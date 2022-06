–

15 de Junio: D铆a por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y el fin de las deportaciones

Comunicado de la Campa帽a estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones

Desde la Campa帽a estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones denunciamos que recientemente el Gobierno espa帽ol ha deportado a dos personas poniendo en grave riesgo su vida e incumpliendo intencionadamente varios preceptos legales al hacerlo.

Lamentablemente esta afirmaci贸n es tan actual como atemporal. Hoy se materializa en las personas de Mohamed Benhalima y Mohamed Abdellah, dos activistas argelinos que buscaban asilo en Espa帽a tras huir de su pa铆s, que les persegu铆a por haber denunciado p煤blicamente varios casos de corrupci贸n y de vulneraciones de derechos.

Ambos se han convertido en monedas de cambio de Espa帽a para suavizar las relaciones con Argelia -el pa铆s que nos vende gas y que est谩 entre los 9 que m谩s condenas a muerte impone del mundo- o tras el conflicto desencadenado a consecuencia del cambio de postura espa帽ol hacia el S谩hara Occidental debido a las presiones de Marruecos -el pa铆s que, a cambio de dinero, bloquea el paso de la gente que quiere llegar a Europa, y que lleva casi cincuenta a帽os abusando del pueblo saharaui y ocupando sus territorios-.

Antes de proceder a la expulsi贸n, los dos fueron encerrados en un centro de internamiento de extranjeros para que no huyeran, es decir, para que no pudieran escapar de la traici贸n de un Estado que se dice de Derecho, pero que en la pr谩ctica es un Estado contra Derecho, pues incumple sistem谩ticamente su propia normativa para perseguir a quien debe proteger. Con la ley en la mano, Benhalima y Abdellah no deber铆an haber sido detenidos, ni internados, ni deportados, sino acogidos y amparados. Pero, desde su creaci贸n, los CIE han sido utilizados para llevar a cabo estos juegos sucios en los que las instituciones activan todos los instrumentos del dispositivo deportador con modos propios de una organizaci贸n criminal, con el fin de consolidar las relaciones de poder establecidas a todos los niveles.

En la mayor铆a de los casos, el bloqueo de la acci贸n pol铆tica se materializa tambi茅n en la amenaza que supone la puesta en marcha de este dispositivo para las personas que se encuentran en situaci贸n administrativa irregular, que ven su derecho universal a la libertad de expresi贸n atacado precisamente por quienes son responsables de garantizarlo.

Cualquier desaf铆o al sistema, incluso si es para su mejora, convierte a la persona en disidente. El mero hecho de atravesar una frontera -una l铆nea imaginaria- con el cuerpo, constituye un acto de rebeli贸n en s铆, y es por ello que el sistema tiene un objetivo claro para su perpetuaci贸n: deshacerse de la disidencia.

As铆, cada a帽o el Estado espa帽ol utiliza el internamiento en CIE y la deportaci贸n para impedir la acci贸n pol铆tica de decenas de personas.

Lo hace cuando las personas ya eran pol铆ticamente activas antes de llegar a nuestro territorio y pueden servir a los planes o intereses del gobierno de turno, como es el caso de Benhalima y Abdellah para tratar de contentar a Argelia, de varios compa帽eros rife帽os para intentar complacer a Marruecos, o de personas que luchaban en sus pa铆ses por una vida digna, ya sea por motivos de g茅nero o para alcanzar mejores condiciones materiales para desarrollarse en libertad, deportadas para agradar a (los poderes f谩cticos que controlan) la comunidad internacional.

Lo hace cuando las personas se convierten en sujetos pol铆ticos activos a ra铆z de situaciones que han vivido durante su estancia en el territorio espa帽ol, como puede ser la defensa del derecho a la vivienda 鈥 cuando act煤a contra activistas de la PAH y otras organizaciones de barrio organizadas contra los desahucios- o por la autodeterminaci贸n de los pueblos -contra personas que apoyaban el proceso independentista en Catalu帽a-.

Incluso, una vez que las personas han sido internadas en un CIE, lo hace cuando deporta recurrentemente con una celeridad inusual a quienes han liderado protestas pac铆ficas dentro de estos centros, lo que en muchas ocasiones tambi茅n imposibilita la investigaci贸n de las agresiones perpetradas por agentes de polic铆a con car谩cter previo a la expulsi贸n.

En definitiva, el Estado espa帽ol impide a la poblaci贸n migrante la acci贸n pol铆tica y la defensa de sus derechos siempre que puede: instrumentaliza a las personas, ataca sus derechos, dispone impune e irresponsablemente de sus vidas y reviste su actuaci贸n de un halo de falsa legitimidad. Practica a diario lo que los propios Estados europeos han denominado 鈥済uerra h铆brida鈥 y, en su prop贸sito de desposeer de agencia pol铆tica a estas personas disidentes, envuelve en un marco de aparente legalidad todo un entramado dirigido a la represi贸n de conductas que cuestionan c贸mo el abuso de poder est谩 marcando el funcionamiento de nuestra sociedad.

Los CIE son c谩rceles racistas en las que se vulneran sistem谩ticamente los derechos humanos, son el brazo ejecutor de pol铆ticas antipersona, son centros de cosificaci贸n a merced de los designios de irresponsables pol铆ticos. Por eso, y por las miles de razones expuestas a帽o tras a帽o en nuestras campa帽as, desde todos los confines del territorio espa帽ol, como cada 15J, D铆a contra los CIE, seguimos reivindicando el cierre inmediato y definitivo de los CIE y el fin de las deportaciones.

