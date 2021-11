El presidente del Comit茅 que se ocupa de la ecolog铆a en el Senado de EEUU es el senador que m谩s dinero recibe de las empresas de petr贸leo y gas

Joe Manchin es el presidente del Comit茅 de Energ铆a y Recursos Naturales en el Senado de EEUU, y es al mismo tiempo el congresista que m谩s dinero recibe de la industria del petr贸leo y el gas. Eso, que deber铆a ser una contradicci贸n, no lo es en un sistema donde dinero y elecciones son dos puertas con la misma llave.

El senador dem贸crata ha amasado su fortuna a trav茅s de v铆nculos con la industria del carb贸n, principal recurso natural en el estado de Virginia Occidental que representa. Entre 2015 y 2020, Manchin recaud贸 casi 2,6 millones de d贸lares por su participaci贸n en la empresa de carb贸n de su familia, Enersystems, seg煤n sus formularios de declaraciones de impuestos. Con esos antecedentes no es extra帽o que se oponga a las disposiciones sobre el cambio clim谩tico que son parte del paquete legislativo que est谩 intentando aprobar la administraci贸n de Joe Biden; tambi茅n se opone al aumento de impuestos para los m谩s ricos.

Y resulta que su voto es clave, en un Senado repartido 50-50 entre dem贸cratas y republicanos. O sea, la posibilidad de aprobar alguna legislaci贸n para mitigar los efectos del cambio clim谩tico 鈥搎ue no solo afecta a EEUU鈥 depende en gran medida de un hombre cuyas fuentes de ingreso provienen de los combustibles f贸siles.

El de Manchin es solo un ejemplo entre muchos. El problema de fondo es el peso del dinero en la pol铆tica de EEUU, algo de lo que se habla mucho durante los a帽os electorales pero se suele olvidar el resto del tiempo. El gasto en las elecciones de 2020, por ejemplo, ascendi贸 a m谩s de 14 000 millones de d贸lares, m谩s del doble de lo que hab铆a sido en 2016 que tambi茅n constituy贸 un r茅cord en su momento. Y lo m谩s importante no son las cifras astron贸micas sino de d贸nde viene todo ese dinero y para qu茅.

No solo es que gane quien m谩s dinero recaude (aunque eso es frecuente), y que eso limite las posibilidades para terceros partidos o candidatos que no cuenten con el apoyo de las 茅lites, sino que los grandes donantes no 鈥渞egalan鈥 el dinero; lo 鈥渋nvierten鈥 para recibir despu茅s favores a cambio.

Por eso, una de las propuestas de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y otros pol铆ticos considerados progresistas en EEUU, es sacar al dinero de la pol铆tica empezando por cambiar las reglas de financiamiento de las campa帽as electorales. Plataformas como Justice Democrats apoyan el papel de las microdonaciones individuales y rechazan el dinero de las grandes corporaciones y los lobbies. Durante las primarias de 2020, por ejemplo, Sanders no acept贸 financiamiento corporativo y tuvo un sistema de recaudaci贸n basado exclusivamente en microdonaciones de millones de ciudadanos.

Las elecciones en EEUU son un proceso extremadamente complejo y este comentario no basta para explicar todo su reglamento. Sobre el tema del financiamiento es importante entender dos cosas b谩sicas: hay campa帽as oficiales y campa帽as paralelas. Las primeras son las de cada candidato, que reciben donaciones individuales por v铆as diversas, que inclu铆an financiamiento p煤blico. En el 2008 Obama fue el primer candidato de un partido importante en rechazar el financiamiento p煤blico y los l铆mites de gasto que lo acompa帽aban, desde que se cre贸 el sistema en 1976 a ra铆z del esc谩ndalo de Watergate.

Por otro lado est谩n los PACs (Comit茅s de Acci贸n Pol铆tica) y los S煤per PACs, organizaciones que promueven diversas formas de respaldo a candidatos o a iniciativas de legislaci贸n. Los primeros re煤nen contribuciones para donar a las campa帽as y tienen l铆mites establecidos para las cantidades que pueden recibir y entregar. Mientras, los S煤per PACs no pueden dar el dinero directamente a partidos o candidatos, pero pueden recaudar cantidades ilimitadas de fondos tanto de individuos como de corporaciones o sindicatos, que utilizan para apoyar a los candidatos por la v铆a de la publicidad y otras formas de participaci贸n.

