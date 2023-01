–

De parte de Periodico Anarquia January 19, 2023 178 puntos de vista

No se ha dicho suficiente, no hemos dicho suficiente contra la nefasta influencia de las fuerzas de la izquierda del capital. Vemos llamarle esp铆ritu democr谩tico al robo descarado y a la profundizaci贸n de la explotaci贸n sin chistar. Se pavonean de no levantar la cabeza, de ser amigos de los empresarios y de no plantear ninguna lucha. Las fuerzas del progresismo, preocupadas s贸lo por volver al gobierno, intentan hacer olvidar su gesti贸n, adem谩s, su acomodo y su impulso a favor del capital en nuestro territorio.

Acostumbrarse a no pelear, a no confiar en las propias fuerzas y a no proyectar un futuro realmente mejor conduce a la peor de las pesadillas: un pueblo carretilludo que s贸lo espera por representantes 芦menos malos禄.

No basta ver las cuentas subir cada enero (por si alguien saltara) sino prepararse para nada cuando aumentar谩n los a帽os de trabajo para poder jubilarse. No s贸lo nos har谩n trabajar m谩s a帽os, tambi茅n habr谩 reducci贸n de lo que se cobra, precarizaci贸n de los sectores m谩s sumergidos y profundizaci贸n de la desigaldad. No es posibe mejorar sin tocar la deigualdad estructural. Y es ver a dirigentes pol铆ticos y dirgentes sindicales bur贸cratas apagar todo gesto de rebeld铆a para entender de qu茅 lado estamos y de qu茅 lado est谩n ellos.

El enfrentamiento es necesario, el potenciar las bases aut贸nomas de las personas para luchar, sentir y cambiar su realidad es urgente. Las fuerzas est谩n, los intentos tambi茅n. No podemos tropezar con la misma piedra del posibilismo. A los acomodados ni pan ni agua.

Organizaciones horizontales y de acci贸n directa, coordinaci贸n y proyecci贸n com煤n contra la explotaci贸n. Sigamos potenciando la autoorganizaci贸n en los laburos, en los lugares de estudio, en los barrios, en las calles鈥

S.