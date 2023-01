–

January 30, 2023

D铆cese de un un socio que quer铆a tener charlas semanales con peque帽os grupos de consuntants y analistas en un determinado proyecto.

Estas charlas estaban destinadas para que que estos j贸venes y desorientados consultants, fueran asesorados en sus inquietudes delante de ese se帽or, un Socio, un tipo imponente, que de o铆r su nombre ya te causaba respeto, que contaban leyendas sobre 茅l, que si era el primero en entrar, el 煤ltimo en salir, etc. etc鈥.. (Luego hay gente que cuenta que s贸lo le ve铆a mirar una hoja Excel)

Pues bien, a estos j贸venes, despu茅s de una charla de m谩s o menos una hora se les ocurri贸 decir (incautos ellos):

Es que nosotros cargamos las horas extras en una hoja Excel que la lleva un jefe de proyecto, y cada hora, se compensa por otra hora igual, en lugar de 1,75 como si se cargara en el TR鈥

Eso no puede ser! Dijo el socio鈥. Las Horas extras se tienen que cargar en el TR, como es debido y como est谩 estipulado (Haci茅ndose grande como Gandalf ante Bilbo Bols贸n.)

Hasta aqu铆 todo bien, los j贸venes pensaron: 鈥淛ope, que bien, hay justicia, hablar谩 con el tipo de la hoja Excel鈥

Pero segundos siguientes el socio espet贸:

Eso si鈥 es algo que ten茅is que tener en cuenta鈥. en el caso de que haya que sacar a alguien del proyecto, por la raz贸n que sea, por supuesto que el que tenga m谩s horas extras cargadas en el TR ser谩 el primero en salir, porque no es capaz de hacer su trabajo en el tiempo requerido, as铆 que ya se buscar谩 a otro que pueda hacerlo o que no las cargue, 驴entendido?鈥.

Dicen en las horas libres y en las tabernas de rec贸nditos lugares, que esa hoja Excel sigue existiendo, y no en ese proyecto, si no en varios m谩s a lo largo de todo lo que ocupa la empresa鈥. lo mismo nadie carga horas en el TR, pero creemos que si, hay que hacerlo, es tu derecho, es tu obliglac贸n鈥.. Si te ves identificado, den煤ncialo, no es legal, es inmoral鈥.

Puedes contactar con Robin Hours鈥︹.. Te puede pasar a ti.