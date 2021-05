El valor del dinero es el m谩s importante de cualquier econom铆a: por eso su manipulaci贸n es el arma m谩s poderosa del imperialismo

Un error frecuente en el discurso, incluyendo el de algunos economistas, es el relacionado con el dinero 鈥渋norg谩nico鈥 el cual definen como 鈥渁quel que no est谩 respaldado en la producci贸n real de la econom铆a鈥.

Comenzamos diciendo que el dinero 鈥渋norg谩nico鈥 no existe como categor铆a econ贸mica. El dinero adicional siempre tendr谩 un 鈥渞espaldo鈥 en la producci贸n, 茅ste ser谩 mayor o menor dependiendo de qu茅 tan lejos de la plena capacidad productiva se encuentre esa econom铆a.

En el caso venezolano actual y dado que estamos en guerra econ贸mica, se debe incorporar un aspecto adicional al an谩lisis: la cantidad de dinero que se est谩 requiriendo es para restablecer los niveles de consumo de los hogares que han sido afectados por el ataque criminal al bol铆var.

Veamos un ejemplo.

Supongamos que se trata de una econom铆a en la que se producen tres bienes: harina de ma铆z, queso y caf茅. Supongamos primero que, en esa econom铆a no existe el dinero sino el trueque. Dependiendo del trabajo materializado en el proceso de producci贸n 1 Kg de harina equivale y puede intercambiarse por 陆 Kg de queso y por 陆 Kg de caf茅. Por lo tanto, 陆 Kg. de queso equivale a 陆 Kg de caf茅.

Todo funciona bien en el intercambio hasta que el propietario del caf茅 no quiere adquirir queso, pero 茅ste si quiere caf茅. Surge entonces el dinero, cuyo valor, en un primer momento en la historia, depend铆a del valor del oro y la plata, una mercanc铆a que por sus caracter铆sticas todos quer铆an atesorar. Dependiendo del valor del oro y la plata, es decir, del trabajo materializado en su producci贸n, se har铆an las equivalencias con el resto de las mercanc铆as.

Supongamos que 1 onza de oro equival铆a a 1 Kg de harina, 陆 onza de oro a 陆 Kg de caf茅 y 陆 onza de oro a 陆 Kg de queso. Ahora el propietario del queso le dar谩 al del caf茅 1 onza de oro a cambio de 1 kg de caf茅. Como el oro es muy pesado y dif铆cil de dividir para aquellos que solo quieren 100 gramos de caf茅, se opt贸 por convertirlos en billetes y monedas, m谩s livianos y divisibles. Arbitrariamente se decidi贸 que 1 onza de oro equivaldr铆a a 100 bol铆vares (bs), por lo tanto, 陆 onza de oro equivaldr铆a a 50 bs. Ahora 1 Kg. de harina tendr谩 un precio de 100 bs., el precio de 陆 Kg de caf茅 ser谩 50 bs. y el 陆 de queso tambi茅n 50 bs.

Esa decisi贸n de que 1 onza de oro equivaldr铆a a 100 bs. es arbitraria, perfectamente pudo haberse establecido que 1 onza de oro equivaldr铆a a 10.000 bs. o a 1 bol铆var. 驴Qu茅 efecto hubiese tenido que la equivalencia hubiese sido 200 en vez de 100? Respuesta: la denominaci贸n m谩s o menos alta de los billetes y por supuesto la cantidad de dinero que circula en esa econom铆a: si se hubiese decidido que 1 onza de oro equivale a 200 Bs, entonces en esa econom铆a circular铆an 2 veces m谩s bol铆vares, pero la cantidad de bienes producidos seguir谩 siendo la misma.

Esto no es cualquier detalle, distinguir entre el valor del dinero y la cantidad de dinero que circula en la econom铆a es crucial para comprender lo que actualmente ocurre en Venezuela.

Luego, en 1944, los poderosos decidieron en Bretton Woods que las equivalencias del dinero de todas las econom铆as se har铆an con respecto al d贸lar y no al oro. Entonces, por ejemplo, si 1 onza de oro equival铆a a 1 d贸lar, entonces 100 bs. equivaldr铆an a 1 d贸lar. M谩s tarde en 1973, unilateral y arbitrariamente decidieron que el valor de 1 d贸lar ya no equivaldr铆a a 1 onza de oro, sino que equivaldr铆a a la confianza, o sea, a cualquier cosa.

