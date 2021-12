–

Molt honorable president, secretari, diputats, alcaldessa, patrocinadors, membres del jurat, companys periodistes i acompanyants, gr脿cies per venir. Sabem que la pand猫mia i els compromisos prenadalencs ho compliquen per貌 ens fa molta il路lusi贸 recuperar aquesta festa, despr茅s de la pausa obligada per la covid. Perqu猫 volem que sigui un punt de trobada del nostre ofici. Un lloc on reivindicar la feina de la qual ens hem de sentir orgullosos. Que n鈥檋i ha. I molta.



脡s veritat que cada setmana tenim exemples de males pr脿ctiques period铆stiques, aqu铆 i a fora. Algunes les exposem a l鈥檕bservatori M猫dia.cat. Tamb茅 茅s cert que moltes cap莽aleres lluiten per sobreviure i quan es parla de la nostra professi贸 煤ltimament sempre apareixen a la conversa termes com desinformaci贸 i fake news. El periodisme 茅s en un moment de canvi i de crisi, per貌 no desapareixer脿. Sobreviur脿 als seus il路lusos enterradors. De fet, cada vegada es fa m茅s bona feina, i aquest premi n鈥櫭﹕ una mostra.

Potser hi va haver una 猫poca en qu猫, en aquest pa铆s, de periodisme d鈥檌nvestigaci贸 gaireb茅 nom茅s en parlava algun professor d鈥檜niversitat i irreductibles com Ramon Barnils i Xavier Vinader, per貌 aix貌 ha canviat. Aquest any el jurat ha hagut de valorar una trentena de reportatges per al premi, i no ho ha tingut f脿cil. Precisament perqu猫 es fa bona feina.

Divendres mateix Albert Llim贸s va tornar a destapar una exclusiva a l鈥橝RA, amb el reportatge dels abusos de l鈥檈xentrenador del Bar莽a Albert Benaiges. De fet, el jurat li ha volgut dedicar una menci贸 especial, a ell i a la periodista N煤ria Juanico, per la s猫rie d鈥檃rticles sobre assetjament sexual i ab煤s de poder a l鈥橧nstitut del Teatre.



Aquests s贸n exemples del bon periodisme que es continua fent als Pa茂sos Catalans, i 茅s bo perqu猫 molesta, sobretot a qui t茅 poder, de la mena que sigui. Em sap greu, president, perqu猫 ara mateix sou el que t茅 m茅s poder en aquesta sala i esteu envoltat de periodistes dels que ens agrada molestar. Per貌 crec que de moment avui podeu estar tranquil. Suposo.

Els reportatges guanyadors dels dos premis d鈥檃quest any tamb茅 s贸n exemples de bona feina, de bon ofici, de molestar poderosos.

Kilowatts d鈥檃igua, el negoci del segle, 茅s una mostra de professionalitat i de servei p煤blic capa莽 de posar en context elements que calia analitzar i explicar conjuntament perqu猫 tinguessin sentit. Carles Prats i Ricard Belis, a TV3, han sabut donar la rellev脿ncia que mereix un problema que havia passat massa desapercebut, i ho han fet consultant i donant veu a una gran varietat de fonts, i deixant sense paraules un directiu de la Confederaci贸 Hidrogr脿fica de l鈥橢bre.

Al reportatge Una 鈥榬evoluci贸鈥 en mans del gran capital, Miquel Andreu ha demostrat la capacitat d鈥檜n mitj脿 local per aportar informaci贸 valuosa i significativa als seus lectors. El periodisme local o de proximitat no 茅s menys important que el d鈥檃bast nacional i el Som Garrigues ha fet evident que transpar猫ncia no 茅s nom茅s fer p煤blic un conjunt de dades. Sovint no hi ha transpar猫ncia sense periodisme, sense la feina d鈥檃nalitzar les dades i d鈥檈xplicar qu猫 hi ha al darrere.



Un apunt: els dos reportatges guanyadors tenen en com煤 l鈥檈lectricitat, que continua escalant de preu sense cap fre, demostrant la manca de capacitat o de voluntat del govern espanyol per frenar l鈥檈ncariment d鈥檃quest servei b脿sic. Tamb茅 tenen en com煤 el debat sobre les energies renovables que encara no est脿 resolt i pot agreujar el desequilibri territorial que ja tenim.

Kilowatts d鈥檃igua 茅s una de les moltes demostracions del que 茅s capa莽 de fer la radiotelevisi贸 p煤blica catalana, amb els recursos i l鈥檈mpenta necess脿ria. Per貌 perqu猫 la Corporaci贸 Catalana de Mitjans Audiovisuals pugui afrontar projectes com aquest volem recordar que 茅s imprescindible renovar-ne la direcci贸 d鈥檜na vegada. 脡s urgent que les forces pol铆tiques democr脿tiques abordin el proc茅s de renovaci贸 aparcant els interessos de partit i escoltant els sectors implicats, tal com reclama el manifest Davant l鈥檕bligada i urgent renovaci贸 de la CCMA, del qual el Grup de Periodistes Ramon Barnils en som una de les entitats impulsores. I 茅s urgent, tamb茅, la renovaci贸 de la CCMA a partir d鈥檜ns criteris professionals i sense instrumentalitzaci贸 pol铆tica, ho 茅s pel lideratge del sector audiovisual catal脿, clau per al futur de la nostra llengua.

Reportatges com els que premiem avui poden ajudar a canviar les coses. Els que som aqu铆 som uns optimistes. S铆, creiem que la societat on vivim es pot millorar. No (nom茅s) posem el dit a la llaga perqu猫 ens agrada fer-ho, sin贸 sobretot perqu猫 creiem que serveix per avan莽ar. Som periodistes perqu猫 pensem que explicant la realitat, el seu context, i el per qu猫 de les coses, ajudem els ciutadans a prendre les decisions necess脿ries perqu猫 el pa铆s, i el m贸n, millorin.

Justament aquesta defensa de la professi贸 茅s la ra贸 de ser del Grup de Periodistes Ramon Barnils. Al grup impulsem diversos projectes, cada vegada m茅s, per貌 avui 茅s un bon moment per posar en valor l鈥橝nuari M猫dia.cat que enguany ser脿 possible, una altra vegada, gr脿cies sobretot a les aportacions de mecenes com alguns dels que sou aqu铆. Us ho volem agrair. En aquesta edici贸 hi inclourem un dossier especial sobre llibertat d鈥檈xpressi贸 i dret a la informaci贸 fet amb les dades del Mapa de la Censura. Vam comen莽ar a recopilar les vulneracions d鈥檃quests drets el 2015 i des de llavors el Mapa s鈥檋a convertit en una aut猫ntica fotografia d鈥檃ll貌 que no hauria de passar en un estat de dret.

D鈥檃qu铆 la import脿ncia de la defensa de la professi贸 que exercim des del Grup. Hem de poder fer periodisme i l鈥檋em de poder fer amb garanties, sense convertir-nos en blanc d鈥檃gressions, assetjaments, pressions i amenaces. Treballem per un pa铆s complet amb un espai comunicatiu propi, unit per la cultura i la llengua catalanes. Perqu猫 si nosaltres fem periodisme rigor贸s i cr铆tic, el pa铆s hi surt guanyant.

Acabo. A tots els que sou aqu铆, als premiats i als periodistes que no hi sou per貌 cada dia treballeu amb el mateix esperit, gr脿cies per fer-ho. Gr脿cies i for莽a. Perqu猫 la vostra feina no 茅s f脿cil, sovint no es fa en les millors condicions, per貌 茅s imprescindible.

