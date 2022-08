–

De parte de EZLN August 4, 2022 281 puntos de vista

Ago042022

Diversos colectivos convocan a la Jornada de lucha por la autonomía y la resistencia de nuestros pueblos

<!–

24205

–>

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A la Comisión Sexta del EZLN.

A la Sexta Nacional e Internacional.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Concejo Indígena de Gobierno.

A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG

A quienes se asumen anticapitalistas y antipatriarcales.

A las Redes de Resistencia y Rebeldía.

Al pueblo de México y del mundo.

A los medios de comunicación, independientes, alternativos o como se llamen

*JORNADA DE LUCHA POR LA AUTONOMÍA Y LA RESISTENCIA DE NUESTROS PUEBLOS*

Del 9 de Agosto al 12 de Octubre de 2022, Ciudad de México

Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”

En el marco de la “Jornada de lucha por la Autonomía y la Resistencia de nuestros Pueblos”, que arranca el 9 de Agosto, con el 19 Aniversario del nacimiento de los Caracoles Zapatistas y concluye el 12 de Octubre, con el 2º. Aniversario de la toma de las oficinas del traidor Adelfo Regino Montes (ExINPI), hoy Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”; con alegre rebeldía y pintándole sus caracolitos a los malos gobiernos, pasados, presentes y futuros, hacemos atenta…

INVITACIÓN

A las organizaciones sociales, civiles y políticas, a los colectivos, pueblos originarios y comunidades indígenas, a las redes de resistencia y rebeldía, a los hombres y mujeres de buen corazón en México y el mundo que luchan por la vida, les invitamos, para que nos acompañen y participen, según sus modos, calendarios y geografías en esta “Jornada de Lucha por la Autonomía y la Resistencia de nuestros Pueblos”.

Compañer@s, la modalidad que hoy les proponemos para las actividades que llevaremos a cabo, consiste, en invitarl@s a participar y construir junt@s estas iniciativas, por lo que, quien decida participar colectiva o individualmente, deberá registrarse al siguiente correo: comunicacionotomi@gmail.com, indicando su participación, el modo en que lo harán y en cúal o cuáles actividades, si así lo deciden. Dichas actividades serán presenciales y virtuales, se llevarán a cabo en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”.

Se hará llegar una liga para las participaciones.

*ACTIVIDADES*

Martes 9 de Agosto,11:00 Hrs.

Foro:

“Caracoles Zapatistas, 19 años de Autonomía y Resistencia” contra el mal gobierno. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nada que celebrar.

Sábado 13 de Agosto.

Acción Dislocada:

A 501 años del inicio de la Resistencia de nuestros Pueblos…,

“NO NOS CONQUISTARON”. Existimos porque resistimos.

(convocamos a realizar acciones en contra de los Megaproyectos de Murte, la Guerra Capitalista y el Depojo de la Madre Tierra).

Sábado 27 de Agosto, 11:00 Hrs.

Foro-Denuncia:

El Despojo del Agua a los Pueblos Indígenas…

Una declaración de Guerra contra la Vida.

Los gobiernos pasados, la Cuarta Transformación y las empresas transnacionales responsables del saqueo.

Sábado 24 de Septiembre, 11:00 Hrs.

Conversatorio:

La RESPONSABILIDAD del Ejército en el caso AYOTZINAPA.

8 años de IMPUNIDAD, 8 años sin VERDAD y sin JUSTICIA.

¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

Lunes 3 de Octubre, 11:00 Hrs.

Encuentro por el derecho a la vivienda:

Día Mundial del Hábitat…

Día Mundial del Derecho a una Vivienda Digna y Decorosa

Porque NO nos ven, NO nos escuchan, No nos hablan, tomamos el INPI.

Miércoles 12 de Octubre: 11:00 Hrs.

Acto Político-Cultural-Baile:

2º. Aniversario de la toma del ExINPI.

Dos años, y el TRAIDOR Adelfo Regino Montes, no despacha en sus oficinas.

Conferencia de Prensa, Declaración Política, Saludos, Comida, Festival Cultural, Música, Baile, Tianguis, Venta de Artesanías, Pastel y mucho más.

Atentamente

¡Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos!

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!

¡Samir Vive, la Lucha Sigue!

Vivan los Caracoles Zapatistas!

¡Vivan las Juntas de Buen Gobierno!

¡Vivan las Mujeres que Luchan!

¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

Nunca más un México y una Ciudad sin nosotr@s

Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México integrante del Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno y de la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG.

Ciudad de México a 3 de Agosto de 2022

No hay comentarios todavía.