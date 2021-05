Dios ha muerto, enterremos a la ciencia

“Los comites de ética, al no cuestionar la ciencia, terminarán por hacer que lo inaceptable sea aceptable”.

Mae-Wan Ho

¿Y los anarquistas? ¿Y los refractarios? ¿Seguiremos instrumentalizando la ciencia según nuestras necesidades, seguiremos considerándola neutra como la mayor parte de los anarquistas del siglo XIX y XX?

Para nosoros ahora más que nunca, no es ya el momento de cuestionarla, sino de negarla y enterrarla para siempre. La Ciencia, aquella que después de devastar el planeta entero y todo lo que habita en él se erige como salvadora de catástrofe que ella misma ha causado. Para ella, esta catástrofe sólo podrá ser solucionada con el aceleracionismo fanático que pretende resolver todos los problemas mediante los nuevos desarrollos tecno científicos, ya sea en forma de geoingienería para acabar con el cambio climático o las vacunas contra los virus. La Ciencia ve el planeta como un mero stock de existencias del que los capitalistas maximizarán los beneficios, obviamente ver el mundo, la naturaleza como un almacén de mercancías sólo puede devenir en más catastrofes, y ahora parece que el almacen se extiende ya que nos disponemos a saquear Marte o cualquier otro planeta al alcance de Elon Musk. La Ciencia es la configuradora del mundo moderno, en estos tiempos de un mundo tecnototalitario.

El nacimiento de la Ciencia, que igualmente configuró el nacimiento del capitalismo moderno, da lugar a una nueva época al clasificar cada aspecto de la realidad convirtiéndolos en objetos separados de su entorno y por lo tanto manipulables, fragmenta cada aspecto de la realidad, teniendo un odio extremo por lo vivo, lo exuberante, la fantasía, lo no mensurable, y un gusto por el orden, la simetría y la mesura, lo civilizado… Antes del pensamiento racionalista los humanos aún percibíamos el entorno natural como algo vivo, como parte de nuestra vida, el destino de ambos seguía unido, sin embargo, ahora es visto como material manipulable y explotable para beneficio del sistema tecno científico. Este pensamiento racionalista impregnará la dominación hasta nuestros días, rediseñando la naturaleza, la forma de verla y la forma de vernos a nosotrxs mismxs, transformando el espacio, el tiempo y todo lo vivo en números, en hechos objetivos mensurables, para poder ser dominados. La Ciencia, a veces parece que se nos olvida, es la que estructura este mundo. A ella le debemos la actual devastación ecológico-social en curso y no olvidemos sus grandes obras: desde la mecanización de todos los aspectos de nuestra vida, el sometimiento a los aparatos tecnológicos, pandemias, bombas atómicas, división del trabajo, campos de concentración, artificialización de los procesos y fenómenos naturales, de la vida misma y un largo etcétera.

Es hora de desmontar, de desestabilizar la dominación, de atacar sus ladrillos, sus estructuras, sus cálculos tan racionales. Nosotros no queremos gestionar las catástrofes, no queremos “acercar la ciencia a las ciudadanas” queremos demoler la lógica de los expertos y su mundo racional, no queremos democratizar la ciencia, queremos demoler los laboratorios y empresas donde se planifican nuestras vidas, queremos demoler el mundo hipertecnológico y totalitario. Nosotros amamos la curiosidad y el conocimiento fuera de su lógica, amamos vivir nuestra realidad y experiencias no su realidad y experiencia sintéticas fabricadas en los laboratorios de aquellxs que gestionan y administran nuestras vidas. Por ello, pretendemos desmontar el discurso de aquellas anarquistas o refractarias que siguen considerando la ciencia algo neutro, que nos ayudará a salir de la actual situación de catástrofe como afirma el grupo anarquista Higinio Carrocera 9 con un texto infame. O como los anarquistas alemanes que se manifestaron por una vacuna gratuita o quienes claman para que les llegue la vacuna al pueblo palestino….quienes claman por la llegada del progreso y la modernidad a ciertos lugares aún no del todo colonizados les están condenando a la miseria, a la enfermedad y la pérdida de autonomía y libertad, ¿apoyarán también la llegada de las cancerígenas antenas del 5G, para que lxs palestinxs puedan ser tan modernxs como nosotrxs?

de Mundo Laboratorio