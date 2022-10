–

De parte de Lobo Suelto October 8, 2022 195 puntos de vista

Setiembre, 2022. Mientras las banderas de arcoiris cubren casas y edificios oficiales, mientras la calle es tomada por una marcha masiva y la diversidad cuenta con aparente aprobaci贸n general en el Uruguay de los derechos, el acoso virtual y el ataque de medios de prensa y pol铆ticos a les organizadores y participantes del seminario del 脕rea Acad茅mica Queer (AAQ) de la UdelaR muestra que estamos lejos de poder abordar algunos problemas sin recibir oleadas de odio y deseos de represi贸n. Si el contexto es de disputa y conflicto por la educaci贸n p煤blica, cabe recordar que la UdelaR y particularmente la Facultad de Ciencias Sociales han estado en la mira de la coalici贸n que, de modo constante, se dedica a levantar sospechas, acusaciones y tergiversaciones respecto a la legitimidad del conocimiento que all铆 se produce

En su cumplea帽os de 15, el AAQ convoc贸 a discutir tres temas que no s贸lo se encuentran en el n煤cleo duro de la agenda de la derecha sino que tambi茅n son zonas de debate entre y al interior de los propios movimientos sociales, y en el espacio p煤blico. El seminario abord贸 un tema cada d铆a: el antipunitivismo, las infancias trans y las pedagog铆as queer, contando como invitadas con Moira P茅rez, Siobhan Guerrero, Blas Radi, val flores, Andy Falcone, Dani Umpi y House of Polenta. Tambi茅n se arm贸 una feria y exposici贸n de la que participaron Mica P, Transpapeladxs y la Biblioteca Lesbofeminista Memoriales. As铆, el AAQ busc贸 queerizar (1) en su programa las fronteras entre arte y academia, apostando a una poderosa herramienta de teorizaci贸n y experimentaci贸n ya reconocida en diversos espacios del medio acad茅mico internacional.

Las diferentes caras del deseo punitivista resultan un problema te贸rico y pol铆tico para la disidencia sexual, y colocan preguntas inc贸modas en el seno de los propios feminismos que se debaten entre escraches, luchas por el aumento de penas para abusadores y femicidas, y la b煤squeda de horizontes de justicia alternativos a la justicia capitalista, patriarcal y punitiva. Adem谩s, el antipunitivismo y las preguntas que levanta confrontan directamente con el actual gobierno -y con el Estado- en su 铆mpetu represivo, ese en el que estuvo basada la campa帽a por la LUC y la propia campa帽a electoral. Las infancias trans han estado en debate en Uruguay de forma continua desde la aprobaci贸n de la Ley Trans, en un proceso en el que ciertas ideas acerca de los derechos de las ni帽eces han sido manipuladas y utilizadas como argumentos para atacar a colectivos y personas trans, cuestionando sus derechos a definir su propia identidad o acceder a recursos b谩sicos, como la salud. Sin embargo, no fueron estos temas 鈥 ciertamente pol茅micos y urgentes 鈥 planteados por el AAQ los que causaron revuelo en torno al seminario, sino la presencia de un torso desnudo, prohibido al ser identificado como de un cuerpo femenino a contrapelo de la masculinidad con la que se identifica la docente, y de saliva; materialidades de una conferencia-performance de val flores sobre pedagog铆as queer. La intervenci贸n perform谩tica titulada 鈥渃uirizar la pedagog铆a. fantas铆as de un conocimiento pegajoso鈥 buscaba reflexionar acerca de los modos de hacer de esas pedagog铆as, desobedientes de la heteronorma que organiza espacios y relaciones educativas.

