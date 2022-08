Al igual que anarcocapitalistas y ultraliberales, muchas personas de izquierda est谩n en contra del Estado. No en contra de este o de aquel Estado en concreto, sino en contra del Estado en general. En su opini贸n, el Estado es una estructura de poder y el objetivo de la pol铆tica de izquierdas no debe ser acceder al poder, sino acabar con 茅l, disolverlo y triturarlo (como si tal cosa fuera posible). El poder siempre es opresivo, parecen pensar. Jule Goikoetxea ha utilizado la expresi贸n 鈥渆stadofobia de la izquierda鈥 para referirse a este fen贸meno. Pero lo cierto es que otras personas de izquierda no vemos las cosas de esa forma. En nuestra opini贸n, cuando no hay Estado son las mafias las que proliferan e imponen sus normas. Los Estados fallidos generan se帽ores de la guerra y, en esas circunstancias, son siempre los y sobre todo las m谩s d茅biles las que salen perjudicadas. Sabemos que ha de haber una vigilancia estrecha y constante del poder por parte de la ciudadan铆a para reducir al m谩ximo el riesgo de abusos, siempre presente. Pero pensamos que lo mejor que podemos hacer es defender un Estado social de derecho, conseguir que sea verdaderamente garantista, que proteja de los poderosos a la gente com煤n, sobre todo al colectivo m谩s d茅bil. El poder no tiene por qu茅 ser siempre malo. Supone tambi茅n capacidad y agencia. Nuestro objetivo debe ser poner todo el poder del Estado a favor de los m谩s d茅biles y vulnerables, embridando y sometiendo a los poderes privados (por supuesto: a largo plazo el objetivo es que nadie sea demasiado d茅bil y que nadie ostente demasiado poder).

Por desgracia, la pedagog铆a pseudoprogresista, de la mano de una izquierda meliflua, ha difundido con 茅xito muchas ideas peligrosas. La cr铆tica feroz a la m谩s m铆nima exigencia de disciplina por parte de los adultos a los adolescentes es un cl谩sico manido. La palabra disciplina evoca el r茅gimen cuartelario y parece que s贸lo cabe defenderla desde una perspectiva conservadora o reaccionaria. Pero 鈥榙isciplina鈥 es un t茅rmino que tiene por lo menos dos acepciones diferentes, aunque sutilmente conectadas, cuyos matices conviene tener en cuenta. 鈥淒isciplina鈥 puede referirse a las normas de comportamiento que hacen que en un colectivo se establezca y se mantenga determinado orden que supone sometimiento. Pero podemos entender tambi茅n por disciplina un conjunto de normas cuya repetici贸n constante y sostenida nos lleva a un resultado buscado. En el primer caso la disciplina es un fin que le viene al sujeto de fuera y se le impone al margen de su voluntad; produce sumisi贸n y obediencia. Pero en el segundo no es un fin, sino un medio del propio sujeto que se propone llegar a un objetivo por 茅l mismo elegido; esta forma de disciplina es un logro del sujeto (podr铆amos hablar de 鈥渁utodisciplina鈥). La pedagog铆a, por lo general, no ha diferenciado estos dos matices (tiene la costumbre de mezclarlo todo y de afinar poco en los conceptos que usa). Ha pregonado que la disciplina es mala y punto. Pero, al hacerlo, ha limitado (o ha contribuido a limitar) el desarrollo de capacidades y facultades de muchas y muchos estudiantes.

Como es de sobra conocido, hoy en los centros de estudio no hay disciplina ni autoridad. Seg煤n muchos profesionales de la pedagog铆a y bur贸cratas de la educaci贸n (y seg煤n algunos padres y madres), la disciplina en los institutos no es una condici贸n necesaria para la convivencia. Tenemos otros problemas, parece, m谩s all谩 de la falta de disciplina. Y no son problemas que se solucionar铆an con m谩s disciplina o autoridad (creo que es mucho menos el profesorado que piensa as铆).

Es verdad que hace algunas d茅cadas, cuando est谩bamos saliendo del franquismo, hab铆a que poner en cuesti贸n el exceso de disciplina en la primera acepci贸n que he planteado arriba: convert铆a los centros educativos en algo cercano a la c谩rcel o al cuartel; generaba miedo en vez de respeto y produc铆a un gran sufrimiento injustificado y evitable. La corriente principal en pedagog铆a se puso manos a la obra a cuestionar, deslegitimar y denunciar la disciplina cuartelaria y el autoritarismo en la ense帽anza. Hay muchos libros de esa 茅poca que abordan la cuesti贸n. Las teor铆as pedag贸gicas que han estado detr谩s de muchas de las reformas educativas durante largo tiempo han respondido, en buena medida, al deseo de alejarse todo lo posible de aquella escuela aterradora. Y aqu铆 aparece el problema: en el intento de huir de algo que no existe hace d茅cadas, la pedagog铆a ha perdido el norte respecto a qu茅 debe ser la educaci贸n. Por efecto de ello hoy es necesario defender cosas obvias, como que 鈥渓a escuela no es un parque de atracciones鈥 (como dice el t铆tulo del exitoso libro de Gregorio Luri). La famosa balanza se ha escorado completamente al otro lado. En la actualidad, ni en los centros educativos ni en las familias queda rastro de aquella autoridad excesiva y brutal de anta帽o (autoritarismo, en realidad). El problema de la juventud no es vivir bajo una dictadura adulta (o 鈥渁dultista鈥, sic), como denunciaba hace a帽os El libro rojo del cole, sino la desaparici贸n de normas y l铆mites que puede estar da帽ando irreversiblemente su desarrollo psicol贸gico, cognitivo, emocional y moral. Los l铆mites son mojones, faros, se帽ales en el camino para no perderse (en todos los sentidos de 鈥榩erderse鈥).

