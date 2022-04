–

鈥淸S]i puedes aprender todas las modalidades de la guerra, entonces puedes ser el dios de la guerra鈥, dijo un comandante de artiller铆a ucraniano en 2016 mientras recib铆a entrenamiento del ej茅rcito de los EE. UU.

El comandante an贸nimo fue citado por la teniente Claire Vanderberg, l铆der de pelot贸n de morteros que entrena a soldados como parte del Grupo de Entrenamiento Multinacional Conjunto del Pent谩gono en Ucrania. El entrenamiento ha tenido lugar en el absurdamente llamado Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y Seguridad, que se encuentra cerca de la frontera con Polonia, cerca de la ciudad ucraniana de Yavoriv. Los medios occidentales informaron sobre el reciente ataque con misiles de crucero de Rusia en la base, pero optaron por no mencionar lo que sucedi贸 en el interior.

La relaci贸n descrita anteriormente es una instant谩nea de un esfuerzo de d茅cadas de Estados Unidos y la OTAN no solo para sacar a Ucrania de la 贸rbita de Rusia, sino tambi茅n para prepara al pa铆s para el ataque a Mosc煤.

El estado de seguridad nacional de EE.UU. reconoce que 芦Rusia est谩 devolviendo el golpe禄, pero no lo hace primero

En sus documentos internos, el Pent谩gono y otras ramas del Estado de seguridad nacional de Estados Unidos reiteran los mismos argumentos que la ‘izquierda antib茅lica’ cuando explica c贸mo se ha utilizado a Ucrania para provocar a Rusia hacia una escalada militar. La principal diferencia es que el Pent谩gono habla desde una perspectiva descaradamente imperialista en la que tales provocaciones se consideran un componente importante de la proyecci贸n de poder de Estados Unidos.

Recientemente, la Evaluaci贸n Anual de Amenazas del Director de Inteligencia Nacional de EEUU inform贸 que: 芦Rusia est谩 contraatacando a Washington all铆 donde puede -a nivel local y global- empleando t茅cnicas que pueden llegar a incluir el uso de la fuerza禄. Nota: Rusia est谩 芦contraatacando禄, no atacando primero.

Un informe de 2021 del Consejo Nacional de Inteligencia [Global Trends 2040] reconoce de Rusia y China: 鈥淣inguno de los dos se han sentido seguros en un orden internacional dise帽ado y dominado por poderes democr谩ticos鈥, donde por 鈥渄emocr谩tico鈥 se entiende Estados Unidos y sus amigos. Tanto Rusia como China 鈥渉an promovido un orden internacional basado en la soberan铆a que protege la autoridad absoluta dentro de sus fronteras y 谩reas geogr谩ficas de influencia鈥.

En octubre de 2017, el subcomandante de la Escuela de Artiller铆a de Campa帽a del Ej茅rcito de EEUU, el coronel Heyward Hutson, responsable de entrenar a los ucranianos, explic贸: 鈥淯crania quiere convertirse en una naci贸n de la OTAN, pero Rusia no quiere que sean una naci贸n de la OTAN. Rusia quiere tener una zona de amortiguamiento鈥. Agreg贸 que otro 鈥減roblema es que gran parte del este de Ucrania es pro-Rusia, por lo que la poblaci贸n civil est谩 dividida鈥. Un informe de la Escuela de Guerra del Ej茅rcito de EEUU de 2016 [Strategic Insights: The Coming Perfect Storm of Europe] reiter贸: 鈥淟a estrategia b谩sica de seguridad nacional de Rusia es: mantener su 鈥榗intur贸n vecino estable鈥, la OTAN d茅bil, China cerca y Estados Unidos enfocado en otros lugares鈥.

Otro, de 2007, [Ukraine’s Militar s Military Between East and West] explica que a las 鈥渇uerzas pro-reforma en el poder desde la Revoluci贸n Naranja鈥 (l茅ase: fuerzas pro-estadounidenses) 鈥渓es gustar铆a meter a Ucrania de lleno a la comunidad euroatl谩ntica con solo una deferencia limitada a Rusia鈥.

xxxEl documento contin煤a se帽alando que, en ese momento, 鈥渓os l铆deres pol铆ticos y militares de Ucrania permanecieron divididos sobre la cuesti贸n de si Ucrania deber铆a seguir un enfoque de seguridad colectiva o mantener su estatus neutral鈥. Lleg贸 a la conclusi贸n de que, si bien 鈥渓a mayor铆a de los comandantes [ucranianos] de alto rango tienen credenciales pro- reforma鈥 todav铆a hay un gran n煤mero de l铆deres de alto rango dentro de las Fuerzas de Defensa Principales que no tienen o tienen una exposici贸n limitada al entrenamiento y las operaciones occidentales鈥.

