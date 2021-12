–

El

hotel de Vecindario ha despedido a dos trabajadoras: a una por haber sido

solicitante de asilo y a otra por protestar ante el despido de su compa帽era.

Adem谩s, el hotel ha decidido sancionar a otras dos trabajadoras. Las cuatro

formaban parte de la Secci贸n Sindical de CNT en el hotel. Otra compa帽era m谩s de

la misma secci贸n hab铆a mantenido litigios con la empresa por diversos motivos

recientemente.

A

mediados del mes de noviembre, una compa帽era de CNT entraba a trabajar al Hotel Avenida, donde ya exist铆a una secci贸n sindical. A los pocos d铆as le dijeron

que no volviera m谩s, ya que el hotel no quer铆a contratar a nadie que hubiera

sido refugiada y que hubiera estado en CEAR (Comisi贸n Espa帽ola de Ayuda al

Refugiado). Hay que aclarar que nuestra compa帽era no solo recibi贸 ayuda de

CEAR, sino que se aloj贸 en el hotel, ya que CEAR paga para alojar en este hotel

a algunos refugiados y solicitantes de asilo.

Ante

esta situaci贸n de clara discriminaci贸n, una de nuestras compa帽eras decidi贸

protestar ante la empresa e hizo p煤blica la situaci贸n a trav茅s de las redes sociales. El hotel

decidi贸 entonces despedirla tambi茅n y sancionar a otras dos compa帽eras que

pertenecen a la secci贸n de CNT.

Se trata de una vulneraci贸n clara y muy grave de derechos fundamentales y de una

muestra asquerosa de racismo e hipocres铆a por parte de la direcci贸n del hotel.

Ante esto, las compa帽eras de la Secci贸n Sindical de CNT en el Hotel Avenida de Canarias han

decidido exigir el cumplimiento 铆ntegro de su Tabla de Reivindicaciones, en la

que se incluye la readmisi贸n de las dos compa帽eras despedidas y la retirada de

las sanciones impuestas.

Esta

secci贸n no va a dejar de pedir el cumplimiento de sus reivindicaciones ni va a

dejar de

denunciar p煤blicamente que en el Hotel Avenida se discrimina a las

trabajadoras, justificando despu茅s con acusaciones falsas las decisiones racistas que se han tomado.

A

continuaci贸n, enumeramos todas las reivindicaciones que se exigen:

1潞 Readmitir a las

compa帽eras despedidas

2潞 Eliminar las sanciones a compa帽eras

3潞 Pagar lo que se les debe

4潞 Elaborar un nuevo estudio ergon贸mico

5潞 Ampliar la plantilla

6潞 Revisar, arreglar y poner al d铆a las medidas de seguridad contra incendios,

las salidas de

emergencia y el aire acondicionado del hotel