De parte de Gatos Sindicales April 24, 2023 68 puntos de vista

Desde que se anunci贸 el a帽o pasado la divisi贸n del Grupo Atos han pasado muchas cosas, pero quedaban aspectos importantes por definir que ya se van resolviendo. Ahora tenemos una visi贸n m谩s completa de c贸mo queda el conjunto y podemos explicarlo.

Como ya sabemos, el Grupo Atos se divide en Eviden (naranja) y la parte azul a la que a煤n no sabemos bien c贸mo llamar si Tech Fundations o New Atos o… de momento lo llamaremos New Atos.

A cada persona nos han ubicado en uno de estos dos grupos, salvo los casos del personal de gesti贸n log铆stica cuya actividad fue vendida y su personal traspasado en Marzo a la empresa Hardis Group Iberia que queda fuera de los dos grupos.

El personal de MEV (Major Events) en abril ha sido traspasado a la entidad MSL Technology SLU, cuya nueva denominaci贸n social ser谩 Atos Major Events SLU y que estar谩 bajo el paraguas del grupo New Atos.

Lo que no sab铆amos hasta hace poco es qu茅 iban a hacer con las entidades legales espa帽olas, es decir, con las empresas espa帽olas y sus CIFs. Y esa informaci贸n era esencial para saber c贸mo iba a quedar el puzzle y qu茅 iba a pasar con nuestros contratos.



Seg煤n nos ha informado la direcci贸n, la empresa AtoS Spain seguir谩 existiendo con el mismo CIF que ten铆a hasta ahora y, de momento, con el mismo nombre ya que no nos ha comunicado que vayan a hacer un cambio de denominaci贸n. Por otro lado, han creado una nueva sociedad denominada Atos Holding Iberia SL.

Las personas asignadas al Grupo Eviden permanecer谩n en la empresa AtoS Spain, mientras que a las personas asignadas al Grupo New Atos, a partir del 1 de mayo las subrogan a la nueva empresa Atos Holding Iberia y, por tanto, dejan la empresa actual AtoS Spain.

Los cambios m谩s importantes son los que afectan al personal subrogado (a Hardis Group, a MSL Technology y a Atos Holding Iberia) que son personas que cambian de entidad legal. Hay que recordar que estos cambios se hacen en base al art铆culo 44 del Estatuto de los Trabajadores (sucesi贸n de empresas) y, por tanto, la nueva empresa queda subrogada en la relaci贸n laboral manteniendo todos los derechos adquiridos (antig眉edad, sueldo, jornada, vacaciones…) as铆 como los acuerdos que son de aplicaci贸n (Acuerdo Marco, Acuerdo de Formaci贸n, Acuerdo de Teletrabajo…) El convenio colectivo de aplicaci贸n seguir谩 siendo el convenio colectivo estatal de empresas de Consultor铆a, estudios de mercado y de la opini贸n p煤blica. Obviamente, para las personas que pasan al Grupo Eviden no cambia nada en su relaci贸n laboral al no cambiar de empresa.

驴Te parece lioso? Pues hemos hablado s贸lo de la empresa AtoS Spain, si ya incluimos a AtoS IT y las otras empresas del Grupo Atos la cosa se complica a煤n m谩s porque unos se separan, otros se juntan y otros se quedan d贸nde estaban pero cambiando la imagen, el nombre… en este puzzle hay de todo.

Resumiendo:



Por otro lado, la separaci贸n en los Grupos tambi茅n supone la separaci贸n de los edificios y oficinas que ocupamos. Tal y como nos contaron en la reuni贸n del 18 de abril:

– El edificio de Madrid (Albarrac铆n) se divide por zonas, en general las zonas A y B para Eviden y la zona C para New Atos. – Bilbao se mueve a dos coworking. – Barcelona (Pere IV) se divide por plantas. – Sevilla se divide por plantas. – En Zaragoza se divide el coworking existente. – …

Esto hasta ahora, m谩s adelante llegaran otros cambios: las herramientas internas, la red, los dominios de correo y otras cosas que iremos viendo c贸mo se implantan. Sabremos m谩s a partir del mes de julio cuando la separaci贸n de los grupos sea definitiva (Hard Spin).

Respecto a la Representaci贸n Legal de l@s Trabajador@s en AtoS Spain, la Secci贸n Sindical de CGT seguir谩 funcionando como hasta ahora y los representantes legales en los Comit茅s de Empresa y Delegad@s de Personal tambi茅n, salvo aquellas personas que sean trasferidas a Atos Holding Iberia.

Si eres del Grupo Eviden seguimos siendo tus Representantes Legales y nos puedes contactar como siempre. Si eres de Atos Holding Iberia tendr谩s que hablar con l@s Representantes Sindicales que pasen a esa entidad. En cualquier caso, si necesitas algo no dudes en ponerte en contacto con nosotr@s y te ayudaremos, y/o dirigiremos a quien corresponda.