En esa econom铆a se producen en un mes 100 Kgs de harina, 50 Kgs de caf茅 y 10 Kg de queso.

En t茅rminos monetarios ser铆an 10.000 bs. de harina (100 Kgs por 100 bs./Kg), 5.000 bs. de caf茅 y 1.000 bs. de queso, la producci贸n total es 16.000 bs. mensuales. Hay 10 trabajadores y el salario de cada trabajador es 300 bs. mensuales que le alcanzan para 1 kg. de harina, 1 de queso y 1 de caf茅 al mes, con eso viven ellos y su prole. En esa econom铆a circulan 16.000 bs. La ganancia mensual que se reparte entre los due帽os del capital es 13.000 bs., 81,2% de lo que se produce.

Suponga ahora que, de manera repentina, arbitraria y con objetivo pol铆ticos y de guerra, un cuarto agente de la econom铆a interviene desde fuera e independientemente de lo que se produce y cu谩nto, dice que la equivalencia del bol铆var con respecto al d贸lar ya no es 100 bs. por d贸lar sino 200 bs., es decir, disminuye el valor del bol铆var, lo deprecia. En ese caso las equivalencias del dinero con la harina, el queso y el caf茅 tambi茅n variar谩n: ahora 1 Kg de harina tendr谩 un precio de 200 y no de 100, el 陆 de queso equivaldr谩 a 100 bs. y no 50, de la misma manera el del caf茅. Los neocl谩sicos lo llaman paridad de poder de compra.

Si se fijan bien, la relaci贸n de intercambio entre la harina, el queso y el caf茅 sigue siendo la misma, 1 Kg de harina equivale a 陆 de queso y 陆 de caf茅, lo que vari贸 es la equivalencia con respecto al dinero.

Imagine que, en el mejor de los escenarios, el precio del valor de la fuerza de trabajo tambi茅n se expresara seg煤n la nueva equivalencia del dinero. Ahora, el salario ser铆a 600 y no 300 bs. Eso implicar铆a que, primero, el trabajador tendr铆a el mismo poder adquisitivo o salario real, es decir, puede seguir adquiriendo 1 Kg de harina, 1 de queso y 1 de caf茅, por lo tanto, en esa econom铆a se seguir谩 produciendo los mismos 100 Kgs de harina, 50 Kgs de caf茅 y 10 Kg de queso.

Es la misma econom铆a, los mismos 10 trabajadores que siguen produciendo y consumiendo la misma cantidad de mercanc铆as y el intercambio entre cada mercanc铆a sigue siendo igual.

La diferencia es que, ahora, en t茅rminos monetarios, debido a la depreciaci贸n inducida del bol铆var, la producci贸n nacional, aunque sigue siendo 100 Kgs de harina, 50 Kgs de caf茅 y 10 Kg de queso equivaldr谩 a 32.000 bs. de producci贸n nacional y no a 16.000 bs. En cuanto a la cantidad de dinero que deber铆a circular en esa econom铆a, ahora deber铆a ser mayor, es decir, 32.000 bs. y no 16.000. Esa cantidad de dinero adicional est谩 鈥渞espaldada鈥 en los mismos niveles de producci贸n y consumo, pero adem谩s se requiere para poder realizar los intercambios de esas mercanc铆as incluyendo la fuerza de trabajo. Ahora la ganancia es 26.000 bs., sigue siendo el 81,2% de lo que se produce.

El valor del dinero, independientemente de las cantidades que circulan, es el m谩s importante de cualquier econom铆a porque es la equivalencia con los valores de cambio del resto de las mercanc铆as incluyendo la fuerza de trabajo. No por casualidad su manipulaci贸n es el arma m谩s poderosa del imperialismo.

En Venezuela no estamos en el mejor de los escenarios, por el contrario, mientras el precio de la harina, el queso y el caf茅 se ajust贸 cuando el valor del dinero pas贸 de 100 a 200 bs por d贸lar, el precio de la fuerza de trabajo, o sea el salario, se mantuvo igual, en 300 bs mensuales, solo nos alcanza para adquirir la mitad de harina, caf茅 y queso que consum铆amos antes. Esto debido a que algunos dicen que no se pueden incrementar los salarios, porque no se puede aumentar de 16.000 a 32.000 la cantidad de bol铆vares porque no tiene respaldo en la producci贸n. En este ejemplo donde circulan los 16.000 bs., el burgu茅s mantiene su 81% de ganancia, pero a costa de los trabajadores que comemos menos.

Alai