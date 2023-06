–

El fracaso de la cumbre de Estambul, cuando la guerra a煤n no se hab铆a convertido en la guerra total y posiblemente permanente con la que amenaza convertirse ahora, supuso, en abril de 2022, el final de un proceso de negociaci贸n pol铆tica que hab铆a comenzado apenas unos d铆as despu茅s de la invasi贸n rusa. En ese tiempo, Kiev hab铆a pasado de entregar armas ligeras a la poblaci贸n para defender ciudades como Kiev de los tanques rusos -que nunca llegaron a entrar en la ciudad- y del caos de un enfrentamiento entre los servicios de inteligencia civiles y militares que cost贸 la vida a uno de los negociadores a rechazar buscar un acuerdo para detener la guerra. Tras la cumbre, en la que la formalidad del acto y la presencia oficial de Turqu铆a hac铆an pensar que se esperaba un acuerdo, el l铆der de la delegaci贸n rusa, Vladimir Medinsky, anunci贸 lo que parec铆a un principio de acuerdo. Rusia se compromet铆a a reducir significativamente la actividad militar en las regiones del norte de Ucrania, incluida Kiev, entonces pr谩cticamente sitiada pero con el frente estancado en una guerra de trincheras que estaba causando grandes bajas y destrucci贸n, y Ucrania obtendr铆a unas garant铆as de seguridad que no se aplicar铆an en Donbass y Crimea. En la pr谩ctica, el principio de acuerdo presentado por Medinsky implicaba la renuncia ucraniana tanto a la OTAN como a los territorios perdidos desde 2014.

El acuerdo fue destrozado apenas minutos despu茅s por un tuit de Mijailo Podolyak, que negaba que Ucrania fuera a renunciar a parte de su territorio. D铆as despu茅s, Rusia se retiraba de Kiev, Ucrania denunciaba las muertes de Bucha y Boris Johnson visitaba Kiev con un discurso que se conocer铆a m谩s adelante, pero que se resumir铆a en que Occidente no aceptar铆a ese acuerdo incluso aunque lo hiciera el Gobierno de Zelensky. Meses despu茅s, las declaraciones de Naftali Bennett, en abril de 2022 presidente de Israel y una de las personas que con m谩s rapidez trat贸 de posicionarse para ejercer de mediador, parecieron confirmar la extendida versi贸n de que fue la intervenci贸n de Boris Johnson la que impidi贸 el acuerdo, que en realidad ya hab铆a sido rechazado por las autoridades ucranianas. Sin embargo, las palabras de Bennett matizaban que esa intervenci贸n no hab铆a impedido el acuerdo sino la continuaci贸n de las negociaciones, que efectivamente se detuvieron inicialmente a causa de lo ocurrido en Bucha, posteriormente a causa de lo ocurrido en Kramatorsk, los referendos de adhesi贸n a Rusia o la anexi贸n en s铆. Prohibida por decreto presidencial cualquier negociaci贸n con Vladimir Putin, la posibilidad de un di谩logo en busca de una resoluci贸n diplom谩tica a esta guerra que acumula enormes bajas y una catastr贸fica destrucci贸n ha quedado anulada.

Desde entonces, con la guerra como 煤nica soluci贸n aceptable para el Gobierno ucraniano y sus socios, que coinciden en la idea de que la 煤nica resoluci贸n posible es aquella que implique la rendici贸n unilateral o derrota completa rusa, las 煤nicas propuestas de paz que se han producido han llegado de pa铆ses no occidentales y que, pese a condenar la invasi贸n, han buscado mantenerse neutrales precisamente para poder actuar como mediadores. Incluso antes de su victoria electoral, Lula da Silva se hab铆a postulado ya para una mediaci贸n entre Rusia y Ucrania que lograra un alto el fuego y una negociaci贸n para dar por finalizada la guerra. Sin embargo, su discurso, en el que culpaba a ambos pa铆ses del estallido de la guerra y de su continuaci贸n, nunca fue bien recibido por Kiev ni por sus socios, molestos tambi茅n por la negativa de los pa铆ses latinoamericanos a enviar a Ucrania armamento y munici贸n. L铆deres como Alberto Fern谩ndez, Gustavo Petro o Lula da Silva no solo mostraron una autonom铆a estrat茅gica de la que los pa铆ses europeos han demostrado carecer, sino que se posicionaban 煤nica y exclusivamente del lado de la paz.

