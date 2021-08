–

Investigaci贸n sobre las fuentes de financiamiento del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional. Incluida en el panfleto “Zapatos Bolcheviques. Rechazo an谩rquico al EZLN”

DINERO MALDITO QUE NADA VALE

芦Ning煤n pa铆s ni ninguna organizaci贸n mantiene econ贸micamente al EZLN. El EZLN se mantiene con sus propios recursos, es decir, con el apoyo de las comunidades. Por eso somos un ej茅rcito pobre. 禄 Subcomandante Marcos[38]

El mando zapatista ha lanzado otra 鈥渋niciativa pol铆tica鈥 m谩s; La Gira Zapatista por el mundo[39]. Reutiliza la desgastada formula de siempre; diagnosticar la nocividad del sistema y recetar inofensivas reuniones para enfrentarle. Pese a todo, su ret贸rica a煤n impresiona a sectores anarquistas[40].

Es de suponerse que el tour zapatista planetario tiene un objetivo esencial: Dinero. Analizando su historial de visitas internacionales es l贸gico deducir que salen en busca de financiamiento.

Por ello es necesario conocer c贸mo fueron esos viajes:

*La primera vez que una comisi贸n zapatista se traslada a Europa es en el oto帽o de 1994, en esa ocasi贸n el Gobierno en Rebeld铆a de Chiapas, encabezado por Amado Avenda帽o, fue el representante oficial del EZLN en la regi贸n europea. Aquellas visitas dejaron un pu帽ado de 鈥淐onsulados en rebeld铆a鈥 por el viejo continente, adem谩s de crearse redes de solidaridad humanitaria y econ贸mica[41].

*En Noviembre de 1996 llega la segunda delegaci贸n a Europa. Son enviados dos antiguos militantes de las Fuerzas de Liberaci贸n Nacional; Gloria Benavides y Javier Elorriaga, ambos ex-prisioneros de la organizaci贸n. Acuden a Francia para encontrarse con agrupamientos sociales, pero principalmente con la 茅lite del izquierdismo en el poder. En Montreuil, Estado franc茅s, los delegados se re煤nen con el alcalde de la ciudad (que semanas antes orden贸 el desalojo de casas ocupadas por migrantes), pero se niegan a dialogar con los migrantes reprimidos que les solicitaban ayuda[42]. A pesar del nefasto comportamiento de la delegaci贸n, la visita deja grandes ganancias al EZLN, pues ayuntamientos franceses comienzan a apoyarle econ贸micamente[43].

*En el verano de 1997 tuvo lugar en Espa帽a el 2掳 Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Arrib贸 una representaci贸n zapatista conformada por dos ind铆genas, Dalia y Felipe, adem谩s de dos mujeres no ind铆genas, Rosario Ibarra y Paulina Fern谩ndez[44] (ambas troskistas). A destacar que la delegaci贸n ind铆gena termin贸 siendo irrelevante, la mantuvieron aislada todo el tiempo, solo fue un adorno. En cambio, las delegadas troskistas extendieron la red de apoyo internacional, materializ谩ndose en grandes sumas de dinero para el EZLN.

*En septiembre de 1997 acude a Italia otra comisi贸n zapatista, est谩 integrada por los ind铆genas Maribel y Mec铆as. Recorre la regi贸n apadrinada por organizaciones dependientes del Estado, adem谩s recibe respaldo del bolchevismo en el gobierno. La visita fue todo un espect谩culo; les aclamaron treinta mil partidarios de Refundaci贸n Comunista (partido estalinista) en un estadio de futbol. Recibieron honores de la alcald铆a de Venecia, asimismo la c煤pula del izquierdismo autoritario les acogi贸 en sus brazos.[45]

A primera vista parece que los viajes de los a帽os 90s fueron representaciones sin val铆a, no obstante tuvieron mucha utilidad para la guerrilla chiapaneca ya que le permitieron establecer el sost茅n econ贸mico que le es imprescindible.