El golpe patrocinado por Estados Unidos de 2013-14 permiti贸 a Washington suavizar esa contradicci贸n al lanzar un extenso programa para entrenar unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El presidente Bill Clinton firma la legislaci贸n de ampliaci贸n de la OTAN, 21 de mayo de 1995

La OTAN 鈥渘o es un ejercicio de diplomacia y disuasi贸n como antes鈥

Cuando la Uni贸n Sovi茅tica se derrumb贸, tambi茅n lo hizo su alianza militar, el Pacto de Varsovia. Pero Occidente no solo se neg贸 a disolver su alianza, la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN), sino que lo expandi贸 hasta las fronteras de Rusia.

Los propios documentos de la OTAN indican que en 1992, 鈥渟olo cuatro meses despu茅s de la declaraci贸n de independencia de Ucrania鈥 de la URSS, 鈥渓a OTAN invit贸 a su representante a una reuni贸n extraordinaria del Consejo de Cooperaci贸n del Atl谩ntico Norte, el organismo creado para dar forma a la cooperaci贸n entre la OTAN y los estados del antiguo Pacto de Varsovia鈥.

Rusia no propuso un pacto similar a los vecinos de Estados Unidos.

Partnership For Peace PFP

En 1994, Ucrania se uni贸 a la llamada Partnership For Peace (PFP). Citando la Carta de la ONU, [en su constituci贸n] la PFP establece que los signatarios acuerdan 鈥abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia pol铆tica de cualquier Estado, respetar las fronteras existentes y resolver las disputas por medios pac铆ficos鈥.

Un documento del Departamento de Estado de EEUU [European

Security And Nato

Enlargement: A View FromCentral Europe 1998] revela que la PFP ten铆a un motivo oculto. Su objetivo real no era la neutralidad sino acercar a Ucrania y otros signatarios a la OTAN. 鈥淟a participaci贸n en la PFP no garantiza el ingreso a la OTAN, pero es la mejor preparaci贸n para los estados interesados 鈥嬧媏n convertirse en miembros de la OTAN鈥.

El manual tambi茅n enumera los 52 ejercicios militares reales y planificados en los que los miembros de la PFP participaron inicialmente en o cerca de las fronteras de Rusia.

Los estrategas pol铆ticos de la era de Bill Clinton explicaron que 鈥la OTAN no es simplemente un ejercicio de diplomacia preventiva y disuasi贸n como antes鈥.

La expansi贸n de la OTAN ten铆a una agenda pol铆tica. Consideraron la 鈥渁mpliaci贸n de la OTAN [como] una pol铆tica de democratizaci贸n鈥. Como arriba, 鈥渄emocratizaci贸n鈥 significa pro-estadounidense. Citando los discursos de campa帽a del presidente Clinton en 1996, el informe se帽ala que, en su opini贸n, la OTAN 鈥渂rindar谩 la estabilidad necesaria para un mayor desarrollo econ贸mico en Europa central y oriental鈥. En otras palabras, la OTAN posterior a la URSS fue dise帽ada, en parte, para garantizar los 芦mercados libres禄 liderados por EEUU (que a menudo no son ni libres ni mercados, sino monopolios) en las naciones exsovi茅ticas donde la propiedad estatal de las empresas era la norma. .

En 1997, la OTAN y Ucrania firmaron la Carta sobre una Asociaci贸n Distintiva. La Carta fue una violaci贸n prima facie de la PFP en el sentido de que comprometi贸 la independencia pol铆tica de Ucrania. Propuso varias 谩reas de cooperaci贸n entre la OTAN y Ucrania, 鈥渋ncluida la planificaci贸n de emergencias civiles, el entrenamiento militar y la seguridad ambiental鈥. La OTAN se jacta: 芦la cooperaci贸n entre la OTAN y Ucrania se desarroll贸 r谩pidamente禄 en forma de 芦reentrenamiento para ex oficiales militares鈥 e invitar a Ucrania a participar en los ejercicios dirigidos por la OTAN禄.

