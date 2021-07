–

La concentraci贸n se ha convocado para el pr贸ximo 15 de julio a las 10,30h para denunciar p煤blicamente la sucesi贸n de acciones discriminatorias, anti CGT, racistas y xen贸fobas que se vienen adoptando desde la direcci贸n de la empresa.

Seg煤n los responsables de RRHH la misma falta cometida por un trabajador se barema de modo distinto, mientras a un musulm谩n se le despide, a quien no lo es se le aplican dos meses de suspensi贸n de empleo y sueldo. Se elige a personas no musulmanas para el desempe帽o temporal de puestos de encargados pese a contar con menos m茅ritos y derechos que otros que si lo son y adem谩s son miembros de CGT鈥 son solo muestras del modus operandi de una direcci贸n que no pude continuar ostentando cargo p煤blico ni un minuto m谩s en un pa铆s donde debe prevalecer el estado de derecho y el respeto a los principios constitucionales.

Desde CGT nos reiteramos en exigir el cese fulminante de la c煤pula directiva de AMGEVICESA, ante los grav铆simos atentados contra el derecho de igualdad y no discriminaci贸n, contra el derecho al libre culto religioso y contra la libertad sindical.

Recordamos que AMGEVICESA ha procedido a designar a dedo unas plazas de encargado temporalmente, sin tener en cuenta las bases de la convocatoria ni el derecho prioritario por m茅ritos de otros aspirantes que adem谩s coinciden con el miembro del comit茅 de empresa por CGT y con el n煤mero dos de nuestra candidatura a las recientes elecciones sindicales en esa empresa, ambos de culto musulman, a diferencia de los elegidos arbitrariamente por la Direcci贸n empresarial.

La discriminacion por raza o creencias religiosas parece algo habitual en AMGEVICESA a tenor de los datos de esta empresa en la que casi el 80% de su plantilla es musulmana y son escasos los cargos de responsabilidad y mandos intermedios ocupados por alguna persona de ese credo.

CGT vuelve a pedir p煤blicamente a los responsables pol铆ticos de Ceuta que cesen de inmediato a quienes violan sistem谩ticamente derechos fundamentales de su plantilla en AMGEVICESA y la discriminan por creencias religiosas o afiliaci贸n a un Sindicato.

Aun cuando la Inspecci贸n de Trabajo de Ceuta ya conoce de algunas de las tropel铆as recientes de la Direcci贸n y estamos en espera de sus actuaciones, el 15 de julio realizaremos la primera protesta ante la sede de AMGEVICESA exigiendo respeto a la libertad sindical y a las creencias de sus empleados/as.