Como consecuencia directa de las giras europeas, acuden a la Selva Lacandona una multitud de personajes del 谩mbito gubernamental a subvencionar la 鈥渞ebeld铆a ind铆gena鈥. A continuaci贸n se describe una de tantas visitas:

芦 [鈥 Armando de Mate谩is, como miembro de la Coordinadora Toscana de la Lucha Zapatista, acompa帽贸 al alcalde de Lastra a Signa, Carlo Moscadini, en su primera visita a M茅xico en marzo de 2001. Ah铆 se acord贸 un nuevo hermanamiento, ahora con el municipio aut贸nomo Ricardo Flores Mag贸n. Una delegaci贸n integrada por el alcalde y sus asesores, adem谩s de la alcaldesa de San Piero a Sieve, Alessia Ballini, y representando a la alcald铆a de Empoli, Paola Sani, se lanz贸 a las comunidades rebeldes.

[鈥 El alcalde Carlo Moscardini de Lastra a Signa se comprometi贸 a enviar un dinerito para terminar y echar a andar la cl铆nica de la comunidad …禄 [46]

Una cuesti贸n interesante es conocer a cu谩nto ascienden el capital que le es asignado al neozapatismo. Las cifras sobre las subvenciones son escasas, es informaci贸n reservada, sin embargo, algunos grupos e instituciones las han hecho p煤blicas. Con esos datos es posible hacerse una idea de las sumas de dinero manejadas.

Uno de los grupos que ha divulgado sus donaciones es el Col路lectiu de Solidaritat amb la Rebel路li贸 Zapatista de Barcelona. Reporta las cantidades enviadas a la comandancia, desde 1994 hasta 2009. En ese periodo entreg贸 al EZLN un total de 342,517.89 鈧琜47]

Sin duda sustancioso aporte econ贸mico el del colectivo catal谩n. Si se considera que en el mundo son cientos los grupos que subvencionan al EZLN, entonces el caudal a su disposici贸n es enorme. No obstante, las ONGs pro-zapatistas superan en donativos a cualquier grupo, ya que gestionan recursos econ贸micos del Estado[48].

Para hacerse una idea de tales aportaciones estatales hay que consultar el Portal de Cooperaci贸n P煤blica del gobierno vasco. Ah铆 se identifica al EZLN como receptor de fondos econ贸micos para una veintena de proyectos. Entre los a帽os 2011 y 2020, tres tipos de instituciones (diputaciones, ayuntamientos y gobierno local) han destinado a los municipios aut贸nomos zapatistas cantidades que sobrepasan los cinco millones de euros[49].

Debe tomarse en cuenta que el gobierno vasco es solo una parte de la amplia red de instituciones de Estado que colaboran econ贸micamente con el zapatismo. De modo que, pese a los dichos del Subcomandante, el suyo es un ej茅rcito adinerado.

Vale se帽alar el papel desempe帽ado por Claudio Albertani[50], figura del anarco-zapatismo, en la conexi贸n de grupos europeos con el EZLN. Albertani se vincula con el EZLN desde 1994, al poco tiempo sirve de enlace entre grupos marxistas de Brescia y la comandancia, por eso instala un 鈥渃onsulado en rebeld铆a鈥, que fue la representaci贸n institucional de la guerrilla chiapaneca.

Albertani es considerado un 鈥渮apatista civil hist贸rico鈥, no obstante, en Febrero de 2009, hizo p煤blica una carta donde acusa a la guerrilla de tratar a los colectivos de apoyo como si fueran subordinados obligados a obedecer:

芦 … El balance no es positivo, pues el discurso se halla muy alejado de la pr谩ctica. El EZLN siempre funcion贸 de manera vertical y centralizada. Las principales decisiones pol铆ticas 鈥攑or lo menos las que tienen que ver con los 谩mbitos nacionales e internacionales鈥 siempre se tomaron de manera unilateral, y las redes actuaron en gran parte como receptoras pasivas de sus indicaciones … 禄

A帽os despu茅s califica a la organizaci贸n de estalina-mao铆sta:

芦 … En mi opini贸n [el EZLN] se volvi贸 una caricatura de la III Internacional, o sea, t煤 ten铆as que cumplir las 贸rdenes del Jefe M谩ximo y de todos modos el Jefe M谩ximo te deportaba [鈥 Acabaron prisioneros de una l贸gica estalinista a pesar del discurso y el esquema que empezaron a actuar a partir del 2005-2006; es un esquema de tipo mao铆sta, de guerra popular prolongada. 禄[51]

Hasta aqu铆 la relaci贸n de amor-odio del Subcomandante con uno de sus simpatizantes. Sirva como imagen del anarquismo de tendencia zapatista.