La acci贸n nos puso en contacto con uno de los fluidos m谩s proscritos en estos a帽os de pandemia, a la vez que, simb贸licamente, escup铆a sobre m煤ltiples disciplinamientos del lenguaje y del cuerpo vigentes en 谩mbitos educativos. Lo que m谩s asco nos da es, a menudo, lo que se nos obliga a retener por asqueroso; lo que aprendemos a controlar nos resulta amenazante cuando alguien m谩s lo libera. El asco a la saliva de los dem谩s es, quiz谩, menos extra帽o que el asco que nos da nuestra propia saliva. Aprendimos a temer al cuerpo, y ese temor es validado institucionalmente hasta hoy en d铆a. Es a la deconstrucci贸n de ese aprendizaje 鈥 entre otros 鈥 que el conocimiento pegajoso de flores invitaba a adherirnos, primero mediante su acci贸n y luego en una charla posterior con quienes estaban presentes. Durante ese intercambio 鈥 ignorado por los comentarios en redes y medios de prensa 鈥 se compartieron resonancias y sensaciones de la presentaci贸n y se gener贸 un espacio (auto) reflexivo que trajo al encuentro escenas y experiencias narradas en primera persona en di谩logo con muchas de las preguntas le铆das en la conferencia.

驴Qu茅 (no) puede un cuerpo en la universidad?

Si lo queer anuncia un destino desviado o torcido, aparece la pregunta sobre qu茅 espacios puede abrir la academia para su enunciaci贸n y expansi贸n. Queer no es un tema, un subnicho de la teor铆a de g茅nero o una palabra clave intercambiable por cualquier otro ismo, sino una filosof铆a pr谩ctica que pide metodolog铆as alternativas a las (re)conocidas, que llama a tomar acciones a la disidencia y a la desobediencia, que encarna la indisciplina. Queer entiende que la transformaci贸n de los modos de hacer es tan o m谩s importante que las intervenciones en el plano discursivo. La orientaci贸n queer define que todo discurso se entreteje de lenguaje, experiencias y corporalidades en disputa, y por ende no hay ning煤n lenguaje (tampoco el universitario) que no se toque con reg铆menes de poder que regulan lo posible o inadmisible en cada situaci贸n.

Pese a que en el texto le铆do como parte de la acci贸n la expositora compart铆a ideas que hubiera sido interesante desbordaran el debate presencial para abonar discusiones posteriores, lo que llam贸 la atenci贸n y escandaliz贸 no fue lo que se dijo sino un fragmento descontextualizado de lo que flores hizo. Lo que incomod贸 fue la irrupci贸n del cuerpo en el espacio logoc茅ntrico y normalizado de la universidad, provocando un cortocircuito en los l铆mites de lo que est谩 permitido hacer 鈥 y no s贸lo decir 鈥 en el 谩mbito acad茅mico, en un presente en el que la vigilancia y represi贸n est谩n fortalecidas en todos los 谩mbitos educativos. Se puede decir lo que quieras, pero hacer muy poco. En esa l贸gica de exclusi贸n no parece haber espacio para pensar sobre cuestiones que nos incomodan, siendo su censura la soluci贸n 煤nica e inmediata que voces reaccionarias proponen en el debate p煤blico.

Pero como dice el texto de la pol茅mica conferencia (2): 鈥減ara romper con el consenso del miedo y de la obediencia hay que romper los pactos de escritura鈥. De poco sirve la libertad discursiva si no est谩 acompa帽ada de una transformaci贸n de las pr谩cticas. De poco sirve una diversidad acad茅mica o queer si no tiene consecuencias sobre los procesos pedag贸gicos, las metodolog铆as de ense帽anza y producci贸n de conocimiento, y las formas en que los cuerpos aparecen y conviven en los espacios de formaci贸n.

鈥溌縞贸mo un fluido corporal se mete en un acto de conocimiento?鈥 preguntaba flores en su intervenci贸n. Y nos preguntamos; 驴c贸mo el cuerpo se mete en los actos pedag贸gicos performados en la universidad? 驴C贸mo pensar las sexualidades en ausencia de los cuerpos y las materias que componen deseos, rechazos, atracciones, placeres? Esas son preguntas que nos deja la pol茅mica fabricada, que una vez m谩s logra hacer una finta a los problemas m谩s interesantes planteados por el seminario en esta reciente edici贸n, y que a varios colectivos acad茅micos, pol铆ticos y art铆sticos nos gustar铆a abordar en profundidad.