Su surgimiento fue posible como resultado de la decisi贸n de 2010 de la Corte Suprema, conocida como Citizens United vs. Federal Election Commission, que dictamin贸 que la prohibici贸n de gastos independientes por parte de las corporaciones violaba la Primera Enmienda de la Constituci贸n, y as铆 abri贸 las puertas para miles de millones de d贸lares de fuentes externas que se supone que no est谩n atadas a candidatos o partidos.

El resultado de todo ello es que en la 煤ltima d茅cada las elecciones en EEUU no solo se han encarecido sino que se han privatizado y se han vuelto cada vez menos transparentes, a partir de fallos judiciales que han levantado una por una las formas de regulaci贸n existentes.

En julio de este a帽o, por ejemplo, la Corte Suprema en una decisi贸n de 6-3 revoc贸 un requisito de California que establec铆a que las organizaciones sin fines de lucro deb铆an revelar la identidad de sus donantes en las declaraciones de impuestos estaduales. En resumen, y para el tema que nos ocupa, eso significa que los donantes ricos no solo pueden invertir ilimitadamente en cualquier candidato sino que pueden hacerlo legalmente en secreto.

Y no es que ese sea un mecanismo nuevo, teniendo en cuenta la existencia del llamado Dark Money. El t茅rmino se refiere a gastos destinados a influir en los resultados pol铆ticos donde no se revela la fuente del dinero, y hay varios mecanismos para hacerlo a trav茅s de los S煤per PACs.

Dicho en otras palabras, las elecciones en EEUU, que cuestan cifras millonarias y cada vez m谩s elevadas de dinero, son financiadas por corporaciones o multimillonarios individuales que buscan influir en la pol铆tica y no tienen que rendir cuentas sobre sus actos. Aunque el m谩s simple sentido com煤n indique que se trata de una forma de soborno y corrupci贸n, todo est谩 amparado por la ley.

Si a eso sumamos otras formas de influencia del dinero en la toma de decisiones, como los lobbies, no es extra帽o que los donantes millonarios tengan mayor peso en la formulaci贸n de pol铆ticas que los ciudadanos comunes. Martin Gilens, de la Universidad de Princeton, y Benjamin Page, de la Universidad de Northwestern, demostraron en 2014 lo que ya muchos sab铆amos: las 茅lites econ贸micas tienen un impacto mayor en la conformaci贸n de pol铆ticas p煤blicas que los intereses de los ciudadanos comunes.

En un muy citado estudio, analizaron 1 779 casos de entre 1981 y 2002, elaboraron encuestas para evaluar posiciones a favor o en contra de alg煤n cambio en las pol铆ticas p煤blicas y segmentaron las respuestas seg煤n los niveles de ingreso de los diferentes grupos. Su conclusi贸n fue que las iniciativas que cuenten con amplio respaldo de las 茅lites tienen m谩s posibilidades de ser convertidas en ley; la probabilidad de su aprobaci贸n es insensible al apoyo de los ciudadanos comunes.

Un ejemplo claro tiene que ver con el tema de este comentario. Un estudio del Pew Research Center 鈥搕anque pensante con sede en Washington DC鈥 encontr贸 en 2018 que la inmensa mayor铆a de los estadounidense (77%) estar铆a de acuerdo con poner l铆mites a la cantidad de dinero que las personas y las organizaciones pueden gastar en campa帽as pol铆ticas. No obstante, las decisiones de la mayor铆a de los pol铆ticos con respaldo de las 茅lites van en un sentido opuesto.

De vez en cuando hay alg煤n esc谩ndalo, como el escrutinio medi谩tico al que est谩 sometido por estos d铆as Joe Manchin. O el informe reciente que revel贸 que la industria del petr贸leo y el gas gast贸 m谩s de 81,9 millones de d贸lares en cabildeo durante los primeros tres trimestres de 2021, mientras se debate en la COP26 sobre el cambo clim谩tico que pone en peligro la supervivencia humana. O cuando en 2018, despu茅s del tiroteo en una escuela en Parkland, Florida, cuestionaron el financiamiento que recib铆a el Senador Marco Rubio de la Asociaci贸n Nacional del Rifle.

Pero los esc谩ndalos pasan y el mal de fondo sigue ah铆 tan b谩sico y complejo como siempre: un sistema dise帽ado para favorecer los intereses de unos pocos sobre los de la mayor铆a.

Cubadebate