Con los datos expuestos, se vislumbra que la Gira Zapatista 2021 servir谩 para consolidar y ampliar su n煤cleo de donantes.

T茅ngase presente que los cambios internacionales han alterado sus fuentes de ingresos, adem谩s, el ascenso de la izquierda mexicana al Poder ha dejado al EZLN sin respaldos locales, ya que el grueso de sus simpatizantes han migrado en masa al obradorismo[52].

Eso explica que, en plena pandemia mundial, se pretenda enviar a cientos de militantes zapatistas a un viaje intercontinental. Los riesgos valen la pena, pues se trata de una inversi贸n que les generar谩 ganancias. Hay indicios de que La Gira est谩 atrayendo a posibles patrocinadores. Han salido a luz un buen n煤mero de partidos y gobernantes proclives a la causa zapatista; dejaron las alcantarillas para manifestar p煤blicamente su respaldo[53].

Considerando que el asistencialismo estatal es vital para la existencia del EZLN, probablemente entre esa partida de bur贸cratas se encuentren quienes apadrinen la 鈥渁utonom铆a鈥 en Chiapas.

N煤cleo Euforbia Lomel铆 (NEL)

Notas:

38. Afirmaci贸n incluida en El EZLN responde. Comunicado del Subcomandante Insurgente Marcos. M茅xico, Febrero del 2001.

39. Se trata de la en茅sima puesta en escena del jacobinismo encapuchado; recorrer los cinco continentes en brazos del izquierdismo internacional. Para detalles cons煤ltese el comunicado Primera Parte: una declaraci贸n

por la vida.

40. Destaca la multitud de colectivos, sindicatos, federaciones e intelectuales anarquistas que firmaron el comunicado Primera Parte: una declaraci贸n por la vida. Menci贸n a parte merece Miquel Amor贸s, quien escribiera (por encargo) el texto Bienvenida la gira de los zapatistas; en donde exclama 鈥淧ero por encima de todo, la mayor esperanza proviene del mensaje zapatista y del ejemplo del buen gobierno de los pueblos鈥.

41. En el libro Rebeldes transnacionales: la red zapatista catalana se relatan las visitas a Europa del gobernador en rebeld铆a de Chiapas, la creaci贸n de consulados rebeldes y a partir de ah铆 el nacimiento de las redes de apoyo zapatista en diversas regiones europeas.

42. Un integrante del Comit茅 de Solidaridad con M茅xico lo relata: 芦En noviembre de 1996 Javier Elorriaga y su compa帽era Gloria Benavides [..] visitaron Par铆s como representantes del EZLN. Visitaron al anterior consejero de Mitterand, R茅gis Debray, charlaron con la viuda de Mitterand, Danielle y visitaron tambi茅n al alcalde 芦socialista禄 de la ciudad de Montreuil. Este 煤ltimo hab铆a ordenado unas semanas antes que los antidisturbios desalojaran, con la violencia t铆pica, unas casas ocupadas por sin papeles (inmigrantes ilegales sin permiso de residencia). Y entonces cuando est@s sin papeles entraron en el encuentro de est@s representantes del EZLN/FZLN con la 茅lite 芦radical禄 de Francia en el famoso Teatro Ode贸n, est@s dos representantes no estuvieron interesad@s en hablar con aquell@s que no tienen ni voz ni rostro en Francia. Este tr谩gico espect谩culo cre贸 una divisi贸n en el parisino comit茅 de solidaridad [鈥 El EZLN acept贸 y todav铆a acepta todo apoyo (que no venga del gobierno mexicano) sin ning煤n escr煤pulo.禄 Tomado de La solidaridad como automatismo ciego. Ekintza Zuzena. Ger贸nimo/Jeroen