Convertir a Ucrania en un 鈥渟ocio militar de los Estados Unidos鈥

El Ej茅rcito de EEUU dice: 鈥淯crania ha sido un socio militar de EEUU desde mediados de la d茅cada de 1990鈥. En 1998, el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos en Europa organiz贸 una conferencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) en Stuttgart, Alemania. El Ej茅rcito de los EEUU informa: 芦Este punto de referencia incluso reuni贸 a personal militar de Moldavia, Georgia y Ucrania para ver demostraciones de las SOF de EEUU y discutir oportunidades para futuros eventos de Entrenamiento de Intercambio Combinado Conjunto (JCET) y Programa de Equipo de Contacto Conjunto (JCTP)禄.

En junio de 2000, los marines estadounidenses informaron que el buque de guerra anfibio de la Marina, el USS Trenton , hab铆a navegado desde el Egeo hasta el Mar Negro y hab铆a atracado en Odessa (Ucrania). La 24潞 Unidad Expedicionaria de la Infanter铆a de Marina (MEU) 鈥渓leg贸 a experimentar algo de la historia de Odessa de primera mano cuando subieron las escaleras Prymorsky, o 鈥楳aritime鈥欌. Adem谩s de las bromas, 芦el enfoque para el personal de MEU y la tripulaci贸n del USS Trenton [fue] el pr贸ximo ejercicio de la OTAN, Cooperative Partner 2000 (CP00), del cual Ucrania es la naci贸n anfitriona禄.

Adem谩s de la participaci贸n de Ucrania en los entrenamientos y ejercicios de la OTAN dirigidos por Estados Unidos, los soldados ucranianos lucharon en guerras dirigidas por Estados Unidos. Despu茅s del 11 de septiembre, participaron en la ocupaci贸n de Afganist谩n a trav茅s de la llamada Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de la OTAN. Las tropas ucranianas tambi茅n ayudaron a la ocupaci贸n estadounidense-brit谩nica de Irak. En 2008, el Ej茅rcito elogi贸 a sus camaradas: 鈥淢谩s de 5.000 soldados ucranianos han servido en Irak durante los cinco a帽os de servicio de Ucrania en apoyo de la Operaci贸n Libertad Iraqu铆鈥.

Despu茅s de respaldar el golpe de estado de 2014, EEUU brinda 芦asistencia de seguridad letal禄

Establecido en 2014 durante el golpe respaldado por EEUU, el componente de Ucrania del Departamento de Estado de EEUU y del Pent谩gono, el Fondo de Contingencia de Seguridad Global (GSCF), proporciona decenas de millones de d贸lares en entrenamiento y equipo para 芦desarrollar el entrenamiento t谩ctico, operativo e institucional禄 de su Ministerio de Defensa y Guardia Nacional鈥. El Departamento de Estado dice: 鈥淟a GSCF tambi茅n ha apoyado a las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania en el desarrollo de capacidades t谩cticas e institucionales que son compatibles con los modelos occidentales鈥.

Seg煤n smallwarsjournal.com un diario vinculado al Pent谩gono: 鈥Arsen Avakov, el Ministro del Interior de 2014 a 2021[,鈥 permiti贸 la expansi贸n y posterior integraci贸n de las fuerzas paramilitares en la Guardia Nacional鈥, incluido el Batall贸n nazi Azov.

Desde 2015, el Comando Europeo del Pent谩gono supervis贸 la Fuerza de Tarea Multinacional Conjunta-Ucrania (JMTF-U), en la que el Ej茅rcito y la Guardia Nacional de EEUU entrenan a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Adem谩s, los oficiales fueron entrenados en los EEUU a trav茅s del programa de Educaci贸n y Entrenamiento Militar Internacional IMET. El Servicio de Investigaci贸n del Congreso informa que, 鈥淸s]eparativamente, las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU han entrenado y asesorado a las fuerzas especiales ucranianas鈥. Adem谩s, EEUU participa en el ejercicio anual de la Asociaci贸n para la Paz de la OTAN, Rapid Trident .

