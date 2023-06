L’Associació Catalana de Professionals d’Antropologia tanca curs amb aquest acte que servirà per presentar la feina feta per les estudiants de prà ctiques de l’entitat, reflexionar sobre la professionalització de l’antropologia a partir de noves dades i, també, generar un espai de trobada social per als nostres associats / es i simpatitzants. En concret, presentarem els resultats de dues recerques desenvolupades per les estudiants de prà ctiques que hem acollit aquest curs: un seguiment d’ofertes laborals vinculades a l’antropologia al llarg de tot un trimestre – continuació ampliada del que vam fer el curs anterior- i una anà lisi de la situació laboral dels socis i sòcies de l’entitat.

En acabar la presentació i debat, tertúlia informal tot fent una cervesa, refresc o el que es vulgui!