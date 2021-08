Dinamarca y Costa Rica se han puesto a la cabeza de una iniciativa destinada a fijar una fecha para eliminar la producci贸n de petr贸leo y de gas y para prohibir nuevas prospecciones, informa la agencia Reuters. El objetivo es crear una gran alianza de pa铆ses que se sumen a la idea. Ya hay varios sopes谩ndola, como Nueva Zelanda, y otros que prefieren seguir evitando el problema. Entre estos 煤ltimos destaca el Reino Unido, quien organiza y alberga la pr贸xima cumbre clim谩tica de la ONU, la COP 26, que tendr谩 lugar en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre.

Este proyecto internacional recibe el nombre de Alianza M谩s All谩 del Petr贸leo y el Gas (BOGA por sus siglas en ingl茅s, Beyond Oil and Gas Alliance). Aunque todav铆a est谩 en fase de borrador, se trata, en pocas palabras, de marcar unas fechas en el calendario para que los pa铆ses desarrollados y aquellos en v铆as de desarrollo reduzcan gradualmente la producci贸n de combustibles f贸siles. Es un trabajo que ya deber铆a haberse hecho si se tuviera la sincera determinaci贸n de cumplir con el Acuerdo de Par铆s. No ha sido as铆, como es sabido.

Dinamarca, uno de los promotores de esta alianza, es uno de los mayores productores de petr贸leo de Europa. Extrae este compuesto en sus aguas territoriales del Mar del Norte (sus posesiones albergan 407 islas, adem谩s de los territorios dependientes de Groenladia y las Islas Feroe) y lo exporta a terceros pa铆ses, en especial a Suecia. Un estudio indicaba, hace ya a帽os, que las reservas danesas de hidrocarburos estaban termin谩ndose y que ya no ser铆a capaz de seguir export谩ndolos m谩s all谩 de 2030.

Adelant谩ndose a los acontecimientos y enarbolando la bandera verde, Dinamarca decidi贸 en 2020 poner fin a la extracci贸n de petr贸leo y gas. No inmediatamente, por supuesto. 芦Queremos ser clim谩ticamente neutrales en 2050, y si queremos tener alguna credibilidad en eso, entonces esta es una decisi贸n necesaria禄, afirm贸 el ministro dan茅s para el Clima, Dan Jorgensen. Para entonces, dentro de 29 a帽os, quedar谩 muy poco petr贸leo que extraer de sus pozos. Este punto parece claro despu茅s de realizar prospecciones durante d茅cadas (concretamente desde 1972); ya resignados, han prohibido las exploraciones para encontrar nuevos yacimientos.

驴Qui茅n se sumar谩 a la alianza?

La gran inc贸gnita est谩 en saber qu茅 pa铆ses productores de gas y petr贸leo (que no atraviesan la misma escasez de Dinamarca) se sumar谩n a su alianza. En principio, Arabia Saud铆 y Rusia, dos naciones cuyas econom铆as est谩n estrechamente ligadas a la producci贸n de combustibles f贸siles, parecen descartados. Otros, como Estados Unidos o el Reino Unido, a煤n no han expresado su opini贸n acerca de BOGA. Sus gobiernos anuncian proyectos de reducci贸n en la emisi贸n de gases de efecto invernadero, pero reh煤san poner una fecha para detener la producci贸n de hidrocarburos. Una cosa es dejar de quemar y otra, muy diferente, dejar de vender.

芦Ahora mismo estamos viviendo una paradoja禄, explicaba Jorgensen, uno de los portavoces de la alianza. 芦Muchos pa铆ses se han puesto una fecha para lograr la neutralidad clim谩tica pero, en realidad, siguen planeando producir petr贸leo y gas despu茅s de ese d铆a禄. Y, por supuesto, siguen realizando prospecciones.

El impacto en la naturaleza de estas prospecciones (ya prohibidas por los daneses) es enorme. Hay varios m茅todos de saber si existe una bolsa de petr贸leo o gas susceptible de ser extra铆da. Uno de ellos es el llamado m茅todo s铆smico de reflexi贸n. En pocas palabras, se trata de bombardear la zona y enviar las ondas de estas explosiones al fondo marino. Antes se hac铆a con dinamita, ahora con enormes ca帽ones de aire comprimido. El an谩lisis de estas ondas funciona como un esc谩ner del subsuelo, que revela si merece la pena o no perforar el terreno.

Costa Rica, el otro impulsor de la alianza BOGA, est谩 redactando un proyecto de ley para prohibir, como sus colegas daneses, los sondeos en busca de combustibles f贸siles. Y para que tampoco lo haga ning煤n futuro gobierno costarricense. La diferencia con Dinamarca es sensible: pudiendo hacer exploraciones, no las har谩. Y nunca ha extra铆do petr贸leo. Andrea Meza, su ministra de Medio Ambiente, quiso subrayar esta determinaci贸n: 芦Costa Rica representa el compromiso y la decisi贸n de un pa铆s en v铆as de desarrollo que tiene la posibilidad de explorar pero que toma una decisi贸n valiente y decide apostar por otro modelo. Y as铆 nos encaminamos hacia la econom铆a del futuro禄.

Meza asegur贸 que ha tanteado a Espa帽a y a Portugal para que se unan a la alianza. Portugal lo estudia pero a煤n no se ha sumado; el gobierno espa帽ol, preguntado por la agencia Reuters, no ha expresado ninguna postura al respecto.