En noviembre de 2015, supuestamente a pedido del nuevo r茅gimen proestadounidense, la administraci贸n Obama envi贸 dos sistemas de radar AN/TPQ a Ucrania. 鈥淓l presidente Petro Poroshenko tuvo la oportunidad de revisar el equipo y el personal militar de EEUU le inform贸 sobre sus capacidades鈥.

El Ej茅rcito de los EEUU revel贸 m谩s tarde que el sistema de radar no era puramente defensivo. Un equipo del Ej茅rcito de EEUU en Europa, el Centro de Excelencia de Incendios de Fort Sill (FCoE) y la Organizaci贸n de Gesti贸n de Capacitaci贸n de Asistencia de Seguridad del Ej茅rcito (SATMO) 芦realizaron cuatro semanas de entrenamiento de operadores禄.

Desde la entrega inicial, 芦Ucrania recibi贸 cuatro radares Q-36 adicionales鈥 y capacitaci贸n por parte del Comando de Comunicaciones y Electr贸nica del Ej茅rcito de EEUU con el apoyo de FCoE y USSATMO禄. La publicaci贸n cit贸 a un entrenador diciendo que 鈥渆l equipo estadounidense mostr贸 a sus comandantes de brigada, batall贸n y pelot贸n c贸mo emplear t谩cticamente el sistema de radar para apoyar los esfuerzos de fuego y maniobra鈥.

Desde 2016, el Grupo Asesor de Formaci贸n Doctrinal (DEAG) del SATMO 芦ha asesorado a las fuerzas de seguridad ucranianas a nivel operativo para revisar la doctrina, mejorar la formaci贸n militar profesional, mejorar la interoperabilidad de la OTAN y aumentar la preparaci贸n para el combate禄. En enero de este a帽o, el DEAG trajo el primer cargamento de 200 millones $ de 芦asistencia de combate para la seguridad, incluyendo municiones para los defensores de la l铆nea de frente de Ucrania.禄





EEUU entrena a los ucranianos para que se 芦mezclen con la poblaci贸n local禄 haciendo la guerra en zonas de poblaci贸n civil

Una de las acciones m谩s inmorales de Estados Unidos en Ucrania ha sido el entrenamiento de las fuerzas armadas para luchar en zonas civiles [como al DAESH en Siria], incitando a Rusia a luchar en lugares densamente poblados con el efecto de ganar puntos de propaganda antirrusa cuando los rusos pudieran matar a civiles ucranianos.

En 2015, los marines estadounidenses dieron a entender que el personal de servicio estadounidense viajar铆a a Ucrania para luchar. 鈥淟os viajes no oficiales (permisos o vacaciones) a cualquier pa铆s de 脕frica o a los siguientes pa铆ses europeos [incluidos Ucrania y sus vecinos] requieren la aprobaci贸n de nivel de mando O-6鈥 Los pa铆ses est谩n sujetos a cambios en funci贸n de la Gu铆a de Autorizaciones Extranjera (FCG), Departamento Notificaciones de amenazas de Estado (DOS), Comando de Combate y/o Inteligencia鈥. Esto sugiere preparaci贸n para una guerra 鈥渋rregular鈥.

Un documento sin fecha [ni nombre] publicado por el Centro de Excelencia de Operaciones Especiales de Estados Unidos (SOCE), aparentemente de alrededor de 2017, afirma que 芦Estados Unidos deber铆a aprender de la reacci贸n de los rebeldes de Chechenia禄 a la invasi贸n rusa de Chechenia en los a帽os 90. Explica que los 芦rebeldes禄 se dedicaron a 芦operaciones descentralizadas禄, utilizando las redes sociales para 芦mezclarse con la poblaci贸n local禄. Los enemigos de Rusia utilizaron la 芦desinformaci贸n禄 para manipular a los rusos para que mataran a los rebeldes enemigos.

El documento de SOCE contin煤a se帽alando que las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ej茅rcito 鈥渆st谩n entrenadas para prosperar en estos entornos鈥. El documento aboga expl铆citamente por que EEUU entrene fuerzas irregulares para provocar a Rusia: 鈥淓stados Unidos deber铆a formar un grupo de trabajo interagencial con el Departamento de Estado, miembros de la comunidad de inteligencia y SOCOM鈥, el Comando de Operaciones Especiales, que 鈥渟ervir铆a como l铆der/representante del Departamento de Defensa DoD [en Ucrania]鈥. Sugiere que dicho grupo de trabajo 芦entienda que las acciones del SOCOM deber谩n ser poco convencionales e irregulares para competir con las t谩cticas de guerra modernas rusas禄.