43. 芦 Por lo menos cinco alcald铆as de la periferia de Par铆s ser谩n declaradas, en breve, 鈥漜omunidades hermanas鈥 de las comunidades ind铆genas donde se localizan los cinco Aguascalientes zapatistas de Chiapas, anunciaron esta noche aqu铆 Javier Elorriaga y Mar铆a Gloria Benavides, quienes desde hace tres d铆as visitan la capital de Francia como representantes oficiales del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional 禄 Tomado de Alcald铆as de la periferia de Par铆s se 鈥渉ermanar谩n鈥 con los cinco Aguascalientes. Jaime Avil茅s. La Jornada. 7 de noviembre de 1996.

44. Comunicado sobre el viaje a Europa de 1997. A los organizadores y asistentes al 2o. Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo: saludo y presentaci贸n de la delegaci贸n zapatista.

45. Sobre vista a Italia, v茅anse reportes de Jaime Avil茅s en el peri贸dico La Jornada: Financiar谩 Venecia electrificaci贸n de La Realidad; el Le贸n de Oro, al EZLN. 15 de septiembre de 1997. En Venecia, 30 mil manifestantes se enlazaron a trav茅s de la zapatista. Maribel con el nacimiento frentista. 14 de septiembre de 1997.

Llega hoy al df la marcha zapatista. 12 de septiembre de 1997.

46. Tomado de La red transnacional de solidaridad con la rebeli贸n ind铆gena de Chiapas y el ciclo de protestas contra la globalizaci贸n. Guiomar Rovira.

47. El Col路lectiu de Solidaritat amb la Rebel路li贸 Zapatista hizo p煤blicos sus datos econ贸micos tras disolverse en 2009. Las cifras pueden consultarse en Rebeldes transnacionales: la Red Zapatista Catalana. Josep Serra Grau.

48. Hay muchas ONGs que requieren capital estatal para el EZLN, las principales son; La Garriga, Semillita del Sol, Organizaci贸n de Salud Comunitaria de Ind铆genas Mayas del Estado de Chiapas (OSIMECH), Lumaltik, Fundaci贸n Paz y Solidaridad, Enlace Civil y un largo etc茅tera.

49. Existen veinte proyectos, del gobierno vasco, cuyo beneficiario es el EZLN. Son cuatro ONGs las intermediarias; Enlace Civil gestion贸 diecis茅is proyectos, OSIMECH dos de esos proyectos, Lumaltik uno y, Fundaci贸n Paz y Solidaridad de Euskadi uno m谩s. El total de dinero destinado a los zapatistas fue de 5,378,681.09 鈧 (cinco millones trescientos setentaiocho mil seiscientos ochentai煤n euros, con nueve centavos).

PROYECTO y CANTIDAD

Derecho a la salud de las comunidades ind铆genas en resistencia, zona Altos, Chiapas

367 647.60 鈧

Sistema de Salud Aut贸nomo del Caracol de la Garrucha: Consolidaci贸n del proceso de Salud Sexual y Reproductiva y Salud General

366 631.38 鈧

Fortaleciendo la autonom铆a ind铆gena en Chiapas

150 000.00 鈧

Profundizaci贸n del proceso de autonom铆a ind铆gena en el sector de la salud, Caracol de Morelia, Chiapas

256 759.36 鈧

Promoviendo la soberan铆a alimentaria y aumento de ingresos econ贸micos para productores y producto

599 841.74 鈧

Autonom铆a ind铆gena y derecho a la salud en la Zona Selva Fronteriza, Caracol 1 de La Realidad, Chiapas

278 998.80 鈧

Promoviendo soberan铆a alimentaria y aumento de ingresos econ贸micos para productores/as ind铆genas zapatistas

392 120.62 鈧

Avanzando en la Autonom铆a ind铆gena a trav茅s del fortalecimiento de los Sistemas Educativos en la Zona Selva Tseltal y Zona Selva Fronteriza de Chiapas