Algo similar ocurrir铆a posteriormente con la propuesta china, una hoja de ruta de buenas pr谩cticas para las relaciones internacionales que buscaba defender la soberan铆a e integridad territorial, no solo de Ucrania, sino de todos los pa铆ses. Pese a ese matiz, que evidentemente apuntaba a la cuesti贸n de Taiw谩n, y que se insist铆a tambi茅n en la necesidad de huir de la pol铆tica de bloques, la l贸gica de Beijing es la misma que la de Lula da Silva y pasa por un alto el fuego e inicio de una negociaci贸n de forma inmediata. Ambos argumentos son contrarios a los intereses de Occidente, aislado del resto del mundo con la firme postura de continuar la guerra hasta la victoria final y centrado tambi茅n en presionar, no solo a Rusia, sino tambi茅n a China en una pol铆tica que irremediablemente supone la recreaci贸n de bloques y una creciente distancia entre ellos.

En las 煤ltimas semanas, siguiendo la l铆nea de pa铆ses perif茅ricos y no europeos que buscan solucionar la actual guerra en Europa, Indonesia, firme aliado de Estados Unidos desde la Guerra Fr铆a, a帽adi贸 su propuesta, que no solo plantea un alto el fuego y negociaci贸n, sino referendos en los territorios disputados, punto que caus贸 la inmediata ira de Ucrania, poco receptiva a cualquier propuesta que se distancie de sus diez puntos para la paz, que son, en realidad, la exigencia de rendici贸n unilateral rusa en todos los territorios, incluido en Crimea.

La 煤ltima propuesta de paz en concretarse ha sido la de varios pa铆ses africanos encabezados por Sud谩frica. La semana pasada, su presidente, Cyril Ramaphosa, acompa帽ado Macky Sall, presidente de Senegal, Hakainde Hichilema, presidente de Zambia, Azali Assourmani, presidente de las Comoras, el primer ministro egipcio Mustafa Madbuli y enviados especiales de la Rep煤blica Democr谩tica del Congo y Uganda visitaron tanto Ucrania como Rusia.

Utilizada para la propaganda, y realizada la obligatoria visita a Bucha, la delegaci贸n africana culmin贸 en Kiev la primera parte de su visita, iniciada, seg煤n denunciaron varios miembros de la comitiva, con un retraso de nueve horas en Polonia, retenida por las autoridades ucranianas. En la rueda de prensa final junto al presidente sudafricano, Volodymyr Zelensky no quiso dejar pasar la oportunidad para echar en cara a los pa铆ses africanos una postura de neutralidad que considera prorrusa. La comunicaci贸n ucraniana a lo largo de la visita fue tambi茅n inconfundiblemente hostil. 鈥淓s obvio que el cese del terror ruso y la retirada de todas las tropas rusas del territorio de Ucrania es lo que puede detener esta guerra鈥, escribi贸 Zelensky, que tambi茅n insisti贸 en que tan solo Rusia es culpable del conflicto. 鈥淯crania y el mundo entero no necesitan ni conflictos congelados ni guerras a fuego lento鈥, afirm贸 el presidente ucraniano en clara referencia a los planes que implican un alto el fuego.

Ucrania ha dejado claro que busca una paz concreta: aquella en la que pueda imponer su voluntad. La experiencia de Minsk muestra que Kiev no est谩 dispuesta a implementar ning煤n acuerdo de paz en el que no haya dictado unilateralmente los t茅rminos. 鈥淓s obvio que el cese del terror ruso y la retirada de todas las tropas rusas del territorio de Ucrania es lo que puede detener esta guerra鈥, insisti贸 Zelensky, en referencia al ataque con misiles sobre Kiev durante la visita africana del que acus贸 a Rusia. Sin embargo, miembros de la delegaci贸n como Lumumba Amin, hijo de Idi Amin y representantes de Uganda, afirmaron no haber escuchado explosiones en la capital durante su visita.

Es posible que el razonamiento de Ucrania para mantener esa postura de negativa absoluta al di谩logo con Rusia, rechazo a todo compromiso y, sobre todo, la visita guiada a Bucha fuera que mostrar a los l铆deres africanos los lugares donde la guerra ha resultado ser m谩s cruda pueda cambiar la postura de los l铆deres africanos. Es as铆 como han actuado los l铆deres occidentales, mucho m谩s duros con Rusia tras sus visitas a lugares como Bucha. Sin embargo, es probable que para aquellos pa铆ses que buscan mediar en busca de una paz inmediata, aunque quiz谩 imperfecta, la comprobaci贸n de los inmensos da帽os que est谩 causando el conflicto sea precisamente un argumento para reafirmarse en su postura.