Al reforzar las fuerzas armadas de Ucrania e incitar a Rusia, las 茅lites estadounidenses han utilizado abiertamente a los civiles ucranianos como peones. Durante muchos a帽os, las fuerzas ucranianas fueron entrenadas en combate urbano por personal estadounidense: es decir, para luchar contra los rusos en 谩reas civiles densamente pobladas. 鈥Task Force Illini鈥 est谩 compuesto por 150 soldados del Equipo de Combate de la Brigada de Infanter铆a 33 de la Guardia Nacional del Ej茅rcito de Illinois.

En septiembre de 2020, el Ej茅rcito de EEUU inform贸 que los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania 鈥減erfeccionaron sus habilidades de operaciones urbanas mientras los asesores de la Task Force Illini prestaban su experiencia en el Centro de Entrenamiento de Combate en Yavoriv鈥, la base de facto de la OTAN en Ucrania occidental cerca de la frontera con Polonia.

Twitter de Alex Rubinstein 16.3.2022

Los 鈥淭hunderbirds鈥 entrenan a los ucranianos en un combate vehicular a gran escala

Los 鈥Thunderbirds鈥 con sede en Oklahoma han pasado por varias encarnaciones durante el 煤ltimo siglo. La unidad del ej茅rcito se conoc铆a originalmente como la 45陋 Divisi贸n de Infanter铆a y ahora es el Equipo de Combate de la 45陋 Brigada de Infanter铆a. A principios de 2017, la misi贸n JMTG-U estuvo bajo el mando del 7潞 Comando de Entrenamiento del Ej茅rcito y del Ej茅rcito de EEUU en Europa, que emparej贸 Thunderbirds del 1er Batall贸n, 179潞 Regimiento de Infanter铆a con soldados de la 28陋 Brigada Mecanizada y la 79陋 Brigada Aerotransportada de Ucrania. Su objetivo era preparar a los ucranianos para un combate vehicular total.

Putin afirma que Ucrania es un pe贸n de la OTAN. La propaganda estadounidense rechaza la noci贸n, intentando probarla descartando p煤blicamente la membres铆a de Ucrania en la Alianza. Pero en abril de 2017, el Ej茅rcito de los EEUU admiti贸 que bajo el Misi贸n Conjunta en Ucrania JMTG-U, la misi贸n de los Thunderbirds era 鈥渆ntrenar al ej茅rcito ucraniano seg煤n los est谩ndares de la OTAN, desarrollar su cuerpo de suboficiales y ayudarlos a establecer un centro de entrenamiento de combate, para que en en el futuro, pueden continuar entren谩ndose鈥. Entonces, si el ej茅rcito ucraniano se est谩 entrenado seg煤n los est谩ndares de la OTAN, y es supervisado por un presidente t铆tere de EEUU, bien podr铆a ser parte de la OTAN, sin la obligaci贸n de EEUU de acudir en su defensa.

El centro propuesto se convirti贸 en el Centro de Entrenamiento de Combate de Yavoriv IPSC. El Ej茅rcito de Estados Unidos inform贸 que en octubre de 2017 芦se inaugur贸 un nuevo campo de tiro de granadas禄. El mayor Montana Dugger dijo: 芦Les hemos ayudado a desarrollar planes de mantenimiento a largo plazo para que puedan utilizar estas instalaciones durante los pr贸ximos 20, 30 o m谩s a帽os禄.

Aparentemente ignorante del doble discurso c贸mico, el Ej茅rcito de EEUU tambi茅n explic贸 que el Centro de Entrenamiento de Combate de Ucrania 鈥渟e est谩 estableciendo en el Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y Seguridad cerca de Yavoriv鈥.

Tambi茅n es ir贸nico que mientras los Thunderbirds entrenan a un ej茅rcito que incorpora unidades neonazis para luchar contra los rusos en Ucrania, su insignia anterior a la d茅cada de 1930 era una esv谩stica, que su museo con sede en Oklahoma describe como 芦un antiguo s铆mbolo indio americano de buena suerte禄.

