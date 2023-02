–

De parte de Nodo50 February 25, 2023

El Consejo Supremo de Radio y Televisi贸n (RT脺K) sancion贸 a los canales de televisi贸n TELE1, Halk TV y Fox TV con multas monetarias y prohibiciones de transmisi贸n por su cobertura del terremoto que devast贸 partes del sur y sureste de Turqu铆a y partes de Siria el 6 de febrero. 340 sitios de Internet de los medios kurdos tambi茅n recibieron prohibiciones de acceso.

La diputada de Mu艧 del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP), 艦evin Co艧kun, declar贸 que las sanciones de RT脺K se debieron al deseo del gobierno de ocultar la verdad. Afirm贸 que el proyecto de ley de censura aprobado en el parlamento es utilizado por el gobierno para reprimir a la oposici贸n, y subray贸 que la destrucci贸n causada por el gobierno no puede esconderse debajo de la alfombra.

Violaci贸n del derecho a la vida

Co艧kun coment贸 que el intento del estado turco de limitar el ancho de banda de Internet justo despu茅s del terremoto es una violaci贸n del derecho a la vida. Explic贸: 鈥淓l gobierno busca bloquear las actividades period铆sticas cada vez que se ve acorralado. Sin embargo, impedir la comunicaci贸n durante los desastres y reducir el ancho de banda de Internet es una violaci贸n del derecho a la vida. Las personas atrapadas bajo los escombros podr铆an informar su ubicaci贸n a las instituciones pertinentes y a sus familiares antes de que sus tel茅fonos se queden sin carga鈥.

Gobierno busca bloquear cobertura medi谩tica

Co艧kun se帽al贸 que ella y su grupo fueron a Ad谋yaman para ayudar a sobrevivientes el primer d铆a de los terremotos de magnitud 7,8 y 7,7 del 6 de febrero, pero all铆 no hab铆a internet. Continu贸: 鈥淟a gente no pod铆a obtener informaci贸n fiable sobre sus familiares y los que estaban atrapados bajo los escombros no pod铆an hacer o铆r su voz para pedir ayuda. Si bien brindar un servicio de comunicaci贸n adecuado es de vital importancia en tales casos, desafortunadamente, bajo el pretexto de ‘luchar contra la desinformaci贸n’, la Autoridad de Tecnolog铆as de la Informaci贸n y la Comunicaci贸n (BTK) redujo el ancho de banda en Twitter, una herramienta de conmutaci贸n mediante la cual la informaci贸n circula tan r谩pido como es posible. Adem谩s, a muchos periodistas se les impidi贸 ejercer su profesi贸n en las ciudades afectadas por el terremoto. En los tres primeros d铆as del terremoto, los supervivientes preguntaban: “驴D贸nde est谩 el Estado?”. Los equipos de b煤squeda y rescate afiliados a las organizaciones estatales AFAD y UMKE no fueron enviados a tiempo al terreno. La mayor铆a de las personas que estaban bajo los escombros murieron congeladas. Ni siquiera el agua y la comida llegaron a las v铆ctimas del terremoto, que esperaban bajo temperaturas bajo cero para salvar a sus familiares, y la solidaridad entre la gente fue impedida por el gobierno. El gobierno recurri贸 f谩cilmente a la censura para encubrir la negligencia y la reacci贸n p煤blica contra 茅l. El gobierno impide primero las actividades period铆sticas en tiempos de crisis”.

La destrucci贸n no se puede ocultar

Co艧kun se帽al贸 que 鈥渆l gobierno no tom贸 medidas durante los primeros 3 d铆as y tom贸 medidas en茅rgicas contra los trabajadores de la prensa y las organizaciones de radiodifusi贸n que transmit铆an solidaridad social. Sin embargo, la censura y la intimidaci贸n introducidas por RT脺K y BTK se han vuelto in煤tiles debido a la sensibilidad y la solidaridad del p煤blico y la destrucci贸n causada por el gobierno no se puede ocultar鈥.

La verdad ser谩 revelada

Co艧kun concluy贸: 鈥淓s obvio que la ley de censura se introdujo para mantener al gobierno en el poder. Porque el gobierno necesitaba una herramienta para hacer frente a cualquier situaci贸n impredecible antes de las elecciones. La amnist铆a de zonificaci贸n que caus贸 gran destrucci贸n durante el terremoto, los edificios que se construyeron sobre pantanos y tierras agr铆colas, el colapso de puentes y carreteras son solo algunos ejemplos. Otro ejemplo es la prohibici贸n de internet tras el atentado en la calle Istiklal del 13 de noviembre de 2022. Al gobierno le preocupan las redes de solidaridad formadas por la convocatoria de nuestro partido en 10 ciudades y los servicios que prestan nuestros municipios que no han sido usurpados por fideicomisarios. No es posible encubrir la verdad e impedir la lucha de los periodistas que escriben la verdad a trav茅s de la ley de censura. Cueste lo que cueste, la verdad saldr谩 a la luz”.