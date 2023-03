–

De parte de CGT Fesi Bac March 28, 2023

Se帽or Presidente, miembros del Consejo, Accionistas, Compa帽eras y Compa帽eros. Soy Antonio Fragua, Secretario General de CGT en BBVA, con representatividad estatal del 17,84%, aumentada tras las recientes Elecciones Sindicales, siendo, de nuevo, muy mayoritariamente elegidos en Bizkaia y en Madrid.

Les hablo en nombre de mi Secci贸n y somos la voz de quienes, como cada a帽o, hacen que seamos el sindicato del Banco con m谩s acciones delegadas (m谩s de 2,5 MM), que esperamos no sea cortada como el a帽o pasado, mientras se permiti贸 a otros accionistas rebasar, y con mucho, los 5 minutos de intervenci贸n.

Esta Junta est谩 marcada por el mejor ejercicio en resultados en la historia del Banco (6.420 MM 鈧), por la inflaci贸n que estamos padeciendo, y por el incremento galopante del Euribor y sus efectos en la poblaci贸n y, por ende, en nuestra plantilla.

CGT DENUNCIAMOS Y SOLICITAMOS:

1) PLAN PERSONAS: Dejando patente el Presidente que el incremento salarial del 4,5% acordado por CC.OO. y UGT con la patronal (AEB), COMPENSABLE Y ABSORBIBLE, era INSUFICIENTE, el Banco mejor贸 algo el mismo y las aportaciones a nuestro Plan de Empleo (promesa incumplida desde 2007) a una cantidad que nuestro principal competidor lleva aportando a su plantilla lustros. Curiosamente, este competidor NO HA ABSORBIDO NI COMPENSADO ese 4,5%.

CGT, pedimos -adem谩s de mejorar dichos incrementos salariales y de aportaci贸n- que TOPEN LOS PR脡STAMOS REFERENCIADOS AL EURIBOR HIPOTECARIO DE LA PLANTILLA AL 1,50% (al igual que hace la competencia).

NUEVAMENTE, aplicando el art. 5 del Convenio Colectivo de Banca (que sigue sin ser derogado por sus firmantes), en la n贸mina de febrero han sido COMPENSADAS Y ABSORBIDAS la Participaci贸n en Beneficios RAE y la Percepci贸n BAI.

Le recordamos que el efecto de la inflaci贸n en nosotros NO ES IGUAL AL EFECTO SOBRE LA C脷PULA DIRECTIVA y que los beneficios extraordinarios por la subida del Euribor hipotecario DEBEN SER TRASLADADOS A UNA PLANTILLA QUE SE VE FORZADA A LLEVARSE SUS HIPOTECAS A LA COMPETENCIA por tener peores condiciones que la clientela.

Los 6.420 MM de beneficio deben servir, no s贸lo para que, otro a帽o m谩s, la c煤pula del BBVA sume un 200% en sus retribuciones y que se incremente la remuneraci贸n a los accionistas -especialmente a quienes les mantienen en sus cargos (Fondos de Inversi贸n Mayoritarios)-, sino para que la plantilla vea recompensado el extraordinario esfuerzo que realiza a diario, para que, por ejemplo, tengan el detalle de actualizar al personal afecto por el ERE la compensaci贸n por el kilometraje -que s铆 se ha actualizado para quienes no est谩n afectados-, para que plantilla despedida en el ERE no tuviera que recurrir a los tribunales para ganarles la parte proporcional de su retribuci贸n variable trabajada, etc. etc.

2) LAS AGRESIONES VERBALES Y F脥SICAS QUE ESTAMOS SUFRIENDO EN LA RED DE OFICINAS contin煤a, sobre todo en oficinas unipersonales que siguen sin tener raz贸n de ser: Doten de m谩s personal a las oficinas para que podamos atender mejor a nuestra clientela. A nuestro entender el n煤mero m铆nimo para prestar una atenci贸n de calidad debiera de ser de 3 personas.

3) FUGA DE TALENTO: Les hemos denunciado en distintas reuniones que una parte significativa del personal con antig眉edad superior a 15 a帽os se est谩 yendo a otros bancos -sobre todo a Bankinter- por un mejor salario fijo, una mejor dotaci贸n de personal en los centros de trabajo y una menor presi贸n comercial.

Muchas de las contrataciones precarias, con salarios brutos inferiores a 19.000 鈧, no desean consolidar por lo que ellas mismas denominan 鈥渟ueldo de Burger鈥, que no recompensa las presiones diarias recibidas.

4) PRESIONES COMERCIALES INSOPORTABLES: Siguen los r谩nkings y el hostigamiento de mucho mando intermedio a su personal (por mucho que Xavier Llinares saliera p煤blicamente a desmentirlo), siguen siendo demasiadas las bajas por ansiedad y estr茅s laboral de una plantilla que aguanta con antidepresivos y ansiol铆ticos hasta que no puede m谩s por miedo a plantarse ante dichos mandos. FALTA PLANTILLA tanto en Red (lo m谩s evidente) como en Grandes Centros, como CGT venimos denunciando desde mucho antes del ERE.

5) Pasa el tiempo y dentro de poco se cumplir谩n los 2 a帽os de permanencia m铆nima obligatoria en la funci贸n al personal afecto al ERE. Se deber铆a facilitar 鈥渁 quien levante la mano鈥 el volver a la plaza y funci贸n de donde fueron obligados a salir.

6) As铆 mismo, pedimos que, desde el 谩rea de Recursos Humanos se facilite a la plantilla, por fin, una asignaci贸n a puestos de trabajo cercanos a sus domicilios y as铆 poder mejorar la sostenibilidad y la conciliaci贸n familiar.

Si dicha gesti贸n no es acometida, al menos mejoren el modelo h铆brido de Teletrabajo que unilateralmente ha implantado BBVA -sobre todo en sus Servicios Centrales y Edificios Territoriales- y ampl铆enlo a muchos puestos de su Red Comercial con jornada partida, sobre todo a partir del horario de cierre al p煤blico de las oficinas.

7) SITUACI脫N DEL CASO CENYT: El cuento de nunca acabar, siguen las noticias manchando el nombre del Banco con un caso que parece que nunca depurar谩 las verdaderas responsabilidades de una actuaci贸n vergonzosa.

Algunas de estas denuncias son comunes a toda la Representaci贸n Sindical. TOMEN NOTA, Sras. y Sres. del Consejo, porque LA PLANTILLA Y LA CLIENTELA DE BBVA NO AGUANTAN M脕S. Hagan caso, ir谩 en beneficio de todos.

Muchas gracias.