Del Museo de la 45.a Divisi贸n de Infanter铆a, el parche con la esv谩stica original anterior a 1930 de la unidad

Objetivo de las operaciones encubiertas de la CIA: 鈥渕atar rusos鈥

Adem谩s de los eventos manifiestos pero subestimados o no informados descritos anteriormente, la Agencia Central de Inteligencia de EEUU, CIA, ha llevado a cabo un programa de entrenamiento encubierto de ocho a帽os.

驴Por qu茅 la necesidad de operaciones encubiertas frente a extensos proyectos p煤blicos? La CIA se especializa en asesinatos, guerra de poder, operaciones psicol贸gicas y de bandera falsa. Esto sugiere que sus esfuerzos incluyen t谩cticas prohibidas por los Convenios de Ginebra.

Yahoo! News inform贸 que en 2014, bajo una doctrina llamada 鈥渇ondo para acciones encubiertas鈥, 鈥渦n peque帽o y selecto grupo de paramilitares veteranos de la CIA hizo sus primeros viajes secretos al frente para reunirse con sus hom贸logos ucranianos鈥. El entrenamiento fue realizado por el Centro de Actividades Especiales de la CIA SAC [en EEUU], lo que sugiere que incluso si los oficiales fueran 芦ex-CIA禄 y miembros de las Fuerzas Especiales, se les dio acceso a Langley a altos niveles, convirti茅ndolo en una misi贸n oficial de facto .

Se cit贸 en el Congreso a un agente declarando que los oficiales intentaron talibanizar a los paramilitares ucranianos en el sentido de que los talibanes afganos no ten铆an un equipo sofisticado que fuera vulnerable al cegamiento del enemigo. Ergo, se requer铆a entrenamiento de guerra b谩sico y no tecnol贸gico. El informe dice que los entrenadores:

鈥渆nse帽aron a sus hom贸logos ucranianos t茅cnicas de francotirador; c贸mo operar misiles antitanque Javelin suministrados por Estados Unidos y otros equipos; c贸mo evadir el rastreo digital que los rusos usaron para se帽alar la ubicaci贸n de las tropas ucranianas, lo que las hab铆a dejado vulnerables a los ataques de artiller铆a; c贸mo utilizar herramientas de comunicaci贸n encubiertas; y c贸mo pasar desapercibido en la zona de guerra y al mismo tiempo sacar a las fuerzas rusas e insurgentes de sus posiciones, entre otras habilidades, seg煤n ex funcionarios鈥.

Adem谩s, una ex alto cargo an贸nimo dijo (parafraseado por el reportero): 鈥淟a agencia necesitaba determinar la 鈥榙eterminaci贸n鈥 de los ucranianos鈥 La pregunta era: 鈥樎縑an a ser arrollados o se levantar谩n y pelear谩n? 鈥

Entonces, 驴Qui茅n tiende a tener 鈥渄eterminaci贸n鈥, es decir, un esp铆ritu de lucha despiadado y psic贸pata? fascistas y ultranacionalistas.

De hecho, incluso los medios corporativos estadounidenses han informado ampliamente que las Fuerzas Armadas de Ucrania y las unidades paramilitares estaban infestadas de nazis. Hoy, los mismos medios se refieren a los nazis como meros nacionalistas.

A partir de 2015, el Departamento Terrestre de la CIA fue preparado para que los ucranianos fueran entrenados en el sur de los EEUU. Las operaciones contin煤an hasta el presente y se han ampliado bajo la administraci贸n de Biden. 鈥淓l programa de varias semanas de la CIA con sede en EEUU ha incluido entrenamiento en armas de fuego, t茅cnicas de camuflaje, navegaci贸n terrestre, t谩cticas como 鈥榗ubrir y moverse鈥, inteligencia y otras 谩reas鈥. Se cita a un alto oficial diciendo: 鈥淓stados Unidos est谩 entrenando una insurgencia鈥 para matar a los rusos鈥.

En febrero de 2022, poco antes de la invasi贸n rusa, se inform贸 que la CIA hab铆a estado 鈥減reparando a los ucranianos para montar una insurgencia contra la ocupaci贸n rusa鈥. 驴Contra una ocupaci贸n? 驴O una insurgencia para provocar una ocupaci贸n?

