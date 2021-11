–

¿Cuáles son las

instituciones contrainsurgentes que operan en la cooptación de

intelectuales? Entre las fundaciones y ONG’s (vinculadas con la

inteligencia estadounidense de la CIA y otras agencias de espionaje

menos renombradas del mismo país), que desde hace varias décadas

ofrecen becas, viajes de estudio, “pasantías académicas”,

abundante financiamiento para blogs, páginas de internet,

publicación de libros, folletos y cuadernos de trabajo, proyectos de

investigación, “laboratorios de ideas”, exposiciones de arte y

otros mecanismos clásicos de cooptación político-ideológica de

las juventudes estudiantiles y el campo intelectual se encuentran las

estadounidenses Ford Foundation ([Fundación Ford,

creada en 1936 por el gran admirador de Hitler, Henry Ford, autor del

libro El judío Internacional], perteneciente a la empresa del

mismo nombre, directamente caracterizada por Ángel Rama, Roberto

Fernández Retamar, Fernando Martínez Heredia, Gregorio Selser y

Daniel Hopen como una “tapadera de la CIA”); la Open

Society Foundation ([Fundación Sociedad Abierta],

perteneciente al magnate de las finanzas George Soros, discípulo del

marxista converso y cofundador del neoliberalismo Karl Popper); la

USAID (United States Agency for International

Development [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional]); la NED (National Endowment for Democracy

[Fundación Nacional para la Democracia]); la Carnagie

Foundation [Fundación Carnagie]; la FAES (Fundación para el

Análisis y los Estudios Sociales); la Rockefeller Foundation

[Fundación Rockefeller, impulsada desde 1913]; así como la John

Simon Guggenheim Memorial Foundation [Fundación Memorial

John Simon Guggenheim, fundada en 1937, que otorga las becas

homónimas] y el Programa Fulbright patrocinado por el Bureau

of Educational and Cultural Affairs [Oficina de Asuntos

educativos y culturales] del Departamento de Estado de los Estados

Unidos. Estas son las más célebres. Hay muchas otras.

¿Por qué utilizo la

expresión “naturalizar”? Porque se nos pretende convencer que

sería algo “natural”, absolutamente “normal”, incluso

inexorable, recibir el dinero mugriento de la CIA y de todo el

abanico de instituciones aparentemente “civiles” que la rodean

como fachada, pues, se nos dice, “no habría otro camino”.

Trabajar en el ámbito de la música, la literatura o las ciencias

sociales financiados y subvencionadas, becados y becadas por esas

instituciones del imperialismo…. sería…. “¡lo más normal del

mundo!”. Mentira absoluta. Falsedad completa.

¡Atención! No estamos

pensando en recibir remesas de una tía que vive en otro país y

ayuda a la familia, o un primo generoso que no se olvidó de sus

orígenes y entonces envía alguna remesa para el cumpleaños de su

sobrinito. No, estamos hablando de financiamiento regular,

sistemático y permanente de instituciones estatales (o

para-estatales), contrainsurgentes, de la principal potencia

político-militar del planeta, cuyos fines estratégicos abiertamente

declarados apuntan a derrocar a la Revolución cubana. Una cosa es

que te ayude tu tía o tu primo y algo absolutamente diferente es que

seas un empleado de la CIA, la Ford, George Soros (o una becaria de

las fundaciones de imperialismos europeos como la Fundación Ebert

que se ha cansado de cooptar artistas, periodistas e intelectuales de

Nuestra América a lo largo de décadas para domesticar, neutralizar

y disolver las posiciones radicales).