Donde aparentemente 鈥渘o hay un cuerpo鈥 鈥 relato conservador sobre el ideal del v铆nculo educativo 鈥 hay poderes heteronormalizantes y violencias que se ejercen brutalmente. La educaci贸n tradicional es reproductora de opresiones que son epist茅micas y tambi茅n sexuales, y su acci贸n disciplinante sigue siendo cotidiana. Tanto que el cotidiano procesamiento por abuso sexual de numerosos docentes y la denuncia permanente por casos de discriminaci贸n en 谩mbitos educativos no son motivo de pronunciamientos ni debates, a diferencia de un ritual performativo que integra saliva a su manera de pensar las relaciones entre lenguaje, cuerpo y pol铆tica en nuestras pr谩cticas pedag贸gicas.

La proscripci贸n de los fluidos del cuerpo es la condici贸n de (im)posibilidad para pensar la sexualidad desde la academia, y esto no le fue ajeno a la saliva, ese fluido que rodea la voz y la hace posible, que silenciosamente transporta palabras y sentidos. Lo que este episodio expresa es que la diversidad est谩 en riesgo de volverse una consigna inocua y decorativa si no est谩 dispuesta a confrontar con el pensamiento reaccionario, que est谩 fuertemente instalado en el sentido com煤n y en el de buena parte de la academia. Tambi茅n reafirma que la censura a pr谩cticas queer o desobedientes desea obstruir algo que ellas tienen para decirnos, y que el ruido que se levanta cuando un cuerpo aparece en una conferencia de forma no habitual (y hace aparecer a los nuestros) se sostiene en un silencio: el silencio sobre los asesinatos a personas trans y disidencias sexuales, el silencio sobre la represi贸n como arma de la discriminaci贸n y segregaci贸n social, el silencio sobre el aumento de ollas populares y personas sin hogar, el silencio sobre la transformaci贸n educativa que hace a la educaci贸n cada vez m谩s estatal y menos p煤blica, volvi茅ndola aun m谩s precaria en su autonom铆a.

Si en los 煤ltimos a帽os una parte de la diversidad fue engullida como alimento saludable para el cuerpo neoliberal y el mercado 鈥 que precarizan existencias llen谩ndose la boca de derechos -, la disidencia sexual est谩 a煤n muy sola y hasta la propia izquierda es capaz de aliarse a sectores reaccionarios cuando las cosas se ponen inc贸modas. Cuirizar la pedagog铆a 鈥渟upone una cr铆tica radical de los dispositivos de normalizaci贸n que construyen identidades, al mismo tiempo que proscriben otras que devienen abyectas.鈥 (3)

En semanas de lucha y conflicto, en medio de panoramas pol铆ticos cada vez m谩s derechizados y represivos, la universidad ha retomado pr谩cticas radicales como la ocupaci贸n y la huelga para llevar adelante sus conflictos. 驴Qu茅 esperar de la disidencia sexual? 驴Qu茅 puede o no puede un cuerpo en la universidad? 驴Qu茅 epistemolog铆as y corporalidades pueden o no circular en espacios de producci贸n de pensamiento? 驴Qu茅 puede la universidad en un presente con cada vez menos salidas y una cada vez m谩s golpeada autonom铆a?

No hay resistencia sin cuerpos que saben que sus existencias son el m谩s importante campo de batalla. Si tanto se critica a las disidencias por una supuesta correcci贸n pol铆tica, entonces 驴por qu茅 pedir perd贸n por no corregirnos para adecuar nuestras pr谩cticas pedag贸gicas y sexuales a la moral patriarcal y conservadora, por m谩s que sea la que a煤n est谩 vigente? Detr谩s del saludo a la bandera de la diversidad a煤n vive el odio a los cuerpos de la disidencia. Y citando a val flores: 鈥渘uestro sentido de libertad est谩 铆ntimamente ligado a la renovaci贸n de la imaginaci贸n.鈥

(1) El t茅rmino queer es adaptado al espa帽ol rioplatense bajo diferentes f贸rmulas, siendo 鈥渃uir鈥 la forma utilizada por referentes sudacas de la teor铆a.

(2) val flores. 鈥渃uirizar la pedagog铆a. fantas铆as de un conocimiento pegajoso鈥. Disponible en:

http://escritoshereticos.blogspot.com/2022/09/fantasias-de-un-conocimiento-pegajoso.html

(3) Idem.

Publicado en Brecha 鈥 Lista de oradores

https://brecha.com.uy/un-pegoteo-que-incomoda/

