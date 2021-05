–

En la 煤ltima edici贸n del informe 鈥楧irecto a tus hormonas. Gu铆a de alimentos disruptores鈥, Ecologistas en Acci贸n visibiliza la contaminaci贸n con plaguicidas de los alimentos de venta en Espa帽a.

El 44,4 % de los vegetales tienen residuos de plaguicidas. Algunos, como las fresas, tienen 37 plaguicidas diferentes, 25 de los cuales pueden afectar al sistema hormonal.

El 31 % de los residuos detectados pertenecen a plaguicidas no autorizados por su toxicidad.

La soluci贸n a esta contaminaci贸n es que la administraci贸n cumpla la normativa y reduzca en un 50 % el uso y riesgo de los plaguicidas.

El Estado espa帽ol vuelve a ser l铆der europeo en venta de plaguicidas con un total de 75.190 toneladas vendidas seg煤n los 煤ltimos datos europeos.

Parte de los plaguicidas empleados quedan en los alimentos como residuos invisibles y llegan a las bocas de las y los consumidores. Para garantizar que estos residuos no superan los l铆mites m谩ximos de seguridad, la Agencia Espa帽ola de Seguridad Alimentaria y Nutrici贸n (AESAN) realiza controles anuales sobre un n煤mero de muestras de alimentos.

Sus 煤ltimos an谩lisis, realizados sobre muestras de alimentos del a帽o 2019, muestran que el 98鈥3 % de las muestras cumplen la normativa porque, aunque tienen restos de plaguicidas, estos residuos est谩n por debajo del l铆mite establecido.

Pero estos an谩lisis muestran tambi茅n que en los alimentos de venta en Espa帽a hay una amplia presencia de plaguicidas. Concretamente, el 34 % de todas las muestras analizadas conten铆an uno o m谩s plaguicidas. Este porcentaje asciende al 44,4 % en el caso de frutas y verduras. En algunas muestras se detectaron hasta nueve plaguicidas diferentes.

Para visibilizar esta contaminaci贸n, Ecologistas en Acci贸n presenta el informe 鈥楧irecto a tus hormonas鈥 en formato de gu铆a de alimentos m谩s y menos contaminados. As铆, muestra que las fresas fueron el alimento con m谩s residuos de plaguicidas, 37, de los que 25 son disruptores endocrinos.

El informe presta especial atenci贸n a la contaminaci贸n con plaguicidas que afectan al sistema hormonal, los conocidos como disruptores endocrinos, porque cualquier cantidad de estas sustancias pueden desencadenar da帽os en la salud, de manera equiparable a las sustancias cancer铆genas. Es decir, los l铆mites m谩ximos de residuos empleados por AESAN no protegen frente a estos plaguicidas para los que la 煤nica protecci贸n es prohibir su uso. Adem谩s, el efecto combinado del c贸ctel de diferentes sustancias pone a la poblaci贸n ante un peligro desconocido e imposible a evaluar, seg煤n la comunidad cient铆fica.

El informe tambi茅n denuncia que Espa帽a sigue utilizando un elevado n煤mero de plaguicidas no autorizados por la legislaci贸n europea. Concretamente, el 31 % de los residuos detectados pertenecen a plaguicidas no autorizados. Pero el porcentaje real es mayor porque AESAN deja fuera del an谩lisis los plaguicidas m谩s utilizados en el campo. Un ejemplo es el del 1,3-dicloropropeno, que no se analiza en las muestras a pesar de ser el tercer plaguicida m谩s utilizado en 2019 y cancer铆geno por la IARC.

Ante esta situaci贸n, en lugar de mejorar sus an谩lisis, AESAN empeora la calidad de su control, reduciendo tanto el n煤mero de plaguicidas que analiza como el n煤mero de muestras que toma, situando a Espa帽a a la cola de toda Europa en n煤mero de muestras por cada 100.000 habitantes.

La soluci贸n a esta contaminaci贸n est谩 en manos de la administraci贸n espa帽ola que debe cumplir la normativa europea (como la estrategia 鈥渄e la granja a la mesa鈥 y la Directiva de uso sostenible de plaguicidas ) y reducir un 50 % el uso y riesgo de los plaguicidas qu铆micos para 2030. Para ello, la administraci贸n debe ser valiente y favorecer la transici贸n a una agricultura que utilice menos sustancias t贸xicas, m谩s respetuosa con la salud y con el medio ambiente.