Con el impulso y el consejo de ciertas ocurrencias pedag贸gicas hemos hurtado a generaciones enteras la posibilidad de desarrollar y hacer suyas costumbres y h谩bitos muy necesarios

La culpa de la situaci贸n actual no es solo de la peor pedagog铆a. Son muchos los factores que inciden en que las cosas est茅n como est谩n, pero no se puede negar que ha hecho una aportaci贸n inestimable, mezcl谩ndolo todo y difundiendo malentendidos por doquier. Con el impulso y el consejo de ciertas ocurrencias pedag贸gicas hemos hurtado a generaciones enteras la posibilidad de desarrollar y hacer suyas costumbres y h谩bitos muy necesarios, no ya para aprender algo en la vida, sino para vivir de una forma m铆nimamente equilibrada. Dej谩ndose guiar por experiencias como Summerhill, muchas pedagogas y bur贸cratas han confundido autoridad (necesaria) y autoritarismo (rechazable), es decir, algo similar a la auctoritas y la potestas que distingu铆a la tradici贸n cl谩sica romana. Han olvidado que la educaci贸n en el 谩mbito p煤blico (por ejemplo, en la escuela) y en el privado (por ejemplo, en la familia) responde a claves muy diferentes. Y por favor, que no salga nadie con que ya S贸crates en el siglo V a. C. se quejaba de lo maleducada que era la juventud, que rechazaba toda autoridad y no respetaba a los mayores. En este asunto hay cosas eternas y tambi茅n novedosas. Algunas de estas 煤ltimas est谩n estrechamente vinculadas con el capitalismo en su fase m谩s ultraliberal y desbocada, de manera que un S贸crates no pudo ni imaginarlas.

Pero s铆 podemos evocar la sensatez de la Grecia cl谩sica en tantas cuestiones de la vida cotidiana y reconocer que el t茅rmino medio es el m谩s conveniente en este tipo de asuntos. Los excesos punitivistas de la escuela franquista eran terribles, pero la ausencia casi total de disciplina y autoridad en los centros educativos hoy es muy perjudicial para todo el alumnado y muy especialmente para los m谩s d茅biles. Al eclipsarse la autoridad de los adultos (la de padres, madres y profesorado, pero tambi茅n conserjes, limpiadoras, cuidadoras del comedor, vecinos鈥) la gente m谩s joven se queda, no solo sin referentes, sino tambi茅n sin protecci贸n, sin cobijo. En ese p谩ramo de anomia, como si fueran unos se帽ores de la guerra de barrio, los m谩s fuertes (los m谩s machitos, los m谩s chulitos, los m谩s desequilibrados, los m谩s violentos) se adue帽an del tiempo y del espacio ocup谩ndolos con su presencia invasiva, con sus gritos, su gestualidad faltona, sus condiciones, sus normas. Los comportamientos disruptivos y violentos de algunos estudiantes son producto de desequilibrios previos (sociales, familiares, afectivos) y habr铆a que conseguir que nadie llegue al aula en esas condiciones. Son v铆ctimas de tantas cosas, los pobres. Pero ese es otro problema urgente que hay que abordar invirtiendo dinero, y no solo en educaci贸n. La cuesti贸n ahora es que as铆 llegan muchos y muchas adolescentes a la ense帽anza reglada. Sus compa帽eras m谩s d茅biles, m谩s tranquilas, calladas, vergonzosas, lentas, los diferentes, los t铆midos, los introvertidos o con pluma se quedan a la intemperie y se sienten desprotegidos. No conocen otra cosa y por eso no entienden bien qu茅 es lo que pasa. Pero por detr谩s de la mascarilla se les escapa una mirada triste de desprotecci贸n, soledad e impotencia*.

Tere Maldonado es profesora de filosof铆a en Secundaria.

*Escrib铆 y publiqu茅 este texto originalmente en euskera (鈥淒isziplina eta autoritatea hezkuntzan鈥, Hordago-El Salto, 21 de julio, 2022) y lo he traducido ahora de forma bastante literal. En el original no ten铆a ese problema, pero aqu铆 he decidido utilizar algunos masculinos gen茅ricos para facilitar la lectura. Tambi茅n uso a veces el femenino de esa misma forma.