486 735.38 鈧

Fortalecimiento del autogobierno ind铆gena en Chiapas

119 409.00 鈧

Feminismo ind铆gena y feminismo urbano: Compartiendo visiones transformadoras

22 369.07 鈧

Experiencias colectivas para una Educaci贸n Aut贸noma transformadora con enfoque de g茅nero en los Altos de Chiapas

120 000.00 鈧

Fortalecimiento de herramientas metodol贸gicas de la organizaci贸n Enlace Civil para el trabajo con las Juntas del Buen Gobierno de los Caracoles Zapatistas

17 999.99 鈧

Fortalecimiento del sistema de comunicaci贸n de los pueblos ind铆genas zapatistas en resistencia

120 000.00 鈧

Educaci贸n aut贸noma para la generaci贸n de conciencia cr铆tica en la zona Tzotz Choj

120 000.00 鈧

” Fortalecimiento de la educaci贸n aut贸noma transformadora, intercultural y con enfoque de g茅nero de los pueblos ind铆genas zapatistas de la Zona

Altos y Tzotz Choj

488 873.13 鈧

Sistema de salud aut贸nomo para el ejercicio efectivo del derecho a la salud, Zona Selva Fronteriza

516 088.48 鈧

Mujeres ind铆genas zapatistas lideran la gesti贸n de sus recursos h铆dricos

120 000.00 鈧

Fortalecimiento del Sistema de Educaci贸n Aut贸nomo intercultural y con enfoque de g茅nero, para el ejercicio del derecho a la educaci贸n de los pueblos ind铆genas zapatistas en la Zona Selva Tzeltal

595 206.54 鈧

Mujeres impulsan la gesti贸n de recursos h铆dricos y habitacionales

120 000.00 鈧

Mujeres Tseltales y Ch麓oles impulsan la gesti贸n de los recursos h铆dricos y habitacionales para mejorar la calidad de vida. Fase II

120 000.00 鈧

TOTAL 5 378 681.09 鈧

Datos del Portal de la Cooperaci贸n P煤blica Vasca

50. Claudio Albertani es un intelectual italiano avecindado en M茅xico. Dirige el Centro Vlady e integra la Fundaci贸n Andreu Nin. Tiene cercan铆as con el troskismo. Produjo la pel铆cula Alejandra o la inocencia de Vlady, en donde se exalta a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Da lecciones de anarquismo a trav茅s de los cursos llamados Tallereando la Anarqu铆a. Sin duda, es una figura ic贸nica del anarco-zapatismo.

51. Correspondencia de Albertani: Carta abierta a la Comisi贸n Civil Internacional. 12 de Febrero 2009. Y Comunicaci贸n personal. 20 de septiembre de 2014. Tomado de Rebeldes transnacionales: la Red Zapatista Catalana. Josep Serra Grau.

52. Organizaciones e individuos que eran afines al EZLN ahora integran la Cuarta Transformaci贸n (sobrenombre del actual r茅gimen fascistoide mexicano) que encabeza otro antiguo aliado del Subcomandante; Andr茅s Manuel L贸pez Obrador. Figuras claves del zapatismo ahora dirigen el Estado mexicano, el m谩s destacado es Jes煤s Ram铆rez (amigo 铆ntimo del Subcomandante); vocero del presidente y su hombre de confianza.

53. En la Solicitud de entrada en territorio franc茅s de una delegaci贸n de comunidades de pueblos aut贸ctonos de M茅xico principalmente zapatistas, 700 firmantes exigen que la delegaci贸n del EZLN sea admitida en la regi贸n francesa (a pesar de no cumplir con las medidas sanitarias). Entre los que suscriben sobresalen, parlamentarios, alcaldes, regidores, concejales y una decena de partidos. Los pol铆ticos firmantes pertenecen a los siguientes partidos: Podemos, EH Bildu, Izquierda Unida, Partido Comunista, Somos, S铆 se puede, Nueva Canarias, y Anticapaitalista (Estado espa帽ol); Francia Insumisa y Nuevo Partido Anticapitalista (Estado Franc茅s); Refundaci贸n Comunista (Estado italiano).