Adem谩s de la CIA, el ej茅rcito estadounidense tiene sus propias operaciones encubiertas. Bajo el Concepto Operativo de Resistencia iniciado en 2018, el Pent谩gono parece haber estado entrenando unidades de defensa territorial compuestas por civiles ucranianos. Esto parece haber llevado a la creaci贸n por parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania de un Centro Nacional de Resistencia NRC que ense帽a a los civiles t谩cticas de guerrilla.

La acumulaci贸n militar de Ucrania lleva al mundo al borde del abismo

Despu茅s de que Rusia anex贸 Crimea en 2014, estallaron protestas prorrusas en el este en Donetsk y Lugansk. El Servicio de Investigaci贸n del Congreso (CRS) se帽al贸: 鈥淓l gobierno de Kiev respondi贸 con la fuerza militar y emple贸 milicias locales para ayudar a hacer retroceder a los separatistas鈥.

El CRS agreg贸 que Estados Unidos lidera a Gran Breta帽a, Canad谩 y Lituania en la Comisi贸n Conjunta Multinacional sobre Reforma de la Defensa y Cooperaci贸n en Seguridad. El Comando Europeo del Pent谩gono ten铆a una Iniciativa Europea de Seguridad en ese momento, que ahora se llama Iniciativa Europea de Disuasi贸n. Bajo este programa, decenas de ucranianos fueron entrenados en Huntsville, Alabama, en operaciones de drones Raven RQ-11B lanzados a mano. 72 drones fueron enviados a Ucrania en 2016.

Un informe de investigaci贸n de la Biblioteca de la C谩mara de los Comunes del Reino Unido de enero de 2016 [Ukraine – summary of developments in 2015 and 2016] afirma: 鈥淟os combates entre las fuerzas gubernamentales ucranianas y los separatistas respaldados por Rusia han matado a m谩s de 9.000 personas desde abril de 2014 y han herido a m谩s de 20.000鈥. El informe contin煤a se帽alando que despu茅s del acuerdo de Minsk II respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que ped铆a un alto el fuego y la retirada de las fuerzas de primera l铆nea en ambos lados, el parlamento ucraniano otorg贸 un estatus especial y una mayor autonom铆a a partes de las regiones de Luhansk y Donetsk. .

El Royal United Services Institute es un grupo de expertos vinculado al Ministerio de Defensa del Reino Unido. Uno de sus informes reconoce que Rusia ten铆a una 芦pol铆tica defensiva禄 en gran medida cuando se trataba de Ucrania. Dice: 鈥淟os funcionarios rusos se han alarmado por la expansi贸n y la superposici贸n de alianzas occidentales desde una OTAN y una UE ampliadas, hasta AUKUS y la Coalici贸n de Democracias promovida por EEUU y el Reino Unido鈥.

Parte de la estrategia de Rusia tiene sus ra铆ces en la destrucci贸n de Libia liderada por Estados Unidos en 2011, explica el informe. El bombardeo de la OTAN sobre Libia y el derrocamiento de Muammar Gaddafi 芦puso de relieve c贸mo las fuertes alianzas occidentales fueron capaces de eludir o manipular el [Consejo de Seguridad de la ONU] CSNU, esencialmente eludiendo un foro donde los intereses rusos podr铆an ser protegidos.禄

De hecho, el 27 de febrero de 2022, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopt贸 la Resoluci贸n 2623, que establece: 鈥渓a falta de unanimidad de sus miembros permanentes en la reuni贸n 8979 le ha impedido ejercer su responsabilidad principal en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales鈥.

-La ausencia de diplomacia internacional,

-la debilidad de un movimiento antib茅lico interno en Estados Unidos y

-el apoyo a la guerra por parte de muchos izquierdistas y liberales bajo la doctrina de que Putin es un villano malvado

han llevado al mundo a casi un desastre nuclear terminal como no lo hab铆a estado desde la crisis de los misiles cubanos de 1962; quiz谩s incluso m谩s cerca. Muchos rusos han salido a la calle para clamar por un alto el fuego. Despu茅s de mirar hacia otro lado, mientras sus l铆deres pasaron los 煤ltimos 8 a帽os armando a Ucrania contra Rusia, los p煤blicos occidentales a煤n no han exigido lo mismo.

