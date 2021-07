–

De parte de Acracia July 21, 2021

En un reciente evento, con el ya inquietante nombre de 芦Concordia, Constituci贸n y Patriotismo禄 y moderado nada menos que por el bodoque l铆der del Partido Popular, un fulano exministro en este inefable pa铆s afirm贸 que la Guerra Civil fue 芦el fracaso de todos los espa帽oles禄 y lleg贸 a decir que si hay un responsable de la sangrienta confrontaci贸n fue el r茅gimen republicano. No contento con eso, continu贸 diciendo que no hubo en el 36 ning煤n golpe de Estado y que se joda la plana mayor de historiadores. El nombre al que respond茅 el autor de semejantes aseveraciones es Ignacio Camu帽as, un tipo que tuvo un papel destacado durante el fraude que supuso la Transici贸n espa帽ola, que perteneci贸 a la inefable Uni贸n de Centro Democr谩tico, que ya he dicho que fue ministro de no s茅 qu茅 leches y que, atentos, fue tambi茅n uno de los fundadores de la ultrareaccionaria fuerza Vox. Desconozco si este Camu帽as es tambi茅n un respetado y riguroso historiador como para afirmar de un modo tajante, histri贸nico dir铆a yo, dirigido a un p煤blico preescolar, esos dislates a los que no tiene acostumbrados la derecha de este bendito pa铆s. Habitualmente, la cosa se elude o se suaviza aludiendo al conflicto como una guerra entre hermanos, como 芦algo que no deber铆a volver a suceder禄, como que 芦perdieron todos los espa帽oles禄, pero de vez en cuando nuestra inefable diestra se quita la careta y se le ve el plumero: la culpa fue de la izquierda.

Se dice que el conflicto espa帽ol es uno de los hechos hist贸ricos m谩s estudiados y m谩s complejos, y se menciona una cifra de unos 5.000 libros al respecto. La complejidad de la situaci贸n en Espa帽a, en los a帽os 30 del siglo XX, fue tal que una de las primeros obras en aportar rigor ser铆a aquella de Brenan titulada, precisamente, El laberinto espa帽ol, que se public贸 en 1943. No era tan dif铆cil refutar la visi贸n franquista de defensa del Occidente cristiano bien refrendada por la Iglesia Cat贸lica con su defensa de la criminal cruzada. No soy ning煤n experto en historia, al menos lo soy tanto como el tal Camu帽as, aunque presumo que en mi caso con algo m谩s de honestidad; se ha se帽alado, por ejemplo, lo muy superada que est谩 la obra de Brenan. Pero no, para la indescriptible derecha que sufrimos, no solo no se superan los estudios hist贸ricos en aras de una mayor amplitud, sino que siguen aferrados a una visi贸n tan peque帽ita como ellos mismos. Hace unos a帽os, trat贸 de darse p谩bulo desde la derecha oficial a alg煤n historiador, que ni siquiera merec铆a el calificativo de 芦revisionista禄, ya que sosten铆an la misma argumentaci贸n franquista: la culpa fue de la izquierda. M谩s en concreto, se alud铆a a la revoluci贸n de Asturias de 1934, eludiendo que ya exist铆an conspiraciones mon谩rquicas y militares desde los inicios de la II Rep煤blica en 1931.

Desde el punto de vista historiogr谩fico, la cosa resultaba insostenible y se dej贸 de apoyar oficialmente a aquellos delirantes libros e historiadores. No obstante, la derecha hispana se sigue replegando en un pasado franquista sin, claro, mencionar el nombre propio del golpista y dictador criminal (valgo el doble pleonasmo), que ya pasa por ser 芦innombrable禄 y solo resucitado por la 芦izquierda禄. Todos tenemos simpat铆as, tambi茅n los historiadores, pero se presume un cierto grado de honestidad y de consenso intelectual para no ponerse, con simplezas y distorsiones, al servicio de ciertas fuerzas pol铆ticas. Yo mismo, me ocupo con frecuencia de la memoria de aquellos que considero los derrotados dentro de los derrotados, los libertarios; sin pensar que todos tienen que comprender mi visi贸n, respeto a aquellos que, sencillamente, se declaran en contra de aquel atentado contra la humanidad que fue el golpe de Estado ultrareaccionario por parte de Franco y sus secuaces, el trifundo de cierta forma de fascismo que llega hasta la actualidad. La diestra de este pa铆s ha evolucionado tan poco, que por ejemplo califica al gobierno actual, inofensivamente socialdem贸crata, de 芦social-comunista禄 queriendo seguir alentando un miedo a las hordas rojas que, hoy, ya deber铆a causar solo risa. Desgraciadamente, sigue calando en parte de la poblaci贸n con cierta naturaleza reaccionaria y m谩s bien escasa de inquietudes morales e intelectuales. Y, para mayor escarnio, los que al parecer distorsionamos somos los que insistimos en esta absoluta falta de desmemoria. Por supuesto, todo ello hay que verlo en un contexto cultural de profunda distorsi贸n hist贸rica y pol铆tica, con el discursito fabricado desde la Transici贸n de que hay que reconciliar a dos supuestas espa帽as para que aquello no vuelva a ocurrir.

Juan C谩spar