En San Petersburgo y no sin que antes se difundiera en medios sudafricanos y proucanianos la falsa noticia que la delegaci贸n africana no hab铆a obtenido permiso para aterrizar en Rusia, la reuni贸n con Vladimir Putin result贸 mucho m谩s reveladora. Al igual que Ucrania, que ha querido insistir en que el acuerdo de exportaci贸n de grano beneficia a los pa铆ses africanos, Rusia ha buscado en los 煤ltimos meses reafirmar sus relaciones internacionales con pa铆ses del continente. Bloqueadas sus exportaciones de fertilizantes, Mosc煤 ha insistido en su voluntad de entregar los cargamentos retenidos en la Uni贸n Europea de forma gratuita a pa铆ses africanos, a los que les ha ofrecido tambi茅n grano en condiciones favorables. Y en t茅rminos puramente simb贸licos, es tambi茅n representativo que Rusia haya devuelto recientemente el nombre de Patrice Lumumba a la Universidad de la Amistad de los Pueblos, centro del internacionalismo e instrucci贸n de estudiantes de pa铆ses del tercer mundo durante los tiempos sovi茅ticos. La universidad hab铆a perdido el nombre del l铆der anticolonial congol茅s en los a帽os 90.

En San Petersburgo, Vladimir Putin quiso insistir en la voluntad de Ucrania de no renunciar a las negociaciones. El rechazo de Kiev y sus socios a cualquier negociaci贸n es tan f茅rreo que permite a Mosc煤 presentarse como la parte dispuesta a tratar los diferentes planes de paz pese a que todos ellos contienen puntos problem谩ticos para Rusia. Pero m谩s all谩 de mostrar su agradecimiento por la equilibrada postura de los pa铆ses africanos, el presidente ruso quiso aprovechar la ocasi贸n para, delante de varios jefes de Estado y de Gobierno, dar la versi贸n rusa de lo ocurrido en abril de 2022.

Vladimir Putin, que denunci贸 que Kiev y sus socios 鈥渢iraron al basurero de la historia鈥 el acuerdo alcanzado en abril de 2022, mostr贸 incluso el documento acordado. Bajo el t铆tulo 鈥淎cuerdo de Neutralidad Permanente y Garant铆as de Seguridad de Ucrania鈥, el texto conten铆a, seg煤n el presidente ruso, todo tipo de aspectos referidos a las fuerzas armadas, incluidas las unidades de equipamiento de combate o cantidad de soldados que Ucrania estar铆a autorizada a disponer. Kiev obtendr铆a a cambio de renunciar a la OTAN garant铆as de seguridad de Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia, Bielorrusia y Turqu铆a. A este acuerdo se debi贸, seg煤n Vladimir Putin, la retirada rusa de Kiev. Sin embargo, siempre desde el punto de vista ruso, Ucrania y sus socios habr铆an optado por la renuncia al acuerdo en lugar de cumplir con sus compromisos.

Las contradicciones entre las posturas de los dos pa铆ses y la din谩mica de la guerra hacen ahora a煤n m谩s dif铆cil la consecuci贸n de cualquier acuerdo, especialmente cuando una de las partes ha prohibido por decreto toda negociaci贸n pol铆tica. De ah铆 que, a corto plazo, cuando menos mientras est谩 en marcha la contraofensiva ucraniana, no es de esperar ning煤n avance en el frente diplom谩tico. Sin embargo, la propuesta africana contiene una serie de ideas que, a medio o largo plazo, habr铆an de ser tenidas en cuenta. El plan del grupo de pa铆ses encabezados por Sud谩frica no solo se refiere a la paz entre Rusia y Ucrania sino que, como el presentado por Beijing, busca un cambio en las relaciones internacionales. La propuesta contiene, seg煤n lo publicado por la prensa rusa, diez puntos, entre los que se encuentra, no solo la soberan铆a de los estados, sino de los pueblos, un matiz interesante que lo diferencia del propuesto por Beijing:

Lograr la paz por medio de la diplomacia y a trav茅s de negociaciones.



Las negociaciones de paz deben comenzar tan pronto como sea posible.



Desescalada por ambas partes.



Garant铆a de soberan铆a de todos los estados y pueblos de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas.



Garant铆as de seguridad para todos los pa铆ses.



Garant铆as de ambos pa铆ses de circulaci贸n de grano y fertilizantes.



Asistencia humanitaria para las v铆ctimas de la guerra.



Resoluci贸n de la cuesti贸n del intercambio de prisioneros de guerra y retorno de los ni帽os y ni帽as.



Reconstrucci贸n de posguerra y asistencia a las v铆ctimas de la guerra.



Mayor cooperaci贸n con los pa铆ses africanos.

Mostrando iniciativa y en busca de un mayor papel en las relaciones internacionales, los pa铆ses africanos han presentado un plan que no solo busca colaborar para lograr la paz en Europa, sino que busca un futuro de comercio y cooperaci贸n en el que 脕frica sea tenida en cuenta como sujeto activo y participante de las relaciones internacionales. La propuesta africana es un primer paso en esa direcci贸n. Sin embargo, la din谩mica de la batalla y el inter茅s de Ucrania y sus socios occidentales por continuar la guerra hacen inviable toda propuesta de paz, especialmente aquellas que no proceden de pa铆ses cuyo planteamiento coincida completamente con las exigencias de Kiev.

