la marcha del 25 de julio. En aquella ocasi贸n el tambi茅n vocero de Yotuel, demand贸 una Cuba pluripartidista, con partidos fascistas incluidos.

Sin embargo, es dif铆cil imaginar a estos “dem贸cratas”, en esa copia de Espa帽a o de Miami que pretenden instaurar aqu铆, tolerando a los partidos de izquierda, o comunistas, a los que criminalizan constantemente. Todos, los nost谩lgicos del franquismo y sus asociados, apoyaron la retirada del nombre “Che Guevara” de una calle y un parque en Zaragoza. 芦V谩yase a vivir a Cuba禄, fue la respuesta del alcalde de Zaragoza a Alberto Cubero, secretario general del Partido Comunista Espa帽ol en Arag贸n quien critic贸 la moci贸n de los partidos derechistas.

Entre los que se manifestaron alegres por la decisi贸n estuvo el escritor anticomunista Jacobo Machover, autor del denigrante libro La cara oculta del Che y otro apologista del Patria y Vida. Machover, junto a la Asociaci贸n Europea Cuba Libre, manifest贸 su respaldo al atentado terrorista a la sede de la embajada de Cuba en Par铆s.

El dramaturgo y poeta alem谩n Bertolt Brecht lo advirti贸 a inicios del golpe fascistas en Espa帽a: “Uno puede detener el golpe, si sabe cu谩ndo cae y hacia d贸nde y por qu茅, y para qu茅 cae”. Con saber de los or铆genes, intereses y posturas de los socios “fachos” de Yotuel, aliados de clases de los odiadores de Miami, podemos avizorarlo: el “golpe blando” caer铆a sobre los cubanos humildes, para restaurar la dictadura del mercado.

Con tales socios, empujando al “sue帽o cubano de Yotuel”, 驴qu茅 esperar?, 驴qu茅 Patria y buena vida, para qui茅nes?

